Norqain Wild One Meteorite Special Edition: обзор и характеристики

В последние годы наблюдается рост популярности циферблатов из камня, особенно метеоритных, которые всё чаще появляются в коллекциях часовых брендов.

Norqain удивила всех, представив модель Wild One Meteorite Special Edition — спортивные часы с уникальным метеоритным циферблатом. При этом все ключевые особенности Wild One сохранены, а добавление текстурированного внеземного циферблата выводит эту лимитированную серию на новый уровень. Рассмотрим подробнее, что делает эту модель особенной.

Особенности циферблата

Метеоритные циферблаты не новинка в часовой индустрии, но каждый новый пример привлекает внимание. В Wild One Meteorite Special Edition используется метеорит с характерным узором Видманштеттена — кристаллической структурой, образующейся при очень медленном охлаждении металлических элементов в космосе. Этот уникальный «отпечаток» проявляется благодаря специальной обработке, которая раскрывает неповторимый рисунок на каждом циферблате.

В зависимости от состава метеорита и методов обработки можно получить разные оттенки. В данном случае Norqain использовала железосодержащий метеорит, что дало глубокий серый цвет циферблата. Узоры Видманштеттена играют со светом тонко и изысканно, создавая эффект живого пространства.

Остальная часть циферблата выдержана в монохромной гамме: серые накладные метки и стрелки, белые люминесцентные точки и минимальный белый текст. Такой дизайн подчёркивает метеорит, не жертвуя функциональностью — ключевой характеристикой Wild One.

Корпус и материалы

Корпус модели выполнен из композитного материала Norteq, состоящего из 25 компонентов, что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к ударам. Новинка — насыщенный бордовый цвет корпуса, который гармонично дополняет дизайн и не отвлекает внимание от циферблата.

Этот оттенок отсылает к одной из первых моделей Wild One, выпущенных три года назад. На боковой стороне корпуса сохранена фирменная панель для персонализации, что добавляет индивидуальности и узнаваемости силуэту часов.

Механизм

Внутри установлен автоматический калибр NN20/1 производства Kenissi, специально разработанный для работы в экстремальных условиях. Механизм сохраняет сертификат COSC, несмотря на интенсивное использование. Одним из значимых улучшений по сравнению с предыдущей версией N08S является увеличенный запас хода — 70 часов против 41 часа, что значительно повышает удобство эксплуатации.

Ремешок

Для спортивных часов важен надёжный ремешок, и здесь Norqain не отступает от правил. Интегрированный резиновый ремешок с момента запуска модели в 2022 году доказал свою надёжность. Пользователь может выбрать между бордовым штифтовым ремешком Norteq или складной застёжкой из DLC титана, что позволяет адаптировать часы под личные предпочтения.

Итоговая оценка

Wild One Meteorite Special Edition — интересное и необычное пополнение в линейке Wild One. Несмотря на ограниченный тираж, модель демонстрирует, как метеоритные циферблаты могут органично сочетаться с прочным спортивным корпусом. Хотя некоторые считают, что деликатные каменные циферблаты не подходят для спортивных часов, этот пример доказывает обратное.

Рекомендуется рассматривать эту модель скорее как дополнение к уже имеющейся коллекции Norqain, а не как первые часы бренда. Для новичков есть более подходящие варианты, но для поклонников Wild One это отличный выбор.

Цена и доступность Norqain Wild One Meteorite Special Edition

Модель выпускается ограниченной серией — всего 300 экземпляров.

Параметр Значение Цена CHF 5,950 (штифтовая застёжка Norteq) CHF 6,300 (складная застёжка DLC титан) Бренд Norqain Модель Wild One Meteorite Special Edition Размер корпуса 42 мм (диаметр) x 12,3 мм (толщина) Материал корпуса Композит Norteq с резиновым амортизатором Водонепроницаемость 200 метров, завинчивающаяся коронка Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Метеоритный Ширина между дужками 22 мм Ремешок Интегрированный чёрный резиновый Механизм NN20/1, автоматический, Kenissi Запас хода 70 часов Функции Часы, минуты, секунды Тираж 300 экземпляров

Данная модель сочетает в себе инновационные материалы, уникальный дизайн и надёжный механизм, что делает её привлекательной для коллекционеров и любителей спортивных часов с необычными циферблатами.