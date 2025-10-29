Новые часы Omega Speedmaster Milano Cortina 2026

Главная » Мужские часы

История хронометража Omega на Олимпийских зимних играх начинается в 1936 году в Гармиш-Партенкирхене.

Каждый Новый год на Große Olympiaschanze, или Великом Олимпийском трамплине, проходит захватывающий лыжный прыжок. Это любимая семейная традиция — хотя сейчас смотрю я один — включать телевизор, наслаждаться остатками новогодних угощений и восхищаться смелыми прыжками. Этот ритуал уже десятилетиями является неотъемлемой частью моих праздников, создавая воспоминания, столь же захватывающие, как и сами прыжки. В следующем феврале, спустя 90 лет после своего дебюта на зимних играх, Omega продолжит свою долгую роль официального хронометриста Олимпиады. Как и ожидалось, бренд выпустит несколько памятных часов, и сегодня представлена модель Speedmaster Milano Cortina 2026.

Содержание
  1. Omega Speedmaster Milano Cortina 2026
  2. Белый циферблат Milano Cortina
  3. Памятная задняя крышка
  4. Улучшенная водозащита
  5. Цена и комплектация
  6. На запястье
  7. Технические характеристики часов

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026

Олимпийские зимние игры 2026 года пройдут в Италии в нескольких локациях, включая Милан и Кортина. Я с нетерпением жду возможности увидеть фигурное катание (вперёд, Ютта Лердам!), хоккей и, конечно, кёрлинг. Omega отвечает за официальный хронометраж 116 соревнований в восьми видах спорта и 16 дисциплинах.

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 flat-lay

Omega уже выпустила красивый золотой Seamaster в честь игр 2026 года, а теперь бренд представил и Speedmaster с особым циферблатом и памятной задней крышкой. Эта модель Speedmaster Milano Cortina 2026 немного отличается от стандартных моделей коллекции Speedmaster 38. В то время как у большинства из них овальные счётчики, за исключением «стандартной» версии с чёрным циферблатом, у новой Milano Cortina 2026 счётчики круглые.

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 wrist shot

Белый циферблат Milano Cortina

Корпус диаметром 38 мм выполнен с полностью полированной отделкой, а браслет — с полированными центральными звеньями. Безель из нержавеющей стали оснащён синим керамическим вставкой с тахиметрической шкалой из белой эмали. Однако самым примечательным элементом новой Speedmaster Milano Cortina 2026 является её лакированный белый циферблат. Он имеет светло-голубой матовый эффект, вдохновлённый официальным логотипом зимних игр 2026 года. Omega использовала технику азюража для создания концентрических кругов в центрах и на склонах счётчиков. В положении «6 часов» расположено окошко даты с особой типографикой Milano Cortina 2026 для цифры «26» на диске даты.

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 dial

Пять стрелок этой Omega Speedmaster выполнены в тёмно-синем цвете, который совпадает с цветом нанесённых индексов и керамической вставки безеля. Однако секундная стрелка хронографа выполнена в градиенте синего цвета.

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 case back

Памятная задняя крышка

На задней крышке выгравирован рельефный логотип Олимпийских игр Milano Cortina 2026. Этот олимпийский логотип также присутствует на золотом Seamaster 37 мм Milano Cortina. Возможно, он не всем придётся по вкусу, но для тех, кто приобретёт эти часы во время игр в Италии в следующем году, это станет прекрасным напоминанием.

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 profile, crown side

Внутри хронографа Speedmaster Milano Cortina 2026 установлен калибр Omega 3330. Этот основанный на ETA механизм с сертификатом хронометра оснащён коаксиальным спуском Omega, колонным колесом, кремниевой балансной пружиной и запасом хода 52 часа. Это тот же механизм, что и в других моделях Speedmaster 38.

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 on wrist

Улучшенная водозащита

Ещё одна интересная особенность Speedmaster 38 — водозащита на уровне 100 метров, в отличие от 50 метров у традиционного Moonwatch. Водозащита, или её отсутствие, часто критикуется у Speedmaster Professional Moonwatch. Кнопки на этой более компактной модели также немного отличаются от кнопок Moonwatch — у них есть «ступенька» на конце.

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 and special box

Цена и комплектация

Speedmaster Milano Cortina 2026 (реф. 522.30.38.50.04.001) стоит 6 700 евро (с НДС 21%) / 5 300 швейцарских франков (без налогов) / 6 800 долларов США (без налогов). Это не лимитированная серия, часы поставляются в специальной памятной упаковке, посвящённой зимним играм 2026 года.

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 pocket shot

На запястье

Я ожидал, что тема зимних игр 2026 будет выглядеть немного вычурно, основываясь на пресс-фотографиях, которые мы получили заранее. Однако в реальности голубой матовый узор на циферблате очень тонкий. Сине-белая цветовая гамма Speedmaster 38 от Omega смотрится идеально. Также уменьшённая версия браслета «Nixon» с полированными центральными звеньями хорошо сочетается с корпусом.

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 wrist shot

Издание Milano Cortina 2026 меньше, чем я привык видеть у Speedmaster, но оно отлично подходит для моего запястья 18 см. Маленькие часы сейчас в тренде, и этот Speedmaster 38 станет хорошей альтернативой для тех, кто предпочитает меньший размер по сравнению с версиями диаметром 39,7 мм и 42 мм (а иногда и больше).

Omega Speedmaster Milano Cortina 2026 bracelet, clasp closed

Omega сделала этот Speedmaster немного более блестящим, чем варианты Moonwatch. Помимо полированных центральных звеньев браслета, корпус имеет полированные боковины и ушки. Также застёжка оснащена системой микронастройки, которая позволяет увеличить длину браслета на 2 мм в тёплую погоду. Уверен, что эта деталь будет важна для многих энтузиастов.

Итак, что вы думаете о последнем Speedmaster? Насколько удачно выполнены детали и олимпийская тематика, или вы бы предпочли что-то другое? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Технические характеристики часов

Параметр Описание
Модель Speedmaster Milano Cortina 2026
Референс 522.30.38.50.04.001
Циферблат Белый лакированный с лёгким голубым матовым эффектом, синие нанесённые индексы, Super-LumiNova (зелёное свечение), три концентрических счётчика, окно даты
Материал корпуса Нержавеющая сталь с синим керамическим безелем
Размеры корпуса 38 мм (диаметр) × 44,96 мм (ушко-ушко) × 14,75 мм (толщина)
Стекло Сапфировое с двухсторонним антибликовым покрытием
Задняя крышка Нержавеющая сталь с рельефным логотипом зимних игр 2026, завинчивающаяся
Механизм Omega 3330: автоматический хронограф с ручным заводом и остановкой секунд, 28 800 пк/ч (4 Гц), запас хода 52 часа, 31 камень, коаксиальный спуск, колонное колесо, кремниевая балансная пружина, сертифицированный COSC хронометр
Водозащита 100 метров (10 бар)
Ремешок Браслет из нержавеющей стали «Nixon» (18/15 мм) с полированными центральными звеньями, застёжка с кнопками и системой микронастройки (+2 мм)
Функции Время (часы, минуты, малая секундная стрелка), дата, хронограф (12-часовой и 30-минутный счётчики, центральная секундная стрелка), тахиметрический безель
Цена €6 700 (с НДС 21%) / CHF 5 300 (без налогов) / US$6 800 (без налогов)
Гарантия Пять лет, международная
Особые примечания Упакованы в специальную памятную коробку
