Новинка: Echo/Neutra Averau 42 — Керамика встречается с титаном

Echo/Neutra занимает свою нишу в мире часов с 2018 года.

Основатели бренда, Никола Каллегаро и Кристиано Куалья, сочетают итальянский дизайн с швейцарским качеством исполнения. Каталог бренда постепенно расширялся от винтажных полевых часов до элегантных моделей из титана. Однако новая Averau 42 — это совершенно другой уровень. Современная, технически продвинутая модель, использующая материалы, редко встречающиеся в этой ценовой категории.

Две версии Averau 42

Averau 42 выпускается в двух вариантах: автомат с тремя стрелками и автоматический хронограф. В обоих случаях внешним материалом корпуса служит керамика, усиленная внутренней титановый конструкцией, которую бренд называет TiFrame. Идея заключается в том, чтобы компенсировать известную хрупкость керамики, сохраняя при этом её устойчивость к царапинам и стильный матовый вид. Отмечу, что у меня уже есть Echo/Neutra Cristallo Diver — надёжные и прочные часы-инструмент, которые доказывают успешность бренда в этой области. Averau 42 кажется логичным продолжением этой концепции с более экспериментальным подходом.

Новый взгляд на керамику

Керамика занимает особое место в часовом деле. С одной стороны, она практически не царапается и сохраняет свежий вид даже после многих лет эксплуатации. С другой — она хрупкая, и сильный удар в неудачном месте может привести к повреждению. Решение Echo/Neutra — TiFrame, скелет из титана 2-го класса, который удерживает механизм, циферблат и другие важные компоненты. TiFrame даже распространяется на ушки корпуса — традиционно слабое место керамических часов.

На практике TiFrame не делает часы заметно легче по сравнению с другими керамическими или титановыми моделями. На запястье не ощущается, что внутри титан. Но конструктивно это логично: вы получаете устойчивость к царапинам и матовую отделку керамики с дополнительной надёжностью. Конечно, часы не становятся неуязвимыми, но риск катастрофического разрушения снижается.

Технические характеристики Averau 42

Параметр Значение Диаметр корпуса 42 мм Длина от ушка до ушка 51,5 мм Водонепроницаемость 100 м Стекло Сапфировое Подсветка Super-LumiNova BGW9 Механизмы Sellita SW510B и SW200-1

Хронограф с продуманным функционалом

Автоматический хронограф оснащён механизмом Sellita SW510B Elaboré с запасом хода 56 часов и частотой 28 800 полуколебаний в час. Echo/Neutra разместили его в корпусе толщиной 14,6 мм — это сравнительно тонко для автоматического хронографа с такими характеристиками.

Особое внимание заслуживает дизайн циферблата. Несмотря на большое количество информации, он остаётся читаемым. Мелкие цифры и умеренное использование накладных меток предотвращают ощущение перегруженности. Единственная накладная метка расположена на отметке 12 часов, что добавляет изящный акцент, не усложняя внешний вид.

Важно: хотя часы водонепроницаемы до 100 метров, использовать функцию хронографа под водой не рекомендуется. Кнопки выглядят как завинчивающиеся, но на самом деле это обычные нажатия с дизайном, создающим иллюзию завинчивания. Обращайтесь с ними аккуратно.

На запястье хронограф ощущается как настоящий инструмент. Информация хорошо структурирована и не перегружает. Сочетание читаемости, матового керамического корпуса и прочных пропорций делает модель подходящей для ежедневного ношения и при этом стильной. Цена в $1970 делает её конкурентоспособным предложением для тех, кто ищет керамический хронограф от молодого независимого бренда.

Автомат с тремя стрелками — выразительный и практичный

Более простая версия с тремя стрелками использует механизм Sellita SW200-1 Elaboré. Толщина корпуса здесь 10,5 мм, что делает часы более удобными для повседневного ношения при том же диаметре 42 мм. Цена — $970, что вдвое дешевле хронографа, и это доступный способ познакомиться с гибридной конструкцией из керамики и титана.

Тем не менее, 42 мм для модели без дополнительных усложнений ощущаются крупноватыми, особенно из-за большого циферблата. Отсутствие субциферблатов визуально увеличивает размер. Кому-то может понравиться такая выразительность, но лично для меня это немного много. Впрочем, у Echo/Neutra есть и более компактные модели с тремя стрелками, так что крупный размер здесь служит контрастом в коллекции.

Дизайн радует деталями: накладные метки на 3, 6, 9 и 12 часах добавляют глубину и контраст. Мне кажется, что бренд мог бы распространить этот приём на все 12 индексов. Также нравится маленький печатный логотип на отметке 6 часов — он напоминает мотивы свиньи (торпеды) на старых керамических Panerai и является тонкой деталью, не перегружающей циферблат.

Современный дизайн часов-инструментов

Echo/Neutra часто сочетает винтажные и современные элементы, но Averau 42 — это однозначно современная модель. Это часы-инструмент с чистым итальянским дизайном. В отличие от винтажной линии 1956 года, эта коллекция смотрит в будущее. Часы выглядят остро, спортивно и созданы для активной жизни.

Обе модели оснащены титановыми задними крышками с глубоко выгравированной горой. Мне такой подход нравится больше, чем прозрачная крышка, показывающая простой механизм Sellita. Гора лучше отражает дух приключений и готовность к активному отдыху.

Надёжные механизмы

Хотя SW510B и SW200-1 не являются экзотическими калибрами, они проверены временем. Они надёжны и легко обслуживаются — важные качества для часов-инструментов. Выбор Echo/Neutra использовать их в керамических корпусах по такой цене — это то, что привлекает внимание.

За $1970 за хронограф и менее $1000 за трёхстрелочник вы получаете надёжные швейцарские механизмы в корпусе из керамики и титана от молодого независимого бренда. Такое сочетание встречается редко. Даже крупные бренды редко предлагают керамику в этой ценовой категории, а если и делают, то в более консервативном дизайне. Echo/Neutra рискует, и этот риск оправдан.

Кому понравится Averau 42

Averau 42 ориентированы на энтузиастов, которые любят часы-инструменты и ищут что-то необычное. Если вам всегда нравилась идея керамики, но вы не хотели платить за неё премиум-цену, эта модель может стать отличным входом. TiFrame делает часы менее хрупкими, чем обычные керамические, хотя разница на запястье не слишком заметна.

Это также выбор коллекционеров, ценящих продуманный дизайн. Особенно хронограф, который умело сочетает детализацию и читаемость — непростая задача. Трёхстрелочник предлагает ту же технологию в более минималистичном исполнении, но с пропорциями для более крупного запястья.

Моё заключение

Из двух моделей я бы выбрал хронограф. Баланс функций, дизайна и пропорций для меня работает лучше. Но обе версии выглядят привлекательно, имеют разумную цену и являются логичным шагом для Echo/Neutra. Averau 42 демонстрирует, что бренд может экспериментировать с материалами, оставаясь верным своим дизайнерским корням.

Это не броские часы и не пытаются ими быть. Это практичные, качественно сделанные часы-инструменты, которые вводят керамику в мир независимых брендов на новом уровне. Для Echo/Neutra это укрепляет позицию молодого, но серьёзного игрока на рынке. После успеха Rivanera в прошлом году будет интересно посмотреть, как примут Averau 42.

