Модели Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer в двух новых цветах

Hamilton обладает богатой традицией создания прочных военных инструментальных часов, и линия Khaki Aviation Pilot Pioneer является ярким примером этого наследия.

Эта коллекция черпает вдохновение как из навигационных приборов Второй мировой войны, так и из практичных наручных часов, которые поставлялись пилотам в последующие десятилетия. Сегодня мы подробно рассмотрим две обновлённые модели из этой коллекции — 38-миллиметровый Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer и 40-миллиметровый Mechanical Chrono.

Обе модели получили новые сочетания циферблатов и ремешков, которые заслуживают особого внимания. Присоединяйтесь ко мне, чтобы изучить их поближе!

История Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer

Модели Khaki Aviation Pilot Pioneer напрямую отдают дань наследию Hamilton в области военной авиационной хронометрии. Во время Второй мировой войны бренд выпускал хронограф-модель 23 в виде карманных часов для навигаторов ВВС США, установив эталон надежности в экстремальных условиях. Эта функциональная ДНК перешла в последующие пилотские часы, которые носили военные летчики по всему миру. Знаменитые модели времен Вьетнамской войны хорошо знакомы энтузиастам.

Современная коллекция Pilot Pioneer отражает это наследие через винтажные дизайнерские элементы, включая коробчатые сапфировые стекла, крупные арабские цифры и характерные формы корпуса. Сегодня коллекция включает множество моделей с конкурентоспособной ценой, большинство из которых вдохновлены винтажным и военным стилем.

Две модели, которые я рассмотрю сегодня, — это новые цветовые варианты уже существующих часов. Поскольку не все знакомы с полным каталогом Hamilton, начнем с краткого обзора обеих моделей.

Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Chrono

Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Chronograph оснащён корпусом из нержавеющей стали размером 40 мм в диаметре и 49,8 мм от ушка до ушка, толщиной 14,3 мм и шириной между ушками 22 мм. Матовые поверхности корпуса контрастируют с полированными кнопками и заводной головкой, а коробчатое сапфировое стекло с двойным антибликовым покрытием обеспечивает винтажный вид циферблата. Водонепроницаемость часов составляет внушительные 10 бар (100 метров).

Внутри установлен калибр Hamilton H-51-Si — механический хронограф с ручным заводом, обеспечивающий запас хода до 60 часов и частоту баланса 28 800 полуколебаний в час. Кремниевая спираль баланса повышает устойчивость к магнитным полям. Технически этот калибр основан на Valjoux 7753.

Новая версия Pilot Pioneer Mechanical Chronograph предлагается с двумя вариантами — ремешок из растительного дубленой коричневой кожи или браслет из нержавеющей стали с сетчатой структурой и раскладывающейся застежкой. Мой пресс-образец был на кожаном ремешке, что видно на фотографиях.

Характеристики Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer

Модель Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer более компактна и усиливает винтажный стиль. Корпус из нержавеющей стали имеет диаметр 38 мм, толщину 11,4 мм и ширину между ушками 18 мм. Водонепроницаемость также составляет 100 метров. Сверху установлено сапфировое стекло с двойным антибликовым покрытием. Вокруг стекла расположен двунаправленный безель, который можно использовать для навигации, таймера или даже для отсчёта времени приготовления пиццы.

Внутри работает автоматический калибр Hamilton H-10 с частотой 21 600 полуколебаний в час. Этот механизм обеспечивает стандартный для Swatch Group запас хода до 80 часов и оснащён спиралью баланса Nivachron. Минималистичный калибр виден через прозрачную заднюю крышку.

Ранее модель выпускалась с чёрным циферблатом, теперь же доступны варианты с тёмно-зелёным или бордовым безелем и цветом циферблата «яичная скорлупа». Мой образец — зелёный вариант.

Новые цвета

Перейдём к новинкам — цветовым решениям. Начнём с хронографа. Если оригинал был выполнен в матовом чёрном цвете с эффектом искусственного старения, то новая модель представлена в синем цвете с солнечным эффектом и ярко-белыми элементами. Итоговый образ заметно отличается — свежий, современный и значительно менее ретро. Хотя такой стиль может не полностью соответствовать винтажной военной тематике, часы выглядят очень привлекательно. Они кажутся более аутентичными и оригинальными без бежевой люминесценции.

Pilot Pioneer в тёмно-зелёном цвете — интересное предложение. Циферблат цвета «яичная скорлупа» и прохладный оттенок зелёного придают часам классический вид. Они напоминают старинные книги в кожаном переплёте. Такое сочетание достаточно оригинально, и я не могу вспомнить других часов с подобным сочетанием «яичной скорлупы» и зелёного. Однако возникает вопрос, не наскучит ли такой яркий дизайн со временем.

В некотором смысле эти новинки идут в разных направлениях. Хронограф в синем — более свежая и современная версия существующей модели. Pilot Pioneer же делает винтажные часы ещё более «старомодными». Скорее всего, один из этих подходов придётся вам по душе.

Заключительные мысли

С последними обновлениями серия Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer стала ещё шире. Хотя не все модели могут прийтись по вкусу, в большом ассортименте найдётся что-то для каждого.

Обе модели — 38-миллиметровый автомат и 40-миллиметровый хронограф с ручным заводом — остаются надёжным выбором по конкурентоспособной цене. Хронограф стоит 1 995 швейцарских франков на кожаном ремешке и 2 075 франков на браслете из сетки. Модель Pilot Pioneer оценивается в 950 франков.

Для энтузиастов, ищущих доступные, исторически обоснованные пилотские часы с современной надёжностью, последние модели Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer продолжают оставаться привлекательным выбором. По моему мнению, особенно интересен хронограф.

Что вы думаете о новых цветах серии Hamilton Pilot Pioneer? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Технические характеристики часов

Параметр Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Chrono (H76409540) Khaki Aviation Pilot Pioneer (H76255810) Циферблат Солнечный синий с двумя концентрическими зернистыми субциферблатами, белые арабские цифры и индексы с Super-LumiNova Текстурированный цвет «яичная скорлупа», чёрные арабские цифры Материал корпуса Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь с зелёной вставкой безеля из минерального стекла Размеры корпуса 40 мм (диаметр) × 49,8 мм (ушко-ушко) × 14,3 мм (толщина) 38 мм (диаметр) × 46 мм (ушко-ушко) × 11,4 мм (толщина) Стекло Коробчатое сапфировое с двойным антибликовым покрытием Плоское сапфировое с двойным антибликовым покрытием Задняя крышка Нержавеющая сталь с сапфировым стеклом, завинчивающаяся Нержавеющая сталь с сапфировым стеклом, завинчивающаяся Механизм H-51-Si — ручной завод, хронограф, 28 800 полуколебаний/час, 60 часов запаса хода, кремниевая спираль баланса H-10 (Powermatic 80) — автомат с ручным заводом и остановкой секунд, 21 600 полуколебаний/час, 80 часов запаса хода, спираль баланса Nivachron Водонепроницаемость 10 ATM (100 метров) 10 ATM (100 метров) Ремешок Коричневый ремешок из растительного дубления кожи шириной 22 мм с двойной застёжкой или браслет из нержавеющей стали с сетчатой структурой Зелёный кожаный ремешок шириной 18 мм с двойной застёжкой Функции Время (часы, минуты, малая секундная стрелка), хронограф (30-минутный счётчик, центральная секундная стрелка) Время (часы, минуты, секунды), двунаправленный безель для отсчёта времени Цена 1 995 CHF (кожа) / 2 075 CHF (стальной браслет) 950 CHF