Новинка: дайверские часы Sinn EZM 3 S Mission Timer

Хотя бренд Sinn всегда славился своим акцентом на инструментальные часы, именно в коллекции EZM вы найдете многие из наиболее специализированных моделей немецкого производителя.

Название EZM расшифровывается как «Einsatzzeitmesser» — «таймер миссии», и эта коллекция предлагает ряд функциональных моделей, специально разработанных для немецких спецподразделений, спасателей, пилотов и дайверов. Среди последних новинок 2025 года Sinn представил новую затемненную версию своих дайверских часов EZM 3 — Sinn EZM 3 S, которая расширяет концепцию оригинальной модели из нержавеющей стали, используя фирменную технологию упрочнения поверхности Tegiment и матовое черное DLC-покрытие.

Обзор коллекции и особенности Sinn EZM 3 S

В современном каталоге Sinn представлено множество моделей дайверских часов — от продвинутых хронографов, таких как 206 Arktis II, до заполненных маслом дайверов с невероятной глубиной погружения, например, U50 Hydro. В качестве «таймера миссии» среди дайверских часов бренда, EZM 3 является, пожалуй, самой тактической моделью в линейке подводных часов Sinn. Помимо удобного расположения заводной головки для левшей и внушительного уровня водонепроницаемости до 500 метров, Sinn EZM 3 оснащены рядом технических решений, направленных на повышение надежности в экстремальных условиях.

Технические характеристики и инновации

Sinn EZM 3 оснащены антимагнитным экраном и специальными маслами, устойчивыми к температурам от -45° до +80° Цельсия (-49° до 176° Фаренгейта). Кроме того, часы включают фирменную технологию Ar-Dehumidifying, которая состоит из:

Уплотнителей EDR (Extreme Diffusion-Reducing), снижающих диффузию;

Защитного газового наполнения корпуса для устранения влаги при сборке;

Встроенной в корпус капсулы с сульфатом меди, поглощающей влагу и предотвращающей запотевание.

Как и оригинальная модель, EZM 3 S выполнены из матированной нержавеющей стали с пескоструйной обработкой, но дополнительно обработаны по технологии Tegiment для повышения твердости поверхности и покрыты черным DLC для снижения бликов и повышения устойчивости к царапинам.

Конструкция корпуса и циферблата

Большая часть корпуса Sinn EZM 3 выполнена из упрочненной стали Tegiment, однако задняя крышка изготовлена из никелевой стали без упрочнения. Внутри безеля установлен плоский сапфировый кристалл, а сам безель вращается с односторонним храповым механизмом. Диаметр корпуса составляет 41 мм, толщина — 12,3 мм, а вес — 81 грамм (без учета ремешка или браслета). Заводная головка и задняя крышка имеют винтовое крепление, что обеспечивает водонепроницаемость до 500 метров, подтвержденную по европейским стандартам дайвинга и сертифицированную независимым институтом.

Внешне Sinn EZM 3 S напоминают другие модели серии EZM, например, хронограф EZM 13.1, но имеют более упрощенный дизайн, так как EZM 3 — это классические часы с тремя стрелками. Матовый черный циферблат оснащен четкими белыми метками для максимального контраста и читаемости. Неосновной текст и цифры календарного диска (отображаемого в неприметном окне даты в положении 3:30) выполнены в красном цвете, чтобы не отвлекать внимание от основных элементов. Все стрелки, индексы и нулевая отметка на безеле покрыты люминесцентным составом, светящимся зеленым светом в темноте.

Механизм и функциональность

Поскольку корпус Sinn EZM 3 S обеспечивает необходимую прочность и надежность, внутренний механизм может быть достаточно традиционным. В часах установлен хорошо известный автоматический калибр Sellita SW200-1 с частотой 28 800 полуколебаний в час (4 Гц) и запасом хода около 38 часов. Этот швейцарский механизм является одним из самых распространенных в индустрии, и хотя его технические характеристики не выделяются на фоне современных стандартов, он зарекомендовал себя как надежный и легко обслуживаемый, что идеально подходит для утилитарных дайверских часов.

Варианты ремешков и браслетов

На момент запуска Sinn EZM 3 S доступен с тремя вариантами ремешков и подходящим браслетом H-link, выполненным из упрочненной стали Tegiment с черным DLC-покрытием. Ремешки включают:

Черный резиновый;

Два тканевых ремешка из двух частей — черный и серый.

Браслет выполнен в классическом округлом стиле H-link, который Sinn использует в различных моделях — от хронографа 356 Pilot Classic до лимитированных дизайнерских изданий, таких как U1 DS. Стандартное расстояние между ушками корпуса — 20 мм, что обеспечивает совместимость с широким ассортиментом ремешков сторонних производителей.

Цена и заключение

Благодаря черному DLC-покрытию и упрочнению Tegiment, Sinn EZM 3 S стоит дороже своей стандартной стальной версии. Розничная цена составляет 2 820 долларов США с ремешком и 3 650 долларов США с браслетом. Хотя надбавка за браслет значительна, особенно относительно стоимости самих часов, аналогичный браслет с DLC-покрытием и упрочнением Tegiment от сторонних производителей недоступен. Многие коллекционеры готовы платить дополнительную сумму, чтобы завершить черный эстетический образ этих максимально утилитарных дайверских часов.

Sinn EZM 3 S — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежные, функциональные и стильные дайверские часы с профессиональными характеристиками и уникальным дизайном, созданные для самых требовательных условий эксплуатации.