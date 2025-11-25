Новый AVI-8 CVRT 3775A Automatic: тактические часы для повседневного использования

Иногда всё, что нужно знать, уже заложено в названии.

AVI-8, произносимое как «Эвиэйт», ясно отражает миссию и вдохновение бренда. Компания известна своими доступными и технически продвинутыми пилотскими часами, вдохновлёнными конкретными боевыми самолётами, такими как Spitfire, Hawker Hurricane или Bell X1. Однако сегодня речь пойдёт о модели AVI-8 CVRT 3775A Automatic, которая не является часовым воплощением исторического самолёта. Вместо этого эти часы позиционируются как тактический инструмент для повседневного ношения, закладывая новый фундамент для бренда.

Контекст появления AVI-8 CVRT 3775A

Интересно, что AVI-8 CVRT 3775A нельзя назвать чисто пилотскими часами. В пресс-релизах их описывают как полевые часы, что совпадает с моими впечатлениями. Тем не менее, дизайн несёт в себе военные и авиационные мотивы. Я могу представить эти часы на запястье современного истребителя или в кабине Lockheed SR-71 Blackbird.

AVI-8 специально привлекла Worn & Wound Creative Services для поиска незанятой ниши на рынке и создания часов для неё. Решение выпустить не пилотскую модель — смелый шаг. Однако очевидно, что за проектом стоят эксперты, которые сохранили военную и авиационную ДНК бренда, одновременно выводя его в новую плоскость. Именно для таких задач и привлекают внешних специалистов — чтобы выйти за рамки привычного.

Новая модель CVRT выделяется и по другим параметрам. Например, она выглядит крайне сдержанно для AVI-8. Если вы знакомы с брендом, то знаете, что «минимализм» — не его стиль. Большинство моделей изобилуют деталями и отсылками к историческим самолётам. CVRT же отличается чистым и простым дизайном, что, вероятно, привлечёт более широкую аудиторию.

Технические характеристики AVI-8 CVRT 3775A

Прежде чем перейти к личным впечатлениям, рассмотрим технические параметры модели:

Характеристика Значение Диаметр корпуса 37,75 мм Длина «ушек» (lug-to-lug) 46 мм Толщина корпуса 11 мм Материал корпуса Нержавеющая сталь с твёрдым покрытием, устойчивым к царапинам Безель Чёрный, рифлёный, матовый Механизм Miyota 9015 автоматический Запас хода 42 часа Частота баланса 28 800 полуколебаний в час Функции Мануальный завод, остановка секунд, дата (около 4:30) Ремешки Резиновый с быстросъёмными шпильками и нейлоновый NATO, оба чёрные

Аббревиатура «CVRT» означает «Covert» — скрытный, что отражается в приглушённой стилистике и цветовой гамме. Цифра «3775» указывает на диаметр корпуса в 37,75 мм. В сочетании с длиной между ушками 46 мм и толщиной 11 мм, часы обещают комфорт и универсальность.

Внутри установлен надёжный и проверенный Miyota 9015 — автоматический калибр с функцией ручного завода, остановкой секундной стрелки и индикатором даты. Внешний вид механизма не демонстрируется — задняя крышка выполнена из стали.

В комплект входят два ремешка: интегрированный резиновый с быстрым креплением и классический нейлоновый NATO. Оба чёрного цвета, что подчёркивает тактическую тематику.

Особенности дизайна и деталей

В отличие от предыдущих моделей AVI-8, циферблат CVRT 3775A лишён излишних деталей. Однако при внимательном рассмотрении можно оценить множество тонких нюансов.

Корпус имеет сложную форму: он сужается к задней крышке, что придаёт часам более плоский профиль на запястье. Верхние поверхности корпуса обработаны сатинированием, фаски отполированы, боковые стороны матовые с пескоструйной обработкой. Чёрный рифлёный безель добавляет изящества.

Циферблат матово-чёрный, с белыми накладными метками, покрытыми толстым слоем Super-LumiNova, что создаёт эффект массивных светящихся блоков. Тонкие стрелки придают часам лёгкую элегантность, не снижая читаемости.

Минутная шкала приподнята, но разделена на пять частей, тогда как секундная стрелка с частотой 4 Гц делает четыре шага в секунду. Это не критично для повседневного использования, но было бы логично согласовать шкалу с частотой хода.

Комфорт и ношение AVI-8 CVRT 3775A

Ношение CVRT 3775A доставило приятные ощущения. Эргономика продумана отлично: корпус удобно облегает запястье, а резиновый ремешок усиливает комфорт и плавность посадки.

Визуально и тактильно часы выглядят дороже своей цены — около €398,95 / US$450 / £421. Они производят впечатление надёжного и качественного инструмента, а детали дизайна удерживают внимание.

Внешний вид явно тактический, поэтому универсальность ограничена повседневной и неформальной одеждой. Однако это соответствует концепции модели «Covert» — скрытной и функциональной.

Итоги: тактические полевые часы под 400 евро

Worn & Wound Creative Services удалось вывести AVI-8 в новую нишу, создав тактические полевые часы с минималистичным дизайном и военной эстетикой. AVI-8, в свою очередь, реализовала проект на высоком уровне. По моему мнению, найти более удачные тактические полевые часы в ценовом сегменте до €400 будет непросто.