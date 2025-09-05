Главная » Мужские часы

Новый Zenith Defy Chronograph USM уже здесь!

Что если бы модель Defy 1969 года была оснащена хронографом El Primero?

А что если бы её дизайн был вдохновлён модульной мебельной системой USM Haller, дебютировавшей на четыре года раньше? Ответ — Zenith Defy Chronograph USM 2025 года. Четыре модели с циферблатами в фирменных оттенках USM и тонкими деталями, отсылающими к узнаваемым модульным шкафам, входят в капсульную коллекцию, посвящённую вечному швейцарскому дизайну 1960-х годов. Да, USM — это так же швейцарски, как и высококлассное часовое производство. Мебель служит всю жизнь и остаётся актуальной и сегодня, как и в момент своего появления. Defy Chronograph USM сочетает ретро-вдохновение со стилем, который никогда не выходит из моды. Всё это — в четырёх фирменных цветах USM: зелёном, чисто-оранжевом, золотисто-жёлтом и горечавково-синем.

Цвета четырёх моделей Zenith Defy Chronograph USM яркие и запоминающиеся, но не менее примечательно, что это первый Defy с восьмиугольным силуэтом и четырнадцатигранным безелем, доступный в версии с хронографом. Оригинальный Defy 1969 года с его резкими углами и гранёными контурами выпускался в разных вариантах, но не в хронографе. Теперь, спустя 56 лет, ожидание окончено — встречайте Zenith Defy Chronograph USM. Капсульная коллекция из четырёх часов, каждый цвет циферблата ограничен 60 экземплярами, уже доступна.

Представляем Zenith Defy Chronograph USM в четырёх фирменных цветах

Сотрудничество двух известных швейцарских брендов, таких как Zenith и USM, — не новость; вспомните, например, Hublot Big Bang Unico Nespresso Origin. Тем не менее, когда легендарная мебель и часы с сопоставимой репутацией «сливаются», может родиться нечто особенное. Мы оставим вам право решать, станет ли коллаборация Zenith и USM классикой. А пока давайте рассмотрим детали, чтобы вы могли составить объективное мнение после прочтения.

Zenith Defy Chronograph USM Gentian Blue

Восьмиугольный силуэт Zenith Defy, четырнадцатигранный безель и фирменный дизайн USM — родственные души. Дизайн ясен, структурирован и силён, создавая динамичное взаимодействие геометрии и поверхностей. Полированные стальные рамки USM Haller напоминают безель часов. Плоские панели мебели похожи на циферблат. Но именно на циферблате Defy Chronograph USM сотрудничество оживает.

Zenith Defy Chronograph USM Golden Yellow

Корпус 37,3 мм и браслет «лестница»

Четыре версии Defy Chronograph USM выполнены в корпусе диаметром 37,3 мм, соответствующем стилю 1960-х годов. Восьмиугольная форма корпуса дополнена четырнадцатигранным безелем, а кнопки хронографа в стиле pump — ещё один ретро-элемент эпохи. Завершает образ культовый браслет «лестница», разработанный Gay Frères в 1969 году эксклюзивно для Zenith. Часы водонепроницаемы до 100 метров, что доказывает: акцент на дизайне не означает отказ от функциональности.

Циферблат украшен накладными квадратными часовыми метками с горизонтальными канавками, подчёркивающими архитектурную идентичность часов. Новый Defy Chronograph представлен в четырёх ярких фирменных цветах USM: зелёном, чисто-оранжевом, золотисто-жёлтом и горечавково-синем. Также можно заказать модульный шкаф USM Haller в этих же цветах. Три счётчика хронографа расположены в классическом стиле El Primero и имеют серебристое покрытие с концентрическим азурированным узором, перекликающимся с дизайном ручки USM.

Циферблат содержит и другие отсылки к мебели. Например, секундная стрелка хронографа украшена миниатюрным шарниром USM Haller. Она также покрыта Super-LumiNova для видимости в темноте — фирменный штрих Zenith.

Case back of the Zenith Defy Chronograph USM

El Primero внутри, логотипы на задней крышке

Внутри первого ретро-хронографа Defy бьётся калибр El Primero 400 — эволюция легендарного El Primero 3019 PHC 1969 года. Механизм с частотой 5 Гц оснащён автоматическим заводом, колонным колесом хронографа и компоновкой с центральными часами и минутами; малой секундой на 9 часах, функциями хронографа и датой на 4:30.

Механизм El Primero 400 с открытым ротором, украшенным символической звездой бренда из Ле Локля, виден через сапфировую заднюю крышку. Ротор украшен ажурной звездой ZENITH. По бокам расположены логотипы Zenith El Primero и USM, чтобы вы не забывали, что это часы коллаборации. Хотя глубокие цвета циферблата USM сложно не заметить!

Zenith Defy Chronograph USM box

Цена Zenith Defy Chronograph USM составляет 10 900 швейцарских франков / 11 800 долларов США. Часы доступны как по отдельности, так и в наборе. В любом случае они поставляются в специальном модульном кейсе USM Haller — настоящем уникальном торговом предложении, если спросите меня. А вы согласны? И что вы думаете о первом ретро-хронографе Defy в особых дизайнерских цветах? Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях.

Технические характеристики часов

Параметр Описание
Модель Defy Chronograph USM
Референс Gentian Blue: 03.A780.400/19.M3642 / Golden Yellow: 03.A780.400-1/65.M3642 / Green: 03.A780.400-2/91.M3642 / Pure Orange: 03.A780.400-3/56.M3642
Циферблат Горечавково-синий, золотисто-жёлтый, зелёный, чисто-оранжевый / родиевое покрытие, гранёные стрелки с SuperLuminova SLN C1
Материал корпуса Нержавеющая сталь, завинчивающаяся стальная заводная головка
Размер корпуса Восьмиугольный корпус диаметром 37,3 мм с четырнадцатигранным безелем
Механизм Автоматический El Primero 400, хронограф с колонным колесом / кремниевое анкерное колесо и рычаг / ротор с узором «Côtes de Genève» и логотипами Zenith & USM
Водонепроницаемость 100 метров
Браслет Нержавеющая сталь, браслет «лестница»
Функции Часы и минуты по центру, малая секунда на 9 часах / хронограф: центральная секундная стрелка, 12-часовой счётчик на 6 часах, 30-минутный счётчик на 3 часах / дата на 4:30
Цена 10 900 CHF / 11 800 USD
Особые примечания Каждый цвет циферблата ограничен 60 экземплярами

