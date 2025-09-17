Новинки Hamilton Khaki Field сентября 2025 года

Многие бренды имеют в своих коллекциях линии с историческим наследием, черпая вдохновение из прошлых моделей или эпох, и это неудивительно — коллекционеры часов их очень ценят.

В результате многие из таких моделей становятся очень успешными; некоторые бренды даже строят свою идентичность вокруг этой концепции. Однако Hamilton удаётся найти отличный баланс. В качестве бренда они предлагают модели с духом активного отдыха или военной тематики, сочетающие современный стиль и традиционный дизайн, при этом не выглядя устаревшими. Последние новинки Hamilton воплощают этот баланс, объединяя всё необходимое от пилотских и полевых часов в одном уважительном к наследию, но при этом свежем и актуальном образе. Коллекции Khaki Aviation Pilot Pioneer и Khaki Field стали немного шире, и, похоже, найдётся что-то для каждого.

Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Chronograph 40mm

В начале 1970-х годов пилотам Королевских ВВС Великобритании выдавали хронографы, выполненные по точным спецификациям Министерства обороны (MOD), с механизмом Valjoux 7733, одинаковой компоновкой циферблата и размерами корпуса. В этом проекте участвовали четыре бренда: Newmark, Precista, CWC и, конечно же, Hamilton. Эти часы хорошо выдержали испытание временем, а их крупный корпус диаметром 38,5 мм до сих пор выглядит отлично. Hamilton — один из немногих брендов, который взял эти исторические модели и представил современные версии в своей текущей линейке, и сделал это уже давно. Ранее эта модель была невероятно точной копией оригинала, но для некоторых «фокстина» (искусственное старение люминесцентного покрытия) казалась чрезмерной. В 2025 году Hamilton представил слегка обновлённую модель, убрав фокстину и заменив её свежим и чётким обликом, сохранив при этом массивный и привлекательный дизайн.

Несмотря на то, что диаметр корпуса увеличился на 1,5 мм по сравнению с оригиналом 1970-х, корпус из матовой нержавеющей стали максимально близок к старому дизайну. Его асимметричная компоновка в стиле 70-х осталась прежней: правая сторона корпуса заметно массивнее левой, чтобы сбалансировать кнопки хронографа и обеспечить коронке дополнительную защиту. При диаметре 40 мм часы не выглядят слишком крупными, но при толщине 14,3 мм они ощутимы на руке, что типично для пилотских часов этого класса.

Функционально это надёжный инструмент: все поверхности корпуса матовые, что помогает избежать царапин, а тонкий безель аккуратно фиксирует выпуклое сапфировое стекло. Водозащита составляет 100 метров — значительный показатель для хронографа с такими кнопками, чему способствует двойной слой антибликового покрытия на коробчатом сапфировом стекле.

Если предыдущая модель была точной репликой винтажных часов RAF, то новая версия более расслабленная и современная. Здесь нет искусственно пожелтевшего люма и печати на циферблате — новый Pilot Pioneer Chronograph получил чёткий белый текст и печать на циферблате с великолепным синим солнечным эффектом. Как и положено пилотским часам, они невероятно читаемы. Для простоты на циферблате всего два счётчика хронографа: 30-минутный на «3 часа» и бегущие секунды на «9 часов», что вполне достаточно и сохраняет традиционный вид. Белый текст на фоне глубокого синего циферблата отлично контрастирует, а стрелки с Super LumiNova и ретро-логотип Hamilton в стиле 70-х дополняют образ.

Говоря о ретро, Hamilton сохранил механический хронограф с ручным заводом H-51-Si, основанный на ETA. Калибр предлагает 60 часов запаса хода и оснащён кремниевой балансной пружиной с частотой 28 800 полуколебаний в час, обеспечивая необходимую точность и надёжность. К счастью, несмотря на привлекательный дизайн механизма, Hamilton продолжает скрывать его за стильной сплошной задней крышкой.

Часы предлагаются в двух вариантах по номеру модели, обозначающему тип ремешка: первый — с прочным коричневым кожаным ремешком с застёжкой H-бакля, который отлично смотрится на фоне синего циферблата; второй — с популярным сейчас миланским браслетом из нержавеющей стали с регулируемой складной застёжкой. Коричнево-синий вариант нельзя недооценивать, и хотя браслет выглядит отлично, лично я считаю, что кожаный ремешок более универсален.

Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical Chronograph 40mm — цена и доступность

Новые Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Chronograph 40mm уже доступны у официальных дилеров Hamilton. Цена: CHF 1,995 (на ремешке), CHF 2,075 (на браслете)

Бренд Hamilton Модель Khaki Aviation Pilot Pioneer Chronograph 40mm Референс H76409540 (ремешок) H764409140 (браслет) Размеры корпуса 40 мм (диаметр) x 14.3 мм (толщина) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водозащита 100 метров Стекло Коробчатое сапфировое с антибликовым покрытием Циферблат Синий с солнечным эффектом Ширина ушек 22 мм Браслет Коричневый кожаный ремешок с H-баклей, браслет из нержавеющей стали миланского плетения с раскладывающейся застёжкой Механизм Hamilton H-51-Si, на базе ETA, ручной завод Запас хода 60 часов Функции Часы, минуты, секунды, хронограф Доступность В наличии Цена CHF 1,995 (ремешок), CHF 2,075 (браслет)

Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical 43mm & Auto 38mm

Ещё одна модель из линейки Hamilton Pilot Pioneer, получившая небольшое обновление — трёхстрелочные версии Aviation Pilot Pioneer Mechanical 43mm и Auto 38mm. Несмотря на длинные названия, коллекция получила новые светлые варианты циферблатов с тонкими цветовыми акцентами.

Первой идёт крупная 43-миллиметровая модель в бронзовом корпусе, которая, пожалуй, самая «наследственная» из всей линейки. Толщина корпуса 13 мм осталась прежней, и хотя часы довольно массивные, это оправдано их задачей — быть максимально читаемым инструментом для пилотов. Сохранился вращающийся безель из бронзы, крупная бронзовая заводная головка и широкие ушки.

Текстурированный циферблат предыдущей модели перенесён сюда, но теперь в кремово-белом цвете вместо угольно-чёрного. Светлый циферблат украшен чёрными арабскими цифрами и тонкой минутной разметкой. Золотистые стрелки с покрытием 4N хорошо сочетаются с новым циферблатом, а Super LumiNova бежевого цвета, хоть и немного конфликтует с оттенком, но на бронзовых часах это простительно.

Два других варианта с таким же кремовым циферблатом — это меньшие 38-миллиметровые модели из нержавеющей стали. При толщине 11,4 мм они гораздо универсальнее и подходят для более широкого круга запястий. Бронза — не для всех, поэтому наличие альтернативы радует. Эти модели также получили необычное для Hamilton цветовое решение: вращающиеся безели доступны в тёмно-бордовом или тёмно-зелёном цветах, что придаёт коллекции игривый акцент. Цвета безелей гармонично повторяются в кожаных ремешках, выполненных в соответствующих оттенках.

В линейке представлены два типа механизмов: у крупной 43-миллиметровой модели — ручной калибр ETA 6498-1 с запасом хода 46 часов, а у меньших 38-миллиметровых — автоматический калибр Hamilton H-10 на базе ETA C07.611 с запасом хода 80 часов. Ручной механизм, хоть и базовый, интересен через сапфировую заднюю крышку благодаря тёмным мостам и аккуратному исполнению. Автоматический H-10 менее выразителен визуально, но функционально превосходит старшую модель благодаря инновационной балансной пружине Nivachron и большему запасу хода.

Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical 43mm & Auto 38mm — цена и доступность

Новые модели Hamilton Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical 43mm и Auto 38mm уже доступны у официальных дилеров Hamilton. Цена: CHF 1,455 (43 мм), CHF 950 (38 мм)

Бренд Hamilton Модель Khaki Aviation Pilot Pioneer Mechanical 43mm & Auto 38mm Референс H76709510 (43 мм, бронза) H76265810 (38 мм, нержавеющая сталь, бордовый ремешок) H76255810 (38 мм, нержавеющая сталь, зелёный ремешок) Размеры корпуса 43 мм (диаметр) x 13 мм (толщина) 38 мм (диаметр) x 11.4 мм (толщина) Материал корпуса Бронза / нержавеющая сталь Водозащита 100 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Кремово-белый с эффектом яичной скорлупы Ширина ушек 20 мм (H76709510) 18 мм (H76265810 и H76255810) Браслет Кожаные ремешки коричневого, зелёного или бордового цвета с классической застёжкой Механизм ETA 6498-1, ручной завод (43 мм) Hamilton H-10, автоматический (38 мм) Запас хода 46 часов (43 мм) 80 часов (38 мм) Функции Часы, минуты, секунды, вращающийся безель Доступность В наличии Цена CHF 1,455 (43 мм), CHF 950 (38 мм)

Hamilton Khaki Field Power Reserve Mechanical 40mm

Если вам ближе стиль Khaki Field, Hamilton представил новую модель с тонкими визуальными изменениями и совершенно новым эксклюзивным механизмом. Корпус сохранил узнаваемую форму и отделку полевых часов, но увеличился до 40 мм, чтобы вместить новый механизм и добавить универсальности тем, кто предпочитает более крупные часы. Коллекция Khaki Field становится довольно обширной — около 50 вариантов, но это подтверждает её успех и разнообразие.

Толщина корпуса новой модели Power Reserve составляет 11,95 мм, что немного больше, чем у 38-миллиметровой Field Mechanical, но часы остаются комфортными для повседневного ношения. Функциональность полевых часов сохранена: водозащита 50 метров и антибликовое сапфировое стекло защищают циферблат. Корпус из нержавеющей стали с микробластированной поверхностью придаёт прочность и устойчивость к царапинам. Как и все модели Field, новые часы сохранят свежий вид даже при активном использовании.

Выпускается два варианта циферблата — чёрный и белый. Оба имеют контрастную печать и отличную читаемость благодаря люминесцентным меткам и крупным стрелкам с Super LumiNova. Главное новшество — индикатор запаса хода на «9 часах», который впервые появился в Khaki Field и смотрится органично. На чёрном циферблате индикаторы F и E (Full — полный, Empty — пустой) выделены красным цветом, что привлекает внимание коллекционеров.

Внутри установлен новый ручной калибр H-23, разработанный ETA. Это первая модель Khaki Field с такой функцией, где индикатор запаса хода управляется дифференциальным механизмом, связанным с барабаном заводной пружины. Есть система защиты от ударов, предотвращающая рассинхронизацию индикатора с реальным запасом хода — очень полезная особенность. Механизм обладает внушительным запасом хода в 80 часов и оснащён балансной пружиной Nivachron для стабильной точности. Запас хода — важная функция для полевых часов, позволяющая не беспокоиться о своевременном подзаводе во время приключений.

Каждый из двух вариантов циферблата доступен либо на великолепном трёхзвенном браслете из нержавеющей стали с бабочковой застёжкой, либо на зелёном текстильном ремешке NATO с коричневыми кожаными петлями и классической застёжкой. Оба варианта хороши, но браслет, пожалуй, самый универсальный, учитывая, что Khaki Field отлично смотрится с разными ремешками.

Hamilton Khaki Field Power Reserve Mechanical 40mm — цена и доступность

Новые Hamilton Khaki Field Power Reserve Mechanical 40mm уже доступны у официальных дилеров Hamilton. Цена: CHF 765 (на ремешке), CHF 845 (на браслете)

Бренд Hamilton Модель Khaki Field Power Reserve Mechanical 40mm Референс H69509930 (чёрный циферблат на ремешке) H69509130 (чёрный циферблат на браслете) H69509910 (белый циферблат на ремешке) H69509110 (белый циферблат на браслете) Размеры корпуса 40 мм (диаметр) x 11.95 мм (толщина) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водозащита 50 метров Стекло Сапфировое спереди Циферблат Чёрный или белый Ширина ушек 20 мм Браслет Зелёный текстильный ремешок NATO с коричневыми кожаными петлями и классической застёжкой, браслет из нержавеющей стали с бабочковой застёжкой Механизм Hamilton H-23, на базе ETA, ручной завод Запас хода 80 часов Функции Часы, минуты, секунды, индикатор запаса хода Доступность В наличии Цена CHF 765 (ремешок), CHF 845 (браслет)

Эти новинки Hamilton 2025 года демонстрируют мастерство бренда в сочетании исторического наследия и современных технологий, предлагая широкий выбор для любителей пилотских и полевых часов с разными предпочтениями.