Новое поколение Omega Seamaster Planet Ocean 4-го поколения

Omega Seamaster Planet Ocean был представлен 20 лет назад, в 2005 году.

За два десятилетия появилось несколько поколений этой модели: первое поколение 2005 года удвоило водонепроницаемость Seamaster 300M, обеспечив глубину до 600 метров; второе поколение (2011–2016) впервые в часовом деле представило оранжевую керамику в безеле в 2014 году; третье поколение, выпущенное в 2016 году, добавило калибры Co-Axial Master Chronometer. Сегодня же выходит четвёртое поколение с рядом значимых обновлений. Рассмотрим их подробнее.

Три варианта исполнения

Все новые модели четвёртого поколения имеют диаметр корпуса 42 мм — такой же, как и у первого поколения Planet Ocean 2005 года. Корпуса выполнены из нержавеющей стали с внутренним титановым кольцом и цельной титановый задней крышкой на винтах. Безель оснащён керамической вставкой с белой эмалевой шкалой.

Доступны три варианта безеля:

чёрный керамический безель,

синий керамический безель,

фирменный оранжевый керамический безель с более насыщенным оттенком.

Циферблаты матово-чёрные с усовершенствованными арабскими цифрами — более квадратными и сквозными, что лучше сочетается с новой формой корпуса.

Возвращение сквозных цифр — отсылка к оригинальному Planet Ocean 2005 года. Omega сохранила фирменные стрелки в форме стрелы и крупные накладные индексы, все покрыты SuperLumiNova для улучшенной читаемости в темноте.

Обновлённый корпус: тоньше и чётче

Для многих любителей спортивных часов толщина корпуса — ключевой параметр. В четвёртом поколении толщина корпуса уменьшена с 16,1 мм (у моделей третьего поколения) до 13,79 мм. Для сравнения, это всего на треть миллиметра толще, чем у стандартного Seamaster Diver 300M из стали, при этом водонепроницаемость увеличена вдвое — до 600 метров.

Длина от ушка до ушка составляет 47,5 мм — на 2,4 мм компактнее, чем у Seamaster Diver 300M с длиной 49,9 мм.

Корпус состоит из двух частей: стального основного корпуса и внутреннего титаново кольца. Линии корпуса стали более чёткими, гранёными и выразительными. Финиш корпуса комбинированный — матовый и полированный, с плоским сапфировым стеклом.

Отметим важное изменение: после 20 лет отсутствует клапан для сброса гелия — ранее он был характерен для моделей Ultra Deep и выше. Для многих это станет значительным улучшением по сравнению с предыдущими версиями Planet Ocean 42 мм.

Новые браслеты и ремешки

С новым корпусом появилась и новая конструкция браслета и ремешков, оптимально подходящая под обновлённую форму корпуса. Новый браслет стал более интегрированным и тонким, чтобы гармонировать с уменьшенной толщиной корпуса.

Звенья трёхсекционные, округлые, но с плоскими и чёткими гранями, повторяющими линии корпуса. По направлению к застёжке звенья сужаются. Застёжка оснащена микрорегулировкой с ходом 9,7 мм в шести позициях, а также дополнительным удлинителем для дайверов с ходом 23,6 мм. В сумме регулировка достигает 33,3 мм — это обеспечивает идеальную посадку как на запястье, так и поверх гидрокостюма.

В качестве альтернативы предлагаются интегрированные резиновые ремешки, цветом и текстурой сочетающиеся с безелем. Центральный канал ремешка приподнят и текстурирован, имитируя центральное звено браслета. Ремешок крепится стальной раскладывающейся застёжкой. Хотя браслет и резиновый ремешок не являются полностью интегрированными в корпус, они прилегают плотно, без зазоров. Резиновый ремешок оснащён стальным звеном, в которое он интегрируется.

Механизм внутри корпуса

Задняя крышка из титана 5-го класса на винтах не позволяет видеть механизм, но именно такая конструкция обеспечивает лучшие пропорции корпуса, снижая вес и повышая прочность и надёжность часов.

Внутри установлен калибр Co-Axial Master Chronometer 8912, ранее применявшийся в моделях Ultra Deep. Это автоматический механизм с запасом хода 60 часов, устойчивый к магнитным полям до 15 000 гаусс и отклонением хода от 0 до +5 секунд в сутки. Лично для меня это важный параметр — часы, которые теряют время, вызывают раздражение, поэтому стандарт METAS от Omega заслуживает высокой оценки.

Итоговая оценка

Таким образом, мы рассмотрели основные особенности нового четвёртого поколения Seamaster Planet Ocean. В ближайшее время ожидайте подробные обзоры с места презентации в Майами. Лично я положительно оцениваю все изменения: корпус стал более современным и технологичным, с чёткими линиями и отличными пропорциями. Диаметр 42 мм сочетается с уменьшенной толщиной и компактной длиной от ушка до ушка. Хотя я большой поклонник классического Seamaster Diver 300M, новая модель 4-го поколения Planet Ocean, безусловно, лучше сядет на моё запястье.

Цены и доступность Omega Seamaster Planet Ocean 4-го поколения

Модель уже доступна для покупки.

Параметр Значение Бренд Omega Модель Seamaster Planet Ocean (4-е поколение) Размер корпуса 42 мм (диаметр) x 13,79 мм (толщина) x 47,5 мм (длина от ушка до ушка) Материал корпуса Нержавеющая сталь, титан 5-го класса Водонепроницаемость 600 метров, завинчивающаяся заводная головка Стекло Плоское сапфировое стекло Циферблат Матово-чёрный Ремешок Стальной браслет с микрорегулировкой и удлинителем для дайверов; резиновый ремешок с раскладывающейся стальной застёжкой Механизм Калибр 8912, автоматический, Co-Axial METAS Master Chronometer Запас хода 60 часов Функции Часы, минуты, секунды Доступность В продаже Цена CHF 6,700 (синий или чёрный керамический безель на резиновом ремешке) CHF 6,900 (оранжевый керамический безель на резиновом ремешке) CHF 7,200 (синий или чёрный керамический безель на браслете) CHF 7,400 (оранжевый керамический безель на браслете)

Данный обзор отражает ключевые технические и дизайнерские особенности нового поколения Omega Seamaster Planet Ocean, что позволит экспертам и энтузиастам часов оценить инновации и преимущества модели с учётом современных требований к спортивным дайверским часам.