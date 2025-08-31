Новый бренд часов Earthen представляет коллекцию Summit

Новый бренд часов Earthen Company запускает три модели керамических часов, каждая из которых стоит 899 долларов США. Бренд планирует «демократизировать керамические часы» как свою специализацию. Первая коллекция, The Summit Collection, позиционируется как «идеальные часы для лыжников».

В конце июня Earthen Company привлекла внимание любителей часов своим первым постом в Instagram, в котором говорилось о «новой эре в керамике». Позднее публикации раскрыли смысл названия бренда. «Earthen» — сокращение от Earthenware, что напрямую связано с керамикой, и бренд заявил, что будет специализироваться на использовании керамики во всех своих часах. В последующих постах появлялись изображения заснеженных гор и лыж, что теперь, с сегодняшним запуском первой коллекции Summit, становится понятным.

«Мы хотели создать идеальные лыжные часы — водонепроницаемые, хорошо читаемые и долговечные», — говорит Джонатан Чан, соучредитель Earthen Company и The Horology Club. «Керамика позволяет нам экспериментировать с цветами и текстурами отделки так, как не может сталь, при этом оставаясь верными пропорциям и деталям, которые мы любим в винтажных часах». По словам Чана, главная миссия бренда — демократизировать высококачественные керамические часы.

Что касается пропорций, все три модели, вдохновленные лыжными условиями — Overcast, Whiteout и Blue Bird — заключены в керамические корпуса с водонепроницаемостью до 100 метров. Задняя крышка и заводная головка выполнены из стали, при этом головки у часов коллекции Summit сделаны специально увеличенными, чтобы их было удобно использовать даже в лыжных перчатках.

Часы имеют комфортный размер — диаметр 38 мм и тонкий корпус толщиной 9,9 мм. Керамическая поверхность богато обработана — сочетание матовой и полированной отделки выполнено на высоком уровне, что впечатляет, учитывая цену ниже 1000 долларов США.

Самой сдержанной из трех моделей можно назвать конфигурацию «Overcast» с черным керамическим корпусом и черным циферблатом. Это, безусловно, самый незаметный вариант, а использование стареющей Super-LumiNova придает циферблату винтажный военный стиль. Визуально он очень напоминает полевые часы IWC, особенно те, что выпускались для Королевских ВВС Великобритании (RAF). Логотип с горной вершиной Earthen также напоминает шеврон, который печатался на циферблатах RAF. Если приоритет — читаемость, то строгий и четкий дизайн военных циферблатов IWC — отличный источник вдохновения.

«Whiteout» вызывает ассоциации с озером Тахо и RAF, если вы понимаете, о чем я. Белый керамический корпус напоминает мрамор, а линии обработки менее заметны, чем в черном корпусе.

Из трех моделей Blue Bird выделяется больше всего. Во-первых, у нее белый циферблат, в то время как у двух других — черные. Во-вторых, по периметру сапфирового стекла проходит синее кольцо. На первый взгляд, читаемость кажется ниже из-за серого цвета логотипов, часовых меток и минутной шкалы. Однако это не просто белый циферблат — это диск с люминесцентным покрытием. Поэтому в темных условиях Blue Bird значительно выигрывает в читаемости.

В часах установлен механизм Miyota, обеспечивающий надежное и экономичное хронометраж. Тем не менее, цена в 899 долларов за керамические часы стала для нас настоящим сюрпризом. Earthen также включает в комплект два сменных ремешка: первый — из резины с парусиновой текстурой, второй — нейлоновый NATO. Оба варианта отлично подходят для активного использования, например, при катании на лыжах.

Я бы не сказал, что The Summit Collection — самая инновационная в плане дизайна, но удивительно, что Earthen Company смогла создать такие керамические часы по цене 899 долларов. Миссия бренда — демократизировать керамические часы, и для первого релиза сделать подарок поклонникам винтажных размеров и стилистики пилотских часов RAF — отличный старт. По мере развития бренда будет интересно увидеть его дальнейшие проекты.

Цена и доступность коллекции Earthen Company Summit Collection

Коллекция Earthen Summit Collection уже доступна для покупки. Каждая модель будет выпущена ограниченным тиражом в 100 экземпляров в первом релизе, но после распродажи планируется повторный выпуск. Цена: 899 долларов США.