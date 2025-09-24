Обзор часов Artisans De Genève Absolute Ruby

Возможно, вы смотрите на вершину искусства модификации часов.

Artisans de Genève Absolute Ruby — это персонализированное творение с ценником в 550 000 долларов США. Как следует из названия, рубины занимают центральное место в этом всемирно известном хронографе, который изначально выглядел гораздо скромнее, когда клиент передал его мастерам-модификаторам в часовом ателье в Женеве.

Ранее меня уже впечатляли некоторые творения Artisans de Genève. Особенно запомнились модели с ярко выраженной тематикой рестомода. Honey Green Daytona была невероятно изящной, а Uncatchable GMT-Master II для Фрэнка Абагнейла-младшего — умной во всех смыслах. Новый Absolute Ruby находится на другом полюсе возможностей ателье — это реализация ослепительных и экстравагантных уникальных экземпляров, которых мир никогда не видел и больше не увидит.

Artisans de Genève Absolute Ruby — больше, чем просто моддинг

Известно, кто пришёл в мастерскую Artisans de Genève в самом центре часового города, передал белозолотой Rolex Daytona ref. 116509, который он приобрёл, и рассказал о своём видении «моддерам» из Женевы. Это был мистер SJL — точной информации о нём нет, но известно, что он работает в сфере гостеприимства. По его словам: «Я хотел часы, которые отражали бы мою страсть к красному — моему фирменному цвету. Я попросил лучшее — от камней и оправ до самых сложных техник, не жертвуя сдержанной элегантностью».

Можно с уверенностью сказать, что Artisans de Genève выполнили задачу воплотить страсть мистера SJL к красному цвету. Однако это заняло время. Например, поиск 36 редких рубинов высочайшего качества, которые вы видите в безеле, занял более года. Обычно такое качество встречается только в Haute Joaillerie, а не в часовом деле. Найти 36 идеально подобранных, безупречных рубинов с одинаковой насыщенностью цвета и блеском было настоящим квестом. Как бы ни говорили, но драгоценные камни в безеле идеально сочетаются с красным сапфировым циферблатом, и на достижение идеального оттенка ушло два года исследований и разработок.

Скелетонизация механизма Rolex 4130

Калибр 4130 часов виден сквозь полупрозрачный рубиново-красный циферблат. Хронографический механизм не остался нетронутым, как вы, вероятно, уже заметили. Его подвергли скелетонизации. Artisans de Genève делали это уже много раз, но это не простая работа. Каждый элемент должен быть аккуратно вырезан, фасетирован и отполирован, чтобы показать механизм в его самой чистой и великолепной форме.

Такое же внимание к деталям проявлено и в роторе. Он выполнен из белого золота и украшен красным эмалевым крестом — символом вечности. Даже заводная головка несёт тонкую, едва заметную линию ручной красной эмали.

Дополнительные характеристики и несколько вопросов

Основой послужил белозолотой Rolex Daytona ref. 116509, но часы получили дополнительные «украшения» по вкусу владельца. Помимо 36 рубинов, упомянутых ранее, корпус украшен 52 бриллиантами. Открытый калибр 4130 покрыт никель-палладиевым напылением, а через прозрачную заднюю крышку можно рассмотреть ротор с круговой шлифовкой и декоративной отделкой.

Теперь, когда вы знаете, что создали геммологи, огранщики, инженеры, ювелиры, полировщики и часовщики Artisans de Genève, нравится ли вам Absolute Ruby? Независимо от вашего ответа, это не имеет значения. Artisans de Genève создали Absolute Ruby для мистера SJL, и главное, чтобы он был доволен своими уникальными часами. А теперь позвольте задать вам другой вопрос: если бы у вас был бюджет, чтобы превратить что-то существующее в нечто уникальное, какие часы вы бы выбрали в качестве основы? И, что важнее, как бы они выглядели в итоге? Не торопитесь с ответом и оставьте описание своих мечтаний в комментариях.