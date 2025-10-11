Новинка: Классические часы Longines Ultra-Chron Classic

Хотя Longines не является самой обсуждаемой маркой в современной часовой индустрии, за последние несколько лет бренд создал, возможно, одну из самых полных и привлекательных коллекций в своем ценовом сегменте.

Несмотря на то, что вечная и спортивная линейка Spirit часто доминирует в обсуждениях, более прямые винтажные модели Longines не уступают ей по качеству исполнения. Линейка Ultra-Chron, представленная в 2022 году, является ярким примером этого — в корпусе дайвера конца 60-х годов с характерным дизайном установлен действительно отличный высокочастотный механизм. В своей последней новинке Longines черпает вдохновение из самой первой модели Ultra-Chron 1967 года, перенося этот передовой механизм в четкий, утонченный новый силуэт. В результате появилась новая модель Longines Ultra-Chron Classic — впечатляющий вариант для ежедневного ношения, сочетающий изысканность середины XX века и высококачественное часовое мастерство.

Корпус и дизайн

Доступный в диаметрах 37 мм и 40 мм, корпус Longines Ultra-Chron Classic выполнен из нержавеющей стали и представляет собой чистую интерпретацию классического силуэта наручных часов в стиле 60-х годов. Визуально корпус отличается четкими гранями и простотой форм, с аккуратно выполненными переходами без фасок между поверхностями. Геометрические ушки корпуса — яркий пример этого стиля: с легким сужением и резким разделением между матовыми верхними поверхностями и полированными боками. Однако именно узкий плоский безель лучше всего демонстрирует философию дизайна — резкий переход между зеркально отполированными боками корпуса и привлекательной текстурой солнечного шлифования верхней поверхности безеля.

Простота не означает отсутствие деталей — корпус Ultra-Chron Classic полон тонких нюансов, которые раскрываются при внимательном рассмотрении. Например, взаимодействие ушек и безеля: отдельный безель выступает примерно до середины боковой части корпуса, заметно «врезаясь» в ушки на первых фотографиях. Это не только создает характерную линию для ушек, но и визуально подчеркивает тонкость профиля корпуса толщиной всего 10,95 мм. Выпуклое сапфировое стекло придает модели винтажный вид, а задняя крышка корпуса выполнена в духе оригинала 60-х годов. Вместо прозрачного окна Longines выбрал относительно простую гравировку с логотипом волны Ultra-Chron. К сожалению, водонепроницаемость здесь также выдержана в винтажном стиле — всего 50 метров.

Циферблат

Как и корпус, циферблаты Longines Ultra-Chron Classic выполнены в четком стиле 60-х с доминированием острых угловатых форм. В центре циферблата расположен крупный, легко читаемый черный минутный трек, а отполированные, граненые часовые метки выглядят особенно впечатляюще на фотографиях, создавая почти архитектурное ощущение массы и стиля. Простые черные стрелки в форме батонов отлично дополняют метки, сохраняя чистоту и читаемость без затмевания более изящных элементов циферблата.

В то же время, простая черная графика в виде перекрестия на циферблате выводит его на передний план, добавляя винтажного очарования, не нарушая при этом общей лаконичности. Винтажные шрифты и нанесенные эмблемы на отметках 12 и 6 часов усиливают это ощущение, придавая циферблату элегантный и аутентичный винтажный характер. В соответствии с качеством отделки корпуса, серебристый циферблат с солнечным шлифованием обладает глубокой и четко выраженной текстурой, демонстрируя широкий диапазон светотеней. Завершает образ аккуратно оформленное трапециевидное окошко даты на отметке 3 часа с тем же шрифтом, что и в оригинальной модели 1967 года.

Механизм

Как и в модели Ultra-Chron для дайвинга, Longines оснащает Ultra-Chron Classic автоматическим механизмом L836.6, разработанным эксклюзивно для Longines швейцарской компанией ETA, входящей в группу Swatch. Помимо высокой частоты колебаний 36 000 полуколебаний в час, которая и дала Ultra-Chron Classic его характерный эмблематичный знак, механизм L836.6 является универсальным и надежным исполнителем, обеспечивая солидный запас хода в 52 часа, несмотря на повышенное энергопотребление высокочастотного баланса.

Механизм также обладает в десять раз большей магнитной устойчивостью по сравнению со стандартом ISO благодаря кремниевой спирали баланса, а Longines заявляет о высокой ударопрочности. Главной же силой L836.6 является его точность. Независимо сертифицированный лабораторией TIMELAB, этот механизм официально имеет статус хронометра, причем сертификация проводится уже в собранном корпусе — редкое достижение даже для часов с гораздо более высокой ценой.

Ремешки и браслеты

Для завершения образа Longines предлагает Ultra-Chron Classic с двумя вариантами крепления. Первый — классический элегантный ремешок из черной кожи аллигатора с богатым полуматовым блеском, хорошо смотрящийся на фотографиях. Для любителей более спортивного стиля доступен браслет из нержавеющей стали, повторяющий дизайн оригинального Ultra-Chron 1967 года. Этот браслет представляет собой более плоскую и упрощенную версию классического пятизвенного браслета с широкими полированными центральными звеньями, разделенными характерной расщелиной. Несмотря на винтажный внешний вид, браслет полностью современный — с цельными звеньями, застежкой с двумя кнопками и микрорегулировкой.

Итог

Хотя вокруг бренда Longines не всегда разгорается такой же шум, как вокруг некоторых его конкурентов, компания создала одну из самых интересных и привлекательных коллекций в современной часовой индустрии, особенно в сегменте винтажных моделей. Новая Longines Ultra-Chron Classic добавляет в эту линейку острую элегантность часов 60-х годов и выдающиеся характеристики механизма, предлагая впечатляющий вариант для ежедневного ношения. Longines Ultra-Chron Classic уже доступна у официальных дилеров. Рекомендованная розничная цена составляет 3 900 долларов США за модель на кожаном ремешке и 4 000 долларов США на браслете (по состоянию на момент публикации). Для получения дополнительной информации посетите официальный сайт бренда.