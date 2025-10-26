Обзор часов: ArtyA Purity Wavy Central Tourbillon

Если бы у ArtyA была одна ниша, в которой бренд смог бы выделиться (пусть и в небольшом, но впечатляюще исполненном формате), то это были бы новаторские применения сапфира в качестве материала корпуса часов.
Если бы была ещё одна, то это была бы их настойчивость в разработке всё более сложных турбийонов. Новый Purity Wavy Central Tourbillon раскрывает свой главный козырь уже в названии, но учитывая, что это работа ArtyA, можно было ожидать, что часы будут заключены в какой-нибудь безумный корпус из меняющего цвет сапфира. И, сюрприз-сюрприз — именно так и получилось.
Циферблат и механизм
Обычно я бы не стал объединять два таких разных элемента в один подзаголовок, но здесь сделаю исключение, поскольку один из них является яркой особенностью другого. В наши дни турбийоны встречаются повсеместно — хотя стоит отметить, что большинство из них не являются действительно качественными турбийонами. При этом их количество растёт, и выделиться становится всё сложнее. ArtyA вновь обратилась за помощью к мастерам высокой часовой механики и своим давним партнёрам Télôs, и результат говорит сам за себя — если позволите каламбур.
Большой летающий турбийон доминирует на циферблате (как и должно быть), а показ времени возложен на две плавающие стрелки. По цвету все пять экземпляров имеют сапфировые циферблаты, совпадающие с цветом корпуса. Нежные тональные оттенки делают «стрелки» не самыми читаемыми, а их схожий размер не облегчает задачу, но, честно говоря, кому какое дело, когда в центре вращается клетка турбийона диаметром 19 мм?
Перевернув Purity Wavy Central Tourbillon (далее — PWCT), вид с обратной стороны оказывается гораздо более сдержанным, чем я ожидал, особенно от ArtyA. Здесь нет декоративных излишеств — бренд выбрал однородную обработку с матовой поверхностью, без фирменной скелетонизации, к которой мы привыкли. Очевидно, что акцент сделан на лицевой стороне часов, но учитывая, как красиво Télôs умеет украшать свои калибры (пример — Beauregard Dahlia), мне бы хотелось увидеть здесь больше изящества.
Что касается технических характеристик, то механизм PUR-T5 впечатляет: запас хода 72 часа, двойные параллельные барабаны и частота 4 Гц. Он получил номинацию в категории «Мужские усложнения» на GPHG 2024.
Корпус
Да, у PWCT есть большой, заметный турбийон, который привлекает всё внимание, но это же часы ArtyA из сапфира, так что стоит помнить, что здесь наверняка есть и другие «фишки». Конечно, можно выбрать вариант с прозрачным сапфировым корпусом, но для меня это было бы похоже на выбор серого Lamborghini, чтобы «лучше сливаться с толпой». К счастью, ArtyA предлагает PWCT в двух (а может, и четырёх?) оттенках NanoSaphir — одной из самых крутых инноваций в часовом мире. В зависимости от освещения корпус из сапфира буквально меняет цвет, и можно выбрать между зелёно-фиолетовым и янтарно-зелёным.
Для PWCT также доступен третий вариант — радужное сапфировое покрытие, хотя нам не удалось его запечатлеть. Одно можно сказать точно — такие часы не останутся незамеченными, независимо от выбранного цвета корпуса. Что может быть неочевидно на фото — это сильное выпуклое сапфировое стекло, покрывающее циферблат, которое увеличивает толщину корпуса до 14,5 мм. Диаметр корпуса можно выбрать из двух вариантов: 40 мм или 43 мм. Водонепроницаемость у всех моделей и размеров одинаковая — 30 метров. Это не уровень спортивных часов, но для часов такого стиля любой уровень водозащиты выше «никакой» — уже победа. (Напоминаем: у ArtyA уже есть «водяные» часы с сапфировым корпусом).
Ремешок
В зависимости от выбранной модели ArtyA комплектует часы ремешком из нубука или кожи крокодила/аллигатора. Варианты из нубука прошиты в тон и оснащены изогнутыми пружинными планками для более элегантной посадки, а все ремешки имеют фирменную застёжку ArtyA с классической пряжкой.
Вердикт
Центральные турбийоны стали более распространёнными за десять лет после истечения патента Omega, но всё ещё составляют крошечное меньшинство среди всех турбийонных часов. Это значит, что они — ниша в нише, но ArtyA применил достаточно уникальный подход, который действительно соответствует духу бренда, а не просто добавляет усложнение ради усложнения.
Признаюсь, раньше я относился к таким часам скептически, но увидев корпуса NanoSaphir вживую, могу подтвердить — это почти магия, достигнутая исключительно за счёт умелого использования физических свойств материала. Есть несколько моментов, которые я бы хотел изменить в Purity Wavy Central Tourbillon — в первую очередь, более изящное украшение механизма, — но учитывая их сверхограниченный тираж и настоящий новаторский характер, я уверен, что эти часы найдут своих владельцев. И я говорю это серьёзно — если вы купите такие часы, носите их. Представьте, какой это будет трюк на следующей встрече коллекционеров — корпус из сапфира, меняющий цвет!
Цены и доступность ArtyA Purity Wavy Central Tourbillon
ArtyA Purity Wavy Central Tourbillon доступен в пяти различных цветах сапфира. Два варианта с прозрачным сапфиром ограничены по 9 экземпляров каждый, два варианта NanoSaphir — уникальные экземпляры, а наличие радужного сапфира уточняется.
|Бренд
|ArtyA
|Модель
|Purity Central Tourbillon Wavy
|Размеры корпуса
|40 мм (диаметр) x 14,5 мм (толщина) <br> 43 мм (диаметр) x 14,5 мм (толщина)
|Материал корпуса
|Прозрачный сапфир <br> Меняющий цвет NanoSaphir <br> Радужный сапфир
|Водонепроницаемость
|30 метров
|Стекло
|Сапфировое спереди и сзади
|Циферблат
|Цветной сапфир, кольцо с Super-LumiNova
|Ремешок
|Нубук или кожа крокодила, застёжка с пряжкой ArtyA
|Механизм
|PUR-T5, разработан Télôs, автоматический
|Запас хода
|72 часа
|Функции
|Периферийные часы и минуты, центральный турбийон, секунды на турбийоне
|Доступность
|9 экземпляров каждого прозрачного сапфира <br> Уникальные экземпляры NanoSaphir <br> В наличии радужный сапфир — уточняется
|Цена
|CHF 135,000 (прозрачный сапфир) <br> CHF 140,000 (радужный сапфир) <br> CHF 165,000 (NanoSaphir)
ArtyA Purity Wavy Central Tourbillon — это уникальное сочетание инноваций в материалах и сложной часовой механики, которое обязательно привлечёт внимание коллекционеров и ценителей эксклюзивных часов.