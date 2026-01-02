Наступает ли новая золотая эпоха классических наручных часов?

Я всегда ценил хорошие классические наручные часы.

На протяжении большей части своей жизни мне регулярно приходилось надевать рубашку с воротником, галстук и пиджак. При этом некоторые из моих любимых часов — именно классические модели или часы, которые ближе к элегантному концу спектра GADA (Go Anywhere, Do Anything). Часто я чувствую себя наиболее уверенно, когда ношу небольшие прямоугольные часы с джинсами, футболкой и моей надежной кожаной курткой. Классические часы, возможно, не самые универсальные по характеристикам, но их гораздо проще сделать повседневными, чем пытаться адаптировать спортивные часы под элегантный стиль. Они могут стать вашим основным аксессуаром, если ваш вкус и образ жизни это позволяют.

Ограничения классических часов как основного аксессуара

Однако существует ряд факторов, которые делают использование классических часов в качестве основных не всегда возможным или оптимальным. Многие из них имеют очень низкую водонепроницаемость, из-за чего попадание под дождь может вызвать беспокойство, особенно если часы винтажные. Для пуристов классических часов драгоценные металлы — мягкие материалы, которые легко царапаются и вмятины на них появляются так же просто. Кожаные ремешки обычно служат достаточно долго, но не всегда комфортны, и в некоторых ситуациях изнашиваются быстрее. Эти моменты не только исключают классические часы из числа основных для некоторых коллекционеров, но и полностью снимают их с рассмотрения, поскольку они не вписываются в образ жизни.

Лично для меня большая часть случаев, когда я надеваю костюм или смокинг, связана с выступлениями на сцене — это обычно жаркая и очень потная обстановка с необходимостью перемещать оборудование до и после шоу. Кожаные ремешки в таких условиях быстро портятся, и возможность быстро промыть часы после выступления — огромный плюс (вероятно, и для самих часов, если бы они могли говорить!). Думаю, то же самое касается людей, которые постоянно перемещаются по городу в деловом костюме или проводят долгие вечера на официальных и полуофициальных мероприятиях.

Тенденции и новые возможности в классических часах

Некоторые предпочитают массивные стальные часы толщиной более 15 мм, и, наверное, ничто не переубедит их в обратном. Но для тех, кто еще не нашел классические часы, подходящие для их образа жизни, я бы предложил рассмотреть, что мы, возможно, находимся в золотой эпохе классических часов, которые могут стать отличным выбором для ежедневного ношения. Если отказаться от традиционного представления о драгоценных металлах, сегодня существует множество классических моделей из стали или титана с приемлемой водонепроницаемостью.

Хотя много часов с элегантным дизайном подходят для повседневного использования, они все же имеют спортивные черты, особенно на металлических браслетах. Новая эпоха классических часов — это действительно изящные модели, которые будут уместны на мероприятиях с дресс-кодом black tie, полностью удовлетворяя ожидания от классических часов, при этом способные выдержать, например, гипотетическое падение в бассейн на вечеринке, оставаясь при этом более элегантными, чем человек, вылезший из воды в мокрой формальной одежде. Особенно интересно, что большинство из обсуждаемых сегодня часов имеют форму классических прямоугольных моделей.

Serica Ref. 1174 Parade

Первой в списке стоит модель от французского бренда Serica, специализирующегося на современных интерпретациях спортивных часов середины XX века. От их первого выпуска — полевых часов W.W.W., до дайверов 5303 и хронометров 8315 Travel — Serica удается сочетать винтажные влияния в уникальном дизайне, особенно заметном в отсутствии крупных логотипов на циферблатах. Благодаря компактным размерам и правильному балансу полированных поверхностей часы можно носить и в элегантном стиле. Чтобы закрыть все возможные сценарии, Serica выпустила модель Parade в конце 2024 года.

Корпус размерами 35×41 мм имеет эллиптическую форму, вдохновленную древними стадионами, и сочетает матовые и полированные поверхности, что выгодно подчеркивает разные грани часов. Первые варианты циферблатов — черный и золотой с солнечным эффектом и гильоше, исходящим из центра. Ранее в этом году появились и менее формальные модели с льняными циферблатами. Небольшие металлические индексы по периметру обеспечивают удобочитаемость времени, сохраняя акцент на элегантности. Внутри установлен механический механизм с ручным заводом Soprod M100, обеспечивающий 42 часа запаса хода и позволяющий корпусу быть тонким — всего 8,2 мм.

Несмотря на заводную головку push-pull, Parade имеет водозащиту 100 метров, что соответствует ожиданиям от бренда. Для тех, кто ищет универсальные, но элегантные часы, Serica Parade — отличное решение. На рекламных фото часы демонстрируют мужчина в футболке, кожаной куртке и повседневных брюках, держащего бабочку — визуальное подтверждение широты применения модели.

Цена: 1 789 долларов США.

Echo/Neutra Rivanera Piccolo

Когда echo/neutra представили коллекцию Rivanera, это был свежий взгляд на прямоугольные классические часы. Корпус из титана 5-го класса с сочетанием матовых и полированных поверхностей объединяет бруталистские и ар-деко мотивы, создавая визуально привлекательный дизайн. Разнообразие ремешков — от элегантной кожи shell cordovan до современных черных резиновых — подчеркивает универсальность. Однако водозащита всего 30 метров и ручной завод ограничивают использование модели как удобного универсала (хотя Jaeger-LeCoultre Reverso мог бы с этим поспорить).

Следующая модель — Rivanera Piccolo — стала более элегантной и универсальной. Корпус из титана 5-го класса с теми же отделками сохранился. Новинками стали два варианта циферблата с гильоше «Grain de Riz» в белом и черном цветах, а также модель Musou Black с самым черным акриловым покрытием, поглощающим 99,4% света. Компактный корпус 26×33 мм толщиной 6,9 мм ближе к классическому прямоугольному стилю.

Автоматический механизм Sellita SW1000 и окно даты добавляют практичности, делая часы отличным выбором для ежедневного ношения с выраженным стилем. Ширина ушек 20 мм и комплектные резиновый и кожаный ремешки обеспечивают множество вариантов для смены образа. Единственный минус — водозащита всего 30 метров, но с учетом современного качества сборки, небольшие брызги и пролившаяся вода не повредят часам.

Цена: 1 980 долларов США.

Anoma A1 Optical

Наверное, сложно представить, что предмет мебели может вдохновить на создание часов, но Маттео Виолет-Вианелло смог это сделать. Вдохновившись столом, спроектированным Шарлоттой Перриан в 1950-х, формой речных камней и модернистскими скульптурами Константина Бранкузи, он создал модель Anoma A1. Циферблат в виде округленного треугольника внутри корпуса, напоминающего гальку, создает контраст геометрических форм и плавных органических линий, что делает часы одними из самых очаровательных новых моделей.

Корпус диаметром 39 мм без ушек делает относительно крупные часы компактными на запястье. Механизм с автоматическим заводом Sellita SW100 и водозащита 50 метров добавляют практичности, несмотря на необычный дизайн. Особое внимание привлекает версия A1 Optical с гравировкой из 50 смещенных треугольников, исходящих из центра циферблата, что создает оптическую иллюзию. Циферблат матовый с легкой ручной полировкой, подчеркивающей эффект. Хотя читаемость времени здесь вторична, последующие модели Anoma, вероятно, будут более функциональными.

Цена: 2 200 фунтов стерлингов (~2 935 долларов США).

Furlan Marri Disco Volante Onyx Diamonds

Несмотря на внешний вид, Furlan Marri Disco Volante Onyx Diamonds готов к активному использованию. Не обманывайтесь полудрагоценным циферблатом из оникса и индексами из выращенных в лаборатории бриллиантов: корпус из нержавеющей стали без ушек диаметром 38 мм имеет водозащиту 50 метров, а стрелки покрыты люминесцентным составом BGW9 Super-LumiNova. Стальной браслет с плетением в стиле «елочка» делает часы не только надежным аксессуаром, но и украшением. Быстрая замена ремешков упрощается благодаря быстросъемным пружинным штифтам (требуются изогнутые штифты). Механизм с ручным заводом Peseux 7001 — проверенный ультратонкий калибр толщиной всего 2,5 мм.

К сожалению, эта модель выпущена ограниченным тиражом, и первая партия быстро распродана, но новые экземпляры появятся. Если ждать не хочется, не переживайте — в каталоге Furlan Marri есть много надежных и элегантных универсальных часов с водозащитой 50 метров и тонкими стальными корпусами. Ассортимент варьируется от меха-кварцевых хронографов до более дорогих механических flyback-хронографов с ручным заводом. Все модели имеют качественную отделку корпуса как снаружи, так и внутри.

Цена: 3 500 швейцарских франков (~4 395 долларов США).

Заключительные мысли

Я не первый, кто это говорит, но присоединяюсь к растущему числу энтузиастов, утверждающих, что сейчас очень интересное время для любителей часов, особенно с учетом того, что делают микробренды. Возрастающий интерес к классическим часам проявляется во многих аспектах, и микробренды делают то, что у них получается лучше всего: создают привлекательные модели с отличным соотношением цены и качества. Независимо от того, являетесь ли вы заядлым коллекционером классических часов или только ищете свои первые «идеальные» часы этого типа, сейчас отличное время, чтобы приобрести компактные и изящные классические модели, которые при этом остаются практичными и доступны для современных коллекционеров.

При составлении этого обзора я рассматривал каждую из моделей с точки зрения того, что с удовольствием добавил бы их в свою коллекцию и носил бы, возможно, даже активно (но бережно). Если в вашей коллекции не хватает классических часов, ваши оправдания заканчиваются. Если вы размышляете о целой подколлекции элегантных часов, нет лучшего времени, чем сейчас, и, возможно, я присоединюсь к вам.