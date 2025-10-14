Главная » Обзор часов

Новинки Omega Seamaster “Side of the Moon” 2025

Новинки Omega Seamaster “Side of the Moon” 2025 Обзор часов
Автор На чтение 7 мин Опубликовано

Хьюстон, у нас есть четыре новых модели часов Omega Speedmaster, которые стоит рассмотреть внимательнее!

Три модели из серии Dark Side of the Moon могут показаться знакомыми — в вариантах тёмно-белого, тёмно-тёмного и тёмно-красного цветов, — но новая модель Grey Side of the Moon определённо выделяется. При этом все четыре модели получили заметные улучшения и доработки. Давайте разберёмся подробнее.

Содержание
  1. Все знают Speedmaster
  2. Новая коллекция Dark Side of the Moon 2025
  3. Новая модель Grey Side of the Moon Apollo 8
  4. Итог

Все знают Speedmaster

Обычно такое заявление может показаться слишком самонадеянным, и, конечно, есть люди, которые ещё не знакомы с этим культовым хронографом. Но в эпоху после MoonSwatch, учитывая многолетнюю историю Speedmaster с NASA и космическими экспедициями, а также его статус любимца коллекционеров, можно с уверенностью сказать, что это одни из самых узнаваемых часов в мире.

Однако коллекция Speedmaster очень обширна. Самая известная модель — Professional Moonwatch, но в этом сегменте сейчас представлено более 20 конфигураций. Если учитывать все сегменты Speedmaster — Heritage, Speedmaster 38, Two Counters и другие — на сайте Omega можно найти более 100 вариантов.

С таким количеством моделей вполне понятно, что не каждый знаком со всеми референсами. Один из самых популярных сегментов, помимо оригинального Moonwatch, — серия Dark Side of the Moon, начавшаяся в 2013 году. Это был важный момент, когда впервые Speedmaster был выполнен в полностью керамическом корпусе. С тех пор Dark Side of the Moon выросла из одной модели в полноценный под-сегмент с множеством вариантов «сторон Луны». Сегодня эта серия развивается дальше — как я уже упоминал, представлены три новых модели Dark Side of the Moon и одна новая Grey Side of the Moon. Но начнём с трио Dark Side of the Moon.

Кстати, Вам также будет интересно:  Двусторонние астрономические часы Konstantin Chaykin Stargazer Pièce Unique

Новая коллекция Dark Side of the Moon 2025

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 9

Все модели Dark Side of the Moon выполнены в корпусах из чёрной керамики с водозащитой до 50 метров, но с разными отделками. Диаметр корпуса остался 44,25 мм, а расстояние от ушка до ушка увеличилось на 0,2 мм и теперь составляет 50 мм. Главное изменение коснулось толщины корпуса.

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 43

Две автоматические версии — полностью чёрная (dark-dark) и тёмно-белая (dark-white) — стали тоньше более чем на 1 мм и теперь имеют толщину 15,09 мм.

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 28

Я называю переработанную версию оригинальной Dark Side of the Moon «тёмно-белой» из-за того, что тахиметрическая шкала Liquidmetal, люминесцентные элементы и большая часть текста на циферблате выполнены в белом цвете.

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 34

Вторая автоматическая модель — «тёмно-тёмная» — как следует из названия, имеет все эти элементы в более тёмном, почти чёрном оттенке. Хотя дизайн кажется знакомым, циферблаты теперь имеют более винтажную архитектуру в стиле «пи-пан» — центр циферблата приподнят верхней пластиной, а края плавно спускаются вниз. Тёмно-белая модель получила новый двухслойный керамический циферблат с лазерной шлифовкой.

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 32

Тёмно-тёмная модель имеет чуть более яркий чёрный циферблат с лазерной пескоструйной обработкой. Оба циферблата оснащены датой в положении «6 часов» и счётчиками хронографа на «9» и «3 часах» — левый счётчик показывает малые секунды, а правый — часы и минуты хронографа, с двумя дополнительными стрелками, расположенными внутри одного счётчика.

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 39

Внутренне часы также претерпели изменения: калибр 9300 заменён на 9900, что впервые позволило этим двум моделям получить сертификат METAS Master Chronometer. Конструкция осталась прежней — с колонным колесом и запасом хода 60 часов. Однако стоит отметить, что полностью чёрная версия теперь имеет чёрное покрытие мостов механизма, чтобы лучше соответствовать общему стилю.

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 49

Завершает трио тёмно-красная модель, которая сочетает в себе элементы тёмно-белой и полностью чёрной моделей. Её циферблат тёмно-чёрный, как у тёмно-белой, с яркими красными акцентами, а верхняя пластина имеет пескоструйную отделку, как у тёмно-тёмной модели, а стрелки и люм покрыты чёрным покрытием.

Omega Speedmaster dark side of the moon dark-red

Главное отличие — использование вручную заводимого калибра METAS Master Chronometer 9908, благодаря чему корпус стал тоньше более чем на 2 мм — всего 13,02 мм. Калибр 9908 также имеет запас хода 60 часов и выполнен с чёрным покрытием, чтобы соответствовать тёмной эстетике часов.

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 14

Все три модели доступны на новом чёрном резиновом ремешке с текстурой лунной поверхности на внутренней стороне. Автоматические версии также можно заказать на чёрном нейлоновом ремешке. Оба ремешка оснащены раскладывающейся застёжкой, выполненной в цвет корпуса.

Бренд Omega
Модель Dark Side of the Moon
Размеры корпуса Автомат: 44,25 мм (D) x 15,09 мм (T) x 50 мм (LTL) <br> Вручную завод: 44,25 мм (D) x 13,02 мм (T) x 50 мм (LTL)
Материал корпуса Чёрная керамика
Водозащита 50 метров
Стекло Сапфировое спереди и сзади
Циферблат Чёрный
Ремешок Чёрный резиновый, раскладывающаяся застёжка в цвет корпуса <br> Чёрный нейлоновый, раскладывающаяся застёжка в цвет корпуса
Механизм Автомат: 9900, собственный, Co-Axial автомат <br> Вручную завод: 9908, собственный, Co-Axial вручную завод
Запас хода 60 часов
Функции Часы, минуты, малые секунды, дата, хронограф
Доступность Сейчас
Цена 15 700 USD (Dark-White) <br> 16 100 USD (Dark-Red, Dark-Dark)

Новая модель Grey Side of the Moon Apollo 8

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 20

Поклонники модели Dark Side of the Moon Apollo 8 будут рады новой версии Grey Side of the Moon. Это также дань уважения миссии Apollo 8 и историческому высказыванию Джима Ловелла, что «Луна по сути серая», что и вдохновило на серый цвет модели. Как и Apollo 8 Dark Side of the Moon, эти часы имеют лазерную гравировку поверхности Луны на передней и задней части механизма. Ближняя сторона Луны видна через скелетонизированный серый циферблат, а дальняя — через заднюю крышку.

Новая модель Grey Side of the Moon выполнена в сером керамическом корпусе с диаметром 44,25 мм и расстоянием между ушками 50 мм, как и новые модели Dark Side of the Moon, но при этом является самой тонкой из четырёх — всего 12,97 мм толщиной. Это связано с использованием калибра METAS Master Chronometer 3869 — того же 50-часового механизма с ручным заводом, что и в Speedmaster Professional Moonwatch.

omega speedmaster grey side of the moon

Из-за этого на циферблате отсутствует дата, но есть три отдельных счётчика, показывающих малые секунды, часы и минуты хронографа слева направо. Также Grey Side of the Moon не имеет функции настройки часового пояса, которая есть у новых моделей Dark Side of the Moon с калибрами серии 9, позволяющей независимо регулировать часовую стрелку без прерывания хода.

Варианты ремешков для Grey Side of the Moon — серый резиновый ремешок с текстурой лунной поверхности на внутренней стороне или серый нейлоновый ремешок, оба с раскладывающейся застёжкой в цвет корпуса.

Бренд Omega
Модель Grey Side of the Moon Apollo 8
Размеры корпуса 44,25 мм (D) x 12,97 мм (T) x 50 мм (LTL)
Материал корпуса Серая керамика
Водозащита 50 метров
Стекло Сапфировое спереди и сзади
Циферблат Серый, скелетонизированный
Ремешок Серый резиновый, раскладывающаяся застёжка в цвет корпуса <br> Серый нейлоновый, раскладывающаяся застёжка в цвет корпуса
Механизм Калибр 3869, собственный, Co-Axial ручной завод
Запас хода 50 часов
Функции Часы, минуты, малые секунды, хронограф
Доступность Сейчас
Цена 16 400 USD

Итог

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 23

В итоге, половина новой коллекции — две автоматические модели в чёрной керамике — представляют собой тонкие, но значимые доработки, такие как долгожданное получение сертификата METAS для оригинального дизайна Dark Side of the Moon за 12 лет его существования.

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 50

Ручная тёмно-красная версия Dark Side of the Moon предлагает эволюцию с сохранением современного стиля, но в более тонком корпусе. А Grey Side of the Moon Apollo 8 привносит новый цвет в дизайн, который многим нравится благодаря лазерной гравировке лунной поверхности.

omega speedmaster dark side of the moon grey side of the moon 2025 46

Из всех вариантов моим фаворитом стала бы тёмно-красная ручная версия Dark Side of the Moon. Мне посчастливилось носить оригинальную модель Dark Side of the Moon во время визита в NASA с Omega в Хьюстоне, и я лично был в восторге от её внешнего вида, но с удовольствием бы поменял автоматический механизм на более тонкий корпус.

Omega часы до 20 000$ швейцарские часы
Команда ONEWATCH

Часовой журнал ONEWATCH – это экспертное сообщество, специализирующееся на обзорах и новостях о наручных часах. Наша цель – предоставить читателям актуальную информацию о последних тенденциях в мире часовой индустрии, а также детальные и объективные обзоры различных моделей часов.

Оцените автора
Наручные часы всех известных брендов
© 2025 ONEWATCH.BY | Авторский проект о наручных часах | Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное копирование материалов сайта допускается только при указании авторства и наличии активной ссылки на onewatch.by