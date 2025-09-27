Обзор часов: ArtyA Purity Curvy HMS Mirror Titanium

ArtyA — этот небольшой независимый бренд создаёт одни из самых технически и эстетически смелых швейцарских часов на рынке.

Управляемый творческими и жизненными партнёрами Иваном Арпа и Доминик Арпа-Сирпка, Иван основал ArtyA в 2009 году, привнеся более 30 лет опыта в индустрии, чтобы воплотить своё видение креативных часов. Объединяя знания часового дела с неограниченной творческой свободой, часы ArtyA демонстрируют изобилие индивидуальности и не боятся заявить о себе.

Когда речь идёт о современных часах с спортивным дизайном, скелетонизированными механизмами и креативными способами отображения времени, это обычно означает очень крупные корпуса, которые позволяют любоваться техническими механизмами внутри, но при этом создают компромисс в удобстве ношения. На Geneva Watch Days 2025 у нас была возможность лично познакомиться с моделью Purity Curvy HMS Mirror Titanium, которая сочетает в себе эти характеристики с удобным размером корпуса.

Корпус

Диаметр корпуса Purity Curvy HMS Mirror Titanium составляет 38,5 мм, длина — 43 мм (расстояние от ушка до ушка около 48 мм). Корпус изогнут, а ушки наклонены вниз, что делает часы заметными, но при этом удобными для ношения на большом количестве запястий. Несмотря на то, что расстояние от ушка до ушка кажется большим, дизайн корпуса приятно удивит обладателей тонких запястий, которые ищут удобные часы в таком стиле. Титан толщиной 12 мм вручную полируется, а затем пескоструйно обрабатывается для получения матового покрытия. Полированная кромка остаётся на внешнем крае безеля, создавая визуальный контраст с корпусом.

Обе версии — из титана и чёрного титана — покрыты DLC-покрытием, что повышает устойчивость к царапинам и долговечность корпуса, а также делает корпус менее подверженным отпечаткам пальцев. Водонепроницаемость составляет 50 метров.





Очень интересной особенностью часов является возможность выбора между прозрачной задней крышкой и цельной крышкой с зеркальной отделкой с обеих сторон. Прозрачная крышка позволяет полностью рассмотреть механизм, а владелец может видеть через корпус своё запястье… Однако, если у вас, как и у меня, волосатые руки и вы не хотите, чтобы ваш «приматоподобный» вид отвлекал от открытого механизма, зеркальная титановая крышка отражает заднюю часть механизма, позволяя владельцу любоваться обеими сторонами механизма на запястье, скрывая при этом нежелательные волосы.

Хотя новые титанные версии являются основным объектом обзора, ArtyA также предлагает корпуса из прозрачного сапфира и цветного NanoSapphire. Размеры остаются прежними, но сапфировые версии имеют водонепроницаемость 30 метров. Если вам нужны часы с сапфировым корпусом для водных активностей, ArtyA также предлагает такие модели.

Циферблат

Для полностью скелетонизированного механизма отсутствие традиционного циферблата — это осознанный ход. Тем не менее, компоновка часов предусматривает отображение часов и минут в верхней половине циферблата, а секундная стрелка расположена на дополнительном циферблате внизу. По сторонам на отметках 3 и 9 часов видны два скелетонизированных барабана с пружинами, которые служат необычным индикатором запаса хода. Под секундным циферблатом на отметке 6 часов расположен балансирный механизм. Хотя время читается чётко, основное внимание, кажется, уделяется любованию механизмом, а выбор задней крышки позволяет владельцу решать, как именно это делать.

Стрелки выполнены в стиле «меч», с матовой поверхностью и полированными фасками. Годичная шкала имеет накладные батонные часовые метки и напечатанные минутные деления. Секундный субциферблат оснащён стрелкой того же стиля, что и часы и минуты, с напечатанными индексами. В зависимости от выбранного корпуса доступны несколько цветовых вариантов, включая синие, золотые и серебристые кольца для отображения времени.

Ремешки

Для всех вариантов ArtyA Purity Curvy HMS Mirror Titanium стандартно комплектуется ремешком из нубука, с возможностью выбора других цветов и материалов по запросу. Ремешки оснащены изогнутыми пружинными штырями и фиксируются на запястье титановым классическим застёжкой.

Механизм

Главной звездой здесь является механизм. Purity Curvy Stairway to Heaven — это эволюция механизма Purity Stairway to Heaven от ArtyA, переосмысленная для вертикального отображения, чтобы вписаться в корпус Curvy. Механизм с ручным заводом имеет матовую поверхность, обработанную пескоструйкой, а затем вручную фасонно отполирован. Частота баланса — 4 Гц, регулировка осуществляется традиционным методом с периферийными грузами, что обеспечивает стабильные и точные колебания баланса.

Два барабана используют более длинную и тонкую заводную пружину, что обеспечивает внушительный запас хода в 3 дня. Лопасти отполированы для снижения трения, что обеспечивает линейную подачу энергии к балансу. ArtyA с гордостью заявляет, что их механизмы полностью разработаны и собраны в Швейцарии, при этом они сотрудничают с различными поставщиками из разных регионов.

Вердикт

Моя слабость к современным скелетонизированным часам во многом покорена этой новинкой от ArtyA. Удобный и привлекательный дизайн, который не слишком броский, но при этом уникальный и интересный, позволяет легко представить себе жизнь с такими часами. При ознакомлении с деталями и фотографиями я ожидал увидеть заоблачную цену, делающую их практически недоступными, но был приятно удивлён (по сравнению с другими высококлассными независимыми швейцарскими часовыми брендами). Заглянув на сайт ArtyA, если избегать сапфировых корпусов и сложных усложнений, вы тоже можете приятно удивиться…

Цены и доступность ArtyA Purity Curvy HMS Mirror Titanium

Титановые версии ArtyA Purity Curvy HMS Mirror ограничены 99 экземплярами, а модели с сапфировым корпусом — уникальные экземпляры (piece uniques).

Цена: от CHF 27,900 / €29,900 / US$35,900 (титан), от CHF 47,900 / €51,900 / US$60,900 (прозрачный сапфир), от CHF 77,900 / €83,900 / US$98,900 (цветной NanoSapphire).