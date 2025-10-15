Новая серия часов Seiko Rotocall

Ну что ж, Seiko продолжает радовать!

На прошлой неделе мы рассказывали о новой лимитированной модели Prospex GMT Seashadow, которая вызвала тот самый энтузиазм, который раньше сопровождал все релизы Seiko. К тому же, лимитированная серия уже полностью распродана. Сегодня, похоже, у нас на руках ещё один потенциальный хит. Seiko вернула Rotocall — верное переиздание своих цифровых инструментов «Астронавт» из 80-х годов. И что самое приятное — эти часы вошли в регулярный каталог.

Как только я решил остановиться, они снова меня затянули! Конечно, я никогда полностью не отказывался от Seiko, но в какой-то момент, возможно, немного переборщил с покупками. Поэтому я сделал паузу, но если судить по прошлой неделе с GMT и этой новой Rotocall, то в мою коллекцию скоро добавятся новые часы! Ребята, сегодняшние новинки выглядят действительно впечатляюще, даже несмотря на то, что пока не все детали известны. Но прежде чем перейти к новым моделям, давайте немного поговорим об истории.

Оригинальные Seiko A829-6019 и -6029

В 1982 году Seiko выпустила оригинальную модель A829-6019. Через два года появилась версия -6029. Помимо незначительных отличий в дизайне циферблата, различались форма безеля и его насечка. Функционально обе модели были схожи. Если вы, как и я, не слишком разбираетесь в цифровых часах, то модели A829 кажутся настоящим подарком. Вместо того чтобы путаться с множеством кнопок для переключения функций, часы предложили инновационную концепцию управления с помощью поворотного безеля. Просто поверните безель — и функция изменится, а затем кнопка с любой стороны корпуса активирует выбранную функцию. На самом деле, интерфейс был настолько удобен, что часы полюбились астронавтам, хотя и не были официальным оборудованием NASA. Seiko сообщает, что часы, особенно модель -6029, использовались в более чем 160 космических миссиях такими астронавтами, как Салли Райд, Кэтрин Салливан и Анна Ли Фишер.

Новая серия Seiko Rotocall

Последний цифровой релиз Seiko — это переиздание оригинальной модели A829-6029. Часы имеют корпус из нержавеющей стали диаметром 37 мм и приятной толщиной 10,9 мм. К сожалению, на момент публикации нет официальной информации о расстоянии от ушка до ушка, но визуально оно кажется достаточным, чтобы часы не выглядели слишком маленькими.

К тому же, ушки выглядят крепкими и имеют матовую шлифовку сверху. В каталог вошли три модели, максимально приближенные к оригиналам. Референс SMGG17 оснащён жёлто-черным безелем и антрацитовым циферблатом вокруг цифрового дисплея. SMGG19 похожа, но жёлтый цвет заменён на красный. И, наконец, самая заметная версия — SMMG21 с серо-синим безелем и светло-серым циферблатом. Все часы комплектуются пятизвенным браслетом из нержавеющей стали и нейлоновым ремешком в стиле NATO. Водозащита приятно удивляет — 100 метров.

Восьмигранный безель — восемь функций

Как и в оригиналах, у новой Rotocall восьмигранный безель с насечкой. Каждая грань подписана функцией. Просто поверните безель в любую сторону, пока нужная функция не окажется в верхнем положении. Затем кнопки по бокам корпуса активируют выбранную функцию. В списке возможностей: время, установка времени, таймер, счётчик, секундомер, отображение второго часового пояса, ежедневный будильник и одиночный будильник. В основе лежит цифровой кварцевый модуль A824 от Seiko. Пока нет информации о минимальном сроке службы батареи и задней крышке, но мы обновим статью, как только появятся новые данные.

Чистый и читаемый дизайн Rotocall

Мне повезло владеть несколькими интересными цифровыми часами 1980-х годов. Для меня это был пик жанра. Производители гордились своими моделями и старались уместить как можно больше технологий и цвета на маленьком экране. Rotocall несёт в себе тот самый классический дух 80-х, но при этом обладает отличной читаемостью. Всё хорошо подписано и логично, а стиль достигается благодаря использованию двух цветов и восьмигранному безелю.

Неполная картина, но цена уже известна!

Мы всё ещё ждём дополнительных деталей, включая тип стекла (предположительно минеральное или Hardlex), информацию о застёжке и расстояние от ушка до ушка, но уже есть данные о цене и доступности. Seiko Rotocall стоит £480, что ставит её в один ряд с другими полностью металлическими цифровыми часами, например, с G-Shock GMW-B5000D-1C за £489. Это серьёзная конкуренция, но G-Shock крупнее и более яркий. С другой стороны, он оснащён солнечной батареей и имеет лучшую водозащиту.

В целом, это отличный релиз для Seiko, и я надеюсь, что он ознаменует намерение бренда развивать линейку цифровых часов. Как уже упоминалось в начале статьи, ещё один плюс — эти модели войдут в регулярную коллекцию. Seiko уже открыла предзаказы на своих сайтах, включая Seiko Boutique UK и Seiko Boutique Europe. Ожидается, что поставки начнутся 1 октября. А пока поделитесь своим мнением о новых часах в комментариях.