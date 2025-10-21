Микробренд: Nadir Verpera GMT

Поток креативности в мире микро- и независимых часовых брендов остаётся стабильным.

Каждый день появляются новые марки или модели, многие из которых предлагают что-то необычное, новаторское или обладающее высокой ценностью. Однако из-за постоянного потока новинок не всегда удаётся сразу заметить действительно стоящие внимания часы. Что заслуживает нашего внимания? Именно поэтому мы здесь — чтобы выделить новые релизы, которые, по нашему мнению, могут быть вам интересны. Сегодня мы погружаемся в мир Nadir — относительно молодого польского бренда — через его вторую модель под названием Vespera GMT Silver. Созданные для авантюристов, любителей бездорожья и путешественников, эти часы отличаются прочностью, но при этом обладают сильным духом повседневной и спортивной часовой эстетики, дополненной нотками элегантности.

Корпус

В то время как в большинстве случаев дизайн часов сначала определяется циферблатом, у Nadir Vespera GMT главным элементом является корпус. Он современный и угловатый, мускулистый и при этом сложно описать словами. Основной особенностью являются вырезы в четырёх углах корпуса — нечто вроде продолжения ушек, которые изгибаются внутрь, а затем наружу, образуя по два выступа с каждой стороны корпуса. Эти металлические выступы создают симметрию и выглядят массивно благодаря двум широким полированным фаскам сверху, а снизу им отвечают закруглённые и шлифованные углы, которые плавно переходят под корпус к великолепно обработанной на ЧПУ задней крышке. Остальная часть корпуса преимущественно матовая с вертикальной, горизонтальной и радиальной шлифовкой, что усиливает современный облик Vespera GMT и подчёркивает угловатость корпуса, особенно заметную на безеле, где круговая шлифовка повторяется и на циферблате.

Диаметр корпуса составляет 42 мм, расстояние от ушка до ушка — 47 мм, толщина — 13,1 мм. Vespera GMT уверенно смотрится на запястье, не будучи при этом чрезмерно громоздкими. Вид сбоку подчёркивает мускулистый профиль корпуса благодаря упомянутым металлическим выступам, что указывает на предназначение часов для бездорожья и путешествий на четырёх- и двухколёсных транспортных средствах (основатель бренда активно занимается обоими видами). Крупная завинчивающаяся заводная головка с двумя разными узорами на поверхности удобно расположена на отметке «четыре часа» и частично утоплена в одном из вырезов, чтобы не врезаться в запястье, но при этом оставаться удобной для захвата и управления. Вместе с завинчивающейся задней крышкой Vespera GMT обладает водонепроницаемостью до 200 метров — отличный показатель для часов, предназначенных не только для бездорожья, но и для повседневного использования. Корпус дополнен выпуклым сапфировым стеклом с внутренним антибликовым покрытием.

Циферблат

Что сразу привлекло моё внимание в циферблате Nadir Vespera GMT — это двойственная природа его дизайна. С одной стороны, он выглядит достаточно элегантно благодаря множеству полированных поверхностей и накладных элементов, с другой — спортивно и утилитарно за счёт хорошо читаемых стрелок и крупных арабских цифр на основных позициях. Создаётся впечатление, что основатель бренда сначала не мог определиться, в каком направлении двигаться — к элегантности или к инструментальному стилю, и в итоге нашёл идеальный баланс между ними. Поэтому здесь крупные цифры сочетаются с большими стрелками для удобства чтения времени, при этом маркеры накладные и полностью полированные, а часовая и минутная стрелки наполовину полированные, наполовину матовые, чтобы оставаться читаемыми под любым углом. Стрелки секунд и GMT матовые: первая покрыта люминесцентным составом, вторая дополнена чёрным прямоугольным элементом с люмом.

В этих двух последних элементах также прослеживается небольшое дизайнерское противоречие, но оно решено очень элегантно. Окошко даты расположено на отметке «три часа» и обрамлено крупной цифрой, что подчёркивает практичность и удобочитаемость Vespera GMT. Лично мне кажется необычным, но привлекательным сочетание обрамлённого, полированного и скошенного окна даты с крупным маркером. Все остальные часовые метки также накладные и полированные, минутная разметка чёрная и дополнена маленькими вырезами по периметру циферблата для отметки каждой минуты, что делает функциональность часов полной. Кроме того, бренд решил разместить 24-часовую шкалу GMT на узком и крутом рельефе (рео), чтобы она не мешала чтению времени и даты, но при этом была легко читаема при необходимости. И, наконец, «вишенка на торте» — радиальная шлифовка циферблата, которая оживляет весь дизайн.

Ремешок

Nadir Vespera GMT Silver — это не типичные спортивные или инструментальные часы, а нечто большее, поэтому бренд тщательно подошёл к выбору застёжки. В итоге был выбран толстый ручной работы итальянский кожаный ремешок от компании Badalassi Carlo с массивной фирменной пряжкой, двумя крупными держателями (один из которых подвижный) и быстросъёмными пружинными штырями. Ремешок действительно толстый, но при этом комфортный и отлично сочетается с 22-миллиметровыми ушками корпуса Vespera GMT.

Механизм

Сейчас очень популярен японский автоматический калибр Miyota 9075 с функцией GMT, который установлен в Nadir. Он работает на частоте 4 Гц и обладает запасом хода 42 часа. Я тестировал множество часов с этим механизмом с момента его выхода в 2022 году — все они показали себя надёжными, простыми в использовании и точными, что делает его идеальным выбором для элегантных инструментальных часов, предназначенных для использования в разных часовых поясах и в экстремальных условиях. Выбор этого механизма полностью оправдан с учётом характеристик и дизайна Vespera GMT.

Цена и доступность Nadir Vespera GMT

Модель Nadir Vespera GMT выпускается в трёх цветах: серебристом, зелёном и жёлтом, каждый цвет ограничен 50 экземплярами. Розничная цена составляет €649 / 1 160 австралийских долларов. Часы доступны для заказа на официальном сайте бренда. В подарок к часам прилагается качественный трёхслотовый кожаный ролл для хранения, чтобы вы могли взять с собой больше часов или ремешков на следующие приключения вне дорог.

Бренд Nadir Модель Vespera GMT Silver Размеры корпуса 42 мм (диаметр) x 13,1 мм (толщина) x 47 мм (ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водонепроницаемость 200 метров Стекло Сапфировое с антибликовым покрытием Циферблат Серебристый Ремешок Кожаный ремешок Badalassi Carlo Механизм Miyota 9075, автоматический Запас хода 42 часа Функции Часы, минуты, секунды, GMT Доступность Ограничено 50 экземплярами Цена €649

Таким образом, Nadir Vespera GMT Silver — это удачное сочетание прочности, функциональности и элегантности, идеально подходящее для активных людей, которые ценят стиль и надёжность в любых условиях.