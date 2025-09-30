Новинка: часы Hamilton Khaki Field Auto 38 мм «Call of Duty»

Hamilton известен своим присутствием в Голливуде, но этот бренд, изначально американский, а ныне швейцарский, также активно участвует в мире видеоигр.

Всё началось с модели Khaki Field Titanium Automatic в игре Far Cry 6, а затем последовала American Classic Boulton в Death Stranding 2: On the Beach. Теперь Call of Duty: Black Ops 7 стала третьим сотрудничеством. В игре на запястье оператора Акселя Вермаака, которого вы, возможно, знаете по Call of Duty: Warzone 2.0, красуется лимитированная версия 38-мм Hamilton Khaki Field Automatic «Call of Duty: Black Ops 7». Геймеры могут не только увидеть часы в игре, но и носить идентичную модель в реальной жизни. Я же попробовал часы без игры.

Маркетинговая гениальность Hamilton и успех Call of Duty

Чтобы понять, насколько умело работают маркетологи Hamilton, приведу несколько цифр о Call of Duty. Это рекордная франшиза, которая к концу 2024 года превысит 500 миллионов проданных копий. На самом деле, серия держит рекорд Книги Гиннесса как самая продаваемая серия шутеров от первого лица в мире. В прошлом году Call of Duty: Black Ops 6 стал крупнейшим запуском в истории франшизы, установив рекорды по количеству игроков и часам игры в первые выходные. Понятно, что Black Ops 7, премьера которого состоится 14 ноября этого года, наверняка повторит успех, а 38-мм Hamilton Khaki Field Automatic ref. H70475930 будет частью этого события.

Впечатления от 38-мм Hamilton Khaki Field Automatic «Call of Duty: Black Ops 7»

Одной из самых значимых моделей Hamilton последних лет является Khaki Field Murph. Эти часы стали любимцами фанатов после ключевой роли в блокбастере 2014 года «Интерстеллар». В 2019 году Murph выпустили в 42-мм версии, которая оказалась слишком большой для некоторых. К счастью, спустя три года появилась версия Murph 38 мм. 38-мм Khaki Field Automatic «Call of Duty: Black Ops 7» — это лимитированная модель для геймеров. Несмотря на множество общих черт с голливудским вариантом, она отличается деталями.

В Black Ops 7 эти 38 мм носит оператор Аксель Вермаак. Несмотря на полный боевой комплект, часы не выглядят на его запястье слишком маленькими.

Идеальный размер для полевых часов

Часы не кажутся маленькими и на моём запястье. Я считаю, что диаметр 38 мм — идеален для полевых часов. Исторически это соответствует классическим размерам. Полевые часы не должны выделяться, а наоборот — сливаться с образом. Поэтому корпус диаметром 38 мм, толщиной 11,5 мм и длиной 47 мм — просто идеален. Относительно широкое расстояние между ушками в 20 мм придаёт часам необходимое присутствие, позволяя либо замаскировать их, либо выделить, сменив ремешок. Большинство полевых часов — настоящие «монстры ремешков», и этот Hamilton не исключение. Но сначала взглянем на ремешок.

Хаки-зелёный ремешок для Khaki

Стальные швейцарские Khaki Field Automatic «Call of Duty: Black Ops 7» поставляются на прочном ремешке в стиле NATO хаки-зелёного цвета. Хотя он не отличается оригинальностью в дизайне, он тематически уместен. Ремешок хорошо носится, но требует некоторого времени на «приработку», что не является новинкой.

Особенности циферблата и стрелок

Циферблат строгий, инструментальный, чёрного цвета с минутной шкалой и цифрами через каждые пять минут. Стрелки выполнены в форме шприца и покрыты белым Super-LumiNova, что обеспечивает отличную читаемость в условиях низкой освещённости. Здесь нет готических стрелок или бежевого люма. По моим источникам, Аксель Вермаак не любит ретро и «фокстину» (искусственное старение).

Комфорт и надёжность в повседневном использовании

Не ожидайте от меня сотни слов о том, каково носить 38-мм стальные полевые часы. Это идеальный ежедневный аксессуар, который будет верным спутником, как лабрадор на запястье. Водозащита составляет 100 м, а крупная заводная головка с функцией push-pull на позиции «3 часа» обеспечивает удобство управления. Круглый стальной корпус с изогнутыми ушками и полированным безелем создаёт приятный контраст с матовым корпусом. Это надёжный хронометр, который хорошо смотрится практически в любой обстановке. Вы можете носить часы с ремешком NATO для повседневного стиля или сменить на кожаный ремешок для более формального образа.

Механизм H-10 — надёжное сердце часов

За стальной задней крышкой скрывается автоматический калибр H-10. Это эволюция ETA 2824-2 от Swatch Group с 25 камнями, частотой 3 Гц и запасом хода до 80 часов. Владельцы часов с этим механизмом часто отмечают точность в пределах ±5 секунд в сутки.

Лимитированная серия из 5 000 экземпляров

38-мм Hamilton Khaki Field Automatic «Call of Duty: Black Ops 7» ref. H70475930 выпущены лимитированной серией в 5 000 штук. Хотя это число может показаться немалым, оно становится небольшим, если учесть миллионы игроков, которые увидят часы в игре.

На задней крышке выгравирован логотип Black Ops 7, а часы поставляются в эксклюзивной упаковке в стиле видеоигры. Цена — 925 евро.

Вопросы к читателям

Позвольте задать пару вопросов. Вы бы носили эти часы во время игры в последнюю часть Call of Duty, на природе или и там, и там? И помешала ли бы вам коллаборация с Call of Duty: Black Ops 7 при покупке вполне достойных полевых часов с чёрным циферблатом? Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях.