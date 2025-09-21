Новая коллекция Farer Three Hands Series III

Farer продолжает выпускать привлекательные и доступные часы с отличным соотношением цены и качества.

Британскому бренду в этом году исполнилось 10 лет, и меня впечатляет, как он вырос и окреп за это время. Кроме того, как житель Великобритании, я стал всё чаще замечать часы Farer на запястьях людей. Сегодняшний релиз — коллекция Three Hands Series III — наверняка ещё больше повысит популярность Farer.

В эпоху разговоров о переоценённых часах приятно видеть бренд, который предлагает яркие и часто цветные модели с качественными механизмами по доступной цене. Десять лет назад Farer был начинающим микробрендом с большими амбициями. Сейчас это независимая компания среднего размера с широким ассортиментом. Однако, как и у любого бренда, базовые модели должны быть выполнены безупречно. Three Hands Series III — одна из ключевых подколлекций Farer. Давайте рассмотрим её подробнее.

Farer Three Hands Series III

Как следует из названия, новые модели Farer — это простые трёхстрелочные часы без даты. Корпуса из нержавеющей стали 316L с полированной и сатинированной отделкой имеют размеры 39 мм в диаметре, 45 мм от ушка до ушка и толщину 11,8 мм. Все три модели оснащены сапфировым стеклом с бочкообразным профилем и внутренним антибликовым покрытием. Главное — это повседневные часы. Водозащита составляет 100 метров, но для активного использования стоит заменить стандартный 20-миллиметровый замшевый ремешок на резиновый, нейлоновый или фирменный браслет за €190.

Одним из важных аспектов, который многие могут не замечать, является то, как Farer создаёт различия между похожими моделями внутри одной коллекции. В то время как большинство брендов меняют только цвет циферблата или материал корпуса, Farer идёт дальше — меняются текстуры циферблата, индексы и стрелки. К счастью, Three Hands Series III не исключение.

Модель Alert

Первая модель серии — Alert — выделяется глубоким красным градиентным циферблатом. Он выполнен методом тиснения для создания текстуры, затем окрашен и покрыт лаком. Циферблат сочетается с простыми белыми стрелками в форме карандаша с люминесцентным покрытием. Белые детали, такие как арабские цифры и минутная разметка, нанесены краской с использованием X2 Super-LumiNova. Общая дизайнерская черта всех трёх моделей — наконечник секундной стрелки, выполненный в форме логотипа бренда. Часы комплектуются тауповым ремешком из замши и классической стальной застёжкой.

Модель Venture

Возможно, красный цвет покажется слишком ярким для некоторых. В таком случае стоит обратить внимание на модель Venture с тёмно-синим градиентным циферблатом. Он также текстурирован методом тиснения, с последующей покраской и лакировкой. Стрелки похожи на модель Alert, но чёрные с белым люминесцентным покрытием. Вместо печатных индексов Venture оснащён крупными батончиками из Lumicast — композита керамики и Super-LumiNova. По словам производителя, эти индексы — одни из самых тонких, выполненных из этого материала. В комплекте — средне-коричневый ремешок.

Модель Aurora

Последняя новинка серии — Aurora — отличается от Alert и Venture совершенно иным стилем. Вместо градиентного циферблата здесь медный сектор с флинке-гуилоше (flinqué guilloché) — тонкой гравировкой. Это, пожалуй, самая нарядная модель из трёх. При этом люминесцентных элементов много: чёрные стрелки в форме кинжала с полосой Super-LumiNova и чёрные печатные детали на циферблате. Радиальные арабские цифры также выполнены из Lumicast, но с чёрным заполнением в центре. Часы идут с чёрным замшевым ремешком.

Надёжный механизм La Joux-Perret G101

В рамках обновления своих моделей Farer оснастил все часы серии Three Hands Series III автоматическим калибром La Joux-Perret G101. Как и в других моделях бренда, используются высококачественные версии Soignée — с улучшенной отделкой и регулировкой в четырёх положениях. Механизм работает на частоте 4 Гц (28 800 полуколебаний в час) и обладает запасом хода 68 часов. Через сапфировую заднюю крышку виден украшенный ротор.

Доступность и цена

В целом, Three Hands Series III — это освежающая новинка от Farer. Она отлично подойдёт любителям полевых часов, которые ценят цвет и детали. Можно сказать, что эти модели способны конкурировать с традиционными монохромными военными часами. Самое приятное — цена: €1,185 / US$1,150 / £1,025 с пятилетней гарантией. Это конкурентоспособно, учитывая, что популярные бренды, такие как Seiko, предлагают модели в этом же ценовом диапазоне или дороже. Это однозначный успех для Farer, и я надеюсь видеть больше часов этого бренда в Великобритании.

