MoonSwatch — самые важные часы последних 10 лет

Я не изменю своего мнения: Swatch x Omega Bioceramic MoonSwatch — это самая значимая новинка в мире часов за последние 10 лет.

К концу этой статьи вы тоже в этом убедитесь. Очень немногие часы смогли выйти за пределы узкого круга энтузиастов и стать массовым феноменом так же, как эта уникальная коллаборация. Это видно не только по продажам (к которым мы вернёмся позже), но и по вторичному рынку, количеству публикаций о часах и типу людей, которые о них знают. MoonSwatch оказал значительное культурное и финансовое влияние, и я хочу подробно рассмотреть оба этих аспекта.

Хотя многие в часовом сообществе считают, что Swatch «переборщил» с количеством выпусков и версий MoonSwatch, неизменный энтузиазм и страсть, которые мы наблюдаем при каждом новом релизе, опровергают это мнение инсайдеров. Сводить MoonSwatch к однобокому восприятию — значит недооценивать его реальное влияние, которое продолжается и по сей день. Даже мы, команда Onewatch, сомневаемся, вызовет ли следующий релиз такой же резонанс, когда видим тизеры в Instagram Swatch, но скептики снова и снова оказываются неправы. Давайте разберёмся, почему эти часы стали самой обсуждаемой новинкой последних пяти лет, что сделало их феноменом, и подтвердим ли я своё утверждение, что MoonSwatch — самые влиятельные часы десятилетия.

История

MoonSwatch сопровождает нас уже более трёх лет, и это было настоящее приключение. В начале 2022 года мир выглядел совсем иначе, чем сегодня. Культура хайпа набирала обороты после пандемии. Мем-акции, криптомиллиардеры и обезьяны в шляпах доминировали на рынке NFT. Все эти факторы, на мой взгляд, способствовали первоначальному успеху и ажиотажу вокруг MoonSwatch, не говоря уже о бурно развивающейся часовой индустрии как на первичном, так и на вторичном рынках.

Рынок часов катился на волне постковидного подъёма, а вторичный рынок готовился к крупнейшему за десятилетия пузырю. В индустрии было много поводов для оптимизма, и тут пришёл неожиданный импульс. Omega только что пережила успех фильма «Не время умирать» и отложенные Олимпийские игры в Токио. Swatch продолжал выпускать яркие и креативные модели, а в начале 2021 года представил первые часы из инновационного материала Bioceramic. Сцена была готова к чему-то большому, но никто не знал, что именно и откуда это придёт.

Запуск MoonSwatch произвёл настоящий фурор в часовом мире. Волны ажиотажа прокатились не только среди нас, но и вышли в мейнстрим — модные, культурные, лайфстайл и бизнес-издания обратили внимание на этот феномен. В день релиза очереди у магазинов Swatch сменились толпами, полиция была вынуждена вмешиваться во многих городах. Найти другой релиз часов с таким уровнем хаоса — задача непростая.

Никогда ранее два бренда внутри одной группы не объединялись так тесно. Исторический дом Omega с его престижем — первые часы на Луне, коммерциализация коаксиального спуска, погружения на глубочайшие океанские глубины — объединился с брендом, созданным как доступные вторые часы для тех, кто уже владеет престижными швейцарскими часами вроде Omega. Такое сочетание высокого и низкого, которое перенесло концепцию Omega в уличную моду, культуру коллекционеров и хайп-культуру, было неожиданным и революционным.

Цифры

Первое, на что стоит обратить внимание при оценке влияния MoonSwatch — это цифры, ведь, как говорил один мудрец, цифры не лгут. Swatch Group обычно не раскрывает данные о продажах, но благодаря исследованию LuxeConsult мы можем получить представление о масштабах феномена MoonSwatch. Следует отметить, что данные LuxeConsult — это оценки, основанные на собственных исследованиях, так как официальных цифр от бренда нет.

В первый год было продано около 930 000 MoonSwatch — впечатляющее число, объясняющее бесконечные очереди у магазинов по всему миру. В 2023 году, по оценкам, продажи выросли до 2 миллионов экземпляров, более чем вдвое увеличившись. Этот рост пришёлся на период выпуска множества версий Moonshine, отличающихся лишь секундной стрелкой. Энтузиасты часто называют это причиной «усталости от MoonSwatch», но цифры этого не подтверждают.

В 2024 году продажи немного снизились до 1,5 миллиона, но разговоры о том, что все устали от MoonSwatch, уже опровергнуты. Хотя общее количество проданных часов упало, доля MoonSwatch в продажах бренда выросла с 60% в 2023 году до 64% в 2024-м. Это невероятное доминирование одной линейки для компании с таким количеством брендов и рынков, как у Swatch. Для меня это знак, что MoonSwatch — одна из немногих моделей, одинаково любимая во всех регионах.

Единственный важный показатель, на который MoonSwatch почти не повлиял, — это цена акций Swatch Group. В 2023 году акции достигли пятилетнего максимума около 330 швейцарских франков, но с марта 2023 года началось постепенное снижение до примерно 150 франков на момент написания статьи. Есть и другие факторы, влияющие на цену акций, но они не имеют отношения к этой истории. Swatch — лишь один из брендов в огромном портфеле Swatch Group, и у него самая низкая ценовая категория.

Успех Swatch также виден в других показателях, например, в рейтинге швейцарских брендов по годовому обороту, который ежегодно публикует LuxeConsult. В 2023 году Swatch неожиданно поднялся в топ-20, заняв 13-е место, обойдя такие престижные марки, как Jaeger-LeCoultre, TAG Heuer и Tudor. Для многих это стало доказательством влияния MoonSwatch.

Нельзя не отметить и то, сколько готовы платить за эти часы на вторичном рынке. Именно здесь формируется настоящая ценность часов. Самый яркий пример — миллионный MoonSwatch, проданный в ноябре прошлого года за 69 300 швейцарских франков. После запуска цены на вторичке взлетели до безумных $2400 на площадках вроде Chrono24 и eBay. Также стоит упомянуть, что продажи Speedmaster выросли на 50% после релиза MoonSwatch.

Культура

Этот аспект сложнее измерить, но он не менее важен для понимания влияния коллаборации. За исключением Casio F-91W, трудно вспомнить другие доступные часы, которые так глубоко проникли бы в массовую культуру, как MoonSwatch. Их невозможно не заметить в современных медиа. Знаменитости, такие как Эд Ширан и Спайк Ли, носят их, а в сериалах вроде «Белый лотос» часы появляются на запястьях героев. Я не одинок в том, что замечаю их повсеместное присутствие.

Лично для меня MoonSwatch — это часы, которые чаще всего присылают мне в Instagram или WhatsApp мои друзья, не связанные с часовым миром. Они знакомятся с ними, не заходя на специализированные сайты. Это связано с тем, что другие субкультуры, помимо часового сообщества, находят в этих часах что-то своё.

Цена — важный фактор доступности, но также многое зависит от формата релизов. «Дропы» новых моделей с живыми очередями у магазинов напоминают релизы уличных брендов Supreme или Palace. Для часовых фанатов идея стоять в очереди у бутика кажется странной, и, возможно, поэтому многие в сообществе считают, что MoonSwatch им не подходит. Тем не менее, очереди на новые релизы продолжают собираться по всему миру. Коллекционеры MoonSwatch — это не опытные знатоки часов, а люди, интересующиеся модой, уличным стилем и хайпом.

Я считаю этот кроссовер исключительно положительным. Часовой мир нуждался в мосте к другим страстным фанатским сообществам. Коллаборации с граффити-художниками или спортсменами не достигали такого масштаба, но создание продукта, понятного с концептуальной точки зрения другим культурам, оказалось успешным. В MoonSwatch нет претенциозности, он не ставит интеллектуальных барьеров для тех, кто не разбирается в часах. Появление в коллекции Снупи расширило культурное влияние — этот мультяшный персонаж узнаваем и не вызывает споров. Для часового сообщества Снупи связан с NASA и космической гонкой, для остальных — просто забавный ностальгический элемент.

Если взглянуть на влияние MoonSwatch внутри часовой культуры, то без его успеха вряд ли мы увидели бы такой позитивный приём новой TAG Heuer Formula 1. Также не было бы биокерамического Blancpain x Swatch Scuba Fifty Fathoms. Принятие сочетания высокого и низкого в часовой индустрии стало нормой, и это только начало.

Что дальше?

Мне сложно провести прямые параллели и сделать прогнозы, но единственные часы, которые сейчас имеют такое же влияние на компанию, — это PRX у Tissot и Royal Oak у Audemars Piguet. Это совершенно разные примеры и разные сегменты рынка. AP, возможно, имеет больше культурного влияния, так как чаще появляется в медиа и на знаменитостях, но это связано с ценой и легендой вокруг дизайна и непрерывного производства.

Общее у всех трёх моделей — использование исторической значимости дизайна. Это важная стратегия часовой индустрии последних 20 лет, и она будет актуальна дальше, поскольку ценность долговечности и историй растёт. Главные праздники в индустрии — юбилеи, а главные споры — вокруг новых дизайнов, как, например, Code 11.59 от AP. Это показывает, насколько мы почитаем классику и скептически относимся к новому.

Самое большое влияние MoonSwatch — это то, что он стал «входным билетом» в мир часов для многих, особенно молодых людей. Многие надеялись, что умные часы сыграют эту роль, но они лишь увеличили продажи смарт-часов и фитнес-трекеров, не приводя к массовому переходу на механические часы. А вот покупка первого MoonSwatch значительно повышает интерес к часам и желание узнать больше. Пример — мой парикмахер: жена подарила ему MoonSwatch на свадьбу, и теперь он интересуется другими моделями. За восемь лет он ни разу не проявлял интерес к часам, а теперь, с Mission to the Moon на запястье, начал со мной о них говорить.

Если заглянуть в будущее, я не ожидаю замедления релизов. Очевидно, что MoonSwatch остаётся лидером в своей ценовой категории и флагманским продуктом Swatch. Как и в мире кроссовок, если не выпускать новые, редкие модели, бренд теряет актуальность. Несмотря на критику со стороны «часовых снобов», у MoonSwatch ещё много потенциала, и я надеюсь на больше креатива в развитии коллекции. Не думаю, что появится что-то похожее, способное составить ему конкуренцию — успех MoonSwatch слишком велик, и любые аналоги будут восприниматься как второсортные. Достаточно взглянуть на Scuba Fifty Fathoms, чтобы убедиться в этом. Так что тем, кто ждёт Swatch x Hamilton Ventura, советую не торопиться.

Наконец, и это сугубо личное пожелание, я хотел бы увидеть MoonSwatch в разных формах. Мы были близки к этому с релизом 1965 года, который показал, как могли бы выглядеть конкуренты в Bioceramic, но мне хотелось бы увидеть разные поколения Speedmaster в Bioceramic — будь то Reduced или даже анадигитальную версию X-33. Это был бы отличный подарок для серьёзных коллекционеров и поклонников истории Omega.

Заключение

Очевидно, что MoonSwatch оказал огромное влияние на нашу индустрию и стал неизбежной темой для обсуждения. Нет других часов с таким широким признанием и одновременно вызывающих столько споров. Это идеальное сочетание для создания настоящего эффекта. 2020-е годы войдут в историю часового мира как десятилетие MoonSwatch — в этом я не сомневаюсь.