Nezumi представляет стильное обновление модели Baleine Diver

Стокгольмский бренд Nezumi заслуженно привлекает внимание благодаря созданию качественных и доступных часов с ретро-дизайном и яркими цветовыми решениями.

Одной из самых популярных моделей в каталоге компании является дайверская модель Baleine, впервые представленная в 2017 году. Сейчас Nezumi выпускает обновлённую версию, которая значительно превосходит предыдущую, что наверняка понравится поклонникам бренда.

История обновлённой модели Nezumi Baleine Diver

Основатель и дизайнер Nezumi, Дэвид Кампо, тщательно проанализировал коллекцию бренда и выявил возможности для улучшения. Несколько месяцев назад мы уже видели обновлённые модели Nezumi Aviera GMT с оптимизированным корпусом, новым безелем и изменённой формой стекла. Для новой Baleine Кампо выбрал похожий подход, но не ограничился лишь изменениями корпуса и стекла. Старая Baleine требовала полного редизайна, сохранив при этом узнаваемый характер модели.

Особое внимание заслуживает универсальность модели Baleine. Например, лимитированное издание, о котором я писал в прошлом году, выделялось яркими и мягкими оттенками циферблата, что редко встречается у других брендов. В сочетании с бирюзовым резиновым ремешком часы выглядели особенно эффектно.

Обзор предыдущих версий и нововведения

Лимитированное издание отличалось от стандартных синих и чёрных моделей. Я также имел возможность протестировать чёрную версию Baleine в составе Nezumi Adventure Trio, включающего три модели: полевые часы Terrain, дайвер Baleine и GMT Aviera.

В новой версии Baleine бренд значительно улучшил классическую модель с чёрным циферблатом. Если вы знакомы с оригиналом, сразу заметите изменения, но за ними скрывается больше деталей, которые стоит рассмотреть.

Технические характеристики новой Nezumi Baleine

Корпус: нержавеющая сталь с матовой обработкой, диаметр 40 мм, безель уменьшен до 39 мм для компактности дизайна.

нержавеющая сталь с матовой обработкой, диаметр 40 мм, безель уменьшен до 39 мм для компактности дизайна. Толщина: уменьшена до 12,1 мм, при длине от ушка до ушка 47 мм.

уменьшена до 12,1 мм, при длине от ушка до ушка 47 мм. Безель: односторонний, 120 кликов, с выраженной насечкой для удобного захвата и вращения.

односторонний, 120 кликов, с выраженной насечкой для удобного захвата и вращения. Вставка безеля: матовая чёрная керамика с люминесцентной 60-минутной шкалой для удобства чтения в темноте.

матовая чёрная керамика с люминесцентной 60-минутной шкалой для удобства чтения в темноте. Стекло: двойной выпуклый сапфировый кристалл.

двойной выпуклый сапфировый кристалл. Циферблат: матовый чёрный с текстурой, центральная часть рельефная, кольцо с делениями гладкое и ступенчатое.

матовый чёрный с текстурой, центральная часть рельефная, кольцо с делениями гладкое и ступенчатое. Индексы и цифры: нанесены и обработаны матовой отделкой, заполнены люминесцентным составом Grade X1 Super-LumiNova.

нанесены и обработаны матовой отделкой, заполнены люминесцентным составом Grade X1 Super-LumiNova. Стрелки: новые, из нержавеющей стали с матовой отделкой и Super-LumiNova, гармонируют с индексами.

Такое сочетание матового чёрного безеля и циферблата с тёплым свечением люма создаёт привлекательный и функциональный образ.

Механизм Miyota 9039

За работу обновлённой Baleine отвечает надёжный автоматический калибр Miyota 9039 с частотой 28 800 полуколебаний в час, 24 камнями и запасом хода 42 часа. Известен своей стабильностью и точностью в диапазоне -10/+30 секунд в сутки, хотя на практике точность часто выше заявленной.

Итоговая оценка обновлённой модели Baleine Diver

Благодаря продуманным обновлениям Nezumi Baleine стала ещё более привлекательной и современной. Кампо сохранил тёплый и узнаваемый стиль предыдущих версий, при этом значительно улучшив дизайн и функциональность. Новая Baleine поставляется на текстурированном чёрном резиновом ремешке с классической застёжкой и стоит €630 (без НДС и налогов). Версия на пятизвенном стальном браслете оценивается в €695.

Кроме того, 1 декабря выйдет специальное первое издание Baleine в монохромном сером цвете тиражом 300 экземпляров по той же цене, что и стандартная версия.

Все часы собираются, тестируются и проходят контроль качества в Германии, что повышает доверие к бренду. В ближайшее время планируется подробный обзор модели, который позволит оценить её в реальных условиях. Пока же рекомендуем ознакомиться с подробностями на официальном сайте Nezumi.

Ключевые преимущества Nezumi Baleine Diver:

Компактный и стильный корпус с уменьшенным безелем

Улучшенная читаемость благодаря люминесцентным индексам и стрелкам

Надёжный японский автоматический механизм Miyota 9039

Высокое качество сборки и контроль в Германии

Разнообразие вариантов ремешков и браслетов

Обновлённая модель Nezumi Baleine — это пример успешного сочетания классического дайверского стиля с современными техническими решениями и качественным исполнением.