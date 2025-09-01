Новинки Fears на Geneva Watch Days 2025

Британский бренд Fears аккуратно обновил три модели из своей основной коллекции к Geneva Watch Days: Brunswick 38, Brunswick 40.5 Jump Hour и Redcliff 39.5 Date получили свежие детали, такие как циферблаты и покрытия поверхностей. Пара моделей Brunswick обзавелась новыми циферблатами: Brunswick 38 «Charcoal Rose» получил двухцветный гранулированный угольно-чёрный циферблат с деталями из 18-каратного розового золота, а Brunswick 40.5 Jump Hour — сливовый лакированный диск, встроенный в текстурированный серебристо-белый циферблат. Redcliff 39.5 представлен с чёрным гранулированным циферблатом с оранжевыми деталями, а также с новыми текстурами поверхностей, такими как чёрное DLC-покрытие безеля, задней крышки и заводной головки, а корпус выполнен с матовым матовым стальным финишем.

Возрождение исторических брендов — всегда сложная задача. Нужно не только привлечь внимание аудитории, но и уважать наследие бренда, сохраняя при этом свежий подход, чтобы усилия не оказались напрасными. За годы мы видели множество попыток, которые по тем или иным причинам не достигали успеха, но Fears — один из немногих брендов, который удачно балансирует между новизной и верностью прошлому. Как семейная компания, сегодня управляющий директор Николас Боуман-Скаргилл испытывает дополнительное давление, чтобы сделать всё правильно. Постепенное развитие моделей приносит свои плоды, и к Geneva Watch Days 2025, которые пройдут на следующей неделе, Fears представил очередную волну захватывающих новинок, продолжающих этот процесс.

Fears Brunswick 38 «Charcoal Rose»

Первая из тройки новых моделей — великолепный корпус подушкообразной формы Brunswick, пожалуй, в лучшем размере — 38 мм. Идеально пропорциональный корпус из нержавеющей стали 316L остался без изменений, как и фирменная луковичная заводная головка с символом Fears Cypher, напоминающим исторические часы из архивов бренда. Под выпуклым сапфировым стеклом скрывается самое значительное обновление — циферблат, который, несмотря на широкий выбор в стандартной линейке Brunswick, выглядит особенно эффектно.

Название «Charcoal Rose» говорит само за себя: центральная часть двухцветного циферблата выполнена в гранулированной угольно-чёрной отделке, а внешний слой — с круговой шлифовкой из розового золота. Сквозь текстурированный циферблат проглядывает яркий розово-золотой малый секундный циферблат с контрастной чёрной стрелкой, что делает его более заметным, чем в предыдущих версиях Brunswick.

Особенно выделяются нанесённые арабские часовые метки; шрифт чистый и аккуратный, а 18-каратные розовые золотые аппликации настолько объёмные, что отбрасывают тень на циферблат, создавая отличный трёхмерный эффект. В сочетании с 18-каратными розовыми золотыми часовыми стрелками они создают потрясающий контраст, освежая модель, при этом сохраняя классический и современный облик, который ценят поклонники Brunswick.

Внутри установлен ручной калибр La Joux-Perret D100 с запасом хода 50 часов и улучшениями, такими как термозакалённые синие винты. Механизм с приятной отделкой виден через прозрачную заднюю крышку, которая добавляет немного толщины часам. Есть выбор: «Charcoal Rose» можно заказать либо с 5-звеньевым браслетом из нержавеющей стали для более инструментального стиля, либо с ремешком из каштановой кожи Кордован, придающим часам роскошный винтажный вид 1920-х годов, который прекрасно сочетается с новым циферблатом.

Цены и доступность Fears Brunswick 38 «Charcoal Rose»

Модель доступна для заказа с 29 августа 2025 года, доставка — в сентябре 2025.

Бренд Fears Модель Brunswick 38 «Charcoal Rose» Референс BS23800B Размеры корпуса 38 мм (диаметр) x 11.25 мм (толщина) x 43 мм (lug-to-lug) Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L Водозащита 100 метров Стекло Выпуклый сапфир с антибликовым покрытием Циферблат Многоуровневый гранулированный чёрный с деталями из розового золота Ширина ремешка 20 мм Ремешок Каштановый кожаный ремешок Cordovan с классической застёжкой; 5-звеньевый браслет из нержавеющей стали с раскладывающейся застёжкой Механизм La Joux-Perret D100, ручной завод Запас хода 50 часов Функции Часы, минуты, секунды Доступность С 29 августа, доставка в сентябре Цена £3,450 (ремешок), £3,650 (браслет)

Fears Brunswick 40.5 Jump Hour «Barleycorn»

Следующая модель — ещё один Brunswick, но в виде редкой версии 40.5 Jump Hour. Ранее эта модель появлялась в коллекции Fears лишь эпизодически: сначала в виде ограниченного выпуска с чёрным циферблатом, а затем с белым циферблатом на мероприятии British Watchmakers в марте этого года. Диаметр корпуса из нержавеющей стали 316L составляет 40.5 мм, а расстояние от ушка до ушка — 47 мм, что всё ещё удобно для ношения. Корпус сохраняет характерную подушкообразную форму с мягкими краями, аккуратно отполирован со всех сторон и оснащён короткими ушками, создавая на запястье массивный, но элегантный силуэт.

Новая версия получила детализированный циферблат с текстурированным гильошированным внешним диском в оттенке, который Fears называет «silverwhite». Центральный минутный циферблат выполнен с матовым родиевым покрытием и содержит минутную шкалу, а также одну родиевую стрелку. За ним расположен лакированный сливовый диск, который ярко контрастирует с серебристой текстурой внешней части циферблата. Крупный индикатор прыгающего часа расположен на отметке 12 часов, придавая часам одновременно современный и классический вид.

Под циферблатом Fears сотрудничает с Christopher Ward, который предоставил модуль прыгающего часа JJ01 от модели Bel Canto, установленный на базе автоматического механизма Sellita SW200. Механизм содержит 25 камней, работает на частоте 4 Гц, имеет запас хода 38 часов, а ротор украшен тонкой отделкой, видимой через прозрачную заднюю крышку.

Эта модель доступна как на 5-звеньевом стальном браслете, так и на традиционном ремешке из сливового алькантара с подкладкой из синей телячьей кожи Fears и фирменной застёжкой с гравировкой.

Цены и доступность Fears Brunswick 40.5 Jump Hour «Barleycorn»

Доступна для заказа с 29 августа 2025 года, доставка — в сентябре 2025.

Бренд Fears Модель Brunswick 40.5 Jump Hour «Barleycorn» Референс BS240.500A Размеры корпуса 40.5 мм (диаметр) x 12.8 мм (толщина) x 47 мм (lug-to-lug) Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L Водозащита 100 метров Стекло Выпуклый сапфир с антибликовым покрытием Циферблат Серебристо-белый с узором barleycorn, сливовый лакированный диск и родиевые детали Ширина ремешка 20 мм Ремешок Сливовый алькантара с классической застёжкой; 5-звеньевый браслет из нержавеющей стали с раскладывающейся застёжкой Механизм Sellita SW200 с модулем прыгающего часа Christopher Ward JJ01, автомат Запас хода 38 часов Функции Прыгающие часы, минуты Доступность С 29 августа, доставка в сентябре Цена £4,250 (ремешок), £4,450 (браслет)

Fears известен своими классически вдохновлёнными, традиционно оформленными часами, которые находятся где-то между нарядными и повседневными. Но новая модель Redcliff, пожалуй, самая спортивная в истории бренда. Redcliff уже является самой расслабленной и современной моделью в линейке, почти как британский аналог Oyster Perpetual, но новая версия «ES» выводит это на новый уровень. «ES» означает «Endurance Specification» (спецификация выносливости), и при ближайшем рассмотрении становится понятно почему.

Корпус диаметром 39.5 мм из нержавеющей стали 316L получил матовое DLC-покрытие, повышающее твёрдость поверхности до 2000 по шкале Виккерса, а безель, заводная головка и задняя крышка покрыты чёрным DLC, создавая смелый и прочный контраст. Эти отделки превратили часы из простого повседневного аксессуара в настоящий утилитарный инструмент, способный выдержать серьёзные испытания.

Многие любят тёмные часы с оранжевыми деталями, и ES не исключение. Циферблат выполнен в стиле потрескавшегося угольно-чёрного цвета с яркими оранжевыми акцентами, такими как секундная стрелка и отметки каждых 5 минут. В сочетании с крупными белыми часовыми метками и стрелками с Super-LumiNova это создаёт чёткий и спортивный образ, который полностью отличается от всего, что мы видели у Fears ранее. В некотором роде дизайн напоминает Braun, но это более зрелый с точки зрения часового искусства продукт.

Тем не менее, это всё же Fears, и бренд отлично справился с приданием циферблату глубины за счёт нанесённых индексов и глубокого, наклонного реохта. Отсутствие бликов и матовая отделка на всех поверхностях, а также сверхтвёрдое покрытие гарантируют, что часы будут выглядеть так долгое время.

Название «Endurance» оправдано и по сути, и по духу, а механизм этому способствует. Внутри установлен автоматический калибр La Joux-Perret G100 — надёжный и утончённый механизм с центральной секундной стрелкой и маленьким окошком даты в цвет циферблата на отметке 3 часа. Запас хода составляет внушительные 68 часов, а механизм украшен тонкой отделкой côtes de Genève и ярко-синим ротором, видимым через прозрачную заднюю крышку.

Часы комплектуются ультрасовременным ремешком из FKM-резины угольно-чёрного цвета с яркой оранжевой контрастной прострочкой. Ремешок закрывается раскладывающейся застёжкой с DLC-покрытием для дополнительной прочности. Такая спецификация обычно встречается в часах более высокого ценового сегмента, что делает эти детали особенно впечатляющими для Fears.

Доступна для заказа с 29 августа 2025 года, доставка — в сентябре 2025.

Бренд Fears Модель Redcliff 39.5 Date «ES» Референс BS139.500 Размеры корпуса 39.5 мм (диаметр) x 9.95 мм (толщина) x 47 мм (lug-to-lug) Материал корпуса Нержавеющая сталь 316L с DLC-покрытием Водозащита 150 метров Стекло Выпуклый сапфир с антибликовым покрытием Циферблат Текстурированный угольно-чёрный с оранжевыми деталями Ширина ремешка 20 мм Ремешок Угольно-чёрный FKM-резиновый с DLC-застёжкой Механизм La Joux-Perret G100, автомат Запас хода 68 часов Функции Часы, минуты, секунды, дата Доступность С 29 августа, доставка в сентябре Цена £3,350

Эти обновления демонстрируют, как Fears умело сочетает уважение к традициям с современными технологиями и дизайном, предлагая коллекцию, которая будет интересна как поклонникам классики, так и любителям инноваций.