Неожиданные хиты часовых новинок 2025 года

В 2025 году индустрия часов представила рекордное количество новинок.

Крупнейшие выставки, такие как Watches & Wonders, Geneva Watch Days и Dubai Watch Week, а также юбилейные коллекции от Audemars Piguet и Zenith, и растущая волна микро-брендов сделали этот год одним из самых насыщенных в истории часового дела. TAG Heuer вернул в серию Formula 1, привнеся свежую энергию бренду. Rolex представил совершенно новую коллекцию. Vacheron Constantin выпустил самые сложные наручные часы в мире. Масштаб был ошеломляющим — уследить за всеми новинками было крайне сложно.

Однако среди громких победителей GPHG и коммерческих хитов оставались модели, которые заслуживали гораздо большего внимания. Несмотря на то, что уже наступил 2026 год, некоторые часы нельзя оставлять без внимания. Команда Onewatch внимательно следила за рынком и выделила скрытые жемчужины — модели, которые прошли незамеченными, но заслуживают экспертного рассмотрения.

Ember Rocket

За год я видел множество новинок, но ни одна не произвела на меня такое впечатление, как Ember Rocket, обзор которой я публиковал в июле. Это часы, которые недооценены, но идеально отражают суть микро-брендов — не только в дизайне, но и в философии компании. Rocket родилась как набросок в блокноте основателя Джона Глинистера во время пандемии COVID. После нескольких итераций и тщательной проработки дизайн наконец воплотился в финальном продукте.

Rocket — это спортивные часы с корпусом из нержавеющей стали диаметром 40 мм, отличающимся характерным угловатым профилем и тактильно приятной поверхностью с матовой обработкой методом пескоструя. Каждая грань, угол и фаска были отточены самим Джоном, что создало компактный и гармоничный дизайн, который визуально и на ощупь кажется меньше своих размеров. Циферблаты яркие и игривые, с продуманными деталями: люминесцентные метки в стиле сэндвича расположены под поверхностью, а наклоненный под небольшим углом кольцевой трек аккуратно обрамляет циферблат. Уровень проработки деталей у Rocket настолько высок, что сложно представить, куда Джон поведёт бренд Ember дальше, но буду ждать с интересом.

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Geographic

Честно говоря, у Jaeger-LeCoultre было несколько достойных скрытых хитов в этом году. Например, Reverso Tribute Monoface на золотом миланском браслете получила много внимания, но другие модели остались в тени. Серый циферблат Master Control Calendar, представленный в сентябре, стал неожиданным успехом в соцсетях, собрав тысячи лайков и сотни тысяч просмотров в Instagram. Также стоит вспомнить Reverso Minute Repeater, представленную на Watches & Wonders — часы с изысканным финишем эмали флинке и высокой сложностью механизма, которые в другие годы могли бы претендовать на звание лучших.

Однако настоящим открытием для меня стала Reverso Tribute Geographic. Даже без демонстрации основной функции — большого указателя даты — эту модель легко отличить от других Reverso благодаря уникальному расположению даты. В отличие от большинства «больших дат», здесь оба числа отображаются на одном уровне, а не на разных, что само по себе инновационно. Но и это не всё!

Обратная сторона часов полностью посвящена диску мирового времени. В отличие от традиционных моделей, где кольцо с названиями городов вращается вокруг неподвижного циферблата, у JLC сделано наоборот: города лазерной гравировкой нанесены на корпус, а на циферблате изображён глобус с Северным полюсом, пересечённый вращающимся 24-часовым диском, видимым через сапфировое кольцо. Такой подход переворачивает привычный взгляд на отображение мирового времени. Элегантный и удобный ползунок на верхней части корпуса позволяет продвигать диск по часам.

В итоге получились часы с красотой и практичностью на обратной стороне, механическими инновациями с обеих сторон благодаря новому калибру 834, стильные и удобные в носке. Они доступны в стали и розовом золоте. Почему о них мало говорят? Да, размер немного крупноват для Reverso, но это настоящая жемчужина. JLC заслуживает признания в 2025 году, и жаль, что Geographic и другие сложные модели бренда остались в тени.

Bulgari Bronzo Chronograph

Это мои любимые часы с Geneva Watch Days 2025, и они остаются фаворитом и в начале 2026 года. Я люблю интегрированные резиновые ремешки, и Bulgari Bronzo не исключение. Переход от лёгкого алюминиевого корпуса к массивному бронзовому создаёт более солидное ощущение на запястье, а патина, которая со временем появляется на бронзе, создаёт интересный контраст между итальянской роскошью и естественной «запылённостью».

Хотя модель не претендует на революцию в часовом деле, коллекция Bronzo 2025 показывает, что Bulgari получает удовольствие от процесса, и миру этого не хватает. Доступны версии с GMT и хронографом, обе с автоматическими механизмами и водозащитой 100 м — это полноценные спортивные часы, готовые к появлению уникальной патинированной поверхности.

Tudor Pelagos Ultra

2025 год стал знаковым для Tudor, но не из-за радикальных изменений, а благодаря совершенствованию уже существующих моделей. В центре внимания были Ranger 36 Dune White, Black Bay 58 Burgundy, Black Bay 54 Lagoon Blue и Black Bay Pro Opaline, которые расширили и углубили каталог бренда. Среди энтузиастов особое внимание привлек Black Bay 54 Lagoon Blue с браслетом Jubilee — часы, которые получили много времени на запястьях и в соцсетях. Да, эта модель действительно отличная.

Однако настоящим скрытым хитом Tudor 2025 стал Pelagos Ultra. На Watches & Wonders 2025 он прошёл практически незамеченным из-за крупного корпуса 43 мм, что на бумаге казалось очередными громоздкими инструментальными часами, которые больше смотрят, чем носят. Но на практике всё оказалось иначе: несмотря на размеры, часы сидят очень комфортно даже на средних запястьях, как у меня. Пропорции, баланс и эргономика достигли уровня, к которому предыдущие модели Pelagos лишь стремились. Впервые Tudor действительно удалось создать профессиональные дайверские часы.

Дизайн уверенно балансирует между функциональностью и сдержанностью. Матовый чёрный циферблат чист и хорошо читается, а нежные голубые акценты добавляют контраста. Pelagos Ultra не кричит о себе, но вознаграждает за проведённое с ним время — именно поэтому он выделяется как одна из лучших и недооценённых новинок Tudor 2025.

Louis Vuitton Tambour Brown Ceramic

Запущенные в прошлом году на LVMH Watch Week 2025, часы Tambour Brown Ceramic произвели на меня сильное впечатление, но, по моему мнению, получили меньше внимания, чем заслуживают. Я обычно не поклонник коричневого цвета в часовом деле, но сочетание коричневой керамики и розового золота здесь работает отлично, отдавая дань уважения культовым чемоданам Louis Vuitton, сделавшим бренд легендарным.

Несмотря на культовый статус, имя Louis Vuitton часто мешает восприятию часов бренда в среде коллекционеров, подобно Bulgari, который долгое время воспринимался как нечто постороннее в часовом мире. Сейчас семья Арно (особенно Жан Арно) активно меняет ситуацию, превращая Louis Vuitton в оплот высокого независимого часового мастерства. Отделка и детали часов — от циферблата до корпуса, браслета и механизма — выполнены на высшем уровне.

Цена в 68 000 долларов США, установленная до тарифных войн, для многих оказалась слишком высокой, а модель Convergence перетянула на себя внимание в эпоху популярности прыгающих часов, но в руках дизайн Tambour Brown Ceramic раскрывается полностью, и это неоспоримо.

Atelier Wen Inflection

Что меня покорило в этих часах — это отделка корпуса из тантала и архитектура браслета. Он почти ювелирный, а вес создает ощущение роскоши. Мне нравится идея, что часы для особого случая должны быть ощутимыми на руке — эти часы самые тяжёлые из всех, что я держал.

Atelier Wen прославился градиентными циферблатами, но меня здесь привлекает глубокий чёрный циферблат из оникса и каллиграфические золотые цифры в китайском стиле. Они текстурированы, с золотыми вкраплениями, что создаёт ощущение роскоши и изобилия.

Механизм разработан совместно с Girard-Perregaux, ротор скелетонирован и напоминает ствол бонсая — изогнутый и органичный. Меня глубоко тронула эта деталь, она демонстрирует серьёзные намерения бренда работать с Girard-Perregaux. Это не просто попытка повторить популярные спортивные часы в стиле Nautilus, а заявка на переход в сегмент высококлассных люксовых часов. Держишь их в руках — и чувствуешь это.

Все, кому я показывал Inflection, делали жест, будто поднимают что-то тяжёлое, и оставались в восхищении. Если будет возможность увидеть эти часы — не упускайте шанс.

Grand Seiko U.F.A.

Извините, но эти часы должны были стать намного более заметными. Grand Seiko представил автоматический Spring Drive в компактном корпусе, а также, наконец, выполнил просьбы фанатов, добавив микрорегулировку без инструментов, которую по непонятным причинам пропустили в стальной версии. Всё это — в самых точных механических часах, когда-либо выпущенных брендом, с точностью +/- 20 секунд в год, что не имеет аналогов среди массовых механизмов.

Меня удивляет, почему эта модель постепенно исчезала из поля зрения в течение года. Да, она получила несколько упоминаний в списках лучших часов 2025 года, и была отмечена в нашей рубрике Kiss, Marry, Kill, но заслуживала гораздо большего. Особенно досадно, что на GPHG U.F.A. не получил наград, хотя, по моему мнению, он заслуживал приз за хронометрию больше, чем Zenith G.F.J., чьё историческое значение я уважаю.

Положительный момент — Grand Seiko уже выпустил несколько вариантов U.F.A., что вселяет надежду. Однако хотелось бы, чтобы бренд учитывал свою высокую скорость выпуска новинок, которая оставляет мало времени на наслаждение уже представленными моделями.

Czapek Time Jumper

Честно говоря, когда эта модель вышла в ноябре прошлого года, я её пропустил. Позже познакомился с ней благодаря отличной статье Борны, а затем впервые примерил на многобрендовом мероприятии в Лондоне. Сразу не мог понять, почему она не вызвала большего резонанса при выходе. Возможно, я был занят путешествиями и крупными проектами.

2025 год стал годом прыгающих часов для меня. Их было много в первой половине года, а Czapek Time Jumper завершил серию с оригинальным дизайном и механизмом. В нём сочетаются футуристические черты Urwerk и классические элементы, что сохраняет связь с традициями часового искусства. Гильошированный корпус и циферблат с радиальными узорами от центрального увеличительного стекла создают прекрасный тактильный опыт.

Через центральное окно виден механизм и прыгающие часы, выгравированные лазером на двух сапфировых дисках и заполненные люмом, охватывающие полный 24-часовой диапазон — редкость для прыгающих часов из-за дополнительного места для цифр. Лучший вид открывается при нажатии кнопки внизу корпуса, которая открывает часы.

Зеркальная нижняя часть отражает сложную архитектуру механизма Calibre 10.01, который станет основой для будущих моделей бренда. Я большой поклонник открытых механизмов, и этот меня покорил.

Жаль, что модель выпускается ограниченным тиражом и стоит относительно дорого — 42 000 швейцарских франков за сталь и 64 000 за жёлтое золото, но уверен, что это не помешает продажам. Если будет возможность примерить Time Jumper — воспользуйтесь ею.

Greubel Forsey Hand Made 2

Когда часы настолько ограничены в количестве и дорогие, сложно сказать, являются ли они скрытыми хитами или просто недоступны для большинства. Думаю, это второй случай. Когда в ноябре объявили результаты GPHG, меня удивило, что была отмечена только Nano Foudroyante от Greubel Forsey, которая получила приз за механические исключения — заслуженно, но при этом затмила своего старшего брата.

Hand Made 2 меня поразили при презентации. Быть второй частью успешного проекта сложно, но здесь это удалось. Хотя модель и менее сложная, чем первая версия, расположение колёс кажется более сбалансированным и насыщенным, создавая впечатление контролируемого хаоса без пустот на скелетонированном циферблате. Мне понравилось, как сохранилась многоуровневая конструкция, позволяющая погрузиться в глубину тщательно проработанных деталей. И, несмотря на акцент на исключительном мастерстве, компактные размеры делают часы более удобными для повседневного ношения.

Заключение

2025 год стал одним из самых насыщенных и разнообразных в часовом мире. Помимо громких релизов и признанных победителей, появилось множество скрытых хитов, которые заслуживают экспертного внимания и анализа. Эти модели демонстрируют инновации, мастерство и творческий подход, подтверждая, что индустрия часов продолжает развиваться и удивлять даже самых требовательных коллекционеров и специалистов.