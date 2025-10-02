Новые модели Beda’a Angles Mecaline на Geneva Watch Days 2025: эволюция классики в современном исполнении

Одним из ярких событий Geneva Watch Days 2025 стал выпуск двух моделей Beda’a Angles Mecaline.

Механические версии дизайна Angles от катарского бренда стали идеальным развитием кварцевой серии, представленной во второй половине прошлого года. Мне посчастливилось лично оценить, как эти два великолепных современных классических наручных часов ощущаются на запястье. Сказать, что я был впечатлен — значит ничего не сказать. Позвольте объяснить почему.

Введение: возрождение классики и новые тренды в мире классических часов

Как я уже упоминал в вводной статье о новых Beda’a Angles Mecaline, последние годы стали интересным временем для поклонников классических часов. Мы наблюдаем возрождение стилей 1970-х и 1980-х годов, что вдохновило крупные бренды на переиздание своих культовых моделей. Кроме того, несколько молодых марок воспользовались возможностью выпустить свои версии классических часов. Среди них особенно выделяются Echo/Neutra, Toledano & Chan, Anoma, Berneron и Serica — их усилия действительно впечатляют.

Первые впечатления от новых Beda’a Angles Mecaline

Особенно интересны новинки в более доступном ценовом сегменте. Они предлагают отличные варианты для тех, кто любит классические часы, но ограничен в бюджете. Также это разумный выбор для тех, кто носит классические часы лишь изредка и не хочет тратить на них большие суммы. Помимо этих важных факторов, есть и третий — новые бренды расширяют границы креативности в своих интерпретациях классических часов. Именно это и сделала Beda’a с моделью Angles.

Хотя новые Angles Mecaline берут начало в экстравагантном стиле классических часов 70-х, их дизайн и размеры адаптированы под современность, что придает им актуальность. Это первое впечатление, которое я получил, когда часы оказались у меня на столе. Симметричный корпус с крупными ушками имеет современный размер, что сразу же придает часам выразительность.

Умеренная версия оригинальных Angles

Второе, что сразу бросилось в глаза — это тонкость корпуса. Генеральный директор и главный дизайнер Beda’a, Сохаиб Магнхам, потратил 15 месяцев на переработку корпуса кварцевой модели, сохранив дизайн и пропорции. Решение заключалось в уменьшении толщины безеля, циферблата и стекла. Кроме того, Магнхам заменил прозрачную заднюю крышку на цельнометаллическую. В итоге Beda’a Angles Mecaline толще кварцевой версии всего на 0,7 мм.

Новый корпус из нержавеющей стали диаметром 37 мм имеет толщину 6 мм, расстояние между ушками 19 мм и водозащиту 30 м. Его форма сразу выделяется благодаря угловой симметрии.

Двухступенчатый профиль корпуса придает часам характер, а новая заводная головка расположена справа. Интересная деталь — головка прерывает вторую ступень, которая тем самым служит защитой для заводной головки. При внимательном рассмотрении можно заметить, что ушки имеют третью ступень — это умное дизайнерское решение, добавляющее корпусу детализации.

Отделка корпуса и минималистичные циферблаты

Визуальное совершенство корпуса достигается благодаря умелому сочетанию отделок. Плоский безель и верхняя часть ушек имеют сатинированную поверхность, а боковые стороны корпуса и ушек — полированные.

Как видно, корпус обладает характером и детализацией, что делает его идеальным фоном для минималистичных циферблатов. Магнхам выбрал глянцевый черный циферблат с субциферблатом секунд с круговой отделкой и глянцевый теплый серый циферблат с полуматовым солнечным эффектом на субциферблате. В этих минималистичных версиях отсутствуют римские цифры и 60-минутная разметка, которые были в кварцевых моделях.

Однако некоторые детали сохраняют интерес. Субциферблаты секунд имеют «рельсовую» разметку, добавляющую глубину циферблату. Название бренда расположено в верхней части и является единственным текстом, создавая визуальный баланс с малыми секундами. Полированные стрелки «дафина» отлично сочетаются с угловатым стилем корпуса и добавляют визуального блеска.

Механизм ETA 7001 — популярный выбор для классических часов

Внутри Angles Mecaline установлен калибр ETA (Peseux) 7001 — механический механизм с ручным заводом, известный своей тонкостью, что делает его популярным выбором для создания тонких классических часов. Среди недавних примеров — Echo/Neutra Rivanera и Furlan Marri Disco Volante.

Механизм работает с частотой 21 600 полуколебаний в час, содержит 17 камней и обеспечивает запас хода до 42 часов. Шестигранная заводная головка с насечками облегчает завод и установку времени. Этот простой и надежный калибр идеально подошел для новых Beda’a Angles Mecaline.

Ремешки и застежки

Обе модели оснащены красивыми кожаными ремешками. Черная версия идет с черным кожаным ремешком с серой прострочкой, а теплая серая — с бордовым ремешком с контрастной белой прострочкой, что придает им разный характер. Оба ремешка имеют выразительную застежку с большой буквой «B», символизирующей бренд.

Сначала мне показалось, что застежка слишком броская, но со временем я начал ценить ее как интересный акцент. Можно сказать, что застежка служит своеобразным балансом для минималистичного циферблата.

Ношение Beda’a Angles Mecaline на запястье

На запястье обе модели доставляют настоящее удовольствие. Магнхам точно попал в цель, создав часы, которые комфортны и при этом имеют заметное присутствие.

Размер идеально подходит для моего запястья 18,5 см, но подойдет и для других размеров, а толщина 6 мм — настоящее блаженство. Высокое качество кожаных ремешков также делает часы очень удобными. Хотя я бы сменил ремешки по личным предпочтениям, стандартные варианты отличного качества и хорошо подходят к дизайну.

Что касается дизайна, он обладает достаточной выразительностью, чтобы постоянно привлекать взгляд. Это заслуга продуманного корпуса с современным ощущением, что необычно для классических часов.

В некоторых статьях упоминалась схожесть с серией Bvlgari Octo, что понятно. Однако базовые формы отличаются. Сходство возникает из-за современного профиля, который при этом глубоко укоренен в классических дизайнерских кодах. Именно это выделяет новые Beda’a Angles Mecaline и Bvlgari Octo.

Итоговые впечатления о новых Beda’a Angles Mecaline

В целом, мне очень понравилось носить новые модели Beda’a Angles Mecaline. В мире, где доминируют спортивные часы, всегда приятно напомнить, что отличные классические часы существуют. Это заставило меня задуматься о том, что стоит уделять больше внимания классическим моделям в моей коллекции. У меня есть Echo/Neutra Rivanera, которую я ношу не так часто, как следовало бы. Это великолепные часы, которые полностью покорили меня в прошлом году. С новыми моделями Beda’a я испытал те же чувства.

Меня вдохновила эта пара часов, которая кажется свежей и вдохновляющей в сегменте доступных классических часов. Меня также удивило, насколько легко они подходят для повседневного ношения. Я без труда сочетал их с разными образами — от очень повседневных до более формальных. Такая универсальность делает Angles Mecaline идеальными современными классическими часами. Хотите носить их с костюмом — они отлично подойдут. Предпочитаете более повседневный стиль — тоже отличный выбор. Новые Beda’a Angles Mecaline стоят 1456 долларов США, что делает их конкурентами многих популярных классических часов, выпущенных за последние два года.

Не нужно выбирать, если не хочется

Отличная новость в том, что две модели Angles Mecaline прекрасно уживаются рядом с Echo/Neutra Rivanera, Anoma A1 и Serica 1174 Parade. Все они по-своему уникальны и вместе создают отличную коллекцию доступных классических часов. Это лучшее подтверждение огромного достижения Сохаиба Магнхама. С новыми Angles Mecaline он создал пару механических классических часов, которые могут конкурировать с одними из самых хваленых моделей последних лет.

Новые Beda’a Angles Mecaline легко входят в число моих любимых доступных часов этого года. Этот опыт заставил меня добавить обе модели в список желаемого. В процессе я все больше осознаю, что хочу глубже изучить свою любовь к умно спроектированным и качественно исполненным классическим часам. Новые Beda’a Angles Mecaline — идеальный пример этого. Поэтому ничто не мешает им стать большим успехом для бренда.