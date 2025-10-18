Обзор часов: Armin Strom Mirrored Force Resonance Zeitgeist 1665

Armin Strom продолжает расширять свою впечатляющую серию Resonance новыми моделями.

В своей последней работе бренд сочетает стиль традиционного часового искусства с невероятным мастерством и умением в современной часовом производстве. Результатом стал Armin Strom Mirrored Force Resonance Zeitgeist 1665 — часы, рассказывающие историю овладения искусством часовой резонансной механики. Их дизайн возвращает нас к эпохе Кристиана Гюйгенса, в то время как современный механизм повествует о новаторских достижениях в часовом деле. Пришло время узнать о них подробнее.

Если вы не знакомы с поисками Armin Strom в области часового резонанса, настоятельно рекомендуем ознакомиться с материалами по теме. Мы уже не раз рассказывали о блестящих усилиях бренда по достижению повышенной точности и хронометрической стабильности через концепцию резонанса. Часовые мастера стремятся к этому с XVII века, включая пионера часового дела Кристиана Гюйгенса.

История Armin Strom в поисках резонанса

Для контекста: в 2016 году Клод Грейслер из Armin Strom взялся за эту масштабную часовую задачу, представив запатентованное сцепление Resonance Clutch. Это специальное сцепление соединено с двумя осцилляторами, каждый из которых имеет отдельное балансировочное колесо и спираль, и обеспечивает их синхронизацию. Это уникальное сцепление Resonance Clutch и запатентованная система подвески Resonance Suspension System являются ключевыми элементами фирменного механизма ARF21_ZG, который приводит в движение новые часы Mirrored Force Resonance Zeitgeist 1665. Они обеспечивают непрерывное и предсказуемое поддержание резонансного явления, гарантируя хронометрическую точность и стабильность хода.

Калибр — сердце новых Armin Strom Mirrored Force Resonance Zeitgeist 1665. Однако бренд умело связал прошлое с настоящим в этой модели. Это дань уважения всем выдающимся часовым умам, которые пытались покорить задачу достижения резонанса в часовом деле. Эта новая версия не первая в серии Zeitgeist. Armin Strom представил первые Mirrored Force Resonance Zeitgeist в 2021 году. Минималистичные часы, выполненные из платины, отмечали пятую годовщину запатентованной системы резонанса Armin Strom.

История Armin Strom Mirrored Force Resonance Zeitgeist 1665

Для создания новой модели Zeitgeist 1665 специалисты Armin Strom задумались, как бы выглядели часы, если бы часовщики прошлого решили проблему хрупкости резонанса и представили концепцию наручных часов. Результат — прекрасное сочетание дизайна и отделки из прошлого с современным часовым мастерством. Рассмотрим детали подробнее.

Новые часы имеют корпус из нержавеющей стали диаметром 43 мм, толщиной 11,55 мм и расстоянием от ушка до ушка 49,6 мм. Несмотря на внушительный диаметр, толщина корпуса обеспечивает относительно изящный профиль. Справа на корпусе расположена заводная головка на отметке «3 часа» и кнопка на «2 часа». Заводная головка служит для установки времени, а кнопка активирует резонансную систему. Кнопка позволяет владельцу сбросить два 60-секундных счетчика, что служит визуальным подтверждением точности механизма.

Открытый циферблат — отличный обзор калибра

Внутри корпуса находится смещенный циферблат из 18-каратного белого золота с полированным лаком. Большой открытый циферблат имеет черные метки на белом фоне для часов и минут. Два красиво обработанных вручную, термо-синих стальных «помме» стрелки отслеживают время, а субциферблаты отображают текущие секунды для двух независимых регуляторов.

Благодаря открытому дизайну циферблата открывается отличный обзор механизма. Для Zeitgeist 1665 ручной завод оснащен мостами и платинами с розовым PVD-покрытием. Они придают калибру традиционный вид, не делая его устаревшим. Современный облик двух независимых регуляторов, соединенных резонансным сцеплением слева, уравновешивает классические элементы. Такой дизайн идеально подходит часам.

Калибр ARF21_ZG во всей красе

260-компонентный калибр раскрывает еще больше часового гения, если перевернуть часы. Механизм работает с частотой 25 500 полуколебаний в час, содержит 39 камней и обеспечивает внушительный запас хода в 80 часов. На задней крышке расположена самая большая плата с классической гравировкой. Первая указывает название Zeitgeist, вторая — уникальный номер из лимитированной серии в 25 экземпляров.

Кроме того, задняя крышка из нержавеющей стали содержит практическую информацию: название бренда и модели, а также водозащиту на уровне 3 ATM. Завершает образ красивый темно-серый ремешок из алькантары с контрастной прострочкой и застежкой из нержавеющей стали.

Итоговые впечатления от Armin Strom Mirrored Force Resonance Zeitgeist 1665

Прежде всего, мне очень нравится, как Armin Strom отдает дань прошлому в новых Mirrored Force Resonance Zeitgeist 1665. Классический вид вручную отделанных деталей прекрасно дополняет общий современный и минималистичный стиль Resonance Zeitgeist. Чем дольше смотришь, тем больше нравится контраст между современным корпусом и открытым циферблатом с традиционно отделанными элементами калибра. Это не просто красивая теория, а действительно работающая концепция, оживляющая часы.

Кроме того, серия Resonance — это блестящее подтверждение невероятного уровня часового мастерства Armin Strom. Как отметил Лекс в своей статье о Mirrored Force Resonance Rose Gold, Mirrored Force Resonance — это фирменная модель Armin Strom. В результате мы видим множество вариаций, но ни одна из них не похожа на другую. Часы отличаются компоновкой, материалами и цветовыми решениями, что делает каждую модель уникальной.

Как же вписывается Mirrored Force Resonance Zeitgeist 1665? Благодаря своей интересной предыстории, это, возможно, лучшая модель бренда на сегодняшний день. Лично для меня она — фаворит серии.

Все 25 экземпляров Mirrored Force Resonance Zeitgeist 1665 уже доступны по цене 82 000 швейцарских франков. Для получения дополнительной информации о часах и их доступности посетите официальный сайт Armin Strom.