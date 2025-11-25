Главная » Часы до 500$

Новый AVI-8 CVRT 3775A Automatic: тактические часы для повседневного использования

Новый AVI-8 CVRT 3775A Automatic: тактические часы для повседневного использования Часы до 500$
Автор На чтение 4 мин Просмотров 43 Опубликовано

Иногда всё, что нужно знать, уже заложено в названии.

AVI-8, произносимое как «Эвиэйт», ясно отражает миссию и вдохновение бренда. Компания известна своими доступными и технически продвинутыми пилотскими часами, вдохновлёнными конкретными боевыми самолётами, такими как Spitfire, Hawker Hurricane или Bell X1. Однако сегодня речь пойдёт о модели AVI-8 CVRT 3775A Automatic, которая не является часовым воплощением исторического самолёта. Вместо этого эти часы позиционируются как тактический инструмент для повседневного ношения, закладывая новый фундамент для бренда.

Содержание
  1. Контекст появления AVI-8 CVRT 3775A
  2. Технические характеристики AVI-8 CVRT 3775A
  3. Особенности дизайна и деталей
  4. Комфорт и ношение AVI-8 CVRT 3775A
  5. Итоги: тактические полевые часы под 400 евро

Контекст появления AVI-8 CVRT 3775A

Интересно, что AVI-8 CVRT 3775A нельзя назвать чисто пилотскими часами. В пресс-релизах их описывают как полевые часы, что совпадает с моими впечатлениями. Тем не менее, дизайн несёт в себе военные и авиационные мотивы. Я могу представить эти часы на запястье современного истребителя или в кабине Lockheed SR-71 Blackbird.

AVI-8 специально привлекла Worn & Wound Creative Services для поиска незанятой ниши на рынке и создания часов для неё. Решение выпустить не пилотскую модель — смелый шаг. Однако очевидно, что за проектом стоят эксперты, которые сохранили военную и авиационную ДНК бренда, одновременно выводя его в новую плоскость. Именно для таких задач и привлекают внешних специалистов — чтобы выйти за рамки привычного.

Avi-8 CVRT 3775A pocket shot

Новая модель CVRT выделяется и по другим параметрам. Например, она выглядит крайне сдержанно для AVI-8. Если вы знакомы с брендом, то знаете, что «минимализм» — не его стиль. Большинство моделей изобилуют деталями и отсылками к историческим самолётам. CVRT же отличается чистым и простым дизайном, что, вероятно, привлечёт более широкую аудиторию.

Кстати, Вам также будет интересно:  Лучшие мужские часы для любого бюджета в 2023 году

Технические характеристики AVI-8 CVRT 3775A

Прежде чем перейти к личным впечатлениям, рассмотрим технические параметры модели:

Характеристика Значение
Диаметр корпуса 37,75 мм
Длина «ушек» (lug-to-lug) 46 мм
Толщина корпуса 11 мм
Материал корпуса Нержавеющая сталь с твёрдым покрытием, устойчивым к царапинам
Безель Чёрный, рифлёный, матовый
Механизм Miyota 9015 автоматический
Запас хода 42 часа
Частота баланса 28 800 полуколебаний в час
Функции Мануальный завод, остановка секунд, дата (около 4:30)
Ремешки Резиновый с быстросъёмными шпильками и нейлоновый NATO, оба чёрные

Avi-8 CVRT 3775A case flank side profile

Аббревиатура «CVRT» означает «Covert» — скрытный, что отражается в приглушённой стилистике и цветовой гамме. Цифра «3775» указывает на диаметр корпуса в 37,75 мм. В сочетании с длиной между ушками 46 мм и толщиной 11 мм, часы обещают комфорт и универсальность.

Внутри установлен надёжный и проверенный Miyota 9015 — автоматический калибр с функцией ручного завода, остановкой секундной стрелки и индикатором даты. Внешний вид механизма не демонстрируется — задняя крышка выполнена из стали.

В комплект входят два ремешка: интегрированный резиновый с быстрым креплением и классический нейлоновый NATO. Оба чёрного цвета, что подчёркивает тактическую тематику.

Avi-8 CVRT 3775A dial macro

Особенности дизайна и деталей

В отличие от предыдущих моделей AVI-8, циферблат CVRT 3775A лишён излишних деталей. Однако при внимательном рассмотрении можно оценить множество тонких нюансов.

Корпус имеет сложную форму: он сужается к задней крышке, что придаёт часам более плоский профиль на запястье. Верхние поверхности корпуса обработаны сатинированием, фаски отполированы, боковые стороны матовые с пескоструйной обработкой. Чёрный рифлёный безель добавляет изящества.

AVI-8 CVRT 3775A up-close lume shot

Циферблат матово-чёрный, с белыми накладными метками, покрытыми толстым слоем Super-LumiNova, что создаёт эффект массивных светящихся блоков. Тонкие стрелки придают часам лёгкую элегантность, не снижая читаемости.

AVI-8 CVRT 3775A profile on wrist

Минутная шкала приподнята, но разделена на пять частей, тогда как секундная стрелка с частотой 4 Гц делает четыре шага в секунду. Это не критично для повседневного использования, но было бы логично согласовать шкалу с частотой хода.

Комфорт и ношение AVI-8 CVRT 3775A

Ношение CVRT 3775A доставило приятные ощущения. Эргономика продумана отлично: корпус удобно облегает запястье, а резиновый ремешок усиливает комфорт и плавность посадки.

Визуально и тактильно часы выглядят дороже своей цены — около €398,95 / US$450 / £421. Они производят впечатление надёжного и качественного инструмента, а детали дизайна удерживают внимание.

AVI-8 CVRT 3775A wrist shot

Внешний вид явно тактический, поэтому универсальность ограничена повседневной и неформальной одеждой. Однако это соответствует концепции модели «Covert» — скрытной и функциональной.

AVI-8 CVRT 3775A closeup

Итоги: тактические полевые часы под 400 евро

Worn & Wound Creative Services удалось вывести AVI-8 в новую нишу, создав тактические полевые часы с минималистичным дизайном и военной эстетикой. AVI-8, в свою очередь, реализовала проект на высоком уровне. По моему мнению, найти более удачные тактические полевые часы в ценовом сегменте до €400 будет непросто.

AVI-8 часы до 500$
Команда ONEWATCH

Часовой журнал ONEWATCH – это экспертное сообщество, специализирующееся на обзорах и новостях о наручных часах. Наша цель – предоставить читателям актуальную информацию о последних тенденциях в мире часовой индустрии, а также детальные и объективные обзоры различных моделей часов.

Оцените автора
Наручные часы всех известных брендов
© 2025 ONEWATCH.BY | Авторский проект о наручных часах | Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное копирование материалов сайта допускается только при указании авторства и наличии активной ссылки на onewatch.by