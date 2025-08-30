Новые релизы от Taos, Vacheron Constantin, Piaget и других

Похоже, у нас появляется новый тренд. Синий цвет теперь уступает место бордовому, виноградному и сливовому…

По крайней мере, именно так обстоят дела в релизах этой недели. А какой оттенок лучше всего сочетается с тёплым оливковым тоном? Piaget предлагает именно такой в очаровательной паре ультратонких моделей Altiplano. В завершение подборки этой недели — интересные коллаборации с использованием механизмов карманных часов и ранее эксклюзивные для отдельных локаций модели, ставшие доступны по всему миру. Откройте для себя все новинки и приятного чтения!

Taos Tuxedo & Gala

Taos, основанный в 2024 году, продолжает коллекцию Textiles двумя уникальными экземплярами, созданными в ателье Oliver Vaucher, на каждый из которых ушло более 1000 часов работы.

Сатиновая ткань модели Tuxedo состоит из четырёх слоёв фрагментов серебряного листа, скреплённых до пяти обжигов прозрачной эмали Grand Feu.

Модель Gala впервые объединяет пять ремёсел на одном циферблате: гравировку, эмаль Grand Feu, инкрустацию драгоценными камнями, гравированный перламутр и перьевое искусство.

Цена: от 140 000 швейцарских франков.

Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin

Vacheron Constantin представляет две новые ультратонкие модели вечного календаря: одну в классической розово-розовой гамме, другую — из белого золота с контрастным виноградным циферблатом.

Субциферблаты вечного календаря имеют спиральную отделку, а минутная шкала выполнена с так называемой «бархатистой» поверхностью, с цифрами, напечатанными тонкими синими чернилами.

Обе модели доступны на золотом ремешке в тон, а также на дополнительных резиновых ремешках тёмно-синего, белого и бордового цветов.

Цена: 111 650 евро.

Узнайте больше о Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin здесь.

Piaget Altiplano 910P & Ultimate Concept Tourbillon

Piaget переосмысливает как скелетон 910P, так и турбийон Ultimate Concept 2016 года, установив их в оливково-зелёной и жёлто-золотой палитре.

Для 910P, впервые представленного в 2018 году как самый тонкий автоматический часы в мире, зелёный цвет покрывает весь скелетонизированный циферблат.

В соответствии с цветовой схемой модели 910P, золото украшает циферблат, а корпус выполнен из ультражёсткого кобальтового сплава, необходимого для достижения экстремальной тонкости.

Цена: уточняется.

Longines PrimaLuna Collection

Longines обновляет свою успешную коллекцию PrimaLuna, аккуратно увеличивая размер и придавая корпусу более изогнутую форму, сохраняя при этом классический и вечный дизайн.

Коллекция будет постепенно выпускаться с сентября 2025 года и в итоге будет включать 23 модели с диаметрами корпуса 34 мм и 30 мм, с автоматическими и кварцевыми механизмами.

Предлагается широкий выбор вариантов циферблатов: синий и белый перламутр, серебристый с солнечным эффектом, а также модели с инкрустацией камнями и двухметаллические варианты.

Цена: от 2 175 австралийских долларов.

Узнайте больше о коллекции Longines PrimaLuna здесь.

M.A.D.Editions x Yinka Ilori M.A.D.1S ‘Grow Your Dreams’

Макс Бюссер сотрудничает с британско-нигерийским художником и дизайнером Йинкой Илори MBE для второго совместного проекта M.A.D.Editions — модели M.A.D.1S «Grow Your Dreams».

Доступны три цветовых варианта с яркими несочетающимися цветами на циферблатах, роторах и резиновых ремешках.

Как и ожидалось от M.A.D.Editions, это лимитированные серии по 400 экземпляров каждая, доступные через бесплатный розыгрыш в первую неделю сентября.

Цена: 3 200 швейцарских франков.

Узнайте больше о M.A.D.Editions x Yinka Ilori M.A.D.1S «Grow Your Dreams» здесь.

MING 57.04 Iris

MING 57.04 Iris — первые в истории бренда хронографы для левшей, а также дебют пятого поколения дизайнерского языка марки.

В честь восьмой годовщины бренда часы получили калейдоскопический, меняющий цвет циферблат с плавающими индексами.

Лимитированная серия — всего 100 экземпляров, комплектуется мягким кожаным ремешком и стальным браслетом из пяти звеньев.

Цена: 6 250 швейцарских франков.

Узнайте больше о MING 57.04 Iris здесь.

Fears Brunswick 40.5 Jump Hour ‘Barleycorn Plum’

В рамках трёхчасового релиза новая цветовая версия Brunswick Jump Hour украшена 3D-узором «ячмень» вокруг центрального субциферблата насыщенного сливового цвета.

Корпус подушкообразной формы диаметром 40,5 мм доступен с прозрачной или закрытой задней крышкой, открывающей вид на модуль Christopher Ward JJ01 на базе хронометрически откалиброванного Sellita SW200.

В комплект входят два ремешка из ручной работы Alcantara (сливовый и серо-штормовой), а также опциональный стальной браслет из пяти звеньев.

Цена: от 4 100 евро.

Vianney Halter x Massena Lab Old School

Высококлассный независимый мастер объединяется с Massena Lab для выпуска лимитированной серии из 47 экземпляров с использованием новых NOS-механизмов карманных часов Minerva.

Диаметр корпуса — 42 мм, циферблат регуляторного типа с «мистическими» минутами в фирменном стиле Halter в духе стимпанка.

Механизм демонстрируется через сапфировую заднюю крышку во всей красе.

Цена: по запросу.

Узнайте больше о Vianney Halter x Massena Lab Old School здесь.

Zenith Chronomaster Sport Meteorite

Chronomaster Sport Meteorite из стали, ранее эксклюзивный для Японии, теперь доступен по всему миру, предлагая более доступную альтернативу версии с инкрустацией из розового золота.

Корпус диаметром 41 мм из стали с водозащитой до 100 м обрамляет вручную отделанный циферблат из метеорита с чёрным керамическим безелем.

Как и в японской версии, часы оснащены легендарным автоматическим механизмом El Primero 3600 с высокой частотой, хронографом с точностью до 1/10 секунды и запасом хода 60 часов.

Цена: 17 500 долларов США.

Узнайте больше о Zenith Chronomaster Sport Meteorite здесь.

Breitling Chronomat Automatic GMT 40 NFL Editions

Breitling объявляет о том, что стал первым официальным партнёром по времени (Official Timepiece Partner) Национальной футбольной лиги (NFL).

В честь многолетнего партнёрства выпущены новые часы, специально разработанные для всех команд лиги.

Новые Chronomat GMT имеют более сдержанное брендинг NFL, в то время как модели Endurance Pro украшены логотипами команд на циферблатах.

Цена: 6 600 долларов США.

Узнайте больше о Breitling Chronomat Automatic GMT 40 NFL Editions здесь.

Christopher Ward The Twelve 660

Christopher Ward уменьшил толщину модели The Twelve до всего 6,6 мм, создав самый элегантный и удобный спортивный часы марки.

Диаметр корпуса — 38 мм, внутри установлен ручной механизм Sellita SW210 с запасом хода 45 часов, с двухстрелочной компоновкой без даты и секундной стрелки.

В этой модели дебютирует новая бабочка-застёжка, но экстремальная тонкость достигается ценой водозащиты всего 30 м.

Цена: от 1 250 фунтов стерлингов.

Узнайте больше о Christopher Ward The Twelve 660 здесь.

Glashütte Original PanoMaticCalendar “Blue of Dawn”

Glashütte Original представляет платиновую версию PanoMaticCalendar «Blue of Dawn» — лимитированную серию из 150 экземпляров с годовым календарём и смещённым циферблатом времени.

Циферблат скелетонизирован и выполнен в синем цвете, открывая вид на фирменный калибр 92-11 с запасом хода 100 часов.

Механизм демонстрирует мастерство отделки бренда: полоски Гласхютте, фаски, термозакалённые синие винты и регулировочные винты из цельного золота на гравированном мосту.

Цена: 43 800 долларов США.

Bianchet UltraFino Sapphire

Bianchet представляет UltraFino Sapphire — свои первые часы с полностью сапфировым корпусом, претендующие на звание самых тонких турбийонов с полным сапфировым корпусом на рынке толщиной всего 9,8 мм.

Корпус в форме бочонка размером 40 мм на 47,5 мм построен по Золотому сечению и демонстрирует автоматический турбийон UT01 с титановыми мостами.

Часы предлагаются на белом (а также дополнительном чёрном) резиновом ремешке с титановым раскладывающимся замком, выполненным из того же материала, что и механизм.

Цена: 85 500 швейцарских франков.

Delma Oceanmaster Lume

Delma выпускает новые варианты циферблатов для коллекции Oceanmaster, обеспечивая оптимальную читаемость в любых условиях.

Полностью светящийся циферблат впервые дебютировал в сотрудничестве с Oliver Heer Ocean Racing и теперь доступен в четырёх новых цветах.

Практичный корпус из нержавеющей стали диаметром 44 мм с комбинированной отделкой и водозащитой до 500 метров.

Цена: 1 650 евро.

Bell & Ross BR-03 Chrono Rafale Solo Display

Bell & Ross выпускает лимитированную серию из 500 экземпляров BR-03 Chrono в честь элитной французской пилотажной группы Rafale Solo Display ВВС Франции.

Корпус BR-03 квадратной формы диаметром 42 мм выполнен из микропескоструйной чёрной керамики, а циферблат вдохновлён приборной панелью с контрастной подсветкой Super-LumiNova и оранжевыми стрелками хронографа.

Часы предлагаются с фирменным ремешком на липучке или с вентилируемым чёрным резиновым ремешком, что делает их удобными как для профессионального, так и для повседневного использования.

Цена: 5 400 фунтов стерлингов.

Wren x Ben’s Watches Diver One Magma

Diver One Magma — совместный релиз Wren Watches и Ben’s Watches, лимитированная серия из 100 экземпляров с дизайном, вдохновлённым лавой.

Базой служит 41-мм дайвер из нержавеющей стали с водозащитой 200 м от Wren, но с новым красным фюме-циферблатом, чёрной люминесценцией и чёрным керамическим безелем.

Часы оснащены надёжным механизмом Sellita SW200 и комплектуются как стальным браслетом с плоскими звеньями, так и чёрным резиновым ремешком.

Цена: 1 075 долларов США.

Узнайте больше о Wren x Ben’s Watches Diver One Magma здесь.