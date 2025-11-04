Модели Tissot PRX 38 мм из титана и дамасской стали

Tissot PRX — одна из самых успешных историй в часовой индустрии последних лет.

Однако сейчас может возникнуть вопрос: как бренд продолжит удивлять нас новыми моделями PRX? Мы уже видели множество новых циферблатов, коллабораций и уменьшенных размеров, что создало обширную коллекцию. Но Tissot на этом не остановился. Три новейшие версии выполнены из новых материалов — две из титана и одна из дамасской стали. Все три модели доступны в уменьшенном размере 38 мм, что делает их ещё более привлекательными.

Как некоторые из вас знают, у меня есть Tissot PRX Powermatic 80 с чёрным циферблатом, который я очень люблю. Я ношу его не так часто, как раньше, но каждый раз, надевая на запястье, сразу вспоминаю, насколько он великолепен. Со временем Tissot расширил коллекцию PRX, добавив множество новых моделей — от меньших 35-миллиметровых версий до хронографов и новых вариантов циферблатов. Было интересно наблюдать, как коллекция растёт. Однако с каждым новым выпуском эффект неожиданности постепенно исчезал. Тем не менее, кажется, что с этими тремя новинками Tissot снова на правильном пути. Особенно интригует появление двух титановый вариантов. А с добавлением нового размера 38 мм я полностью заинтересован!

Tissot PRX Powermatic 80 Titanium

Начнём с двух новых моделей из титана. Эти часы имеют лёгкий корпус диаметром 38 мм и толщиной 10,98 мм. Это делает их немного меньше, но чуть толще по сравнению с 40 × 10,9 мм версиями из нержавеющей стали. Tissot оснастил новые корпуса браслетами из матового титана, благодаря чему общий вес составляет всего 84 грамма. Немного более тёмный оттенок титана отлично подходит для PRX и придаёт часам новую, более сдержанную эстетику.

На данный момент Tissot предлагает два варианта циферблатов для титановый PRX. Первый, изображённый здесь, — антрацитового цвета с узнаваемым вафельным узором и розово-золотистыми стрелками, индексами и рамкой даты. Помимо розового оттенка элементов, антрацитовый циферблат и титановый корпус создают монохромный образ, которого мы ещё не видели в PRX. Второй вариант, фотографии которого Tissot пока не предоставил, имеет тёмно-синий циферблат с вафельным узором и никелированными стрелками и индексами. Эта версия ближе по стилю к стальной модели и имеет схожий цвет циферблата. Но благодаря более тёмному оттенку и лёгкости титана часы будут ощущаться совершенно иначе на запястье.

Знакомый калибр Powermatic 80 внутри

Внутри этих часов установлен автоматический механизм Powermatic 80 от Swatch Group. Он работает с частотой 21 600 полуколебаний в час, содержит 23 камня и обеспечивает запас хода до 80 часов. Механизм оснащён антимагнитной спиралью Nivachron и функцией остановки секундной стрелки (хак). Как и ожидалось, калибр виден через сапфировое стекло на задней крышке.

Стоимость каждой из двух новых титановый моделей PRX составляет €875, что всего на €100 дороже 40-миллиметровых стальных версий. Приятно видеть, что Tissot использует титан, и я считаю эти часы очень удачным дополнением к коллекции. Особенно мне нравится вариант с антрацитовым циферблатом — он предлагает свежий и уникальный образ для титановый PRX. Если бы я решился добавить ещё один Tissot PRX в свою коллекцию, это была бы именно эта модель!

Tissot PRX Powermatic 80 Damascus

Но на этом новинки не заканчиваются. Tissot представляет ещё одну версию успешной модели PRX — на этот раз из дамасской стали. Корпус имеет тот же диаметр 38 мм и толщину 10,98 мм, что и титановый вариант. Особенность — циферблат из дамасской стали, который подчёркивает уникальный рисунок металла. Его узорчатая структура не похожа ни на один другой материал, используемый в часовом деле. Создав корпус и циферблат из этого металла, Tissot придал PRX уникальный и выразительный внешний вид.

Над циферблатом из дамасской стали расположены никелированные часовая и минутная стрелки, а также чёрная секундная стрелка. Чёрные никелированные индексы и минутная/секундная шкала добавляют изящества. Завершает образ чёрный интегрированный кожаный ремешок, благодаря которому вес часов составляет всего 75 грамм — это относительно лёгкая модель. Ремешок также обеспечивает комфортное ношение на запястье.

Тот же калибр внутри, другой внешний вид снаружи

Как и в титановый версиях, задняя крышка с сапфировым стеклом открывает вид на механизм Powermatic 80. Технические характеристики калибра здесь такие же. Как видно на фото, ремешок оснащён быстросъёмными шпильками, которые также есть на браслетах титановый моделей. Это делает смену внешнего вида и стиля трёх новых PRX простой и приятной процедурой. Цена Tissot PRX Powermatic 80 Damascus составляет €1 075, что, учитывая редкий материал, является очень разумной стоимостью.

Итоговые мысли о новых моделях Tissot PRX Powermatic 80 из титана и дамасской стали

Три новые вариации PRX появились как раз вовремя. Когда казалось, что Tissot будет сложно представить по-настоящему интересные модели PRX, бренд удивил нас этими новинками. Они добавляют новое измерение в линейку PRX, дополняя версии из нержавеющей стали и кованого углерода. Как вы, наверное, догадались, я с нетерпением жду возможности опробовать титановый вариант с серым циферблатом. А пока могу сказать, что эти три умных релиза ясно доказывают: история успеха PRX ещё далеко не закончена!