Обзор часов Air-King 126900: всё о наручных часах Rolex

До 2016 года Air-King всегда была 34-миллиметровой моделью, что многим казалось слишком маленьким для современных часов. Маленький корпус был функционален для пилотов — свобода и лёгкость движений запястья во время навигации в стрессовых условиях. Новая Air-King теперь предлагается только в корпусе 40 мм — значительный рост, связанный с её новым статусом «часов скорости на суше». Это связано с тем, что Air-King частично создана в честь Bloodhound LSR — британского автомобиля, способного развивать скорость до 1000 миль в час.
Форма и размер корпуса теперь почти идентичны современному Rolex Submariner, некоторые называют её «супер-кейсом». Корпус имеет характерный плоский профиль с боковой стороны и оснащён аналогичной заводной головкой и защитой. Безель остался узким и высокополированным из нержавеющей стали, но теперь плоский или с наклоном, как у Rolex Explorer I. Модель 126900 стала полноценными спортивными часами, перестав быть переходной между классикой и спортом в каталоге Rolex.
С увеличением корпуса увеличился и браслет — теперь шириной 21 мм из-за расширенного расстояния между дужками. Все эти изменения делают ref. 126900 значительно крупнее и заметнее на запястье по сравнению с предшественником.
Ежедневное ношение
Старые 34-миллиметровые Air-King, которые я носил ежедневно с 2017 по 2020 год и иногда ношу сейчас, были, без сомнения, самыми комфортными часами Rolex, а возможно, и вообще из всех моих часов. С новыми размерами ref. 126900 комфорт изменился. Хотя часы по-прежнему удобны, сравнимы с Submariner или новым 40-миллиметровым Explorer, они уже не «исчезают» на руке, как предыдущая модель. Старые Air-King были идеальными для ежедневного ношения, новые — более заметны и массивны.
Положительным изменением в повседневном использовании стала их заметность и уникальный циферблат. Часы привлекают внимание, а циферблат заставляет задержать взгляд, пытаясь уловить фирменный зелёный цвет на длинной секундной стрелке и логотипе Rolex в положении 12 часов.
Выдающийся циферблат
Главная и самая спорная новинка Air-King — это её циферблат. Он представлен в единственной конфигурации, показанной на фото обзора, сочетающей традиционные цвета Rolex, но применённые нестандартно. Как уже упоминалось, секундная стрелка и логотип Rolex зелёные, а корона на циферблате ярко-жёлтая.
Расположение цифр на циферблате заметно отличается от привычного: двойные цифры нанесены краской, а крупные арабские цифры 3, 6 и 9 — нанесены и заполнены люминесцентным составом. При близком рассмотрении циферблат кажется перегруженным информацией, но с обычного расстояния сложность воспринимается мягче. Макет циферблата повторяет расположение приборов на панели Bloodhound LSR — интересная концепция, которую в 2016 году мало кто мог предвидеть. Шрифт надписи «Air-King» остался частично курсивным, но теперь расположен ближе к отметке 6 часов. Мне нравится новый дизайн, хотя он и вызывает споры — многие предпочитают традиционный вид. Новый стиль скорее экспериментальный и непредсказуемый, что необычно для Rolex.
Механизм
В часах установлен калибр 3230 — заметное улучшение по сравнению с предыдущим 3130 в ref. 116900. Новый механизм предлагает запас хода 70 часов и современный спусковой механизм. При заводе вручную движение ощущается более плавным и гармоничным с увеличенным размером корпуса. Как и всегда, механизм сертифицирован как суперхронометр и прошёл строгие тесты после сборки.
Итоговые впечатления
Это отличные часы для тех, кто хочет спортивный Rolex, но при этом предпочитает нестандартные решения. Air-King превратилась в полноценную спортивную модель с уникальным циферблатом. Увеличение размера расширяет аудиторию, делая часы универсальными — «один размер для всех», что Rolex отточил за годы.
Технические характеристики не нуждаются в подробностях: корпус Oyster обеспечивает классическую водозащиту до 100 метров благодаря завинчивающейся заводной головке. Читаемость отличная — белые цифры на чёрном фоне с яркими цветовыми акцентами. Если вы ещё не погрузились в мир Rolex с такими культовыми моделями, как Submariner или Daytona, Air-King — превосходный выбор для начала знакомства с самым известным и любимым часовым брендом.
Полезно знать
- Air-King — уникальная модель в линейке Rolex с нестандартным дизайном.
- Модель 126900 — спортивные часы с корпусом 40 мм и браслетом 21 мм.
- Циферблат вдохновлён приборной панелью Bloodhound LSR.
- Механизм калибр 3230 с запасом хода 70 часов и сертификацией суперхронометра.
- Водозащита корпуса — 100 метров, завинчивающаяся заводная головка.
- Air-King подходит для тех, кто ищет спортивные, но не типичные Rolex.
Читайте больше обзоров и отзывы о часах в часовом журнале Onewatch.by.