Новое поколение Omega Seamaster Planet Ocean 4-го поколения

Omega Seamaster Planet Ocean был представлен 20 лет назад, в 2005 году.
За два десятилетия появилось несколько поколений этой модели: первое поколение 2005 года удвоило водонепроницаемость Seamaster 300M, обеспечив глубину до 600 метров; второе поколение (2011–2016) впервые в часовом деле представило оранжевую керамику в безеле в 2014 году; третье поколение, выпущенное в 2016 году, добавило калибры Co-Axial Master Chronometer. Сегодня же выходит четвёртое поколение с рядом значимых обновлений. Рассмотрим их подробнее.
Три варианта исполнения
Все новые модели четвёртого поколения имеют диаметр корпуса 42 мм — такой же, как и у первого поколения Planet Ocean 2005 года. Корпуса выполнены из нержавеющей стали с внутренним титановым кольцом и цельной титановый задней крышкой на винтах. Безель оснащён керамической вставкой с белой эмалевой шкалой.
Доступны три варианта безеля:
- чёрный керамический безель,
- синий керамический безель,
- фирменный оранжевый керамический безель с более насыщенным оттенком.
Циферблаты матово-чёрные с усовершенствованными арабскими цифрами — более квадратными и сквозными, что лучше сочетается с новой формой корпуса.
Возвращение сквозных цифр — отсылка к оригинальному Planet Ocean 2005 года. Omega сохранила фирменные стрелки в форме стрелы и крупные накладные индексы, все покрыты SuperLumiNova для улучшенной читаемости в темноте.
Обновлённый корпус: тоньше и чётче
Для многих любителей спортивных часов толщина корпуса — ключевой параметр. В четвёртом поколении толщина корпуса уменьшена с 16,1 мм (у моделей третьего поколения) до 13,79 мм. Для сравнения, это всего на треть миллиметра толще, чем у стандартного Seamaster Diver 300M из стали, при этом водонепроницаемость увеличена вдвое — до 600 метров.
Длина от ушка до ушка составляет 47,5 мм — на 2,4 мм компактнее, чем у Seamaster Diver 300M с длиной 49,9 мм.
Корпус состоит из двух частей: стального основного корпуса и внутреннего титаново кольца. Линии корпуса стали более чёткими, гранёными и выразительными. Финиш корпуса комбинированный — матовый и полированный, с плоским сапфировым стеклом.
Отметим важное изменение: после 20 лет отсутствует клапан для сброса гелия — ранее он был характерен для моделей Ultra Deep и выше. Для многих это станет значительным улучшением по сравнению с предыдущими версиями Planet Ocean 42 мм.
Новые браслеты и ремешки
С новым корпусом появилась и новая конструкция браслета и ремешков, оптимально подходящая под обновлённую форму корпуса. Новый браслет стал более интегрированным и тонким, чтобы гармонировать с уменьшенной толщиной корпуса.
Звенья трёхсекционные, округлые, но с плоскими и чёткими гранями, повторяющими линии корпуса. По направлению к застёжке звенья сужаются. Застёжка оснащена микрорегулировкой с ходом 9,7 мм в шести позициях, а также дополнительным удлинителем для дайверов с ходом 23,6 мм. В сумме регулировка достигает 33,3 мм — это обеспечивает идеальную посадку как на запястье, так и поверх гидрокостюма.
В качестве альтернативы предлагаются интегрированные резиновые ремешки, цветом и текстурой сочетающиеся с безелем. Центральный канал ремешка приподнят и текстурирован, имитируя центральное звено браслета. Ремешок крепится стальной раскладывающейся застёжкой. Хотя браслет и резиновый ремешок не являются полностью интегрированными в корпус, они прилегают плотно, без зазоров. Резиновый ремешок оснащён стальным звеном, в которое он интегрируется.
Механизм внутри корпуса
Задняя крышка из титана 5-го класса на винтах не позволяет видеть механизм, но именно такая конструкция обеспечивает лучшие пропорции корпуса, снижая вес и повышая прочность и надёжность часов.
Внутри установлен калибр Co-Axial Master Chronometer 8912, ранее применявшийся в моделях Ultra Deep. Это автоматический механизм с запасом хода 60 часов, устойчивый к магнитным полям до 15 000 гаусс и отклонением хода от 0 до +5 секунд в сутки. Лично для меня это важный параметр — часы, которые теряют время, вызывают раздражение, поэтому стандарт METAS от Omega заслуживает высокой оценки.
Итоговая оценка
Таким образом, мы рассмотрели основные особенности нового четвёртого поколения Seamaster Planet Ocean. В ближайшее время ожидайте подробные обзоры с места презентации в Майами. Лично я положительно оцениваю все изменения: корпус стал более современным и технологичным, с чёткими линиями и отличными пропорциями. Диаметр 42 мм сочетается с уменьшенной толщиной и компактной длиной от ушка до ушка. Хотя я большой поклонник классического Seamaster Diver 300M, новая модель 4-го поколения Planet Ocean, безусловно, лучше сядет на моё запястье.
Цены и доступность Omega Seamaster Planet Ocean 4-го поколения
Модель уже доступна для покупки.
|Параметр
|Значение
|Бренд
|Omega
|Модель
|Seamaster Planet Ocean (4-е поколение)
|Размер корпуса
|42 мм (диаметр) x 13,79 мм (толщина) x 47,5 мм (длина от ушка до ушка)
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь, титан 5-го класса
|Водонепроницаемость
|600 метров, завинчивающаяся заводная головка
|Стекло
|Плоское сапфировое стекло
|Циферблат
|Матово-чёрный
|Ремешок
|Стальной браслет с микрорегулировкой и удлинителем для дайверов; резиновый ремешок с раскладывающейся стальной застёжкой
|Механизм
|Калибр 8912, автоматический, Co-Axial METAS Master Chronometer
|Запас хода
|60 часов
|Функции
|Часы, минуты, секунды
|Доступность
|В продаже
|Цена
|CHF 6,700 (синий или чёрный керамический безель на резиновом ремешке)
|CHF 6,900 (оранжевый керамический безель на резиновом ремешке)
|CHF 7,200 (синий или чёрный керамический безель на браслете)
|CHF 7,400 (оранжевый керамический безель на браслете)
Данный обзор отражает ключевые технические и дизайнерские особенности нового поколения Omega Seamaster Planet Ocean, что позволит экспертам и энтузиастам часов оценить инновации и преимущества модели с учётом современных требований к спортивным дайверским часам.