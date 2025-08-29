Нержавеющая сталь Patek Philippe — не для вас, и это нормально

Patek Philippe Aquanaut — одни из моих самых любимых часов за все время.

Когда я сказал об этом своему другу, который так же увлечён часами, он посмотрел на меня с выражением сомнения и выдал самый безжизненный «круто», который я слышал за долгое время. Мне посчастливилось даже подержать в руках именно ту версию, которую я бы хотел иметь — ref. 5165A-001. С немного уменьшенными пропорциями, но без видимых компромиссов по сравнению с оригинальным дизайном, она идеально соответствует моим предпочтениям по ношению на запястье.

Но какое отношение этот восторг по поводу стальных часов с только временем имеет к чему-то важному или интересному? Особенно учитывая, что любовь к стальным спортивным часам всё ещё сильна. Дело в том, что я пришёл к довольно пространному выводу, который, как мне кажется, редко признаётся, но, возможно, останется надолго. Спортивные часы Patek Philippe — не для меня, и, вероятно, не для вас тоже, и это нормально. Вот моя логика.

Немного исторического контекста

Во многом выпуск Nautilus от Patek Philippe в 1976 году был реакцией на происходящее. Мир становился всё более неформальным, другие бренды выпускали свои спортивные модели с интегрированным браслетом (особенно Audemars Piguet с их Royal Oak), а рынок часов менялся с ростом популярности кварцевых моделей. Nautilus был нацелен на привлечение другой аудитории. Aquanaut, напротив, вышел в 1997 году как спортивная модель для опытных коллекционеров — Patek Philippe для тех, у кого уже есть серьёзные часы в сейфе.

С развитием коллекционирования часов в XXI веке ажиотаж вокруг стальных Patek (и стальных спортивных часов в целом) привлёк основное внимание энтузиастов. До 2019 года было не редкостью, когда кто-то называл Nautilus ref. 5711 своими «святыми часами» — и это действительно отличные часы. Тем не менее, у Patek Philippe как у бренда есть своё мнение на этот счёт.

Ещё одна удача — посещение музея Patek Philippe в Женеве. Музей сделан настолько хорошо, что даже моя жена, которая не интересуется часами, получила удовольствие от экскурсии и экспозиций. Экскурсия дала нам отличное представление не только об истории бренда, но и об истории часового дела, часов и часового производства в Женеве — от ранних карманных часов XVI века, до настольных часов Джона Кеннеди и личных часов Дюка Эллингтона, до современных шедевров с высокими усложнениями. Основу музея составляют исторические и сложные модели, включая автоматы, минутные репетиры, сложные календари, часы с двойным и мировым временем, а также хронографы.

Однако для оригинального Nautilus была выделена лишь небольшая витрина с краткой табличкой об истории модели. Когда наша группа подошла к ней, половина участников просто ушла. Вы хотите сказать, что половина моей группы пришла в музей, чтобы увидеть всего одни стальные часы? Недостаток акцента на Nautilus в музее, похоже, отражает намерение бренда удерживать их как клиентов.

Как бренд, Patek Philippe всегда ассоциировался с высококлассным часовым искусством в очень традиционном смысле. Это означает, что их фокус — на классических наручных часах и усложнениях, обычно выполненных из драгоценных металлов. Изначально акцент на драгоценных металлах был связан не столько с эксклюзивностью, сколько с тем, что золото было гораздо проще в обработке. Массовое производство стальных часов стало возможным примерно к середине XX века, а Patek делал часы задолго до этого. Сегодня в этом есть элемент эксклюзивности, но это также дань традиции. Поэтому, когда объявили о прекращении выпуска 5711, Тьерри Стерн сказал примерно следующее: «наш бренд — это не стальные спортивные часы».

Во время пандемии COVID-19 многие бренды увидели резкий рост цен на свои часы на вторичном рынке. Популярные модели взлетели до неслыханных цен, иногда с добавлением дополнительного нуля к ценнику. 5711 была одной из таких моделей, и прекращение её выпуска только подогрело цены. Пока вторичные дилеры радовались, бренды, без сомнения, видели упущенную выгоду, даже если не выражали недовольства публично. Patek Philippe и Rolex, похоже, сместили фокус новых моделей в сторону спортивных часов из драгоценных металлов. Логика, вероятно, была в том, что бренды увидели, сколько люди готовы платить, и ответили предложением, соответствующим этой цене. Однако, в то время как Rolex продолжает предлагать широкий ассортимент стальных спортивных часов, у Patek Philippe своя стратегия.

С момента прекращения выпуска стального 5711 Patek Philippe выпустил немало «спортивных» часов, но многое изменилось. Во-первых, больше нет стали. Или, по крайней мере, стали стало гораздо меньше. Большая часть текущих коллекций Nautilus и Aquanaut теперь выполнена из драгоценных металлов. Все сложные модели Aquanaut сделаны из драгоценных металлов, а в каталоге Nautilus осталось лишь несколько сложных моделей из стали. Кроме того, в 2024 году Patek пересмотрел показатели водонепроницаемости, и теперь все модели имеют рейтинг всего 3 бара (или меньше). И это даже при наличии завинчивающейся заводной головки! Ранее Aquanaut и Nautilus имели достаточно высокие показатели водозащиты, чтобы вдохновлять владельцев на водное использование. Хотя конструкция часов, вероятно, не изменилась, литература Patek Philippe по этим моделям — изменилась.

Швейцарская экзотика

Дальше начинается что-то более экстравагантное, по меркам женевского часового дела. Появилась уменьшенная версия Aquanaut с годовым календарём, но в розовом золоте и ориентированная на женскую аудиторию. Есть Aquanaut с минутным репетиром — Grand Complications ref. 5260/1455R-001, но опять же в золоте, с обильной инкрустацией драгоценными камнями, включая полностью украшенный браслет. Раньше такие дорогие модели на сайте указывались как «цена по запросу», но теперь Patek публикует цены на все свои изделия. Золотой Aquanaut с минутным репетиром и инкрустацией на резиновом ремешке стоит более 1 миллиона долларов США. Хотите полный блеск с браслетом, усыпанным камнями? Более 3,3 миллиона долларов.

Цены продолжили расти с выходом модели Cubitus. Более квадратный дизайн, минимальные улучшения по сравнению с предыдущим Nautilus и резкий рост цены по сравнению с 5711 (если сравнивать стальные версии) вызвали удивление у часового сообщества. Тьерри Стерн сделал смелые заявления, которые редко слышны от руководителей швейцарских брендов, заявив, что те, кто жалуется на Cubitus, скорее всего, никогда не смогут его купить — и не из-за капризов бренда. Как вы помните, эти комментарии вызвали неоднозначную реакцию.

Почему Patek избегает стали

Так в чём же дело? Почему бренд не только ограничивает выпуск своей самой популярной модели, но и, кажется, отталкивает клиентов, заинтересованных именно в этих популярных стальных моделях? Потому что эти стальные модели не для большинства людей: они для их постоянных клиентов. Тьерри Стерн, и я уверен, другие в Patek Philippe, увидели, что имидж бренда уходит от того, чем они так гордятся, и превращается в образ бренда, известного одной модели (или двумя, если считать Aquanaut вместе с Nautilus). Они хотят избежать ловушки, в которую попали другие бренды, и у них есть богатая история, которой можно гордиться — основанная на высококлассном классическом часовом искусстве.

хотите войти в мир бренда, они хотят, чтобы вы сначала посмотрели на их модели с только временем (и, возможно, некоторые сложные модели), прежде чем переходить к Grand Complications. Тогда они с радостью продадут вам стальной Aquanaut для вашего следующего тропического отпуска. Если вы фанат спортивных часов и готовы платить за стальные модели на вторичном рынке астрономические суммы, у них теперь есть спортивные часы из золота с усложнениями. Модель 5811 теперь из белого золота, а Aquanaut Travel Time тоже из белого золота. А если вам по душе минутный репетир Aquanaut на резиновом ремешке, он тоже будет из золота и усыпан рубинами.

Попытаюсь выразиться мягко: Patek Philippe формирует цены так, чтобы направить ваше внимание на то, чем они хотят заниматься. Они признали важность более повседневных часов на рынке. Но они будут делать это на своих условиях и устанавливать цены так, чтобы дать понять: «Если это то, что вы хотите, вот что мы готовы предложить и сколько это будет стоить. Если вы хотите высококлассные стальные спортивные часы и только их — есть другие бренды, которые готовы удовлетворить ваш запрос.»

Заключительные мысли

Как человек, который действительно любит Aquanaut, я расстроен? Не особо. Я понял, что эти часы на самом деле не для меня, и это нормально. В основном потому, что, учитывая моё положение, я вряд ли когда-нибудь смогу позволить себе эти часы. Даже если ситуация изменится, исходя из текущего каталога, я скорее буду искать модели 3970 и 5165A, как я уже упоминал, чем пойду в бутик за новой моделью, потому что эти модели мне ближе.

Как творческая личность, я испытываю большое уважение к Тьерри Стерну и Patek Philippe — если моя интерпретация их стратегии верна. Хотя коммерческая жизнеспособность важна во многих аспектах, жертвовать творческим видением и целями ради угождения (и, возможно, потворства) покупателям — не самый приятный путь в жизни. Хотя я очень хотел бы увидеть стальной Aquanaut с минутным репетиром или даже версию из белого золота с чёрным циферблатом и без камней (ладно, может, с багетными индексами было бы круто), скорее всего, этого никогда не случится, и это нормально. Я уважаю, что у бренда есть чёткое видение, и команда Patek Philippe делает то, что считает лучшим для его достижения.