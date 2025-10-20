Новая лимитированная серия Piaget Andy Warhol «Collage»

Энди Уорхол однажды сказал: «Искусство — это то, с чем можно сойти с рук».

Получится ли у Piaget с этим арт-часами, которые вы видите здесь? В сотрудничестве с Фондом Энди Уорхола выходит лимитированная серия Piaget Andy Warhol «Collage». Часы выпущены ограниченным тиражом в 50 экземпляров, каждый из которых оснащён циферблатом, выполненным в технике маркетри из цветных декоративных драгоценных камней, собранных в абстрактную композицию, вдохновлённую одним из знаменитых коллажей-селфи Уорхола 1986 года — «Collage». Эта серия продолжает партнёрство, объявленное в ноябре, которое возрождает легендарное имя часов «Andy Warhol». Нам посчастливилось примерить новинку в бутике бренда в Женеве.

Немного предыстории

В 2024 году Piaget заключил партнёрство с Фондом Энди Уорхола, официально назвав современную интерпретацию культовых часов художника — Andy Warhol Watch. Американский художник был известен своей страстью к коллекционированию часов. К моменту своей смерти в 1987 году его коллекция насчитывала более 300 экземпляров, включая семь часов Piaget. В следующем году Sotheby’s в Нью-Йорке провели аукцион, на котором Piaget выкупил четыре из них для своей частной коллекции в Швейцарии. Среди них была чёрно-золотая версия модели 15102 с диаметром 45 мм, разработанная Жан-Клодом Гейтом и выпущенная ограниченным тиражом в период с 1972 по 1977 год. Этот дизайн, позже известный как Black Tie, был переосмыслен к 140-летию Piaget в 2014 году. Теперь же часы получили имя Andy Warhol Watch — самое подходящее и точное.

Представляем лимитированную серию Piaget Andy Warhol «Collage»

Как уже упоминалось, на циферблате часов Andy Warhol Watch «Collage» Limited Edition (реф. G0A50243) использована маркетри из цветных декоративных камней, собранных в абстрактную композицию, вдохновлённую одним из знаменитых коллажей-селфи Уорхола 1986 года. Корпус с многоступенчатой формой диаметром 45 мм выполнен из 18-каратного жёлтого золота — дань часам Уорхола 1973 года и драгоценному сплаву, который отсутствует в текущей коллекции Andy Warhol Watch. Это придаёт модели наследственный шарм и эксклюзивность. Цена каждого из 50 экземпляров составляет €78,000. Дорого? Да. Но дороже ли это оригинала Уорхола? Нет. Кроме того, из-за особенностей циферблата каждый из 50 экземпляров уникален.

Честно скажу: это самые красивые часы Piaget Andy Warhol на сегодняшний день. Раньше мне нравилась версия из белого золота с многоступенчатым безелем Clou de Paris и циферблатом из синего метеорита, но эти часы — настоящее произведение искусства, которое превосходит предыдущие. В мире изящного искусства и высокой часовой моды термин «огонь» неуместен, но эти часы с коллажным циферблатом действительно «огненные».

Поднимая планку

Лимитированная серия Andy Warhol «Collage» ощущается и выглядит так, будто Piaget поднял концепцию на новый уровень. Эти часы — не просто вдохновение личностью художника, а переосмысление его творчества. Не знаю, что скажут любители искусства, но как поклонник часов я считаю, что Piaget создал нечто особенное. Бренду стоит отдать должное за то, что они не просто использовали произведение Уорхола в качестве циферблата. Часы с изображением банки томатного супа Campbell’s выглядели бы неуместно. А вот интерпретация произведения искусства в технике маркетри из цветных декоративных камней — гораздо интереснее и оригинальнее. Если же вы хотите увидеть оригинал, послуживший вдохновением, на задней крышке выгравирован автопортрет, сопровождаемый логотипом Piaget и подписью Энди Уорхола.

Piaget объясняет, что цель этих часов — укрепить культовый статус модели Andy Warhol, творчески активизировать партнёрство с Фондом Энди Уорхола и усилить связь бренда с искусством, стилем и креативностью. Учитывая, что предыдущие модели Andy Warhol привлекли внимание и вызвали энтузиазм, можно сказать, что первая цель уже близка к достижению.

Впечатления от примерки Warhol

Позвольте мне использовать клише, чтобы выразить своё мнение: эти часы — настоящее произведение искусства для запястья. Часто часы называют «искусством на запястье», но это не всегда оправдано. В случае с этими Warhol — да, потому что циферблат — не просто репродукция произведения, а творческая и искусная интерпретация, выполненная мастером ручной работы.

Лимитированная серия Andy Warhol «Collage» — это нечто особенное. Надев их, чувствуешь себя особенным. Купив эти часы, вы будете их демонстрировать. Вы будете осознавать, что носите нечто роскошное, эксцентричное и экстравагантное, и подберёте гардероб, который подчеркнёт эту уникальность. Думаю, вы даже будете двигаться, вести себя и говорить более ярко. К сожалению, мне удалось примерить часы только в бутике, и я не смог выйти с ними в свет, на ужин или на вернисаж.

Отражение оригинала 1973 года

Возможно, это и к лучшему. Поскольку часы настолько эффектны, я бы не стал хорошей компанией за ужином, а в галерее произведение искусства осталось бы незамеченным, потому что я всё время смотрел бы на своё запястье. Циферблат украшен мотивом, созданным из четырёх декоративных камней, каждый из которых был обработан, вырезан и собран по древней технике маркетри. Основа из чёрного оникса повторяет цвет оригинальных часов Энди Уорхола 1973 года. На этом фоне расположены тонкие срезы жёлтого намибийского серпентина, розового опала и зелёного хризопраза, формирующие яркую и текстурную композицию.

Ношение часов Warhol

Для тех, кто интересуется, как эти часы сидят на руке, стоит отметить, что это не маленькая и не эргономичная модель для повседневного комфорта. Это не ваши «повседневные часы». Корпус подушкообразной формы с многоступенчатой конструкцией из 18-каратного жёлтого золота имеет диаметр 45 мм, длину 43 мм и толщину 8,08 мм.

Толщину можно назвать элегантной, но остальные размеры довольно внушительны, что делает часы очень заметными визуально. Выбор зелёного кожаного ремешка удачен, так как он идеально сочетается с жёлтым золотом корпуса. Кроме того, тёмный оттенок ремешка дополняет палитру циферблата, не отвлекая внимания от его художественного исполнения.

Внутри корпуса работает фирменный калибр 501P1 с частотой 28 800 полуколебаний в час. Это тонкий автоматический механизм с запасом хода 40 часов, который, хотя и скрыт под задней крышкой, отделан с использованием кругового узора Côtes de Genève и перляжа. Однако эти часы — не о механизме, а о художественном выражении. Лимитированная серия Piaget Andy Warhol «Collage» действительно меня трогает. А как вы думаете? Это лучшие часы Warhol на сегодняшний день? Поделитесь своим мнением в комментариях.