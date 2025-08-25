На самом деле доступные: часы Armitron Knox с настоящими бриллиантами

Когда-то символизировавшие роскошь и эксклюзивность, бриллианты за последнее десятилетие стали значительно более доступными благодаря росту предложения лабораторно выращенных камней.

Хотя часы с бриллиантами по-прежнему в основном относятся к сегменту люкса, теперь дорогими их делают не только сами камни. Armitron Knox — кварцевые часы с 16 настоящими бриллиантами, которые стоят меньше, чем вы могли бы ожидать заплатить за приличную пару кроссовок.

Прежде чем перейти к деталям самих часов, стоит кратко объяснить, что такое Armitron Knox и что это не. Проще говоря, эти часы не являются предметом роскоши (их цена это явно показывает), и это не модель для энтузиастов с уникальной историей и тщательно продуманным дизайном. Вместо этого Armitron Knox — это по-настоящему доступный способ получить классические наручные часы с настоящими бриллиантами, создающие общее впечатление качества, соответствующее тому, что можно ожидать от модного бренда, ориентированного на торговые центры и универмаги. Однако главная привлекательность этой модели — настоящие бриллианты по минимальной цене, и даже не вдаваясь в детали корпуса, механизма и ремешка, каждый из 16 бриллиантов Armitron Knox стоит меньше, чем бокал пива в вашем местном баре в счастливый час.

Честно говоря, Armitron Knox не является самым дешевым часами с бриллиантами — при небольшом поиске в интернете можно найти Casio A159WAD-1D менее чем за сто долларов. При этом, в отличие от Casio с пластиковым корпусом и двумя маленькими бриллиантами по бокам цифрового экрана, Armitron Knox предлагает более изысканный внешний вид с корпусом из нержавеющей стали и полностью аналоговым циферблатом с 16 бриллиантами, встроенными в часовые метки. Кроме того, если Casio привлекает чисто ироничным подходом к часам, то Knox явно задуман как более доступная альтернатива стилю часов, которые обычно стоят тысячи долларов. И только при близком рассмотрении становится очевидна скромная цена модели.

Корпус Armitron Knox выполнен из нержавеющей стали в традиционном круглой форме с высокополированными боками и матовыми поверхностями на верхней части ушек. Безель — самая заметная деталь внешнего вида Knox: он имеет выпуклую верхнюю поверхность с ребристой боковой частью, что отчасти напоминает стиль коллекции Rolex 1908. Однако боковые стороны корпуса Knox гораздо более плоские по сравнению с моделями Rolex, а вместо сапфирового стекла спереди установлен простой плоский минерал, закрепленный на внутреннем ободе безеля. Остальная часть корпуса Armitron Knox соответствует стандартам бюджетных часов: простая задняя крышка на защелках, заводная головка с подписью в положении «3 часа» и водозащита до 50 метров для защиты от повседневного контакта с водой.

По размерам Armitron Knox имеет диаметр 40 мм при толщине 9,6 мм, расстояние между ушками — 20 мм, а общая длина «ушко к ушку» — 48 мм. С ремешком вес часов составляет примерно 51 грамм. Несмотря на легкость, которая не способствует ощущению премиальности, часы комфортно сидят на запястье даже при длительном ношении. Учитывая классический стиль модели, лично я предпочел бы чуть меньший и более тонкий корпус, однако важно помнить, что Armitron ориентируется не только на энтузиастов, и 40 мм — это хороший баланс: достаточно компактно для большинства, но при этом часы не выглядят маленькими на крупном запястье.

На момент написания статьи Armitron Knox доступен в четырех вариантах. Два из них имеют белые циферблаты и корпуса с золотистым покрытием, предлагаются с черным кожаным ремешком или браслетом из нержавеющей стали в том же золотистом цвете. Другие два варианта — с корпусом из нержавеющей стали и синим циферблатом: один с браслетом, а второй (реф. 20-5626NVSVBN), представленный здесь, — с коричневым кожаным ремешком. Помимо цвета, циферблаты одинаковы во всех четырех моделях: центральная часть выполнена в стиле радиального гильоше с тонкими концентрическими бороздками по внешнему периметру. Разумеется, узор на циферблате не выгравирован вручную на розовом станке, а лишь тиснен, но приятно видеть текстуру на таком ценовом уровне вместо привычного солнечного лучевого узора, который обычно используется в массовом производстве.

С одной стороны, стоит похвалить Armitron за отказ от добавления окна даты, оставив Knox с простым и симметричным отображением только времени. С другой стороны, пропорции всегда важны для сдержанных и элегантных дизайнов, и стрелки минутная и секундная кажутся немного коротковатыми — ни одна из них не достигает соответствующих делений минутной шкалы. Опять же, стоит отметить, что Armitron отказался от люминесцентного покрытия, сохранив дух настоящих классических часов, но чуть более крупные стрелки значительно улучшили бы дизайн Knox, и это можно было бы сделать без изменения циферблата и значительного увеличения стоимости.

Поскольку бриллианты — главный акцент Armitron Knox, стоит кратко обсудить, что именно вы получаете за такую скромную цену. На первый взгляд, камни кажутся гораздо крупнее, чем есть на самом деле, но при более внимательном рассмотрении видно, что маленькие бриллианты установлены в сравнительно крупные и граненые оправы. В отличие от Casio A159WAD-1D, который открыто использует натуральные бриллианты, Armitron не уточняет, натуральные ли 16 бриллиантов Knox или выращены в лаборатории, а также не указывает общий карат, ограничиваясь формулировкой «настоящие бриллианты» на официальном сайте. Несмотря на небольшой размер, очевидно, что эти камни далеки от качества VVS, которое можно ожидать от настоящих люксовых часов, но и не стоит ждать бриллиантов инвестиционного уровня за цену, меньшую стоимости простого нейлонового ремешка Omega NATO.

Внутри Armitron Knox установлен кварцевый механизм Miyota калибра 2036, работающий на одной батарейке SR626SW с ресурсом около трех лет. Это простой трехстрелочный механизм с функцией только отображения времени, который не является чем-то выдающимся, но представляет собой проверенную конструкцию, используемую множеством брендов в часовой индустрии. Точность на бумаге составляет +/- 20 секунд в месяц, без дополнительных функций вроде термокомпенсации или индикатора низкого заряда батареи. Miyota 2036 — это классика бюджетного сегмента, и если возникнут проблемы, которые не решаются заменой батарейки, новый механизм можно купить дешевле, чем стоит сэндвич.

Ремешок Armitron Knox, как и корпус с механизмом, довольно обычный и соответствует ожиданиям для часов этой ценовой категории. Изготовлен из коричневой кожи, он сужается с 20 мм у ушек до 18 мм у застежки с подписью на нержавеющей стальной классической пряжке. Внешняя поверхность имеет зернистую текстуру, что придает ремешку чуть более изысканный вид. Реально говоря, большинство качественных сторонних ремешков будут выглядеть лучше, но ремешок Armitron Knox достаточно мягкий и податливый прямо из коробки и не требует немедленной замены.

Если бы не простой факт, что Armitron Knox предлагает циферблат с 16 настоящими бриллиантами, я, вероятно, даже не стал бы рассматривать эти часы, поскольку на этом ценовом уровне есть множество других вариантов классических часов с дополнительными функциями и более оригинальным дизайном. Тем не менее, возможность получить прилично выглядящие часы с бриллиантами и корпусом из нержавеющей стали за цену значительно ниже, чем базовый MoonSwatch, безусловно, привлекательна — особенно в мире, где четырехзначные цены на часы считаются «выгодным предложением», а когда-то скромная цена на яйца достигла уровня, при котором трудно поверить, что мы когда-то кидали их в дома в беззаботные годы юности.

В конечном итоге Armitron Knox — это не часы для взыскательных коллекционеров, которые хотят безупречного мастерства и излишнего внимания к деталям. Это скорее очень бюджетный вариант для любителей бриллиантов или обычных людей, которые хотят красивые часы с инкрустированным камнями циферблатом, чтобы с уверенностью сказать «да, это настоящие бриллианты», когда кто-то спрашивает об их часах. Стоимость модели с кожаным ремешком составляет 140 долларов США (плюс десять долларов за версию с браслетом). Armitron Knox — это определение доступного часового удовольствия, и именно такие часы я бы с удовольствием подарил другу или члену семьи, который хочет блестящие часы с бриллиантами без всей ментальной нагрузки, связанной с настоящими люксовыми часами.