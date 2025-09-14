Новинка: Часы Greubel Forsey QP Balancier с вечным календарём

Среди множества усложнений в часах вечные календари — одни из самых сложных в изготовлении.

Сложные, многослойные механизмы значительно усложняют работу производителя механизма, влияют на дизайн циферблата и — что, возможно, хуже всего — требуют от владельца подробной инструкции для настройки при каждом изменении. Вечные календари также являются одними из самых впечатляющих часов, когда-либо созданных, позволяя мануфактурам продемонстрировать свои инженерные и дизайнерские возможности в захватывающих формах. Greubel Forsey не новичок в этой области, выпустив свою первую модель с вечным календарём ещё в 2014 году.

За последнее десятилетие швейцарский бренд усовершенствовал эту концепцию, и на Geneva Watch Days 2025 представил то, что смело называет «самым чистым и интуитивно понятным вечным календарём» — и точка. Новые Greubel Forsey QP Balancier основаны на оригинальной модели QP с инновационной системой настройки одним заводным колесом, но теперь выполнены в белом золоте и вместо турбийона оснащены запатентованной системой с двойным балансом. Хотя на первый взгляд это может быть неочевидно, за 10 лет между релизами произошло много изменений.

Корпус и дизайн

Часы имеют корпус диаметром 44,7 мм из белого золота и толщиной 14,75 мм, из которых около 4 мм приходится на сапфировое стекло и прозрачную заднюю крышку. Безель отполирован вручную, а боковые стороны корпуса украшены прямой зернистой отделкой, также выполненной вручную, что гармонично сочетается с фирменной заводной коронкой из белого золота. В целом, это не скромные часы. Несмотря на кажущуюся крупность, увеличенный размер корпуса обусловлен техническими причинами.

Функции и циферблат

Greubel Forsey вместил на циферблат множество информации: двунаправленный вечный календарь, позволяющий корректировать календарь как вперёд, так и назад (например, если часы остановились); набор календарных функций — день недели, дата, месяц, год и високосный год до 2100 года (не беспокойтесь, Greubel Forsey утверждает, что небольшая корректировка обеспечит точность ещё на столетие); индикатор дня и ночи; а также индикатор запаса хода.

Это, конечно, не учитывая систему баланса с наклоном 30°, занимающую левую треть циферблата. Многослойный циферблат выполнен из золота антрацитового цвета. Да, вы не ослышались — из золота. Greubel Forsey не идёт на компромиссы. Названия бренда и модели выгравированы и отполированы на фоне, выполненном вручную методом пробивки. Образ дополняют скелетонизированные стрелки с нанесённым на кончики составом Super-LumiNova. То, что эта система читаема и даже интуитивно понятна, — достижение, заслуживающее отдельной похвалы.

Технологии и механизм

Хотя на первый взгляд это может показаться искусством ради искусства, технологические инновации Greubel Forsey лежат в основе QP Balancier. Это подтверждается и прозрачной задней крышкой из сапфирового стекла, через которую виден механизм, управляющий всеми функциями. Механизм включает в себя «Механический компьютер» бренда — инновацию, впервые представленную в 2015 году.

Этот шедевр часового искусства содержит два запатентованных решения и 78 камней в составе из 612 деталей. Механизм с ручным заводом обладает запасом хода до 72 часов — на случай, если у владельца есть и другие часы, и он не носит их постоянно. В итоге диаметр калибра составляет почти 41 мм, а толщина — 10,4 мм. Увеличенный размер корпуса обусловлен необходимостью разместить такой сложный механизм.

Ремешок и ограниченный выпуск

Единственным спорным элементом комплектации можно назвать ремешок. Greubel Forsey оснастил QP Balancier текстурированным, вручную сшитым резиновым ремешком, который, хотя и выглядит стильно, кажется несколько необычным выбором для часов с водозащитой 3 ATM. Несмотря на комфорт, такой ремешок кажется тяжеловесным для часов этой ценовой категории. Однако не стоит беспокоиться — пряжка также выполнена из белого золота.

Всего планируется выпустить 22 экземпляра QP Balancier в белом золоте. Для тех, кто знаком с брендом, это не станет сюрпризом. Greubel Forsey не производит большое количество часов ежегодно, сосредотачиваясь на качестве и технологическом развитии. Это также означает, что встретить такие часы в реальной жизни будет крайне сложно.

Итог

Понятие ценности всегда зависит от контекста; в данном случае можно сказать, что оно становится практически неактуальным на таком уровне. Вместо этого возникает вопрос: найдут ли потенциальные покупатели — не имеющие в своей коллекции вечного календаря Greubel Forsey — достаточно новых впечатлений, чтобы оправдать приобретение этой модели? Если да, и если им удастся заполучить эти часы, QP Balancier предложит непревзойдённое сочетание инноваций и мастерства с уникальным дизайнерским подходом, недоступным больше нигде. Цена — 490 000 швейцарских франков, лимитированная серия — 22 экземпляра.