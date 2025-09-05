Новый Zenith Defy Chronograph USM уже здесь!

Что если бы модель Defy 1969 года была оснащена хронографом El Primero?

А что если бы её дизайн был вдохновлён модульной мебельной системой USM Haller, дебютировавшей на четыре года раньше? Ответ — Zenith Defy Chronograph USM 2025 года. Четыре модели с циферблатами в фирменных оттенках USM и тонкими деталями, отсылающими к узнаваемым модульным шкафам, входят в капсульную коллекцию, посвящённую вечному швейцарскому дизайну 1960-х годов. Да, USM — это так же швейцарски, как и высококлассное часовое производство. Мебель служит всю жизнь и остаётся актуальной и сегодня, как и в момент своего появления. Defy Chronograph USM сочетает ретро-вдохновение со стилем, который никогда не выходит из моды. Всё это — в четырёх фирменных цветах USM: зелёном, чисто-оранжевом, золотисто-жёлтом и горечавково-синем.

Цвета четырёх моделей Zenith Defy Chronograph USM яркие и запоминающиеся, но не менее примечательно, что это первый Defy с восьмиугольным силуэтом и четырнадцатигранным безелем, доступный в версии с хронографом. Оригинальный Defy 1969 года с его резкими углами и гранёными контурами выпускался в разных вариантах, но не в хронографе. Теперь, спустя 56 лет, ожидание окончено — встречайте Zenith Defy Chronograph USM. Капсульная коллекция из четырёх часов, каждый цвет циферблата ограничен 60 экземплярами, уже доступна.

Представляем Zenith Defy Chronograph USM в четырёх фирменных цветах

Сотрудничество двух известных швейцарских брендов, таких как Zenith и USM, — не новость; вспомните, например, Hublot Big Bang Unico Nespresso Origin. Тем не менее, когда легендарная мебель и часы с сопоставимой репутацией «сливаются», может родиться нечто особенное. Мы оставим вам право решать, станет ли коллаборация Zenith и USM классикой. А пока давайте рассмотрим детали, чтобы вы могли составить объективное мнение после прочтения.

Восьмиугольный силуэт Zenith Defy, четырнадцатигранный безель и фирменный дизайн USM — родственные души. Дизайн ясен, структурирован и силён, создавая динамичное взаимодействие геометрии и поверхностей. Полированные стальные рамки USM Haller напоминают безель часов. Плоские панели мебели похожи на циферблат. Но именно на циферблате Defy Chronograph USM сотрудничество оживает.

Корпус 37,3 мм и браслет «лестница»

Четыре версии Defy Chronograph USM выполнены в корпусе диаметром 37,3 мм, соответствующем стилю 1960-х годов. Восьмиугольная форма корпуса дополнена четырнадцатигранным безелем, а кнопки хронографа в стиле pump — ещё один ретро-элемент эпохи. Завершает образ культовый браслет «лестница», разработанный Gay Frères в 1969 году эксклюзивно для Zenith. Часы водонепроницаемы до 100 метров, что доказывает: акцент на дизайне не означает отказ от функциональности.

Циферблат украшен накладными квадратными часовыми метками с горизонтальными канавками, подчёркивающими архитектурную идентичность часов. Новый Defy Chronograph представлен в четырёх ярких фирменных цветах USM: зелёном, чисто-оранжевом, золотисто-жёлтом и горечавково-синем. Также можно заказать модульный шкаф USM Haller в этих же цветах. Три счётчика хронографа расположены в классическом стиле El Primero и имеют серебристое покрытие с концентрическим азурированным узором, перекликающимся с дизайном ручки USM.

Циферблат содержит и другие отсылки к мебели. Например, секундная стрелка хронографа украшена миниатюрным шарниром USM Haller. Она также покрыта Super-LumiNova для видимости в темноте — фирменный штрих Zenith.

El Primero внутри, логотипы на задней крышке

Внутри первого ретро-хронографа Defy бьётся калибр El Primero 400 — эволюция легендарного El Primero 3019 PHC 1969 года. Механизм с частотой 5 Гц оснащён автоматическим заводом, колонным колесом хронографа и компоновкой с центральными часами и минутами; малой секундой на 9 часах, функциями хронографа и датой на 4:30.

Механизм El Primero 400 с открытым ротором, украшенным символической звездой бренда из Ле Локля, виден через сапфировую заднюю крышку. Ротор украшен ажурной звездой ZENITH. По бокам расположены логотипы Zenith El Primero и USM, чтобы вы не забывали, что это часы коллаборации. Хотя глубокие цвета циферблата USM сложно не заметить!

Цена Zenith Defy Chronograph USM составляет 10 900 швейцарских франков / 11 800 долларов США. Часы доступны как по отдельности, так и в наборе. В любом случае они поставляются в специальном модульном кейсе USM Haller — настоящем уникальном торговом предложении, если спросите меня. А вы согласны? И что вы думаете о первом ретро-хронографе Defy в особых дизайнерских цветах? Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях.

Технические характеристики часов