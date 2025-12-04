Новые часы Awake Sơn Mài The Deadly Watch: вдохновение из кино

С последним релизом бренд Awake вновь обратился к кинематографу за вдохновением.

Новая модель Sơn Mài The Deadly Watch черпает идеи из фильма одного из моих любимых режиссеров. Картина Квентина Тарантино 2003 года «Убить Билла» воплощена в наручных часах, выполненных в легендарных цветах главной героини — Беатрикс Киддо, роль которой исполнила Ума Турман. Для поклонников жанра эксплуатейшн это обязательный к знакомству релиз.

История и контекст выпуска часов Awake Sơn Mài The Deadly Watch

В апреле этого года Awake представил две модели, посвящённые культовой франшизе «Парк Юрского периода». На циферблатах тех часов были небольшие царапины, символизирующие велоцираптора и тираннозавра. В новой модели The Deadly Watch нет острых когтей, но присутствует отсылка к японскому самурайскому мечу. Это очередной пример качественного и продуманного продукта, который понравится как любителям часов, так и поклонникам кино.

Технические характеристики и дизайн корпуса

Awake Sơn Mài The Deadly Watch выполнены в традиционном стиле бренда. Корпус размером 39 мм на 45,6 мм изготовлен из переработанной нержавеющей стали 316L. Часы универсальны: водозащита 50 м и толщина корпуса 11,8 мм (включая сапфировое стекло) делают их удобными для повседневного ношения.

В отличие от моделей Jurassic Park с ремешками из лососевой кожи, имитирующей чешую рептилий, The Deadly Watch оснащены ремешком из матовой чёрной кожи Barenia производства Bouveret (Франш-Конте, Франция) с ярко-жёлтой подкладкой и красной прострочкой. Завершающим штрихом служит скелетонированная пряжка из переработанной нержавеющей стали.

Уникальный циферблат с лаковой отделкой Sơn Mài

The Deadly Watch продолжает эксперименты Awake с вьетнамским лаком Sơn Mài — сложным многоэтапным процессом, который уже заслужил признание. В этой лимитированной серии представлен гладкий жёлтый циферблат с градиентным эффектом. Эти цвета ярко ассоциируются с костюмом Беатрикс Киддо в «Убить Билла». Края циферблата выполнены в чёрном цвете, создавая плавный переход между двумя контрастными оттенками.

Индексы выполнены в виде зубчиков с нанесением Super-LumiNova BGW9 для подсветки. Логотип Awake выполнен в стиле западного шрифта, что отсылает к любви Тарантино к вестернам. На циферблате также присутствуют красные пятна лака, имитирующие брызги крови — символ, понятный всем, кто знаком с фильмом. Над отметкой «6 часов» изображены два японских катаны — отсылка к мечам Хаттори Хандзо, которыми владеют персонажи Билл и Беатрикс.

Задняя крышка с кинематографическими отсылками

Как и в моделях Jurassic Park, кольцо вокруг механизма украшено гравировками с отсылками к фильму. Шрифт в стиле вестерн используется для названия модели и девиза бренда «Artisanship, Awakened» (Мастерство, пробуждённое). Между гравировками расположены патроны M16 — напоминание о сцене в часовне, где Киддо оставили умирать. Слева выгравирована фраза «I’m gonna kill Bill» — одна из самых узнаваемых реплик Умы Турман. Справа — индивидуальный номер экземпляра.

Внутри установлен автоматический механизм La Joux-Perret G101 с кастомным вольфрамовым ротором, обеспечивающим запас хода до 68 часов. Частота колебаний — 28 800 полуколебаний в час, есть функция остановки секундной стрелки (хак).

Впечатления от ношения и визуальное восприятие

Несмотря на многочисленные кинематографические отсылки, The Deadly Watch не выглядит чрезмерно тематическими или китчевыми. Изображения мечей небольшие и частично скрыты кровавыми пятнами, что придаёт циферблату художественную глубину. Градиент и гладкая текстура поверхности создают эстетически приятный эффект. Контраст жёлтого, чёрного, полированного серебра и светящегося материала Super-LumiNova выглядит гармонично и выразительно.

Лимитированная серия и доступность

Всего выпущено 88 экземпляров The Deadly Watch — число отсылает к банде «Безумные 88» из фильма. Цена составляет €1650 без учёта налогов, что ниже стоимости других моделей с лаком Sơn Mài. Кроме того, два случайных покупателя получат в подарок реплику катаны Хаттори Хандзо.

После серии, посвящённой «Парку Юрского периода», выбор «Убить Билла» для следующей коллекции кажется неожиданным, но оправданным. Детали часов креативны и игривы, а ручная работа придаёт им уникальность — редкое качество на современном часовом рынке.

Таблица основных характеристик Awake Sơn Mài The Deadly Watch

Параметр Значение Корпус Переработанная нержавеющая сталь 316L Размер корпуса 39 мм × 45,6 мм Толщина корпуса 11,8 мм (сапфировое стекло включено) Водозащита 50 метров Механизм La Joux-Perret G101, автоматический Запас хода 68 часов Частота 28 800 полуколебаний в час Ремешок Кожа Barenia, матовая чёрная с жёлтой подкладкой и красной прострочкой Лимитированная серия 88 экземпляров Цена €1650 (без налогов)

Данная модель демонстрирует, как искусство и кино могут гармонично сочетаться в часовом деле, создавая уникальные коллекционные предметы с глубоким смыслом и высоким качеством исполнения.