Новые релизы от Taos, Vacheron Constantin, Piaget и других

Похоже, у нас появляется новый тренд. Синий цвет теперь уступает место бордовому, виноградному и сливовому…
По крайней мере, именно так обстоят дела в релизах этой недели. А какой оттенок лучше всего сочетается с тёплым оливковым тоном? Piaget предлагает именно такой в очаровательной паре ультратонких моделей Altiplano. В завершение подборки этой недели — интересные коллаборации с использованием механизмов карманных часов и ранее эксклюзивные для отдельных локаций модели, ставшие доступны по всему миру. Откройте для себя все новинки и приятного чтения!
- Taos Tuxedo & Gala
- Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin
- Piaget Altiplano 910P & Ultimate Concept Tourbillon
- Longines PrimaLuna Collection
- M.A.D.Editions x Yinka Ilori M.A.D.1S ‘Grow Your Dreams’
- MING 57.04 Iris
- Fears Brunswick 40.5 Jump Hour ‘Barleycorn Plum’
- Vianney Halter x Massena Lab Old School
- Zenith Chronomaster Sport Meteorite
- Breitling Chronomat Automatic GMT 40 NFL Editions
- Christopher Ward The Twelve 660
- Glashütte Original PanoMaticCalendar “Blue of Dawn”
- Bianchet UltraFino Sapphire
- Delma Oceanmaster Lume
- Bell & Ross BR-03 Chrono Rafale Solo Display
- Wren x Ben’s Watches Diver One Magma
Taos Tuxedo & Gala
- Taos, основанный в 2024 году, продолжает коллекцию Textiles двумя уникальными экземплярами, созданными в ателье Oliver Vaucher, на каждый из которых ушло более 1000 часов работы.
- Сатиновая ткань модели Tuxedo состоит из четырёх слоёв фрагментов серебряного листа, скреплённых до пяти обжигов прозрачной эмали Grand Feu.
- Модель Gala впервые объединяет пять ремёсел на одном циферблате: гравировку, эмаль Grand Feu, инкрустацию драгоценными камнями, гравированный перламутр и перьевое искусство.
- Цена: от 140 000 швейцарских франков.
Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin
- Vacheron Constantin представляет две новые ультратонкие модели вечного календаря: одну в классической розово-розовой гамме, другую — из белого золота с контрастным виноградным циферблатом.
- Субциферблаты вечного календаря имеют спиральную отделку, а минутная шкала выполнена с так называемой «бархатистой» поверхностью, с цифрами, напечатанными тонкими синими чернилами.
- Обе модели доступны на золотом ремешке в тон, а также на дополнительных резиновых ремешках тёмно-синего, белого и бордового цветов.
- Цена: 111 650 евро.
Узнайте больше о Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin здесь.
Piaget Altiplano 910P & Ultimate Concept Tourbillon
- Piaget переосмысливает как скелетон 910P, так и турбийон Ultimate Concept 2016 года, установив их в оливково-зелёной и жёлто-золотой палитре.
- Для 910P, впервые представленного в 2018 году как самый тонкий автоматический часы в мире, зелёный цвет покрывает весь скелетонизированный циферблат.
- В соответствии с цветовой схемой модели 910P, золото украшает циферблат, а корпус выполнен из ультражёсткого кобальтового сплава, необходимого для достижения экстремальной тонкости.
- Цена: уточняется.
Longines PrimaLuna Collection
- Longines обновляет свою успешную коллекцию PrimaLuna, аккуратно увеличивая размер и придавая корпусу более изогнутую форму, сохраняя при этом классический и вечный дизайн.
- Коллекция будет постепенно выпускаться с сентября 2025 года и в итоге будет включать 23 модели с диаметрами корпуса 34 мм и 30 мм, с автоматическими и кварцевыми механизмами.
- Предлагается широкий выбор вариантов циферблатов: синий и белый перламутр, серебристый с солнечным эффектом, а также модели с инкрустацией камнями и двухметаллические варианты.
- Цена: от 2 175 австралийских долларов.
Узнайте больше о коллекции Longines PrimaLuna здесь.
M.A.D.Editions x Yinka Ilori M.A.D.1S ‘Grow Your Dreams’
- Макс Бюссер сотрудничает с британско-нигерийским художником и дизайнером Йинкой Илори MBE для второго совместного проекта M.A.D.Editions — модели M.A.D.1S «Grow Your Dreams».
- Доступны три цветовых варианта с яркими несочетающимися цветами на циферблатах, роторах и резиновых ремешках.
- Как и ожидалось от M.A.D.Editions, это лимитированные серии по 400 экземпляров каждая, доступные через бесплатный розыгрыш в первую неделю сентября.
- Цена: 3 200 швейцарских франков.
Узнайте больше о M.A.D.Editions x Yinka Ilori M.A.D.1S «Grow Your Dreams» здесь.
MING 57.04 Iris
- MING 57.04 Iris — первые в истории бренда хронографы для левшей, а также дебют пятого поколения дизайнерского языка марки.
- В честь восьмой годовщины бренда часы получили калейдоскопический, меняющий цвет циферблат с плавающими индексами.
- Лимитированная серия — всего 100 экземпляров, комплектуется мягким кожаным ремешком и стальным браслетом из пяти звеньев.
- Цена: 6 250 швейцарских франков.
Узнайте больше о MING 57.04 Iris здесь.
Fears Brunswick 40.5 Jump Hour ‘Barleycorn Plum’
- В рамках трёхчасового релиза новая цветовая версия Brunswick Jump Hour украшена 3D-узором «ячмень» вокруг центрального субциферблата насыщенного сливового цвета.
- Корпус подушкообразной формы диаметром 40,5 мм доступен с прозрачной или закрытой задней крышкой, открывающей вид на модуль Christopher Ward JJ01 на базе хронометрически откалиброванного Sellita SW200.
- В комплект входят два ремешка из ручной работы Alcantara (сливовый и серо-штормовой), а также опциональный стальной браслет из пяти звеньев.
- Цена: от 4 100 евро.
Vianney Halter x Massena Lab Old School
- Высококлассный независимый мастер объединяется с Massena Lab для выпуска лимитированной серии из 47 экземпляров с использованием новых NOS-механизмов карманных часов Minerva.
- Диаметр корпуса — 42 мм, циферблат регуляторного типа с «мистическими» минутами в фирменном стиле Halter в духе стимпанка.
- Механизм демонстрируется через сапфировую заднюю крышку во всей красе.
- Цена: по запросу.
Узнайте больше о Vianney Halter x Massena Lab Old School здесь.
Zenith Chronomaster Sport Meteorite
- Chronomaster Sport Meteorite из стали, ранее эксклюзивный для Японии, теперь доступен по всему миру, предлагая более доступную альтернативу версии с инкрустацией из розового золота.
- Корпус диаметром 41 мм из стали с водозащитой до 100 м обрамляет вручную отделанный циферблат из метеорита с чёрным керамическим безелем.
- Как и в японской версии, часы оснащены легендарным автоматическим механизмом El Primero 3600 с высокой частотой, хронографом с точностью до 1/10 секунды и запасом хода 60 часов.
- Цена: 17 500 долларов США.
Узнайте больше о Zenith Chronomaster Sport Meteorite здесь.
Breitling Chronomat Automatic GMT 40 NFL Editions
- Breitling объявляет о том, что стал первым официальным партнёром по времени (Official Timepiece Partner) Национальной футбольной лиги (NFL).
- В честь многолетнего партнёрства выпущены новые часы, специально разработанные для всех команд лиги.
- Новые Chronomat GMT имеют более сдержанное брендинг NFL, в то время как модели Endurance Pro украшены логотипами команд на циферблатах.
- Цена: 6 600 долларов США.
Узнайте больше о Breitling Chronomat Automatic GMT 40 NFL Editions здесь.
Christopher Ward The Twelve 660
- Christopher Ward уменьшил толщину модели The Twelve до всего 6,6 мм, создав самый элегантный и удобный спортивный часы марки.
- Диаметр корпуса — 38 мм, внутри установлен ручной механизм Sellita SW210 с запасом хода 45 часов, с двухстрелочной компоновкой без даты и секундной стрелки.
- В этой модели дебютирует новая бабочка-застёжка, но экстремальная тонкость достигается ценой водозащиты всего 30 м.
- Цена: от 1 250 фунтов стерлингов.
Узнайте больше о Christopher Ward The Twelve 660 здесь.
Glashütte Original PanoMaticCalendar “Blue of Dawn”
- Glashütte Original представляет платиновую версию PanoMaticCalendar «Blue of Dawn» — лимитированную серию из 150 экземпляров с годовым календарём и смещённым циферблатом времени.
- Циферблат скелетонизирован и выполнен в синем цвете, открывая вид на фирменный калибр 92-11 с запасом хода 100 часов.
- Механизм демонстрирует мастерство отделки бренда: полоски Гласхютте, фаски, термозакалённые синие винты и регулировочные винты из цельного золота на гравированном мосту.
- Цена: 43 800 долларов США.
Bianchet UltraFino Sapphire
- Bianchet представляет UltraFino Sapphire — свои первые часы с полностью сапфировым корпусом, претендующие на звание самых тонких турбийонов с полным сапфировым корпусом на рынке толщиной всего 9,8 мм.
- Корпус в форме бочонка размером 40 мм на 47,5 мм построен по Золотому сечению и демонстрирует автоматический турбийон UT01 с титановыми мостами.
- Часы предлагаются на белом (а также дополнительном чёрном) резиновом ремешке с титановым раскладывающимся замком, выполненным из того же материала, что и механизм.
- Цена: 85 500 швейцарских франков.
Delma Oceanmaster Lume
- Delma выпускает новые варианты циферблатов для коллекции Oceanmaster, обеспечивая оптимальную читаемость в любых условиях.
- Полностью светящийся циферблат впервые дебютировал в сотрудничестве с Oliver Heer Ocean Racing и теперь доступен в четырёх новых цветах.
- Практичный корпус из нержавеющей стали диаметром 44 мм с комбинированной отделкой и водозащитой до 500 метров.
- Цена: 1 650 евро.
Bell & Ross BR-03 Chrono Rafale Solo Display
- Bell & Ross выпускает лимитированную серию из 500 экземпляров BR-03 Chrono в честь элитной французской пилотажной группы Rafale Solo Display ВВС Франции.
- Корпус BR-03 квадратной формы диаметром 42 мм выполнен из микропескоструйной чёрной керамики, а циферблат вдохновлён приборной панелью с контрастной подсветкой Super-LumiNova и оранжевыми стрелками хронографа.
- Часы предлагаются с фирменным ремешком на липучке или с вентилируемым чёрным резиновым ремешком, что делает их удобными как для профессионального, так и для повседневного использования.
- Цена: 5 400 фунтов стерлингов.
Wren x Ben’s Watches Diver One Magma
- Diver One Magma — совместный релиз Wren Watches и Ben’s Watches, лимитированная серия из 100 экземпляров с дизайном, вдохновлённым лавой.
- Базой служит 41-мм дайвер из нержавеющей стали с водозащитой 200 м от Wren, но с новым красным фюме-циферблатом, чёрной люминесценцией и чёрным керамическим безелем.
- Часы оснащены надёжным механизмом Sellita SW200 и комплектуются как стальным браслетом с плоскими звеньями, так и чёрным резиновым ремешком.
- Цена: 1 075 долларов США.
Узнайте больше о Wren x Ben’s Watches Diver One Magma здесь.