Новый David Candaux DC12 MaveriK

Кто любит хранить секреты? Этот парень — точно нет!

Однако, когда мы посетили Давида Канда (David Candaux) на Geneva Watch Days 2025, нам пришлось пообещать не разглашать информацию о предстоящем релизе. Почти через четыре недели я с радостью рассказываю о новой модели DC12 MaveriK. Это была одна из моих любимых новинок на выставке, и сейчас я объясню почему.

Встреча с Давидом Канда

Мне посчастливилось кратко познакомиться с Давидом Канда на мероприятии независимых часовщиков, организованном Phillips в Лондоне в прошлом году. Он оказался дружелюбным и открытым человеком — качества, которые не всегда ассоциируются с высококлассным независимым часовым производством. Его творения уникальны и не похожи на продукцию других брендов, в том числе благодаря интуитивно понятной телескопической заводной головке с кнопкой в нижней части корпуса. Помимо современного дизайна, Канда — настоящий мастер механизмов. Технически он раздвигает границы, но при этом его механика тесно связана с традициями и современными мастерами часового дела. С новой моделью DC12 MaveriK он вновь создал поразительный механизм и, к счастью, поместил его в более компактный корпус.

David Candaux DC12 MaveriK

Новая DC12 от Давида Канда сразу узнаваема как изделие мастера. Профиль корпуса и вертикально расположенная заводная головка — явные признаки. Однако по сравнению с моделью DC7 Blue Hawk, MaveriK предстает в новом облике. Корпус выполнен из титана Grade 5 с продольной сатинировкой, демонстрируя эволюцию фирменного дизайна корпуса бренда. Форма стала более компактной, что позволило получить удобный диаметр 39,5 мм. Размер «ушко к ушку» не указан, но это наконец-то часы Канда, которые подходят для более тонкого запястья.

Впечатляющий дизайн корпуса с точной конструкцией

Многокомпонентный корпус имеет изогнутый профиль, плотно облегающий запястье. Полированные и сатинированные поверхности подчеркивают сложные изгибы на каждой грани. Особенно привлекает внимание внутренняя часть ушек, сочетающая острые грани и мягкие линии. Двойной ступенчатый безель демонстрирует вогнутые и выпуклые изгибы в зависимости от угла обзора, повторяя форму уникального сапфирового стекла. Кстати, это часы с верхней загрузкой, а винты на боковых частях корпуса служат для его открытия. Несмотря на то, что DC12 MaveriK может показаться хрупкой новинкой Haute Horlogerie, он создан для ежедневного ношения. Водозащита 50 м и резиновый ремешок с застежкой на липучке делают его пригодным не только для демонстрации друзьям.

Естественно, часы оснащены фирменной заводной головкой Канда на отметке «6 часов». Она функционирует как традиционная головка с несколькими фиксированными положениями. Компания также получила два патента, связанных с конструкцией головки. Защищенная система завода предотвращает передачу энергии в неправильном направлении. Кроме того, головка получила новую компактную и точную сборку для завода и установки времени.

Детали циферблата

Как и корпус, циферблат DC12 MaveriK изобилует деталями. Это, пожалуй, моя любимая композиция у бренда. Форма повторяет сложную кривизну корпуса, где одни стороны выше других. Основа выполнена из никелевого серебра с матовым сероватым покрытием. Алмазно отполированные кольца окружают диск часов из белого опала. Индексы в форме батонов изготовлены из серого золота. Наконец, сапфир используется в качестве прозрачного окна для индикации малой секунды в верхней части циферблата. Это приятный дизайн, балансирующий на грани классики и современности.

Механизм C30 — впечатляющее достижение

У Давида Канда механизмы не менее захватывающие, чем внешний вид. DC12 MaveriK оснащены механизмом с богатой историей, но крайне редким. Канда создал калибр C30 — механизм с одной передачей, приводящей в движение два баланса, соединенных дифференциалом. В резонансных часах балансы работают независимо, но синхронизируются, обеспечивая впечатляющую точность. Обычно из-за энергетических требований каждого барабана дифференциал не устанавливают на секундный ход, что снижает точность. Канда решил эту проблему, разработав «летающий» спутниковый планетарный дифференциал, установленный на спирали баланса в секундном механизме. Это позволяет двум балансам достигать равновесия и корректировать отклонения в реальном времени. На циферблате это видно в виде вращающегося элемента, который делает полный оборот за 60 секунд.

В итоге получился механизм с ручным заводом, запасом хода 58 часов и частотой 21 600 полуколебаний в час. Как и положено часам такого класса, применены многочисленные техники ручной отделки: англаж, зеркальная полировка, прямое зернение, перляж и пескоструйная обработка.

DC12 MaveriK впечатляет на запястье

Я научился ценить сложные, прогрессивно спроектированные часы, но большинство из них крупные и плохо сидят на руке. Часто они больше подходят для разговоров, чем для повседневного использования. DC12 MaveriK — исключение. Благодаря умеренным размерам, включая толщину 11,9 мм, часы ощущаются естественным продолжением руки. Для некоторых дизайн может показаться слишком современным для ежедневного ношения, но по функционалу они справляются на отлично.

Итоговые впечатления

Новый David Candaux DC12 MaveriK — особенные часы. По сравнению с предыдущими моделями они более сфокусированы, компактны и в некотором смысле более сдержанны. Это касается и впечатляющих материалов и деталей циферблата. Что касается механизма, это настоящий шедевр с инновационным «летающим» спутниковым планетарным дифференциалом от Канда. Как небольшой часовщик, Давид Канда выпускает ограниченное количество часов в год. Учитывая это, DC12 — лимитированная модель с ценой выше шестизначной отметки. Да, это дорого, но я не ожидаю, что потенциальные покупатели откажутся от такой покупки.