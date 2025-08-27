Новые модели Breitling Chronomat GMT и Endurance Pro в версиях NFL

В последние годы бренд Breitling претерпел значительные изменения и усовершенствования, отказавшись от стратегии 90-х годов в пользу новой концепции, которая лучше использует и подчеркивает богатое наследие марки.
Небо, море и земля — три четких направления с насыщенной историей в авиации, дайвинге и автоспорте или повседневном стиле, каждое из которых предлагает современные интерпретации любимых винтажных моделей. При этом Breitling смотрит в будущее и исследует неизведанные территории, сотрудничая с такими личностями, как Виктория Бекхэм, а также, с другой стороны спектра, выпуская модели, посвящённые Национальной футбольной лиге США (NFL).
Модели Breitling NFL Editions оказались весьма успешными, и сегодня Breitling объявляет о выходе на новый уровень сотрудничества с Национальной футбольной лигой — подписан многолетний контракт, согласно которому Breitling становится «Официальным партнёром по часам» NFL. В честь этого партнерства бренд представил не одну, а сразу две новые коллекции, продолжая предыдущую NFL-серию: новые часы Chronomat GMT и Endurance Pro 44, вдохновлённые командами лиги — по одной модели для каждой из 32 команд NFL. В отличие от предыдущей коллекции, где каждая модель выпускалась ограниченным тиражом в 104 экземпляра, новые часы не позиционируются как лимитированные.
Breitling Chronomat Automatic GMT 40 NFL Editions
Первой новинкой стала модель Breitling Chronomat GMT NFL Editions. Chronomat GMT — это надёжные часы с водонепроницаемостью до 200 метров, диаметром корпуса 40 мм, толщиной 11,7 мм и расстоянием от ушка до ушка 47,4 мм. Внутри установлен автоматический механизм Breitling Calibre 32 с запасом хода 42 часа и сертификатом COSC. Хотя механизм Calibre 32, основанный на ETA, может показаться менее престижным для часовых энтузиастов, он обеспечивает надёжную работу и позволяет предлагать Chronomat GMT по более доступной цене по сравнению с моделями на собственных калибрах Breitling. Особенность NFL Editions — более яркие и разнообразные цветовые решения, выполненные в сдержанном стиле, что позволяет носить часы даже тем, кто не является ярым поклонником NFL или конкретной команды.
Циферблаты выполнены в основном цвете команды, а вторичный цвет используется для стрелки GMT. Единственным явным признаком принадлежности к NFL служит гравировка логотипа команды на задней крышке корпуса. Каждая из 32 моделей Chronomat GMT продаётся на браслете rouleaux, выполненном из нержавеющей стали, с бабочковым замком.
|Бренд
|Breitling
|Модель
|Chronomat Automatic GMT 40 NFL Editions
|Размеры корпуса
|40 мм (диаметр) x 11,77 мм (толщина) x 47,4 мм (расстояние ушко-ушко)
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь
|Водонепроницаемость
|200 метров
|Стекло
|Сапфировое, спереди
|Циферблат
|Основной цвет команды NFL, вторичный цвет для стрелки GMT
|Ремешок
|Браслет rouleaux из нержавеющей стали, бабочковый замок
|Механизм
|Breitling Calibre 32, на базе ETA, автоматический, COSC
|Запас хода
|42 часа
|Функции
|Часы, минуты, секунды, дата, GMT
|Доступность
|В продаже
|Цена
|6600 долларов США
Breitling Endurance Pro NFL Editions
Модель Breitling Endurance Pro 44 NFL Editions — кварцевые, более прочные часы, которые служат альтернативой автоматическим GMT-моделям. В плане дизайна они по-другому интегрируют элементы NFL. Как и в первой серии NFL Editions, на циферблате в положении «малые секунды» нанесён логотип команды. Это может быть как преимуществом, так и недостатком — такие часы больше подойдут тем, кто действительно болеет за конкретную команду. На задней крышке выгравирован логотип самой NFL, а не команды.
Несмотря на наличие логотипов команд, дизайн циферблата более сдержанный — он выполнен в матовом антрацитовом цвете. Цветовые акценты ограничены логотипом и основным цветом команды, который используется только для внутреннего безеля с пульсометрической шкалой. Хотя Endurance Pro крупнее Chronomat Automatic GMT 40 — 44 мм в диаметре, 12,5 мм толщиной и 52,49 мм расстоянием ушко-ушко, — водонепроницаемость у них вдвое меньше — 100 метров. Однако, несмотря на большие размеры, часы легче благодаря титановому корпусу, чёрному резиновому ремешку и термокомпенсированному кварцевому механизму Breitling Calibre 82 с сертификатом COSC.
|Бренд
|Breitling
|Модель
|Endurance Pro NFL Editions
|Размеры корпуса
|44 мм (диаметр) x 12,5 мм (толщина) x 52,49 мм (расстояние ушко-ушко)
|Материал корпуса
|Титан
|Водонепроницаемость
|100 метров
|Стекло
|Сапфировое, спереди
|Циферблат
|Матовый антрацит, логотип команды NFL на 6 часах, внутренний пульсометр с цветом команды
|Ремешок
|Чёрный резиновый ремешок, титановая застёжка с двойным язычком
|Механизм
|Breitling Calibre 82, термокомпенсированный SuperQuartz, COSC
|Функции
|Часы, минуты, малые секунды, дата, хронограф
|Доступность
|В продаже
|Цена
|4400 долларов США
Заключительные мысли
Когда думаешь о люксовых часовых брендах, кажется логичным, что их спортивные партнёрства будут связаны с более «элегантными» видами спорта, такими как теннис, гольф или поло, либо с гламурными автогонками, например, Формулой-1. Однако мы уже видели сотрудничество с FIFA, NBA и другими крупными организациями. Поэтому удивительно, что NFL до сих пор не имела своего часового партнёра. Несмотря на то, что американский футбол менее международен, интерес и внимание к нему огромны, а Breitling, известный своими прочными и надёжными часами, идеально подходит на роль официального партнёра NFL. Кроме того, учитывая высокую стоимость посещения матчей, особенно Супербоула, здесь есть значительный коммерческий потенциал.
На мой взгляд, Endurance Pro — это часы, которые вы бы носили на трибунах во время игры, а Chronomat Automatic GMT 40 — модель для повседневной носки вне стадиона. Endurance Pro — это прочные и удобные кварцевые часы для настоящих фанатов команд, а Chronomat GMT — более элегантные, с комбинированной отделкой и полностью металлические, с яркими, но не слишком навязчивыми цветовыми акцентами, которые подойдут тем, кто хочет наслаждаться дизайном без обязательной привязанности к NFL.