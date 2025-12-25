Мы выбираем коллекцию из трёх часов Tudor на 2025 год

За последний год мы подробно освещали бренд Tudor — от репортажей с Watches & Wonders в Женеве до популярных запусков, таких как летняя модель Black Bay 54 «Lagoon Blue» и связанный с Формулой-1 Black Bay Chrono «Carbon 25».

Сейчас наша команда делится мнениями: если бы в 2025 году можно было владеть только тремя часами Tudor, какие модели выбрали бы профессионалы? Благодаря тому, что у нас есть доступ к большому числу моделей, нам стало проще сформировать подборку, но, как вы увидите, у каждого автора свой взгляд на идеальное трио Tudor.

Подборка №1: Black Bay Pro, Pelagos Ultra и 1926 Luna

По моему мнению, коллекция из трёх часов, независимо от бренда или ограничений, должна включать спортивную модель, классическую и часы на каждый день. Для повседневного ношения Tudor Black Bay Pro — оптимальный вариант. Именно эти часы я ношу чаще всего, практически ежедневно. GMT-функция отлично помогает координировать работу с нашей международной командой Onewatch, а фиксированный стальной безель придаёт часам надёжную элегантность, несмотря на их чётко утилитарный характер. Матовый чёрный циферблат делает модель универсальной в повседневном стиле. Лично я предпочитаю классический чёрный циферблат новому вариации «polar».

Вторым спортивным часами в моей коллекции стал бы Pelagos Ultra. Хотя стандартные Pelagos и Pelagos 39 отличные модели, они всё же слишком похожи на Black Bay, чтобы держать в коллекции представителей обеих серий. Pelagos Ultra выделяется на фоне всего каталога Tudor своим диаметром в 43 мм и впечатляющей водонепроницаемостью до 1000 метров. Это крупная, но благодаря титану лёгкая и технически самая продвинутая версия спортивных дайверских часов Tudor — именно такой подход меня привлекает.

Завершит моё трио новинка 2025 года — модель 1926 Luna с шампань-циферблатом. Это первые Tudor с лунным календарём, и одновременно самые нарядные часы бренда за последнее время. Синие и чёрные варианты более формальны, но шампань-циферблат выделяется среди остальных. Мне нравится контраст традиционного индикатора фаз Луны с чёрными стрелками в форме мечей, метками и диском даты — это придаёт модели современный стиль.

Подборка №2: Pelagos LHD, Pelagos FXD Chrono и Black Bay Pro “Polar”

Я ношу часы на правом запястье, поэтому спортивные часы с заводной головкой с противоположной стороны — это для меня максимально удобно. Pelagos LHD идеально подходит как инструментальные часы для «левашей». Но для меня эти часы — не только практичность, а ещё и часть военной истории Tudor, которые носили военные дайверы спецподразделений. Это делает модель особенной, потому что она не рассчитана на популярность у всех.

В выходные я обычно активен — спортзал, горный велосипед или мотоциклы в сельской местности. Мне нужны лёгкие, удобные и надежные часы для этих условий. Pelagos FXD Chrono с корпусом из углепластика и мягким тканевым ремешком — идеальный выбор. Они легко помещаются под мотоциклетную перчатку и не боятся грязи и дождя. Хоть я и не использую хронограф во время езды, возможность есть — и это приятно.

Наконец, часы для отдыха и встреч с друзьями — Black Bay Pro с белым циферблатом «polar». Да, Black Bay Pro — отличные часы-путешественники, но после активного дня именно эти часы создают правильное настроение: расслабленное и непринуждённое, особенно у камина в пабе с пинтой пива. Это часы, которые заставляют друзей переспросить и похвалить, и, между прочим, я жалел, что продал чёрную версию Black Bay Pro, поэтому когда появилась версия с перламутрово-белым циферблатом, меня вновь привлекла эта модель.

Подборка №3: Black Bay 54, Black Bay Chrono “Pink” и Black Bay 58 Gold

Моей главной «маст хэв» моделью Tudor с момента появления стал Black Bay 54. Для меня это любовь с первого взгляда, хотя пока у меня нет этой модели в коллекции — но это вопрос времени. Размер 37 мм идеально подходит для моей небольшой руки, а брать с собой в поездку такой BB54 — всё равно что иметь часы в стиле Шона Коннери в роли Бонда, не тратя на настоящий Submariner «Big Crown» баснословные суммы. Благодаря застёжке T-fit с микрорегулировкой, водонепроницаемости 200 метров и сертифицированному COSC механизму, я считаю, что это одни из лучших винтажных дайверских часов в современной интерпретации.

Первоначально вторыми часами в моей коллекции должны были стать Pelagos FXD GMT Zulu Time, которые я тестировал неделю и остался очень доволен, особенно как при посадке на кисть с окружностью около 16,5 сантиметров. Однако для разнообразия в моём трио мне нужна цветовая гамма — и с учётом того, что мой коллега Растрел унес мои BB58 Burgundy, а мне не хочется, чтобы в коллекции было сразу три похожих дайвера Black Bay, я склоняюсь к Black Bay Chrono Pink. Размер 41 мм и длина между дужками 49 мм подойдут для моего запястья, а система застёжки T-fit позволит настроить посадку идеально.

И, наконец, заявка на роскошь — полностью золотые Tudor Black Bay 58 из 18-каратного жёлтого золота. Немного неожиданно, что такой вариант появился спустя год после базовой модели на текстильном ремешке с кожаным в комплекте. Мне близок приглушённый золотой оттенок Tudor, включая матовые сатинированные элементы, даже на скошенных дужках. Это эффектное сочетание утилитарности и презентабельности. В мире, где деньги не проблема, я бы обязательно включил эти часы в своё трио. Мне нравится зелёный цвет циферблата и безеля, а благодаря T-fit и водонепроницаемости 200 метров они подходят для ежедневного ношения.

Таким образом, редакция Onewatch предлагает разнообразные варианты идеальной коллекции из трёх часов Tudor на 2025 год, охватывающие разные стили и предпочтения, от спортивных утилитарных моделей до элегантных и эксклюзивных вариантов в золоте.