Новая лимитированная серия Oris Artelier Year Of The Horse

С ярким солнцем, отражающимся от снега, насыщенный красный циферблат Oris Artelier Year Of The Horse Limited Edition выглядел особенно выразительно и огненно.

Знаменитый Маттерхорн не давал тени, величественно возвышаясь на заднем плане и создавая идеальный фон. Традиционно Oris выбирает Церматт для запуска нового часового года. Помимо материалов под эмбарго, которые вы увидите позже, появилась яркая лимитированная серия из 88 экземпляров, посвящённая китайскому Году Огненной Лошади, который начинается 17 февраля 2026 года. В часах установлен калибр Oris 113 с запасом хода на 10 дней. Модель оснащена нелинейным индикатором запаса хода, датой и днём недели, а также недельным/рабочим календарём с указательной стрелкой. Сможете ли вы заметить двух лошадей?

Особенности лимитированной серии Oris Artelier Year Of The Horse

88 пронумерованных экземпляров символизируют двойную удачу в китайской культуре и выполнены в огненном красном цвете, что делает Oris Artelier Year Of The Horse Limited Edition трудно пропускаемой. Это также связано с её внушительными габаритами. Полированная стальная водозащищённая на 5 бар (50 метров) корпус имеет диаметр 43 мм, толщину 13,5 мм и длину от ушка до ушка 50,5 мм.

Гладкий безель обрамляет циферблат глубокого красного оттенка, дополненный яркими, огненными дополнительными циферблатами. Немного смягчает общий образ коричневый ремешок из кожи кордована шириной 22 мм. Этот ремешок из кожи лошадиной кожи мягкий и со временем приобретёт благородную патину, что подтверждается опытом использования других ремешков из кордована. Можно с уверенностью сказать, что Oris не шутил, создавая эту тематическую модель. Тем не менее, бренд из Хёльштайна сохранил сдержанность. На циферблате Года Лошади изображены не одна, а две лошади, но они не бросаются в глаза. Уже заметили их?

Практический опыт использования Oris Artelier Year of the Horse Limited Edition в Церматте

Согласно китайской астрологии, рожденные в Год Огненной Лошади отличаются энтузиазмом, уверенностью и сильной мотивацией к успеху. Oris воплотил эти характеристики в лимитированной серии Artelier с ярким и смелым дизайном. Символизм гармонично сочетается с функционалом.

Калибр 113, впервые представленный в 2017 году, является механическим с ручным заводом и впечатляющим запасом хода в 10 дней. Он оснащён бизнес-календарём, отображающим день, дату и месяц, а также неделю по шкале, расположенной по периметру циферблата.

Особое внимание заслуживает нелинейный индикатор запаса хода. В модели Big Crown с калибром 113 в цветах лайма и розового, дебютировавшей летом 2025 года, этот индикатор был представлен с увеличивающимся интервалом между цифрами по мере окончания запаса хода. В новой модели цифры сохранились, но стали менее заметными. Для обеспечения функциональности с творческим подходом здесь помогают две лошади. Маленькое изображение скачущей лошади указывает на полностью заведённый механизм. В конце хода лошадь лежит, явно отдыхая и ожидая подзарядки.

Ношение лимитированной серии Year of the Horse

Нельзя отрицать, что Artelier Year of the Horse (реф. 01 113 7806 4088-Set) — крупные часы. Длина от ушка до ушка в 50 мм помогает сохранить комфорт на запястье 18 см, но диаметр 43 мм и толщина 13,5 мм делают эту модель заметной и неподходящей для ношения под манжетой. Однако это и не является целью часов, и потенциальные покупатели, вероятно, это понимают. 88 будущих владельцев — это люди, интересующиеся китайской астрологией, цветом и/или лошадьми. Цена в €6,650 ставит эти часы в верхний ценовой сегмент Oris, но учитывая их уникальность и коллекционную ценность, это не должно стать препятствием.

Мне импонируют детали и цвет основного циферблата. Я даже улыбнулся, заметив двух лошадей. Тем не менее, внешний вид Year of the Horse LE не для меня. Однако я приветствую смелый дизайн и готовность Oris к экспериментам. Пропорции часов также очень удачны. Механизм и способ отображения функций заслуживают похвалы. В более классическом или, возможно, нео-индустриальном стиле часы с калибром 113 могли бы заинтересовать более широкую аудиторию, включая меня. Индикатор запаса хода выполнен со смекалкой, а стрелка, указывающая неделю года, оригинальна и может стать хорошей темой для разговора, хотя и в весьма специфических ситуациях.

Что вы думаете о лимитированной серии Oris Artelier Year of the Horse? Попытаетесь ли вы приобрести один из 88 экземпляров или дадите им «пронестись мимо»? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.

Технические характеристики часов