Главная » Мужские часы

Модели часов Kiwame Tokyo Kurotsuki и Usuki

Модели часов Kiwame Tokyo Kurotsuki и Usuki Мужские часы
Автор На чтение 5 мин Просмотров 29 Опубликовано

Швейцария, Германия и Япония составляют мою «большую тройку» в мире часового дела, при этом Франция набирает обороты.

Однако из всех этих центров Япония довольно медленно принимает тренд микробрендов. Рынок по-прежнему доминируют крупные бренды, такие как Seiko, Grand Seiko, Citizen, Orient и Casio. В последнее время на сцену вышли независимые производители, такие как Kurono Tokyo, Hajime Asaoka, Kikuchi Nakagawa и Minase, хотя их продукция обычно стоит дороже. Сегодня мы рассмотрим первые доступные по цене модели нового бренда Kiwame Tokyo.

Содержание
  1. Немного о Kiwame Tokyo
  2. История бренда Kiwame Tokyo
  3. Модели Kurotsuki и Usuki
  4. Механизм Miyota 9039
  5. Впечатления от дебютных моделей Kiwame Tokyo
  6. Цена и доступность

Немного о Kiwame Tokyo

С самого начала моего увлечения коллекционированием меня привлекали японские часы. Как и сама страна, они предлагают иной взгляд на дизайн часов, что мне очень нравится. Поэтому такие производители, как Minase, вызывают у меня большой интерес, поскольку они раздвигают границы японского дизайна. С другой стороны, я медленнее проникся одним из недавних любимцев коллекционеров — Kurono Tokyo. Мне кажется, что часы этого бренда довольно традиционны, скорее в швейцарском стиле. Однако я рад ошибаться, и есть одна вещь, которую стоит помнить: когда японская компания берется за создание продукта, она делает это с невероятным вниманием к деталям и заботой. Для нового бренда Kiwame Tokyo, похоже, именно это и является целью, но при этом стартовая цена удивительно низкая.

История бренда Kiwame Tokyo

Kiwame Tokyo — новый бренд, базирующийся в Асакусе, историческом центре Токио. Его основал Масами Ватанабэ, ветеран индустрии, который работал со многими европейскими брендами. За свою карьеру он столкнулся как с великолепными часами и компаниями, так и с менее удачными. По его словам, с Kiwame Tokyo он стремится создать глобальное имя, производя часы, в которые верит, а не просто гоняясь за продажами. Первые модели — Kurotsuki и Usuki — следуют традиционному дизайнерскому пути, но должны найти отклик у покупателей.

Кстати, Вам также будет интересно:  Часы с годовым календарём Patek Philippe 5396G-017

Модели Kurotsuki и Usuki

Ватанабэ запустил бренд Kiwame Tokyo с двумя референсами. Kurotsuki и Usuki — это, по сути, цветовые варианты. Эти часы диаметром 38 мм выполнены из нержавеющей стали 316L, имеют расстояние от ушка до ушка 46 мм и толщину 9,5 мм. Стекло — сапфировое с антибликовым покрытием. Каждая модель комплектуется черным ремешком из телячьей кожи и стальной застежкой с классической пряжкой. В знак практичности глубина водозащиты составляет внушительные 100 метров.

Kiwame Tokyo Kurotsuki and Usuki loose dials

Модель Диаметр корпуса Толщина Материал корпуса Стекло Водозащита Ремешок
Kurotsuki 38 мм 9,5 мм Нержавеющая сталь 316L Сапфировое с антибликовым покрытием 100 м Черный телячий кожа
Usuki 38 мм 9,5 мм Нержавеющая сталь 316L Сапфировое с антибликовым покрытием 100 м Черный телячий кожа

Kurotsuki (黒月), что переводится как «черная луна», имеет черный лакированный циферблат с нанесенными вертикально шлифованными арабскими цифрами в стиле Бреге и прямоугольными люминесцентными метками на каждом часе. Белая минутная шкала и логотип создают контраст с циферблатом.

Kiwame Tokyo Usuki dial production

Usuki (浅黄), или «светло-желтый», оснащен слоновой костью лакированным циферблатом с черными цифрами Бреге и черной печатной разметкой.

Kiwame Tokyo Kurotsuki and Usuki case back

Обе модели имеют часовые и минутные стрелки в форме шприца с полосками люминесцентного материала с эффектом старения. Секундная стрелка Kurotsuki полированная, с красным наконечником и люминесцентным элементом в форме ворот Каминаримон в Асакусе. У Usuki секундная стрелка выполнена из синей стали и имеет схожую форму.

Механизм Miyota 9039

Внутри каждой модели установлен проверенный автоматический механизм Miyota 9039. Это помогает удерживать цену на доступном уровне, при этом обеспечивая надежный механизм с автоподзаводом. Частота колебаний — 28 800 полуколебаний в час, запас хода — 42 часа. Точность заявлена в пределах -10/+15 секунд в сутки. Лично я предпочел бы в таких часах механизм с ручным заводом, но Ватанабэ рассчитывает, что часы будут носить ежедневно, поэтому автоматический калибр кажется более подходящим.

Kiwame Tokyo Usuki wrist shot

Впечатления от дебютных моделей Kiwame Tokyo

С умеренно крупным корпусом с комбинированной шлифовкой и полировкой, фаской на безеле с ребристой кромкой и цифрами Бреге, трудно не заметить сходство с винтажными Patek Philippe Calatrava. За исключением срезанных концов ушек вместо округлых, эти часы очень похожи на классические модели. В дизайне нет рискованных решений, но я не считаю это недостатком. С тех пор как я влюбился в эти старинные Patek, мне всегда было интересно, почему современные бренды не берут с них больше вдохновения. Как уже упоминалось, для моего запястья я бы предпочел традиционный механизм с ручным заводом.

Kiwame Tokyo Kurotsuki wrist shot

Цена и доступность

Если вы дочитали до этого момента, возможно, ожидаете увидеть цену в четыре цифры за любую из моделей Kiwame Tokyo. Однако приготовьтесь к приятному сюрпризу: часы стоят всего 650 долларов США на официальном сайте бренда и в салоне в Асакусе. Из минусов — будет выпущено всего 99 пронумерованных экземпляров каждой модели, что кажется довольно консервативным решением, учитывая классический стиль и низкую стартовую цену. По сути, это намек на появление дополнительных вариантов в будущем. Тем не менее, в облике Kurotsuki или Usuki эти часы являются доступным и привлекательным дебютом. С нетерпением ждем новых анонсов.

Kiwame Tokyo часы до 1000$ японские часы
Команда ONEWATCH

Часовой журнал ONEWATCH – это экспертное сообщество, специализирующееся на обзорах и новостях о наручных часах. Наша цель – предоставить читателям актуальную информацию о последних тенденциях в мире часовой индустрии, а также детальные и объективные обзоры различных моделей часов.

Оцените автора
Наручные часы всех известных брендов
© 2025 ONEWATCH.BY | Авторский проект о наручных часах | Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное копирование материалов сайта допускается только при указании авторства и наличии активной ссылки на onewatch.by