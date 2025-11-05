Обзор часов Air-King 126900: всё о наручных часах Rolex

Air-King — без сомнения, одни из моих любимых часов от Rolex. Модель ref. 114200 у меня с 2017 года, когда я купил их во время поездки в Милан в конце двадцатых. Air-King всегда была своего рода «чёрной овцой» в линейке Rolex. Это не классический Oyster Perpetual, и, на мой взгляд, не чисто спортивные часы, как хронограф или дайверские модели. Это предложение от Rolex для тех, кто хочет выделяться. Oyster Perpetual 36 мм — хорошие часы, но они достаточно «стерильны», отличаясь обычно только цветом циферблата (не считая недавних лимитированных выпусков). Air-King всегда предлагала игривость в дизайне — маркеры, индексы (иногда нанесённые, иногда нет), отделка циферблата — от лакированной до солнечной, в разных цветах. Содержание Современная версия Air-King 126900 Улучшения по сравнению с прошлым Ежедневное ношение Выдающийся циферблат Механизм Итоговые впечатления Полезно знать Современная версия Air-King 126900 Новые Air-King 126900, которые я лично ношу и тестирую последние несколько недель, и которые восхищают меня с момента выхода почти идентичной модели 116900 в 2016 году, подтверждают эту концепцию. Теперь часы не имеют прежней формы корпуса Oyster Perpetual и не похожи на другие Rolex по дизайну циферблата. Air-King стала отдельной моделью с кардинально изменённой формой и философией с момента своего появления как часы британских пилотов в 1945 году. Улучшения по сравнению с прошлым

До 2016 года Air-King всегда была 34-миллиметровой моделью, что многим казалось слишком маленьким для современных часов. Маленький корпус был функционален для пилотов — свобода и лёгкость движений запястья во время навигации в стрессовых условиях. Новая Air-King теперь предлагается только в корпусе 40 мм — значительный рост, связанный с её новым статусом «часов скорости на суше». Это связано с тем, что Air-King частично создана в честь Bloodhound LSR — британского автомобиля, способного развивать скорость до 1000 миль в час.

Форма и размер корпуса теперь почти идентичны современному Rolex Submariner, некоторые называют её «супер-кейсом». Корпус имеет характерный плоский профиль с боковой стороны и оснащён аналогичной заводной головкой и защитой. Безель остался узким и высокополированным из нержавеющей стали, но теперь плоский или с наклоном, как у Rolex Explorer I. Модель 126900 стала полноценными спортивными часами, перестав быть переходной между классикой и спортом в каталоге Rolex.

С увеличением корпуса увеличился и браслет — теперь шириной 21 мм из-за расширенного расстояния между дужками. Все эти изменения делают ref. 126900 значительно крупнее и заметнее на запястье по сравнению с предшественником.

Ежедневное ношение

Старые 34-миллиметровые Air-King, которые я носил ежедневно с 2017 по 2020 год и иногда ношу сейчас, были, без сомнения, самыми комфортными часами Rolex, а возможно, и вообще из всех моих часов. С новыми размерами ref. 126900 комфорт изменился. Хотя часы по-прежнему удобны, сравнимы с Submariner или новым 40-миллиметровым Explorer, они уже не «исчезают» на руке, как предыдущая модель. Старые Air-King были идеальными для ежедневного ношения, новые — более заметны и массивны.

Положительным изменением в повседневном использовании стала их заметность и уникальный циферблат. Часы привлекают внимание, а циферблат заставляет задержать взгляд, пытаясь уловить фирменный зелёный цвет на длинной секундной стрелке и логотипе Rolex в положении 12 часов.

Выдающийся циферблат

Главная и самая спорная новинка Air-King — это её циферблат. Он представлен в единственной конфигурации, показанной на фото обзора, сочетающей традиционные цвета Rolex, но применённые нестандартно. Как уже упоминалось, секундная стрелка и логотип Rolex зелёные, а корона на циферблате ярко-жёлтая.

Расположение цифр на циферблате заметно отличается от привычного: двойные цифры нанесены краской, а крупные арабские цифры 3, 6 и 9 — нанесены и заполнены люминесцентным составом. При близком рассмотрении циферблат кажется перегруженным информацией, но с обычного расстояния сложность воспринимается мягче. Макет циферблата повторяет расположение приборов на панели Bloodhound LSR — интересная концепция, которую в 2016 году мало кто мог предвидеть. Шрифт надписи «Air-King» остался частично курсивным, но теперь расположен ближе к отметке 6 часов. Мне нравится новый дизайн, хотя он и вызывает споры — многие предпочитают традиционный вид. Новый стиль скорее экспериментальный и непредсказуемый, что необычно для Rolex.

Механизм

В часах установлен калибр 3230 — заметное улучшение по сравнению с предыдущим 3130 в ref. 116900. Новый механизм предлагает запас хода 70 часов и современный спусковой механизм. При заводе вручную движение ощущается более плавным и гармоничным с увеличенным размером корпуса. Как и всегда, механизм сертифицирован как суперхронометр и прошёл строгие тесты после сборки.

Итоговые впечатления

Это отличные часы для тех, кто хочет спортивный Rolex, но при этом предпочитает нестандартные решения. Air-King превратилась в полноценную спортивную модель с уникальным циферблатом. Увеличение размера расширяет аудиторию, делая часы универсальными — «один размер для всех», что Rolex отточил за годы.

Технические характеристики не нуждаются в подробностях: корпус Oyster обеспечивает классическую водозащиту до 100 метров благодаря завинчивающейся заводной головке. Читаемость отличная — белые цифры на чёрном фоне с яркими цветовыми акцентами. Если вы ещё не погрузились в мир Rolex с такими культовыми моделями, как Submariner или Daytona, Air-King — превосходный выбор для начала знакомства с самым известным и любимым часовым брендом.

Полезно знать

Air-King — уникальная модель в линейке Rolex с нестандартным дизайном.

Модель 126900 — спортивные часы с корпусом 40 мм и браслетом 21 мм.

Циферблат вдохновлён приборной панелью Bloodhound LSR.

Механизм калибр 3230 с запасом хода 70 часов и сертификацией суперхронометра.

Водозащита корпуса — 100 метров, завинчивающаяся заводная головка.

Air-King подходит для тех, кто ищет спортивные, но не типичные Rolex.

