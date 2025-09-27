Модели часов Kiwame Tokyo Kurotsuki и Usuki

Швейцария, Германия и Япония составляют мою «большую тройку» в мире часового дела, при этом Франция набирает обороты.

Однако из всех этих центров Япония довольно медленно принимает тренд микробрендов. Рынок по-прежнему доминируют крупные бренды, такие как Seiko, Grand Seiko, Citizen, Orient и Casio. В последнее время на сцену вышли независимые производители, такие как Kurono Tokyo, Hajime Asaoka, Kikuchi Nakagawa и Minase, хотя их продукция обычно стоит дороже. Сегодня мы рассмотрим первые доступные по цене модели нового бренда Kiwame Tokyo.

Немного о Kiwame Tokyo

С самого начала моего увлечения коллекционированием меня привлекали японские часы. Как и сама страна, они предлагают иной взгляд на дизайн часов, что мне очень нравится. Поэтому такие производители, как Minase, вызывают у меня большой интерес, поскольку они раздвигают границы японского дизайна. С другой стороны, я медленнее проникся одним из недавних любимцев коллекционеров — Kurono Tokyo. Мне кажется, что часы этого бренда довольно традиционны, скорее в швейцарском стиле. Однако я рад ошибаться, и есть одна вещь, которую стоит помнить: когда японская компания берется за создание продукта, она делает это с невероятным вниманием к деталям и заботой. Для нового бренда Kiwame Tokyo, похоже, именно это и является целью, но при этом стартовая цена удивительно низкая.

История бренда Kiwame Tokyo

Kiwame Tokyo — новый бренд, базирующийся в Асакусе, историческом центре Токио. Его основал Масами Ватанабэ, ветеран индустрии, который работал со многими европейскими брендами. За свою карьеру он столкнулся как с великолепными часами и компаниями, так и с менее удачными. По его словам, с Kiwame Tokyo он стремится создать глобальное имя, производя часы, в которые верит, а не просто гоняясь за продажами. Первые модели — Kurotsuki и Usuki — следуют традиционному дизайнерскому пути, но должны найти отклик у покупателей.

Модели Kurotsuki и Usuki

Ватанабэ запустил бренд Kiwame Tokyo с двумя референсами. Kurotsuki и Usuki — это, по сути, цветовые варианты. Эти часы диаметром 38 мм выполнены из нержавеющей стали 316L, имеют расстояние от ушка до ушка 46 мм и толщину 9,5 мм. Стекло — сапфировое с антибликовым покрытием. Каждая модель комплектуется черным ремешком из телячьей кожи и стальной застежкой с классической пряжкой. В знак практичности глубина водозащиты составляет внушительные 100 метров.

Модель Диаметр корпуса Толщина Материал корпуса Стекло Водозащита Ремешок Kurotsuki 38 мм 9,5 мм Нержавеющая сталь 316L Сапфировое с антибликовым покрытием 100 м Черный телячий кожа Usuki 38 мм 9,5 мм Нержавеющая сталь 316L Сапфировое с антибликовым покрытием 100 м Черный телячий кожа

Kurotsuki (黒月), что переводится как «черная луна», имеет черный лакированный циферблат с нанесенными вертикально шлифованными арабскими цифрами в стиле Бреге и прямоугольными люминесцентными метками на каждом часе. Белая минутная шкала и логотип создают контраст с циферблатом.

Usuki (浅黄), или «светло-желтый», оснащен слоновой костью лакированным циферблатом с черными цифрами Бреге и черной печатной разметкой.

Обе модели имеют часовые и минутные стрелки в форме шприца с полосками люминесцентного материала с эффектом старения. Секундная стрелка Kurotsuki полированная, с красным наконечником и люминесцентным элементом в форме ворот Каминаримон в Асакусе. У Usuki секундная стрелка выполнена из синей стали и имеет схожую форму.

Механизм Miyota 9039

Внутри каждой модели установлен проверенный автоматический механизм Miyota 9039. Это помогает удерживать цену на доступном уровне, при этом обеспечивая надежный механизм с автоподзаводом. Частота колебаний — 28 800 полуколебаний в час, запас хода — 42 часа. Точность заявлена в пределах -10/+15 секунд в сутки. Лично я предпочел бы в таких часах механизм с ручным заводом, но Ватанабэ рассчитывает, что часы будут носить ежедневно, поэтому автоматический калибр кажется более подходящим.

Впечатления от дебютных моделей Kiwame Tokyo

С умеренно крупным корпусом с комбинированной шлифовкой и полировкой, фаской на безеле с ребристой кромкой и цифрами Бреге, трудно не заметить сходство с винтажными Patek Philippe Calatrava. За исключением срезанных концов ушек вместо округлых, эти часы очень похожи на классические модели. В дизайне нет рискованных решений, но я не считаю это недостатком. С тех пор как я влюбился в эти старинные Patek, мне всегда было интересно, почему современные бренды не берут с них больше вдохновения. Как уже упоминалось, для моего запястья я бы предпочел традиционный механизм с ручным заводом.

Цена и доступность

Если вы дочитали до этого момента, возможно, ожидаете увидеть цену в четыре цифры за любую из моделей Kiwame Tokyo. Однако приготовьтесь к приятному сюрпризу: часы стоят всего 650 долларов США на официальном сайте бренда и в салоне в Асакусе. Из минусов — будет выпущено всего 99 пронумерованных экземпляров каждой модели, что кажется довольно консервативным решением, учитывая классический стиль и низкую стартовую цену. По сути, это намек на появление дополнительных вариантов в будущем. Тем не менее, в облике Kurotsuki или Usuki эти часы являются доступным и привлекательным дебютом. С нетерпением ждем новых анонсов.