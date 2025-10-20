Главная » Мужские часы

Новая лимитированная серия Piaget Andy Warhol «Collage»

Новая лимитированная серия Piaget Andy Warhol «Collage» Мужские часы
Автор На чтение 6 мин Просмотров 2 Опубликовано

Энди Уорхол однажды сказал: «Искусство — это то, с чем можно сойти с рук».

Получится ли у Piaget с этим арт-часами, которые вы видите здесь? В сотрудничестве с Фондом Энди Уорхола выходит лимитированная серия Piaget Andy Warhol «Collage». Часы выпущены ограниченным тиражом в 50 экземпляров, каждый из которых оснащён циферблатом, выполненным в технике маркетри из цветных декоративных драгоценных камней, собранных в абстрактную композицию, вдохновлённую одним из знаменитых коллажей-селфи Уорхола 1986 года — «Collage». Эта серия продолжает партнёрство, объявленное в ноябре, которое возрождает легендарное имя часов «Andy Warhol». Нам посчастливилось примерить новинку в бутике бренда в Женеве.

Содержание
  1. Немного предыстории
  2. Представляем лимитированную серию Piaget Andy Warhol «Collage»
  3. Поднимая планку
  4. Впечатления от примерки Warhol
  5. Отражение оригинала 1973 года
  6. Ношение часов Warhol

Немного предыстории

В 2024 году Piaget заключил партнёрство с Фондом Энди Уорхола, официально назвав современную интерпретацию культовых часов художника — Andy Warhol Watch. Американский художник был известен своей страстью к коллекционированию часов. К моменту своей смерти в 1987 году его коллекция насчитывала более 300 экземпляров, включая семь часов Piaget. В следующем году Sotheby’s в Нью-Йорке провели аукцион, на котором Piaget выкупил четыре из них для своей частной коллекции в Швейцарии. Среди них была чёрно-золотая версия модели 15102 с диаметром 45 мм, разработанная Жан-Клодом Гейтом и выпущенная ограниченным тиражом в период с 1972 по 1977 год. Этот дизайн, позже известный как Black Tie, был переосмыслен к 140-летию Piaget в 2014 году. Теперь же часы получили имя Andy Warhol Watch — самое подходящее и точное.

Представляем лимитированную серию Piaget Andy Warhol «Collage»

Как уже упоминалось, на циферблате часов Andy Warhol Watch «Collage» Limited Edition (реф. G0A50243) использована маркетри из цветных декоративных камней, собранных в абстрактную композицию, вдохновлённую одним из знаменитых коллажей-селфи Уорхола 1986 года. Корпус с многоступенчатой формой диаметром 45 мм выполнен из 18-каратного жёлтого золота — дань часам Уорхола 1973 года и драгоценному сплаву, который отсутствует в текущей коллекции Andy Warhol Watch. Это придаёт модели наследственный шарм и эксклюзивность. Цена каждого из 50 экземпляров составляет €78,000. Дорого? Да. Но дороже ли это оригинала Уорхола? Нет. Кроме того, из-за особенностей циферблата каждый из 50 экземпляров уникален.

Кстати, Вам также будет интересно:  ID Genève: Часы, посвящённые Целям устойчивого развития ООН

Stepped case of the Piaget Andy Warhol "Collage" Limited Edition

Честно скажу: это самые красивые часы Piaget Andy Warhol на сегодняшний день. Раньше мне нравилась версия из белого золота с многоступенчатым безелем Clou de Paris и циферблатом из синего метеорита, но эти часы — настоящее произведение искусства, которое превосходит предыдущие. В мире изящного искусства и высокой часовой моды термин «огонь» неуместен, но эти часы с коллажным циферблатом действительно «огненные».

Piaget Andy Warhol "Collage" Limited Edition up close

Поднимая планку

Лимитированная серия Andy Warhol «Collage» ощущается и выглядит так, будто Piaget поднял концепцию на новый уровень. Эти часы — не просто вдохновение личностью художника, а переосмысление его творчества. Не знаю, что скажут любители искусства, но как поклонник часов я считаю, что Piaget создал нечто особенное. Бренду стоит отдать должное за то, что они не просто использовали произведение Уорхола в качестве циферблата. Часы с изображением банки томатного супа Campbell’s выглядели бы неуместно. А вот интерпретация произведения искусства в технике маркетри из цветных декоративных камней — гораздо интереснее и оригинальнее. Если же вы хотите увидеть оригинал, послуживший вдохновением, на задней крышке выгравирован автопортрет, сопровождаемый логотипом Piaget и подписью Энди Уорхола.

Piaget Andy Warhol "Collage" Limited Edition case back

Piaget объясняет, что цель этих часов — укрепить культовый статус модели Andy Warhol, творчески активизировать партнёрство с Фондом Энди Уорхола и усилить связь бренда с искусством, стилем и креативностью. Учитывая, что предыдущие модели Andy Warhol привлекли внимание и вызвали энтузиазм, можно сказать, что первая цель уже близка к достижению.

Piaget Andy Warhol "Collage" Limited Edition on wrist

Впечатления от примерки Warhol

Позвольте мне использовать клише, чтобы выразить своё мнение: эти часы — настоящее произведение искусства для запястья. Часто часы называют «искусством на запястье», но это не всегда оправдано. В случае с этими Warhol — да, потому что циферблат — не просто репродукция произведения, а творческая и искусная интерпретация, выполненная мастером ручной работы.

Лимитированная серия Andy Warhol «Collage» — это нечто особенное. Надев их, чувствуешь себя особенным. Купив эти часы, вы будете их демонстрировать. Вы будете осознавать, что носите нечто роскошное, эксцентричное и экстравагантное, и подберёте гардероб, который подчеркнёт эту уникальность. Думаю, вы даже будете двигаться, вести себя и говорить более ярко. К сожалению, мне удалось примерить часы только в бутике, и я не смог выйти с ними в свет, на ужин или на вернисаж.

Piaget Andy Warhol "Collage" Limited Edition wrist shot

Отражение оригинала 1973 года

Возможно, это и к лучшему. Поскольку часы настолько эффектны, я бы не стал хорошей компанией за ужином, а в галерее произведение искусства осталось бы незамеченным, потому что я всё время смотрел бы на своё запястье. Циферблат украшен мотивом, созданным из четырёх декоративных камней, каждый из которых был обработан, вырезан и собран по древней технике маркетри. Основа из чёрного оникса повторяет цвет оригинальных часов Энди Уорхола 1973 года. На этом фоне расположены тонкие срезы жёлтого намибийского серпентина, розового опала и зелёного хризопраза, формирующие яркую и текстурную композицию.

Piaget Andy Warhol "Collage" Limited Edition pocket shot

Ношение часов Warhol

Для тех, кто интересуется, как эти часы сидят на руке, стоит отметить, что это не маленькая и не эргономичная модель для повседневного комфорта. Это не ваши «повседневные часы». Корпус подушкообразной формы с многоступенчатой конструкцией из 18-каратного жёлтого золота имеет диаметр 45 мм, длину 43 мм и толщину 8,08 мм.

Piaget Andy Warhol "Collage" Limited Edition profile

Толщину можно назвать элегантной, но остальные размеры довольно внушительны, что делает часы очень заметными визуально. Выбор зелёного кожаного ремешка удачен, так как он идеально сочетается с жёлтым золотом корпуса. Кроме того, тёмный оттенок ремешка дополняет палитру циферблата, не отвлекая внимания от его художественного исполнения.

Stepped bezel of the Piaget Andy Warhol "Collage" Limited Edition

Внутри корпуса работает фирменный калибр 501P1 с частотой 28 800 полуколебаний в час. Это тонкий автоматический механизм с запасом хода 40 часов, который, хотя и скрыт под задней крышкой, отделан с использованием кругового узора Côtes de Genève и перляжа. Однако эти часы — не о механизме, а о художественном выражении. Лимитированная серия Piaget Andy Warhol «Collage» действительно меня трогает. А как вы думаете? Это лучшие часы Warhol на сегодняшний день? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Piaget часы до 100 000$ швейцарские часы
Команда ONEWATCH

Часовой журнал ONEWATCH – это экспертное сообщество, специализирующееся на обзорах и новостях о наручных часах. Наша цель – предоставить читателям актуальную информацию о последних тенденциях в мире часовой индустрии, а также детальные и объективные обзоры различных моделей часов.

Оцените автора
Наручные часы всех известных брендов
© 2025 ONEWATCH.BY | Авторский проект о наручных часах | Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное копирование материалов сайта допускается только при указании авторства и наличии активной ссылки на onewatch.by