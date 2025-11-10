Главная » Обзор часов

MING 37.11 Odyssey: подробный обзор и технический разбор

MING — бренд, который с момента основания в 2017 году прошёл значительный путь.

Созданный Мингом Тейном, он быстро завоевал культовый статус благодаря уникальному дизайну и вниманию к деталям. За эти годы часы MING выросли в цене и усложнились технически, получая признание экспертов и неоднократно номинируясь на престижные награды GPHG. Модель 37.09 Bluefin стала обладателем приза «Спортивные часы» GPHG 2024 года. Сегодня мы рассматриваем новую главу в истории бренда — MING 37.11 Odyssey, которая сохраняет классический формат и добавляет функцию GMT.

  Корпус: идеальные пропорции и материалы
Корпус: идеальные пропорции и материалы

Ming Odyssey 37 11 10

Корпус: идеальные пропорции и материалы

Обычно добавление новой функции усложняет конструкцию и увеличивает размеры часов. Несмотря на внедрение GMT, корпус MING 37.11 Odyssey остаётся компактным и сбалансированным. Изготовленный из титана 2-го класса, корпус имеет диаметр 38 мм, толщину 12,6 мм и длину от ушка до ушка 44,5 мм. Эти параметры подходят как для тонких, так и для более крупных запястий, что делает модель универсальной.

Ming Odyssey 37 11 8

Толстый безель отсутствует, благодаря чему циферблат кажется больше, создавая визуальное ощущение внушительного размера. При этом толщина и длина корпуса обеспечивают комфортное и аккуратное расположение на руке.

Ming Odyssey 37 11 4

Единственное изменение, связанное с новым механизмом, — снижение водонепроницаемости с 600 метров у Bluefin до 300 метров у Odyssey. На правой стороне корпуса расположены две заводные головки: верхняя на позиции «2 часа» отвечает за завод и установку времени, оснащена винтовым фиксатором с индикатором незакрученного состояния в виде цветного кольца.

Головка на «4 часа» управляет вращающимся сапфировым циферблатом с 24-часовой шкалой, позволяя отслеживать третий часовой пояс. Несмотря на маловероятность смены часового пояса во время погружения, эта головка сконструирована для безопасной настройки под водой — важная особенность для дайверов. Кроме того, её тактильные ощущения были улучшены по сравнению с предыдущими моделями.

Циферблат: инновации в дизайне и подсветке

Ming Odyssey 37 11 31

Циферблат MING 37.11 Odyssey выполнен из тонированного сапфира и обладает уникальной игрой света, обеспечивающей максимальную читаемость. Для индикации часов и минут используется люминесцентное покрытие Polar White, а 24-часовая шкала подсвечивается Super-LumiNova X1 с синим и оранжевым свечением, обозначающим ночное и дневное время. Стрелки покрыты градиентным Super-LumiNova X1, а даже заводные головки имеют люминесцентные вставки, что подчёркивает внимание к деталям.

Ming Odyssey 37 11 29

Циферблат имеет многослойную структуру: белый люм поднят над вращающимся сапфировым диском с 24-часовой шкалой, выгравированной под верхним сапфировым стеклом.

Ming Odyssey 37 11 30

Новая форма стрелок — значительный шаг вперёд. В отличие от более универсального дизайна 37.09 Bluefin, стрелки 37.11 выглядят более индивидуально и характерно для MING. Особое внимание привлекает стрелка GMT с наконечником в виде маленького космического корабля, который совершает полный оборот за сутки, символизируя путешествие по «дымчатому» сапфировому космосу циферблата.

Ming Odyssey 37 11 2

Ремешки: три варианта для разных предпочтений

MING 37.11 Odyssey предлагается с тремя вариантами ремешков:

  • FKM-резиновый ремешок — мягкий, эластичный и комфортный, при этом очень прочный. Особенность — хвостик ремешка аккуратно прячется под запястье, как у Apple Watch, что исключает неудобное свисание и обеспечивает аккуратный внешний вид. Это особенно важно для владельцев тонких запястий.
  • Универсальный титановый браслет 2-го класса — получил название «универсальный» из-за стандартных звеньев, не подогнанных индивидуально под корпус. Это обеспечивает совместимость с другими часами шириной 20 мм, особенно с моделями MING диаметром 38 мм. Некоторым может не понравиться зазор между корпусом и браслетом, но это компромисс ради универсальности.
  • Новый титановый ремешок Polymesh 5-го класса — главная инновация года в часовом мире. Этот ремешок сочетает лёгкость титана с комфортом текстильных моделей. Он напоминает футуристическую кольчужную броню, мягко облегающую запястье. Несмотря на высокую цену, это лучший выбор для тех, кто ценит уникальность и комфорт. Аналогов у других брендов нет.

Все ремешки оснащены системой быстрого снятия, что позволяет легко менять их без инструментов.

Механизм: надёжность и функциональность

Ming Odyssey 37 11 22

Внутри MING 37.11 установлен автоматический калибр Sellita SW330 с запасом хода 50 часов, модифицированный для MING (SW330.M2). Механизм оснащён независимой 24-часовой стрелкой для второго часового пояса, а вращающийся циферблат позволяет отслеживать третий часовой пояс.

Мосты механизма затемнены и имеют скелетонизированную отделку, что придаёт часам более сложный и современный вид, подчёркивая технологичность и стиль.

Итог: эволюция с акцентом на практичность

Ming Odyssey 37 11 20

MING 37.11 Odyssey — логичное развитие моделей Bluefin и Uni, отказавшееся от 60-минутной шкалы и глубины 600 метров в пользу GMT-функции и водозащиты 300 метров, что более актуально для большинства пользователей. Пропорции корпуса остаются оптимальными для спортивных GMT-часов.

Ming Odyssey 37 11 7

Хотя базовый механизм Sellita не является «истинным» GMT для путешественников, это компромисс, позволяющий сохранить более доступную цену без потери функционала.

Ming Odyssey 37 11 15

Цена варьируется от CHF 4,950 до CHF 5,950, что может показаться высокой для часов на базе Sellita. Однако стоит учитывать высокое качество материалов, сложность циферблата и разнообразие ремешков.

Технические характеристики MING 37.11 Odyssey

Ming Odyssey 37 11 32

Параметр Значение
Бренд MING
Модель 37.11 Odyssey
Размеры корпуса 38 мм (диаметр) x 12,6 мм (толщина) x 44,6 мм (длина ушко-ушко)
Материал корпуса Титан 2-го класса
Водозащита 300 метров, винтовая заводная головка
Стекло Тонированный сапфир спереди, сапфировая задняя крышка
Циферблат Тонированный сапфировый
Ремешки FKM-резина, универсальный титановый браслет 2-го класса, титановый Polymesh 5-го класса
Механизм MING SW330.M2, на базе Sellita SW330, автоматический
Запас хода 50 часов
Функции Часы, минуты, секунды, GMT
Наличие В продаже
Цена CHF 4,950 (FKM-резина), CHF 5,500 (титановый браслет), CHF 5,950 (Polymesh)

Данный обзор раскрывает ключевые особенности MING 37.11 Odyssey, подчёркивая её инновационный дизайн, техническую продуманность и универсальность, что делает модель привлекательной для ценителей спортивных GMT-часов с уникальным стилем и высоким качеством исполнения.

