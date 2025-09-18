Новые варианты Frederique Constant Classic Perpetual Calendar

Модель Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture существует почти десять лет, но продолжает впечатлять и удивлять.

Представленная в 2016 году, она стала самым доступным швейцарским механическим вечным календарём на рынке. На пороге десятилетия с момента выпуска, её привлекательная цена остаётся одним из ключевых преимуществ. Однако обновлённый дизайн модели QP также заслуживает внимания. После выпуска в начале этого года обновлённой, более тонкой версии, FC теперь представляет три новых варианта — два из нержавеющей стали с синим или серебристым циферблатом и более роскошное лимитированное издание из 37 экземпляров в жёлтом золоте с циферблатом из чёрного оникса.

Начнём с цен, которые, как уже упоминалось, являются типичным преимуществом Frederique Constant. Два стальных варианта с серебристым (FC-776S3H6) или тёмно-синим циферблатом (FC-776N3H6) поставляются на ремешках из тёмно-синей кожи аллигатора с раскладывающейся застёжкой и стоят €9,995. Золотое издание с ониксовым циферблатом (FC-776ONB3H7), лимитированное 37 часами, оснащено чёрным ремешком из кожи аллигатора с золотой застёжкой и стоит €29,995. Это весьма привлекательные цены для сложных часов с вечной классикой в дизайне. Теперь давайте посмотрим на детали.

Три новых версии Frederique Constant Classic Perpetual Calendar Manufacture

Ранее в этом году FC представила обновлённую, более тонкую версию Classic Perpetual Calendar Manufacture с циферблатом цвета лосося. Он украшен солнечным узором, нанесёнными серебристыми индексами с алмазной огранкой и вручную отполированными часовой и минутной стрелками в стиле «дафина». Стальной корпус размером 40 × 12,1 мм оснащён выпуклым антибликовым сапфировым стеклом в ретро-стиле, водонепроницаемостью до 50 м и прозрачной задней крышкой из сапфирового стекла, позволяющей наблюдать за механизмом. Новые стальные модели продолжают традиции этой версии, предлагая варианты в тёмно-синем или серебристом исполнении. Корпус из жёлтого золота имеет чуть большую толщину — 12,25 мм, а водозащита снижена до 30 м.

Классическая компоновка циферблата включает вспомогательный циферблат с днями недели на 9 часах, датой на 3 часах, месяцами и циклом високосных годов на 12 часах, а также индикатор фаз Луны на 6 часах. Это не новинка, но сбалансированное и вневременное решение. Золотое издание с чисто чёрным ониксовым циферблатом — самое эффектное и выразительное из трёх новинок. Полированные золотые стрелки и индексы создают роскошный контраст с глубоким чёрным глянцем оникса.

Собственный механизм внутри

Внутри корпуса установлен новый мануфактурный калибр FC-776 — 34-й собственный механизм Frederique Constant. Несмотря на то, что он во многом схож с предшественником FC-775, включая компоновку, частоту 4 Гц и 26 камней, он почти вдвое увеличил запас хода с 38 до 72 часов. Как уже упоминалось, прозрачная задняя крышка позволяет любоваться сложным механизмом.

Калибр украшен перляжем, веерообразными полосками Côtes de Genève и скелетонированным ротором с позолотой. Настройка календарных функций осуществляется с помощью корректоров на боковой стороне корпуса, а установка времени — через заводную коронку.

Заключение о трёх моделях Classic Perpetual Calendar Manufacture

Frederique Constant заслужила репутацию, предлагая традиционные по стилю люксовые часы по доступным ценам. Три новых варианта Classic Perpetual Calendar Manufacture не стали исключением. Они следуют проверенной формуле, но с тонкими улучшениями. Более тонкий корпус, обновлённые циферблаты и модернизированные механизмы — это дополнительная ценность. Эти часы созданы для тех, кто ценит традиционное часовое искусство, выраженное в полированной отделке, классической луковичной заводной коронке и тонких ушках. FC QP — это сложные часы с элегантным внешним видом. Они не перевернут мир часового дела, но могут согреть ваше часовое сердце. Чувствуете это?

