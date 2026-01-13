Новые часы Omega Speedmaster Moonwatch Reverse Panda

Во второй «Speedy Tuesday» этого года Omega представляет две новые модели в коллекции Moonwatch.

После выпуска модели с белым циферблатом в 2024 году, настало время для варианта с обратным «пандой». Эти часы имеют глянцевый чёрный циферблат с углублёнными белыми счётчиками и доступны в 18-каратном жёлтом золоте и в стали.

Omega Speedmaster Moonwatch Professional 310.30.42.50.01.004 (сталь) и 310.60.42.50.01.002 (золото)

В 2019 году Omega представила новый корпус Speedmaster Professional, основанный на четвёртом поколении Speedmaster (ref. 105.012), с лимитированными моделями Apollo 11 из цельного 18-каратного Moonshine Gold, стали с безелем из Moonshine Gold и платины. В платиновой версии был установлен калибр 321, а в двух других — калибр 3861. В 2021 году стандартный стальной Speedmaster Professional прошёл комплексное обновление: корпус в стиле четвёртого поколения, калибр 3861, новый браслет и другие улучшения.

Модель Материал корпуса Калибр Особенности Apollo 11 50th Anniversary (2019) Moonshine Gold, сталь, платина 321 / 3861 Лимитированная серия, юбилейная модель Стандартный Speedmaster (2021) Сталь 3861 Обновлённый корпус, новый браслет

Современная коллекция Master Chronometer Moonwatch

Позже Omega выпустила новую 42-мм модель Moonwatch с сертификатом Master Chronometer в вариантах Moonshine (жёлтое золото), Sedna (красное золото) и Canopus (белое золото). Также бренд представил две биметаллические модели, сочетающие сталь с Sedna или Moonshine Gold. И, наконец, была добавлена классическая версия Moonwatch с белым циферблатом.

Для удобства ниже — изображение коллекции Moonwatch до сегодняшнего релиза. Первые две модели выглядят схоже: одна — классический Speedmaster Professional с кристаллом Hesalite, другая — версия с сапфировым стеклом спереди и сзади, которую легко узнать по нанесённому логотипу и полированным промежуточным звеньям браслета.

Другие модели Speedmaster

Сегодня Omega дополняет стандартную коллекцию двумя новыми моделями. Под «стандартной» понимаются базовые Moonwatch, в отличие от многочисленных вариаций Speedmaster, таких как Calibre 321, First Omega in Space, Silver Snoopy Award, Broad Arrow в Canopus Gold и др., которые относятся к коллекции «Heritage». Также существуют серии X-33, Dark Side of the Moon и Speedmaster 38. Чтобы не усложнять, сосредоточимся на коллекции Moonwatch, хотя и в других категориях есть интересные модели.

Два новых варианта в коллекции Moonwatch

Помимо девяти моделей, изображённых выше (без учёта вариантов на ремешках), в линейку Moonwatch добавятся две модели с циферблатом в стиле «обратная панда». Одна из них выполнена из нержавеющей стали, другая — из жёлтого золота Moonshine. По сути, они повторяют существующие модели Moonwatch, но с новыми двухслойными циферблатами. Углублённые счётчики теперь расположены немного глубже. Стальная версия имеет такую же толщину, как и версия с Hesalite. Кроме того, в обеих моделях безель выполнен из керамики вместо алюминия.

Speedmaster «Обратная панда»

Циферблат в стиле «обратная панда» не нов для Speedmaster. Он был доступен в моделях «Reduced» и появлялся в серии Professional, например, в лимитированном издании Speedmaster Speedy Tuesday 2017 года. Те часы были посвящены Speedmaster Professional, использовавшимся в миссиях космического шаттла 1980-х годов, и отличались радиальным расположением счётчиков.

Конструкция двухслойного циферблата

Новая версия Speedmaster Moonwatch Professional «Обратная панда» отличается глянцевым циферблатом. Он состоит из двух пластин: верхняя — полированная чёрная с лаком и покрытием для создания блеска, с родированными рамками счётчиков. Нижний слой — белый, также с лаком. Минутная разметка нанесена белым на основном циферблате, а маркировка на счётчиках — чёрной краской. На циферблатах более двадцати слоёв лака.

Это золото, Джерри! Золото!

Версия в Moonshine Gold дополнена золотыми часовыми метками с алмазной полировкой. Безель из жёлтого золота содержит керамическую вставку с тахиметрической шкалой и классической точкой над девяносто (DON), заполненной белой эмалью. Стрелки выполнены из цельного Moonshine Gold, за исключением секундной стрелки хронографа, покрытой PVD из Moonshine Gold для снижения веса.

Общий вес этой модели — 215 граммов, из которых 185 граммов — чистое золото. Это серьёзный массив драгоценного металла на запястье.

Стальная версия и браслет

Стальная версия весит 144 грамма на браслете в стиле «Nixon». Несмотря на разницу в весе и цене, дизайн браслета идентичен: 20-мм звенья у корпуса, сужающиеся до 15 мм у застёжки. В застёжке встроен механизм микрорегулировки с двумя ступенями, позволяющий увеличить длину на 2,3 мм.

Калибр 3861

Обе модели оснащены калибром 3861 — механизмом с сертификатом Master Chronometer, оснащённым коаксиальным спуском и кремниевой балансировочной пружиной. Благодаря этому калибр устойчив к магнитным полям до 15 000 гаусс. Частота колебаний — 21 600 полуколебаний в час, запас хода — 50 часов.

Отделка механизма соответствует другим версиям калибра 3861 в линейке Speedmaster Professional: родированное покрытие, волны Женева, круговое зернение, золотые гравировки, сатинированные поверхности хронографа и полированные фаски. Обе модели имеют прозрачную заднюю крышку, позволяющую наблюдать за работой механизма.

Новый Moonwatch «Обратная панда» на запястье

Хотя моё внимание сразу привлекла версия в Moonshine Gold, которая быстро оказалась у меня на руке, именно стальная модель, конечно, будет самой популярной среди покупателей. Глянцевый чёрный основной циферблат, углублённые белые лакированные счётчики и чёрные цифры создают впечатляющую глубину.

Эти часы нельзя назвать просто смесью стандартного Moonwatch и версии с белым циферблатом («Craig White») из-за высокого глянца чёрного слоя. Родированные стрелки с алмазной полировкой обеспечивают достаточный контраст для удобного чтения времени. Ранее в связи с моделью Speedy Tuesday «Tribute to Alaska III» звучали жалобы на плохую читаемость из-за матовых стрелок, но здесь такой проблемы нет.

Роскошные детали для классики

Коробчатое сапфировое стекло, нанесённые часовые метки и логотип Omega, а также родированные стрелки (в стальной версии) делают эту модель «современной» вариацией Moonwatch. Если пуристы предпочитают печатные метки, матовый или зернистый чёрный циферблат, алюминиевый безель и белые стрелки-батоны, то эта версия добавляет классике нотку роскоши в классический 42-мм Speedmaster Professional.

Белые счётчики добавляют глубину

Хотя у меня есть несколько стандартных моделей Speedmaster с Hesalite, мне понравилось носить новую версию «Обратная панда». Она отлично смотрится на запястье, а глубина, создаваемая белыми счётчиками, — очень приятный визуальный эффект.

Какой Moonwatch выбрать?

Частый вопрос — какую модель Moonwatch стоит купить. Ответить сложно без знания предпочтений покупателя. С выходом «Обратной панды» выбор станет ещё шире. Эта модель — отличное дополнение к любой коллекции Speedmaster, но также может стать единственными часами в гардеробе.

Что касается личных предпочтений, я не против обладать версией из золота, несмотря на шутки коллег о моей любви к золотым часам. Вместе с тем стальной Speedmaster «Обратная панда» — невероятно стильный хронограф.

Версия в Moonshine Gold — вершина коллекции. Она впечатляет на запястье, но подходит не всем. Для некоторых решающим фактором станет разница в весе между золотой и стальной моделями.

Стрелки и циферблат с Super-LumiNova

Обратите внимание, что обе модели оснащены стрелками и метками с покрытием Super-LumiNova для улучшенной читаемости в темноте.

Цена

Розничная цена новой стальной модели Omega Speedmaster Moonwatch Professional ref. 310.30.42.50.01.004 составляет 10 200 евро (с НДС 21%) / 8 100 швейцарских франков (без НДС) / 10 400 долларов США (без налогов). Золотая версия ref. 310.60.42.50.01.002 оценивается в 48 600 евро (с НДС 21%) / 38 400 CHF (без НДС) / 49 300 долларов США (без налогов).

Итоги

Каковы ваши впечатления от новой модели Speedmaster «Обратная панда»? Какая из двух версий вам нравится больше? Поделитесь своим мнением в комментариях!