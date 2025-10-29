Новые часы Omega Speedmaster Milano Cortina 2026

История хронометража Omega на Олимпийских зимних играх начинается в 1936 году в Гармиш-Партенкирхене.

Каждый Новый год на Große Olympiaschanze, или Великом Олимпийском трамплине, проходит захватывающий лыжный прыжок. Это любимая семейная традиция — хотя сейчас смотрю я один — включать телевизор, наслаждаться остатками новогодних угощений и восхищаться смелыми прыжками. Этот ритуал уже десятилетиями является неотъемлемой частью моих праздников, создавая воспоминания, столь же захватывающие, как и сами прыжки. В следующем феврале, спустя 90 лет после своего дебюта на зимних играх, Omega продолжит свою долгую роль официального хронометриста Олимпиады. Как и ожидалось, бренд выпустит несколько памятных часов, и сегодня представлена модель Speedmaster Milano Cortina 2026.

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026

Олимпийские зимние игры 2026 года пройдут в Италии в нескольких локациях, включая Милан и Кортина. Я с нетерпением жду возможности увидеть фигурное катание (вперёд, Ютта Лердам!), хоккей и, конечно, кёрлинг. Omega отвечает за официальный хронометраж 116 соревнований в восьми видах спорта и 16 дисциплинах.

Omega уже выпустила красивый золотой Seamaster в честь игр 2026 года, а теперь бренд представил и Speedmaster с особым циферблатом и памятной задней крышкой. Эта модель Speedmaster Milano Cortina 2026 немного отличается от стандартных моделей коллекции Speedmaster 38. В то время как у большинства из них овальные счётчики, за исключением «стандартной» версии с чёрным циферблатом, у новой Milano Cortina 2026 счётчики круглые.

Белый циферблат Milano Cortina

Корпус диаметром 38 мм выполнен с полностью полированной отделкой, а браслет — с полированными центральными звеньями. Безель из нержавеющей стали оснащён синим керамическим вставкой с тахиметрической шкалой из белой эмали. Однако самым примечательным элементом новой Speedmaster Milano Cortina 2026 является её лакированный белый циферблат. Он имеет светло-голубой матовый эффект, вдохновлённый официальным логотипом зимних игр 2026 года. Omega использовала технику азюража для создания концентрических кругов в центрах и на склонах счётчиков. В положении «6 часов» расположено окошко даты с особой типографикой Milano Cortina 2026 для цифры «26» на диске даты.

Пять стрелок этой Omega Speedmaster выполнены в тёмно-синем цвете, который совпадает с цветом нанесённых индексов и керамической вставки безеля. Однако секундная стрелка хронографа выполнена в градиенте синего цвета.

Памятная задняя крышка

На задней крышке выгравирован рельефный логотип Олимпийских игр Milano Cortina 2026. Этот олимпийский логотип также присутствует на золотом Seamaster 37 мм Milano Cortina. Возможно, он не всем придётся по вкусу, но для тех, кто приобретёт эти часы во время игр в Италии в следующем году, это станет прекрасным напоминанием.

Внутри хронографа Speedmaster Milano Cortina 2026 установлен калибр Omega 3330. Этот основанный на ETA механизм с сертификатом хронометра оснащён коаксиальным спуском Omega, колонным колесом, кремниевой балансной пружиной и запасом хода 52 часа. Это тот же механизм, что и в других моделях Speedmaster 38.

Улучшенная водозащита

Ещё одна интересная особенность Speedmaster 38 — водозащита на уровне 100 метров, в отличие от 50 метров у традиционного Moonwatch. Водозащита, или её отсутствие, часто критикуется у Speedmaster Professional Moonwatch. Кнопки на этой более компактной модели также немного отличаются от кнопок Moonwatch — у них есть «ступенька» на конце.

Цена и комплектация

Speedmaster Milano Cortina 2026 (реф. 522.30.38.50.04.001) стоит 6 700 евро (с НДС 21%) / 5 300 швейцарских франков (без налогов) / 6 800 долларов США (без налогов). Это не лимитированная серия, часы поставляются в специальной памятной упаковке, посвящённой зимним играм 2026 года.

На запястье

Я ожидал, что тема зимних игр 2026 будет выглядеть немного вычурно, основываясь на пресс-фотографиях, которые мы получили заранее. Однако в реальности голубой матовый узор на циферблате очень тонкий. Сине-белая цветовая гамма Speedmaster 38 от Omega смотрится идеально. Также уменьшённая версия браслета «Nixon» с полированными центральными звеньями хорошо сочетается с корпусом.

Издание Milano Cortina 2026 меньше, чем я привык видеть у Speedmaster, но оно отлично подходит для моего запястья 18 см. Маленькие часы сейчас в тренде, и этот Speedmaster 38 станет хорошей альтернативой для тех, кто предпочитает меньший размер по сравнению с версиями диаметром 39,7 мм и 42 мм (а иногда и больше).

Omega сделала этот Speedmaster немного более блестящим, чем варианты Moonwatch. Помимо полированных центральных звеньев браслета, корпус имеет полированные боковины и ушки. Также застёжка оснащена системой микронастройки, которая позволяет увеличить длину браслета на 2 мм в тёплую погоду. Уверен, что эта деталь будет важна для многих энтузиастов.

Итак, что вы думаете о последнем Speedmaster? Насколько удачно выполнены детали и олимпийская тематика, или вы бы предпочли что-то другое? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Технические характеристики часов