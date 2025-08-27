Новые модели Breitling Chronomat GMT и Endurance Pro в версиях NFL

В последние годы бренд Breitling претерпел значительные изменения и усовершенствования, отказавшись от стратегии 90-х годов в пользу новой концепции, которая лучше использует и подчеркивает богатое наследие марки.

Небо, море и земля — три четких направления с насыщенной историей в авиации, дайвинге и автоспорте или повседневном стиле, каждое из которых предлагает современные интерпретации любимых винтажных моделей. При этом Breitling смотрит в будущее и исследует неизведанные территории, сотрудничая с такими личностями, как Виктория Бекхэм, а также, с другой стороны спектра, выпуская модели, посвящённые Национальной футбольной лиге США (NFL).

Модели Breitling NFL Editions оказались весьма успешными, и сегодня Breitling объявляет о выходе на новый уровень сотрудничества с Национальной футбольной лигой — подписан многолетний контракт, согласно которому Breitling становится «Официальным партнёром по часам» NFL. В честь этого партнерства бренд представил не одну, а сразу две новые коллекции, продолжая предыдущую NFL-серию: новые часы Chronomat GMT и Endurance Pro 44, вдохновлённые командами лиги — по одной модели для каждой из 32 команд NFL. В отличие от предыдущей коллекции, где каждая модель выпускалась ограниченным тиражом в 104 экземпляра, новые часы не позиционируются как лимитированные.

Breitling Chronomat Automatic GMT 40 NFL Editions

Первой новинкой стала модель Breitling Chronomat GMT NFL Editions. Chronomat GMT — это надёжные часы с водонепроницаемостью до 200 метров, диаметром корпуса 40 мм, толщиной 11,7 мм и расстоянием от ушка до ушка 47,4 мм. Внутри установлен автоматический механизм Breitling Calibre 32 с запасом хода 42 часа и сертификатом COSC. Хотя механизм Calibre 32, основанный на ETA, может показаться менее престижным для часовых энтузиастов, он обеспечивает надёжную работу и позволяет предлагать Chronomat GMT по более доступной цене по сравнению с моделями на собственных калибрах Breitling. Особенность NFL Editions — более яркие и разнообразные цветовые решения, выполненные в сдержанном стиле, что позволяет носить часы даже тем, кто не является ярым поклонником NFL или конкретной команды.

Циферблаты выполнены в основном цвете команды, а вторичный цвет используется для стрелки GMT. Единственным явным признаком принадлежности к NFL служит гравировка логотипа команды на задней крышке корпуса. Каждая из 32 моделей Chronomat GMT продаётся на браслете rouleaux, выполненном из нержавеющей стали, с бабочковым замком.

Бренд Breitling Модель Chronomat Automatic GMT 40 NFL Editions Размеры корпуса 40 мм (диаметр) x 11,77 мм (толщина) x 47,4 мм (расстояние ушко-ушко) Материал корпуса Нержавеющая сталь Водонепроницаемость 200 метров Стекло Сапфировое, спереди Циферблат Основной цвет команды NFL, вторичный цвет для стрелки GMT Ремешок Браслет rouleaux из нержавеющей стали, бабочковый замок Механизм Breitling Calibre 32, на базе ETA, автоматический, COSC Запас хода 42 часа Функции Часы, минуты, секунды, дата, GMT Доступность В продаже Цена 6600 долларов США

Breitling Endurance Pro NFL Editions

Модель Breitling Endurance Pro 44 NFL Editions — кварцевые, более прочные часы, которые служат альтернативой автоматическим GMT-моделям. В плане дизайна они по-другому интегрируют элементы NFL. Как и в первой серии NFL Editions, на циферблате в положении «малые секунды» нанесён логотип команды. Это может быть как преимуществом, так и недостатком — такие часы больше подойдут тем, кто действительно болеет за конкретную команду. На задней крышке выгравирован логотип самой NFL, а не команды.

Несмотря на наличие логотипов команд, дизайн циферблата более сдержанный — он выполнен в матовом антрацитовом цвете. Цветовые акценты ограничены логотипом и основным цветом команды, который используется только для внутреннего безеля с пульсометрической шкалой. Хотя Endurance Pro крупнее Chronomat Automatic GMT 40 — 44 мм в диаметре, 12,5 мм толщиной и 52,49 мм расстоянием ушко-ушко, — водонепроницаемость у них вдвое меньше — 100 метров. Однако, несмотря на большие размеры, часы легче благодаря титановому корпусу, чёрному резиновому ремешку и термокомпенсированному кварцевому механизму Breitling Calibre 82 с сертификатом COSC.

Бренд Breitling Модель Endurance Pro NFL Editions Размеры корпуса 44 мм (диаметр) x 12,5 мм (толщина) x 52,49 мм (расстояние ушко-ушко) Материал корпуса Титан Водонепроницаемость 100 метров Стекло Сапфировое, спереди Циферблат Матовый антрацит, логотип команды NFL на 6 часах, внутренний пульсометр с цветом команды Ремешок Чёрный резиновый ремешок, титановая застёжка с двойным язычком Механизм Breitling Calibre 82, термокомпенсированный SuperQuartz, COSC Функции Часы, минуты, малые секунды, дата, хронограф Доступность В продаже Цена 4400 долларов США

Заключительные мысли

Когда думаешь о люксовых часовых брендах, кажется логичным, что их спортивные партнёрства будут связаны с более «элегантными» видами спорта, такими как теннис, гольф или поло, либо с гламурными автогонками, например, Формулой-1. Однако мы уже видели сотрудничество с FIFA, NBA и другими крупными организациями. Поэтому удивительно, что NFL до сих пор не имела своего часового партнёра. Несмотря на то, что американский футбол менее международен, интерес и внимание к нему огромны, а Breitling, известный своими прочными и надёжными часами, идеально подходит на роль официального партнёра NFL. Кроме того, учитывая высокую стоимость посещения матчей, особенно Супербоула, здесь есть значительный коммерческий потенциал.

На мой взгляд, Endurance Pro — это часы, которые вы бы носили на трибунах во время игры, а Chronomat Automatic GMT 40 — модель для повседневной носки вне стадиона. Endurance Pro — это прочные и удобные кварцевые часы для настоящих фанатов команд, а Chronomat GMT — более элегантные, с комбинированной отделкой и полностью металлические, с яркими, но не слишком навязчивыми цветовыми акцентами, которые подойдут тем, кто хочет наслаждаться дизайном без обязательной привязанности к NFL.