На самом деле доступные: дайверские часы Crafter Blue Mechanic Ocean Mark II

Основанная в 2014 году, компания Crafter Blue, вероятно, наиболее известна своими премиальными сменными ремешками, однако этот гонконгский бренд с 2018 года также выпускает собственную линейку доступных дайверских часов.

Как и многие энтузиасты, я иногда с осторожностью отношусь к часам брендов, которые не специализируются исключительно на производстве часов, поскольку такие изделия часто страдают от отсутствия оригинальности в дизайне или уступают по качеству сборки. Тем не менее, Crafter Blue уже доказала свою способность создавать качественные продукты, и модель Crafter Blue Mechanic Ocean Mark II — это надежные и функциональные дайверские часы с выразительным, но при этом доступным дизайном.

Crafter Blue Mechanic Ocean Mark II дебютировали в прошлом, 2024 году. Хотя приставка «Mark II» в названии может навести на мысль, что это всего лишь обновленная версия предыдущей модели, на самом деле Mechanic Ocean Mark II — совершенно иные часы по сравнению с оригинальной моделью Mechanic Ocean. Практически все элементы дизайна Mark II отличаются от первой версии, включая форму корпуса и расположение заводной головки, которые кардинально изменились. Вместо эволюции оригинальной модели, Mechanic Ocean Mark II следует рассматривать как отдельную модель, а учитывая, что первая версия 2018 года больше не представлена в каталоге Crafter Blue, обновленная Mark II фактически стала ее заменой.

Корпус Crafter Blue Mechanic Ocean Mark II изготовлен из нержавеющей стали 316L с преимущественно матовой (шлифованной) отделкой и имеет уникальный утилитарный профиль, который напоминает уплощенную версию дайверских часов Seiko 5 (в частности, легендарных и снятых с производства Seiko SKX007) или менее изогнутую интерпретацию Tudor Black Bay P01.

Популярность дайверских часов Seiko сделала расположение заводной головки на отметке «4 часа» довольно узнаваемым решением, но Mechanic Ocean Mark II предлагает более угловатый и утилитарный силуэт, создавая уникальный внешний вид, который при этом остается достаточно классическим для повседневного ношения. На корпусе установлена односторонняя вращающаяся безель с 120 щелчками, которая отчасти напоминает Panerai Submersible благодаря вставке с DLC-покрытием цвета «пистолетный металл», украшенной небольшими выпуклыми кругами на отметках каждых пяти минут и синим люминесцентным маркером на нулевой позиции.

Диаметр корпуса составляет 41 мм при толщине 13,5 мм (с учетом выпуклого сапфирового стекла). Crafter Blue Mechanic Ocean Mark II нельзя назвать особенно крупными часами, однако из-за формы и конструкции ушек они визуально кажутся немного больше, чем многие другие дайверы с диаметром 41 мм. Расстояние между ушками стандартное — 22 мм, а общая длина «ушко-к-ушку» достигает 51,5 мм. Ушки практически не изгибаются вниз, поэтому профиль часов в основном лежит плоско на запястье, а не обхватывает его.

При окружности моего запястья около 16,5 см (6,5 дюйма) это, пожалуй, самый спорный момент в дизайне Mechanic Ocean Mark II, так как часы находятся на верхней границе комфортного ношения в повседневной жизни. Тем не менее, для других такая внушительная посадка будет плюсом, а несколько грубоватый профиль ушек помогает надежно фиксировать корпус по центру запястья.

В остальном внешний вид Crafter Blue Mechanic Ocean Mark II соответствует классическому дайверскому формату: на задней стороне установлен цельный винтовой корпус, а заводная головка с гравировкой «CB» завинчивается в корпус, обеспечивая водозащиту до 300 метров. В целом, модель демонстрирует аккуратную отделку корпуса и четкую, отзывчивую работу безеля с практически отсутствующим люфтом при вращении. Хотя Mark II не является тяжелыми часами в контексте дайверских моделей, на запястье они ощущаются солидно и надежно — общий вес вместе с ремешком и застежкой составляет 123 грамма.

На момент написания статьи Crafter Blue предлагает Mechanic Ocean Mark II в двух вариантах циферблата, при этом обе версии придерживаются единой базовой концепции. Первая модель (ref. MO2SS001) оснащена глянцевым черным циферблатом и полированными стрелками, вторая (ref. MO2SS007) получила черные стрелки и матовый градиентный циферблат белого цвета с плавным переходом в серый по краям. Обе версии имеют люминесцентные часовые метки в форме батонов и окошко даты на отметке «3 часа». Кончики секундных стрелок заполнены синим люминесцентным составом, который совпадает по цвету с нулевым маркером на безеле. При дневном свете люминесцентные элементы на циферблате, стрелках и вставке безеля выглядят белыми или синими, а в темноте все светятся одинаковым аквамариново-голубым светом.

Поскольку Crafter Blue изначально заработала репутацию за счет производства сменных ремешков для популярных часов других брендов, можно было не сомневаться, что Mechanic Ocean Mark II будет хорошо оснащена в этом плане. Черный ремешок из резины FKM — это заметный шаг выше стандартных решений в данной ценовой категории. Ремешок достаточно массивный, сужается с 22 мм у корпуса до 20 мм у застежки в стиле классической пряжки с язычком, которая крепится винтом, а не стандартным пружинным стержнем. Концы ремешка прямые, что позволяет использовать его с другими часами, однако в комплекте идут небольшие стальные вставки, заполняющие зазор между ремешком и корпусом для более цельного внешнего вида.

Внутри Crafter Blue Mechanic Ocean Mark II установлен хорошо известный автоматический механизм Miyota калибра 9015 — версия с функцией времени и даты из серии Miyota 9000, которая часто используется небольшими независимыми брендами в ценовом сегменте до тысячи долларов. Механизм работает с частотой 28 800 полуколебаний в час (4 Гц) и запасом хода около 42 часов. Miyota 9015 — проверенный и надежный калибр, предлагающий характеристики, сопоставимые с популярными швейцарскими аналогами ETA 2824 и Sellita SW200. При этом японские механизмы Miyota традиционно стоят дешевле швейцарских, что позволяет таким брендам, как Crafter Blue, создавать модели с отличным соотношением цена-качество.

Не всем может понравиться геометрия корпуса или вставка безеля Mechanic Ocean Mark II, но нельзя отрицать, что модель выглядит достаточно оригинально на фоне множества других дайверов, которые лишь повторяют классические дизайны середины XX века. При этом Mark II не настолько экстравагантна, чтобы восприниматься как просто диковинка, и вполне может стать надежным спутником на каждый день (при условии, что запястье позволяет комфортно носить часы с такой длиной «ушко-к-ушку»).

С официальной розничной ценой в 449 долларов США за любую из двух цветовых версий, Crafter Blue Mechanic Ocean Mark II находится на уровне входа в сегмент дайверских часов с этим механизмом и представляет собой очень привлекательное предложение с учетом качества сборки и технических характеристик.