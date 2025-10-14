Новинки Omega Seamaster “Side of the Moon” 2025

Хьюстон, у нас есть четыре новых модели часов Omega Speedmaster, которые стоит рассмотреть внимательнее!

Три модели из серии Dark Side of the Moon могут показаться знакомыми — в вариантах тёмно-белого, тёмно-тёмного и тёмно-красного цветов, — но новая модель Grey Side of the Moon определённо выделяется. При этом все четыре модели получили заметные улучшения и доработки. Давайте разберёмся подробнее.

Все знают Speedmaster

Обычно такое заявление может показаться слишком самонадеянным, и, конечно, есть люди, которые ещё не знакомы с этим культовым хронографом. Но в эпоху после MoonSwatch, учитывая многолетнюю историю Speedmaster с NASA и космическими экспедициями, а также его статус любимца коллекционеров, можно с уверенностью сказать, что это одни из самых узнаваемых часов в мире.

Однако коллекция Speedmaster очень обширна. Самая известная модель — Professional Moonwatch, но в этом сегменте сейчас представлено более 20 конфигураций. Если учитывать все сегменты Speedmaster — Heritage, Speedmaster 38, Two Counters и другие — на сайте Omega можно найти более 100 вариантов.

С таким количеством моделей вполне понятно, что не каждый знаком со всеми референсами. Один из самых популярных сегментов, помимо оригинального Moonwatch, — серия Dark Side of the Moon, начавшаяся в 2013 году. Это был важный момент, когда впервые Speedmaster был выполнен в полностью керамическом корпусе. С тех пор Dark Side of the Moon выросла из одной модели в полноценный под-сегмент с множеством вариантов «сторон Луны». Сегодня эта серия развивается дальше — как я уже упоминал, представлены три новых модели Dark Side of the Moon и одна новая Grey Side of the Moon. Но начнём с трио Dark Side of the Moon.

Новая коллекция Dark Side of the Moon 2025

Все модели Dark Side of the Moon выполнены в корпусах из чёрной керамики с водозащитой до 50 метров, но с разными отделками. Диаметр корпуса остался 44,25 мм, а расстояние от ушка до ушка увеличилось на 0,2 мм и теперь составляет 50 мм. Главное изменение коснулось толщины корпуса.

Две автоматические версии — полностью чёрная (dark-dark) и тёмно-белая (dark-white) — стали тоньше более чем на 1 мм и теперь имеют толщину 15,09 мм.

Я называю переработанную версию оригинальной Dark Side of the Moon «тёмно-белой» из-за того, что тахиметрическая шкала Liquidmetal, люминесцентные элементы и большая часть текста на циферблате выполнены в белом цвете.

Вторая автоматическая модель — «тёмно-тёмная» — как следует из названия, имеет все эти элементы в более тёмном, почти чёрном оттенке. Хотя дизайн кажется знакомым, циферблаты теперь имеют более винтажную архитектуру в стиле «пи-пан» — центр циферблата приподнят верхней пластиной, а края плавно спускаются вниз. Тёмно-белая модель получила новый двухслойный керамический циферблат с лазерной шлифовкой.

Тёмно-тёмная модель имеет чуть более яркий чёрный циферблат с лазерной пескоструйной обработкой. Оба циферблата оснащены датой в положении «6 часов» и счётчиками хронографа на «9» и «3 часах» — левый счётчик показывает малые секунды, а правый — часы и минуты хронографа, с двумя дополнительными стрелками, расположенными внутри одного счётчика.

Внутренне часы также претерпели изменения: калибр 9300 заменён на 9900, что впервые позволило этим двум моделям получить сертификат METAS Master Chronometer. Конструкция осталась прежней — с колонным колесом и запасом хода 60 часов. Однако стоит отметить, что полностью чёрная версия теперь имеет чёрное покрытие мостов механизма, чтобы лучше соответствовать общему стилю.

Завершает трио тёмно-красная модель, которая сочетает в себе элементы тёмно-белой и полностью чёрной моделей. Её циферблат тёмно-чёрный, как у тёмно-белой, с яркими красными акцентами, а верхняя пластина имеет пескоструйную отделку, как у тёмно-тёмной модели, а стрелки и люм покрыты чёрным покрытием.

Главное отличие — использование вручную заводимого калибра METAS Master Chronometer 9908, благодаря чему корпус стал тоньше более чем на 2 мм — всего 13,02 мм. Калибр 9908 также имеет запас хода 60 часов и выполнен с чёрным покрытием, чтобы соответствовать тёмной эстетике часов.

Все три модели доступны на новом чёрном резиновом ремешке с текстурой лунной поверхности на внутренней стороне. Автоматические версии также можно заказать на чёрном нейлоновом ремешке. Оба ремешка оснащены раскладывающейся застёжкой, выполненной в цвет корпуса.

Бренд Omega Модель Dark Side of the Moon Размеры корпуса Автомат: 44,25 мм (D) x 15,09 мм (T) x 50 мм (LTL) <br> Вручную завод: 44,25 мм (D) x 13,02 мм (T) x 50 мм (LTL) Материал корпуса Чёрная керамика Водозащита 50 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Чёрный Ремешок Чёрный резиновый, раскладывающаяся застёжка в цвет корпуса <br> Чёрный нейлоновый, раскладывающаяся застёжка в цвет корпуса Механизм Автомат: 9900, собственный, Co-Axial автомат <br> Вручную завод: 9908, собственный, Co-Axial вручную завод Запас хода 60 часов Функции Часы, минуты, малые секунды, дата, хронограф Доступность Сейчас Цена 15 700 USD (Dark-White) <br> 16 100 USD (Dark-Red, Dark-Dark)

Новая модель Grey Side of the Moon Apollo 8

Поклонники модели Dark Side of the Moon Apollo 8 будут рады новой версии Grey Side of the Moon. Это также дань уважения миссии Apollo 8 и историческому высказыванию Джима Ловелла, что «Луна по сути серая», что и вдохновило на серый цвет модели. Как и Apollo 8 Dark Side of the Moon, эти часы имеют лазерную гравировку поверхности Луны на передней и задней части механизма. Ближняя сторона Луны видна через скелетонизированный серый циферблат, а дальняя — через заднюю крышку.

Новая модель Grey Side of the Moon выполнена в сером керамическом корпусе с диаметром 44,25 мм и расстоянием между ушками 50 мм, как и новые модели Dark Side of the Moon, но при этом является самой тонкой из четырёх — всего 12,97 мм толщиной. Это связано с использованием калибра METAS Master Chronometer 3869 — того же 50-часового механизма с ручным заводом, что и в Speedmaster Professional Moonwatch.

Из-за этого на циферблате отсутствует дата, но есть три отдельных счётчика, показывающих малые секунды, часы и минуты хронографа слева направо. Также Grey Side of the Moon не имеет функции настройки часового пояса, которая есть у новых моделей Dark Side of the Moon с калибрами серии 9, позволяющей независимо регулировать часовую стрелку без прерывания хода.

Варианты ремешков для Grey Side of the Moon — серый резиновый ремешок с текстурой лунной поверхности на внутренней стороне или серый нейлоновый ремешок, оба с раскладывающейся застёжкой в цвет корпуса.

Бренд Omega Модель Grey Side of the Moon Apollo 8 Размеры корпуса 44,25 мм (D) x 12,97 мм (T) x 50 мм (LTL) Материал корпуса Серая керамика Водозащита 50 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Серый, скелетонизированный Ремешок Серый резиновый, раскладывающаяся застёжка в цвет корпуса <br> Серый нейлоновый, раскладывающаяся застёжка в цвет корпуса Механизм Калибр 3869, собственный, Co-Axial ручной завод Запас хода 50 часов Функции Часы, минуты, малые секунды, хронограф Доступность Сейчас Цена 16 400 USD

Итог

В итоге, половина новой коллекции — две автоматические модели в чёрной керамике — представляют собой тонкие, но значимые доработки, такие как долгожданное получение сертификата METAS для оригинального дизайна Dark Side of the Moon за 12 лет его существования.

Ручная тёмно-красная версия Dark Side of the Moon предлагает эволюцию с сохранением современного стиля, но в более тонком корпусе. А Grey Side of the Moon Apollo 8 привносит новый цвет в дизайн, который многим нравится благодаря лазерной гравировке лунной поверхности.

Из всех вариантов моим фаворитом стала бы тёмно-красная ручная версия Dark Side of the Moon. Мне посчастливилось носить оригинальную модель Dark Side of the Moon во время визита в NASA с Omega в Хьюстоне, и я лично был в восторге от её внешнего вида, но с удовольствием бы поменял автоматический механизм на более тонкий корпус.