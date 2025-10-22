Новый Omega Speedmaster Grey Side Of The Moon

Аполлон-8 — первый космический полёт, достигший Луны.

На борту находились астронавты NASA Фрэнк Борман, Джим Ловелл и Уильям Андерс. Путь до Луны занял у них 68 часов, и в течение первых 66 часов окна космического корабля были обращены к Земле.

Аполлон-8 должен был облететь Луну с обратной стороны (всего он совершил 10 орбит вокруг Луны), при этом связь с Центром управления полётами прерывалась на 32 минуты и 37 секунд. Примерно в 70 милях над поверхностью Луны ситуация изменилась, и астронавты наконец увидели лунную поверхность.

Когда связь с Центром управления была восстановлена, астронавт Ловелл прокомментировал увиденное, пролетая над Морем Изобилия:

«Луна по сути серого цвета, без оттенков; выглядит как гипс или сероватый пляжный песок. Мы видим довольно много деталей… Кратеры все сглажены. Их много, некоторые из них — более новые»

Speedmaster Grey Side of the Moon

Omega решила выгравировать первую часть описания Ловелла (с британской орфографией) на задней крышке нового Speedmaster Grey Side of the Moon. Эта модель не первая в своём роде: Omega представила Grey Side of the Moon в 2014 году, через год после дебюта Dark Side of the Moon. Однако новая версия заменяет автоматический калибр 9300 на ручной калибр 3869.

Серый керамический материал используется в корпусе, кнопках и заводной головке, а также на застёжке (в сочетании с титаном). Благодаря ручному калибру Speedmaster Grey Side of the Moon имеет те же размеры корпуса, что и Dark Side of the Moon Apollo 8, включая общую толщину 12,97 мм. Эти две модели — самые тонкие керамические Speedmaster в каталоге.

Аполлон-8 и Grey Side используют калибр 3869

Новый Speedmaster Grey Side of the Moon черпает вдохновение как из первой версии Grey Side of the Moon, так и из модели Dark Side of the Moon Apollo 8, текущая версия которой вышла в начале 2024 года. Dark Side of the Moon Apollo 8 оснащён лазерно-гравированным механизмом, на мостах которого изображена поверхность Луны.

Ближняя сторона Луны расположена на циферблате, а обратная — на задней крышке. Механизм в Grey Side — тот же калибр, что и в Apollo 8. В отличие от новых моделей Dark Side of the Moon, о которых мы рассказывали на прошлой неделе, Grey Side оснащён ручным калибром 3869.

Этот механизм основан на калибре 3861, но имеет уникальное оформление в виде лунной поверхности. Подробно описывать этот механизм не нужно, так как калибр 3861 мы уже неоднократно рассматривали. Калибр 3869 обладает теми же характеристиками: сертификация Master Chronometer, частота 21 600 полуколебаний в час, коаксиальный спуск и запас хода 50 часов.

Скелетонизированный циферблат

В отличие от моделей Speedmaster Dark Side of the Moon, Grey Side of the Moon не имеет ступенчатого циферблата. Вместо этого он оснащён серым скелетонизированным циферблатом с нанесёнными люминесцентными часовыми метками и белыми отметками для обычных минут и секунд хронографа. 30-минутный и 12-часовой счётчики хронографа — сплошные, а счётчик бегущих секунд — скелетонизированный. Благодаря скелетонизации и лазерной гравировке поверхность циферблата обладает большой глубиной.

Сначала циферблат может показаться перегруженным, но после привыкания вы обнаружите высокий уровень детализации. Субциферблаты на 3 и 6 часах имеют концентрический узор, который также встречается на некоторых моделях Moonwatch.

Маленький субциферблат на 9 часах открывает вид на другую часть украшенного механизма. Однако здесь нет ракеты Сатурн — это уникальная особенность версии Dark Side of the Moon Apollo 8, которая остаётся в каталоге.

Металлический вид

Новый серый керамический Speedmaster от Omega имеет сочетание матовых и полированных поверхностей. Плазменно обработанная керамика (отсюда и немного более высокая цена по сравнению с моделью Apollo 8) иногда приобретает металлический блеск, особенно когда на неё попадают солнечные лучи на запястье. В другие моменты (или под другими углами) она становится почти чёрно-серой. Эта модель из керамической коллекции невероятно универсальна.

Speedmaster Grey Side of the Moon на запястье

Проведя более недели с моделями Dark Side of the Moon на запястье, я решил также опробовать новый Omega Speedmaster Grey Side of the Moon.

Большинство отзывов о новых моделях Dark Side и Grey Side of the Moon касались их размеров. В определённой степени я понимаю эту реакцию. Диаметр 44,25 мм — это много, как и расстояние между ушками 50 мм. Но — и здесь есть «но» — все, кому я давал примерить эти часы, будь то в офисе, ресторане или в компании друзей, не догадывались о таких размерах.

Только после того, как я говорил им, что это 44,25 мм, они удивлялись. Это значит, что эти керамические Speedmaster носятся очень комфортно. Возможно, на очень тонком запястье они будут казаться большими, но в целом ощущаются не намного крупнее обычных Moonwatch диаметром 42 мм. Если вам нравится дизайн Dark или Grey Side of the Moon, обязательно попробуйте их в бутике Omega. Вас может ждать приятный сюрприз. Если же часы всё равно кажутся слишком большими для вашего запястья, по крайней мере вы попробовали.

Подходят ли для тонких запястий?

Когда мы тестировали Speedmaster Grey Side of the Moon 2014 года, мой коллега написал:

«Что касается GSotM на запястье — вау! Мне он действительно очень понравился, и я носил его ВЕЗДЕ. Я сочетал его с чем угодно — от шорт и футболки до делового костюма, и он всегда отлично смотрелся. На моём маленьком запястье он был невероятно комфортен и совсем не выглядел как слишком большие часы.»

У него запястье гораздо тоньше моего — 16,51 см (6,5 дюйма).

Всё о комфорте

В любом случае, я первым сниму часы, если они неудобны, будь то часы для обзора или примерка в бутике или на мероприятии бренда. Часы должны быть комфортными на запястье, иначе вы не будете их носить так часто, как хотелось бы.

У меня запястье 18 см, и с момента получения новых моделей Dark и Grey Side of the Moon не прошло ни одного дня, чтобы я не носил одну из них без перерыва. Пока не могу сказать, какая из них мне нравится больше — Speedmaster Grey Side of the Moon или «Тёмный Вейдер». Это предстоит выяснить в ближайшие недели. Обе модели с ручным заводом и невероятно удобны на моём запястье.

Обратите внимание на текстуру лунной поверхности внутри ремешка Мне немного больше нравится резиновый ремешок, хотя нейлоновый ремешок, доступный для Speedmaster Grey Side of the Moon, выглядит и ощущается очень мягким и шелковистым.

Все версии оснащены одинаковой складной застёжкой из титана и керамики. Это также заставило меня задуматься о том, что я хочу резиновый ремешок для своего обычного Moonwatch.

Улыбка

Даже сейчас, когда обзоры всех новых керамических моделей Speedmaster завершены, я всё ещё часто надеваю их на весь день (пока не нужно возвращать в Omega, конечно). Эти новые часы Dark и Grey Side of the Moon очень удобны в носке и, что самое главное, вызывают улыбку на моём лице, когда я смотрю на них на запястье.

Доступность и цены

Grey Side of the Moon доступен в двух вариантах, как показано в этой статье. Один с резиновым ремешком (ref. 310.92.44.50.06.002), другой — с тканевым (ref. 310.92.44.50.06.001). Оба ремешка имеют ширину 21 мм, как и у моделей Dark Side. Резиновый ремешок немного тяжелее: с ним часы весят 101 грамм, а с тканевым — всего 94 грамма.

Все предыдущие модели Dark и Grey Side of the Moon сняты с производства, за исключением издания Apollo 8. Обзор можно найти.