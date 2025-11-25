Новый AVI-8 CVRT 3775A Automatic: тактические часы для повседневного использования

Иногда всё, что нужно знать, уже заложено в названии.
AVI-8, произносимое как «Эвиэйт», ясно отражает миссию и вдохновение бренда. Компания известна своими доступными и технически продвинутыми пилотскими часами, вдохновлёнными конкретными боевыми самолётами, такими как Spitfire, Hawker Hurricane или Bell X1. Однако сегодня речь пойдёт о модели AVI-8 CVRT 3775A Automatic, которая не является часовым воплощением исторического самолёта. Вместо этого эти часы позиционируются как тактический инструмент для повседневного ношения, закладывая новый фундамент для бренда.
Контекст появления AVI-8 CVRT 3775A
Интересно, что AVI-8 CVRT 3775A нельзя назвать чисто пилотскими часами. В пресс-релизах их описывают как полевые часы, что совпадает с моими впечатлениями. Тем не менее, дизайн несёт в себе военные и авиационные мотивы. Я могу представить эти часы на запястье современного истребителя или в кабине Lockheed SR-71 Blackbird.
AVI-8 специально привлекла Worn & Wound Creative Services для поиска незанятой ниши на рынке и создания часов для неё. Решение выпустить не пилотскую модель — смелый шаг. Однако очевидно, что за проектом стоят эксперты, которые сохранили военную и авиационную ДНК бренда, одновременно выводя его в новую плоскость. Именно для таких задач и привлекают внешних специалистов — чтобы выйти за рамки привычного.
Новая модель CVRT выделяется и по другим параметрам. Например, она выглядит крайне сдержанно для AVI-8. Если вы знакомы с брендом, то знаете, что «минимализм» — не его стиль. Большинство моделей изобилуют деталями и отсылками к историческим самолётам. CVRT же отличается чистым и простым дизайном, что, вероятно, привлечёт более широкую аудиторию.
Технические характеристики AVI-8 CVRT 3775A
Прежде чем перейти к личным впечатлениям, рассмотрим технические параметры модели:
|Характеристика
|Значение
|Диаметр корпуса
|37,75 мм
|Длина «ушек» (lug-to-lug)
|46 мм
|Толщина корпуса
|11 мм
|Материал корпуса
|Нержавеющая сталь с твёрдым покрытием, устойчивым к царапинам
|Безель
|Чёрный, рифлёный, матовый
|Механизм
|Miyota 9015 автоматический
|Запас хода
|42 часа
|Частота баланса
|28 800 полуколебаний в час
|Функции
|Мануальный завод, остановка секунд, дата (около 4:30)
|Ремешки
|Резиновый с быстросъёмными шпильками и нейлоновый NATO, оба чёрные
Аббревиатура «CVRT» означает «Covert» — скрытный, что отражается в приглушённой стилистике и цветовой гамме. Цифра «3775» указывает на диаметр корпуса в 37,75 мм. В сочетании с длиной между ушками 46 мм и толщиной 11 мм, часы обещают комфорт и универсальность.
Внутри установлен надёжный и проверенный Miyota 9015 — автоматический калибр с функцией ручного завода, остановкой секундной стрелки и индикатором даты. Внешний вид механизма не демонстрируется — задняя крышка выполнена из стали.
В комплект входят два ремешка: интегрированный резиновый с быстрым креплением и классический нейлоновый NATO. Оба чёрного цвета, что подчёркивает тактическую тематику.
Особенности дизайна и деталей
В отличие от предыдущих моделей AVI-8, циферблат CVRT 3775A лишён излишних деталей. Однако при внимательном рассмотрении можно оценить множество тонких нюансов.
Корпус имеет сложную форму: он сужается к задней крышке, что придаёт часам более плоский профиль на запястье. Верхние поверхности корпуса обработаны сатинированием, фаски отполированы, боковые стороны матовые с пескоструйной обработкой. Чёрный рифлёный безель добавляет изящества.
Циферблат матово-чёрный, с белыми накладными метками, покрытыми толстым слоем Super-LumiNova, что создаёт эффект массивных светящихся блоков. Тонкие стрелки придают часам лёгкую элегантность, не снижая читаемости.
Минутная шкала приподнята, но разделена на пять частей, тогда как секундная стрелка с частотой 4 Гц делает четыре шага в секунду. Это не критично для повседневного использования, но было бы логично согласовать шкалу с частотой хода.
Комфорт и ношение AVI-8 CVRT 3775A
Ношение CVRT 3775A доставило приятные ощущения. Эргономика продумана отлично: корпус удобно облегает запястье, а резиновый ремешок усиливает комфорт и плавность посадки.
Визуально и тактильно часы выглядят дороже своей цены — около €398,95 / US$450 / £421. Они производят впечатление надёжного и качественного инструмента, а детали дизайна удерживают внимание.
Внешний вид явно тактический, поэтому универсальность ограничена повседневной и неформальной одеждой. Однако это соответствует концепции модели «Covert» — скрытной и функциональной.
Итоги: тактические полевые часы под 400 евро
Worn & Wound Creative Services удалось вывести AVI-8 в новую нишу, создав тактические полевые часы с минималистичным дизайном и военной эстетикой. AVI-8, в свою очередь, реализовала проект на высоком уровне. По моему мнению, найти более удачные тактические полевые часы в ценовом сегменте до €400 будет непросто.