MING 37.11 Odyssey: подробный обзор и технический разбор

MING — бренд, который с момента основания в 2017 году прошёл значительный путь.

Созданный Мингом Тейном, он быстро завоевал культовый статус благодаря уникальному дизайну и вниманию к деталям. За эти годы часы MING выросли в цене и усложнились технически, получая признание экспертов и неоднократно номинируясь на престижные награды GPHG. Модель 37.09 Bluefin стала обладателем приза «Спортивные часы» GPHG 2024 года. Сегодня мы рассматриваем новую главу в истории бренда — MING 37.11 Odyssey, которая сохраняет классический формат и добавляет функцию GMT.

Корпус: идеальные пропорции и материалы

Обычно добавление новой функции усложняет конструкцию и увеличивает размеры часов. Несмотря на внедрение GMT, корпус MING 37.11 Odyssey остаётся компактным и сбалансированным. Изготовленный из титана 2-го класса, корпус имеет диаметр 38 мм, толщину 12,6 мм и длину от ушка до ушка 44,5 мм. Эти параметры подходят как для тонких, так и для более крупных запястий, что делает модель универсальной.

Толстый безель отсутствует, благодаря чему циферблат кажется больше, создавая визуальное ощущение внушительного размера. При этом толщина и длина корпуса обеспечивают комфортное и аккуратное расположение на руке.

Единственное изменение, связанное с новым механизмом, — снижение водонепроницаемости с 600 метров у Bluefin до 300 метров у Odyssey. На правой стороне корпуса расположены две заводные головки: верхняя на позиции «2 часа» отвечает за завод и установку времени, оснащена винтовым фиксатором с индикатором незакрученного состояния в виде цветного кольца.

Головка на «4 часа» управляет вращающимся сапфировым циферблатом с 24-часовой шкалой, позволяя отслеживать третий часовой пояс. Несмотря на маловероятность смены часового пояса во время погружения, эта головка сконструирована для безопасной настройки под водой — важная особенность для дайверов. Кроме того, её тактильные ощущения были улучшены по сравнению с предыдущими моделями.

Циферблат: инновации в дизайне и подсветке

Циферблат MING 37.11 Odyssey выполнен из тонированного сапфира и обладает уникальной игрой света, обеспечивающей максимальную читаемость. Для индикации часов и минут используется люминесцентное покрытие Polar White, а 24-часовая шкала подсвечивается Super-LumiNova X1 с синим и оранжевым свечением, обозначающим ночное и дневное время. Стрелки покрыты градиентным Super-LumiNova X1, а даже заводные головки имеют люминесцентные вставки, что подчёркивает внимание к деталям.

Циферблат имеет многослойную структуру: белый люм поднят над вращающимся сапфировым диском с 24-часовой шкалой, выгравированной под верхним сапфировым стеклом.

Новая форма стрелок — значительный шаг вперёд. В отличие от более универсального дизайна 37.09 Bluefin, стрелки 37.11 выглядят более индивидуально и характерно для MING. Особое внимание привлекает стрелка GMT с наконечником в виде маленького космического корабля, который совершает полный оборот за сутки, символизируя путешествие по «дымчатому» сапфировому космосу циферблата.

Ремешки: три варианта для разных предпочтений

MING 37.11 Odyssey предлагается с тремя вариантами ремешков:

FKM-резиновый ремешок — мягкий, эластичный и комфортный, при этом очень прочный. Особенность — хвостик ремешка аккуратно прячется под запястье, как у Apple Watch, что исключает неудобное свисание и обеспечивает аккуратный внешний вид. Это особенно важно для владельцев тонких запястий.

— мягкий, эластичный и комфортный, при этом очень прочный. Особенность — хвостик ремешка аккуратно прячется под запястье, как у Apple Watch, что исключает неудобное свисание и обеспечивает аккуратный внешний вид. Это особенно важно для владельцев тонких запястий. Универсальный титановый браслет 2-го класса — получил название «универсальный» из-за стандартных звеньев, не подогнанных индивидуально под корпус. Это обеспечивает совместимость с другими часами шириной 20 мм, особенно с моделями MING диаметром 38 мм. Некоторым может не понравиться зазор между корпусом и браслетом, но это компромисс ради универсальности.

— получил название «универсальный» из-за стандартных звеньев, не подогнанных индивидуально под корпус. Это обеспечивает совместимость с другими часами шириной 20 мм, особенно с моделями MING диаметром 38 мм. Некоторым может не понравиться зазор между корпусом и браслетом, но это компромисс ради универсальности. Новый титановый ремешок Polymesh 5-го класса — главная инновация года в часовом мире. Этот ремешок сочетает лёгкость титана с комфортом текстильных моделей. Он напоминает футуристическую кольчужную броню, мягко облегающую запястье. Несмотря на высокую цену, это лучший выбор для тех, кто ценит уникальность и комфорт. Аналогов у других брендов нет.

Все ремешки оснащены системой быстрого снятия, что позволяет легко менять их без инструментов.

Механизм: надёжность и функциональность

Внутри MING 37.11 установлен автоматический калибр Sellita SW330 с запасом хода 50 часов, модифицированный для MING (SW330.M2). Механизм оснащён независимой 24-часовой стрелкой для второго часового пояса, а вращающийся циферблат позволяет отслеживать третий часовой пояс.

Мосты механизма затемнены и имеют скелетонизированную отделку, что придаёт часам более сложный и современный вид, подчёркивая технологичность и стиль.

Итог: эволюция с акцентом на практичность

MING 37.11 Odyssey — логичное развитие моделей Bluefin и Uni, отказавшееся от 60-минутной шкалы и глубины 600 метров в пользу GMT-функции и водозащиты 300 метров, что более актуально для большинства пользователей. Пропорции корпуса остаются оптимальными для спортивных GMT-часов.

Хотя базовый механизм Sellita не является «истинным» GMT для путешественников, это компромисс, позволяющий сохранить более доступную цену без потери функционала.

Цена варьируется от CHF 4,950 до CHF 5,950, что может показаться высокой для часов на базе Sellita. Однако стоит учитывать высокое качество материалов, сложность циферблата и разнообразие ремешков.

Технические характеристики MING 37.11 Odyssey

Параметр Значение Бренд MING Модель 37.11 Odyssey Размеры корпуса 38 мм (диаметр) x 12,6 мм (толщина) x 44,6 мм (длина ушко-ушко) Материал корпуса Титан 2-го класса Водозащита 300 метров, винтовая заводная головка Стекло Тонированный сапфир спереди, сапфировая задняя крышка Циферблат Тонированный сапфировый Ремешки FKM-резина, универсальный титановый браслет 2-го класса, титановый Polymesh 5-го класса Механизм MING SW330.M2, на базе Sellita SW330, автоматический Запас хода 50 часов Функции Часы, минуты, секунды, GMT Наличие В продаже Цена CHF 4,950 (FKM-резина), CHF 5,500 (титановый браслет), CHF 5,950 (Polymesh)