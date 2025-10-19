Новая коллекция Dennison ALD Dual Time Capsule Collection II

Прошел всего месяц, а Dennison не стоит на месте.

Обновленный бренд выпустил новую модель ALD Dual Time в сентябре, вызвав большой интерес. С отчетливыми ретро-нотками 60-х годов, эти часы напоминают игриво простые модели многих брендов того времени. Мы имели возможность увидеть их в Женеве и можем подтвердить, что они одновременно забавные и качественно выполненные. Теперь, развивая эту тему, модели возвращаются с улучшением в виде коллекции Dual Time Capsule Collection II.

Все чаще мы наблюдаем, как бренды создают часы, приуроченные к определенным часовым выставкам. Ведь кто не любит посетить событие и увидеть премьеру? На этой неделе в часовом мире все внимание сосредоточено на Нью-Йорке. В честь различных часовщиков событий, и особенно выставки Windup, где Dennison представлен, молодой бренд представляет коллекцию ALD Dual Time Capsule Collection II.

Dennison ALD Dual Time Capsule Collection II

В честь этого года в Нью-Йорке Dennison создал серию из трех часов, воплощающих дух художника, который занимает значимое место в городе. Если вы любите искусство и архитектуру, настоятельно рекомендую посетить музей Гуггенхайма на Верхнем Ист-Сайде. Здание, спроектированное Фрэнком Ллойдом Райтом, является настоящей жемчужиной, а коллекция искусства также заслуживает внимания. Музей специализируется на современном искусстве, и одной из ключевых коллекций являются работы Василия Кандинского. Ярко окрашенные абстрактные полотна всегда были одними из моих любимых. Именно этот художник вдохновил новую коллекцию ALD Dual Time Capsule Collection II. Конечно, часы Dennison гораздо проще по дизайну, чем картины, но идея смелого цвета на черном фоне служит акцентом в стиле Кандинского.

Три модели используют те же корпуса из нержавеющей стали, что и серийные ALD Dual Time. Размеры корпуса составляют 37 мм в диаметре и 35,6 мм в длину при толщине всего 6,1 мм. Каждый корпус имеет водозащиту 3 бара (30 метров) и украшенную заднюю крышку с защелкой. Как всегда, доступны различные варианты ремешков и браслетов. Это бежевые ремешки из телячьей кожи или полированные черные ремешки с узором под рептилию с застежкой из нержавеющей стали. Еще один вариант — стальной сетчатый браслет с очень ретро-структурой, напоминающей кору дерева.

Черный оникс и яркие акценты цвета

В соответствии с репутацией Dennison по использованию каменных циферблатов, модели Dual Time Capsule Collection II оснащены циферблатами из черного оникса. Единственным исключением является круглая область красного, розового или бирюзового цвета, которая служит для отображения времени на правом субциферблате. Это создает простой, но визуально эффектный дизайн циферблата. Фактически, эти часы можно считать дальними родственниками когда-то знаменитых часов Movado Museum. Внутри установлены два кварцевых механизма Ronda 1032. Заводные головки расположены с обеих сторон корпуса и регулируют соответствующие стрелки.

Ограниченный тираж с возможностью предварительного заказа

Модели ALD Dual Time Capsule Collection II доступны для предварительного заказа на сайте Dennison с 16 октября в течение семи дней. После этого периода часы будут доступны в ограниченном количестве у авторизованных дилеров. Цены разумные: 730 швейцарских франков за модели на ремешках и 780 швейцарских франков за модели на браслете. Набор из трех часов с особыми вариантами ремешков доступен за 2 130 швейцарских франков. Поделитесь своим мнением о последнем релизе.

Технические характеристики часов