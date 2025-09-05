Новые A. Lange & Söhne Richard Lange Jumping Seconds и 1815 Tourbillon

В рамках Geneva Watch Days 2025 немецкий бренд A. Lange & Söhne представил две новые вариации уже существующих моделей.

Это новые версии Richard Lange Jumping Seconds и 1815 Tourbillon, обе выпущены в очень ограниченном количестве и получили тонкие, но значимые обновления.

Richard Lange Jumping Seconds выполнен с розово-золотым циферблатом в корпусе из белого золота, лимитирован до 100 экземпляров. Технически модель осталась без изменений, продолжая традицию Lange по выпуску циферблатов из розового золота. 1815 Tourbillon представлен в платиновом корпусе с чёрным эмалевым циферблатом grand-feu, лимитирован до 50 штук. Давайте рассмотрим их подробнее!

Richard Lange Jumping Seconds

Richard Lange Jumping Seconds выделяет самую маленькую единицу времени — секунды — на самом большом субциферблате в регуляторной компоновке. Секунды расположены на большом субциферблате в положении «12 часов», а часы и минуты отображаются на меньших пересекающихся циферблатах ниже. Такая регуляторная схема была вдохновлена хронометром XVIII века, созданным Иоганном Генрихом Зайффертом, саксонским часовщиком из Дрездена, чьё творчество оказало влияние на Фердинанда Адольфа Ланге.

Новое издание 2025 года выполнено в корпусе из белого золота диаметром 39,9 мм и толщиной 10,6 мм. Главной и весьма заметной особенностью является массивный розово-золотой циферблат с чёрными метками. Этот циферблат придаёт модели особый характер и тёплую атмосферу, отличающую её от существующих версий с белыми и чёрными циферблатами.

Три ключевых механизма Richard Lange Jumping Seconds

Внутри часов работает ручной калибр L094.1, состоящий из 390 деталей. Он работает с частотой 21 600 полуколебаний в час и обеспечивает запас хода до 42 часов.

Три механизма работают в тандеме, образуя уникальный триумвират: постоянный силовой спуск, прыгающая секундная стрелка и система сброса на ноль. Постоянный силовой спуск обеспечивает равномерную подачу энергии на ходовую часть, заставляя секундную стрелку прыгать ровно один раз в секунду. При вытягивании заводной головки срабатывает функция сброса на ноль, мгновенно возвращая секундную стрелку в положение «0», что позволяет точно синхронизировать время. В совокупности эти три функции обеспечивают точное отображение «мертвых» секунд.

Через сапфировую заднюю крышку виден механизм с традиционными деталями Lange: необработанные пластины из немецкого серебра, золотые чатоны, закреплённые синими винтами, и вручную гравированная балансирная кокетка. Треугольный индикатор на циферблате меняет цвет на красный, когда запас хода достигает 10 часов, сигнализируя о необходимости завода. Именно такие детали заставляют сердца любителей часового искусства биться чаще.

A. Lange & Söhne 1815 Tourbillon

1815 Tourbillon представляет собой вековую усложнённую функцию, выполненную в роскошном стиле Lange. Минутный турбийон, расположенный в положении «6 часов», вращается, компенсируя влияние силы тяжести на баланс. Особенность этой модели — наличие функции остановки секунд и сброса на ноль, позволяющей полностью остановить турбийон и вернуть секундную стрелку в положение «0» при вытягивании заводной головки. Это редкая возможность для турбийонных часов, позволяющая точно выставлять время. Концептуально это логично, ведь турбийон — усложнение, направленное на повышение точности.

Корпус диаметром 39,5 мм и толщиной 11,3 мм выполнен из платины. Чёрный эмалевый циферблат grand-feu изготовлен полностью вручную на производстве Lange. Процесс включает более сотни этапов и занимает несколько недель на каждый циферблат. Белые арабские цифры и минутная дорожка в стиле «рельс» подчёркивают принадлежность модели к линии 1815, связывая её с карманными часами XIX века.

Калибр L102.1 в 1815 Tourbillon

Внутри установлен ручной калибр L102.1, состоящий из 262 компонентов. Запас хода составляет 72 часа, частота — 21 600 полуколебаний в час. Используется фирменная балансирная пружина и винтовой баланс собственного производства.

Турбийон виден через отверстие на циферблате, его каретка и мост отделаны традиционной чёрной полировкой, что обеспечивает эффектную игру света. Трёхчетвертная пластина из необработанного немецкого серебра, золотые чатоны на винтах и ручная гравировка — фирменные признаки механизмов Lange.

Первые впечатления от лимитированных Richard Lange Jumping Seconds и 1815 Tourbillon

Richard Lange Jumping Seconds выпущен лимитированной серией в 100 экземпляров. Это четвёртая версия модели и четвёртые часы Lange с розово-золотым циферблатом. Мне очень нравится такой дизайн, надеюсь, бренд продолжит выпускать подобные варианты! 1815 Tourbillon ограничен всего 50 экземплярами, что делает его пятой вариацией с момента дебюта модели в 2014 году и двенадцатыми часами Lange с эмалевым циферблатом.

Мне импонирует, что A. Lange & Söhne тщательно продумывает свои концепции. Стремление к механическому совершенству и безупречной отделке важно, но ещё важнее, чтобы эти качества служили осмысленной идее. Триада функций — сброс на ноль, прыгающие секунды и постоянный силовой спуск — кажется умной и актуальной. То же можно сказать и о сочетании турбийона с функциями остановки секунд и сброса на ноль. Это отличные идеи, реализованные на высочайшем уровне.

В эстетическом плане обе модели — классика A. Lange & Söhne, их невозможно спутать с чем-то другим. Как уже упоминалось, мне нравится добавление вариантов с розово-золотыми циферблатами в существующую коллекцию. При этом это не революция, а очень классический и элегантный образ. В целом, это две модели, которые любой коллекционер счёл бы большой удачей.

Что вы думаете о новых A. Lange & Söhne Richard Lange Jumping Seconds и 1815 Tourbillon? Делитесь своим мнением в комментариях!