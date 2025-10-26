Главная » Обзор часов

Обзор часов: ArtyA Purity Wavy Central Tourbillon

Обзор часов: ArtyA Purity Wavy Central Tourbillon Обзор часов
Автор На чтение 5 мин Просмотров 1 Опубликовано

Если бы у ArtyA была одна ниша, в которой бренд смог бы выделиться (пусть и в небольшом, но впечатляюще исполненном формате), то это были бы новаторские применения сапфира в качестве материала корпуса часов.

Если бы была ещё одна, то это была бы их настойчивость в разработке всё более сложных турбийонов. Новый Purity Wavy Central Tourbillon раскрывает свой главный козырь уже в названии, но учитывая, что это работа ArtyA, можно было ожидать, что часы будут заключены в какой-нибудь безумный корпус из меняющего цвет сапфира. И, сюрприз-сюрприз — именно так и получилось.

Содержание
  1. Циферблат и механизм
  2. Корпус
  3. Ремешок
  4. Вердикт
  5. Цены и доступность ArtyA Purity Wavy Central Tourbillon

Циферблат и механизм

Обычно я бы не стал объединять два таких разных элемента в один подзаголовок, но здесь сделаю исключение, поскольку один из них является яркой особенностью другого. В наши дни турбийоны встречаются повсеместно — хотя стоит отметить, что большинство из них не являются действительно качественными турбийонами. При этом их количество растёт, и выделиться становится всё сложнее. ArtyA вновь обратилась за помощью к мастерам высокой часовой механики и своим давним партнёрам Télôs, и результат говорит сам за себя — если позволите каламбур.

Большой летающий турбийон доминирует на циферблате (как и должно быть), а показ времени возложен на две плавающие стрелки. По цвету все пять экземпляров имеют сапфировые циферблаты, совпадающие с цветом корпуса. Нежные тональные оттенки делают «стрелки» не самыми читаемыми, а их схожий размер не облегчает задачу, но, честно говоря, кому какое дело, когда в центре вращается клетка турбийона диаметром 19 мм?

artya purity wavy central tourbillon movement

Перевернув Purity Wavy Central Tourbillon (далее — PWCT), вид с обратной стороны оказывается гораздо более сдержанным, чем я ожидал, особенно от ArtyA. Здесь нет декоративных излишеств — бренд выбрал однородную обработку с матовой поверхностью, без фирменной скелетонизации, к которой мы привыкли. Очевидно, что акцент сделан на лицевой стороне часов, но учитывая, как красиво Télôs умеет украшать свои калибры (пример — Beauregard Dahlia), мне бы хотелось увидеть здесь больше изящества.

Кстати, Вам также будет интересно:  Представляем лимитированную серию Seiko Presage Sharp Edged Series Zero Halliburton Limited Edition

Что касается технических характеристик, то механизм PUR-T5 впечатляет: запас хода 72 часа, двойные параллельные барабаны и частота 4 Гц. Он получил номинацию в категории «Мужские усложнения» на GPHG 2024.

Корпус

artya purity wavy central tourbillon orange wrist

Да, у PWCT есть большой, заметный турбийон, который привлекает всё внимание, но это же часы ArtyA из сапфира, так что стоит помнить, что здесь наверняка есть и другие «фишки». Конечно, можно выбрать вариант с прозрачным сапфировым корпусом, но для меня это было бы похоже на выбор серого Lamborghini, чтобы «лучше сливаться с толпой». К счастью, ArtyA предлагает PWCT в двух (а может, и четырёх?) оттенках NanoSaphir — одной из самых крутых инноваций в часовом мире. В зависимости от освещения корпус из сапфира буквально меняет цвет, и можно выбрать между зелёно-фиолетовым и янтарно-зелёным.

artya purity wavy central tourbillon iridescent

Для PWCT также доступен третий вариант — радужное сапфировое покрытие, хотя нам не удалось его запечатлеть. Одно можно сказать точно — такие часы не останутся незамеченными, независимо от выбранного цвета корпуса. Что может быть неочевидно на фото — это сильное выпуклое сапфировое стекло, покрывающее циферблат, которое увеличивает толщину корпуса до 14,5 мм. Диаметр корпуса можно выбрать из двух вариантов: 40 мм или 43 мм. Водонепроницаемость у всех моделей и размеров одинаковая — 30 метров. Это не уровень спортивных часов, но для часов такого стиля любой уровень водозащиты выше «никакой» — уже победа. (Напоминаем: у ArtyA уже есть «водяные» часы с сапфировым корпусом).

Ремешок

artya purity wavy central tourbillon green

В зависимости от выбранной модели ArtyA комплектует часы ремешком из нубука или кожи крокодила/аллигатора. Варианты из нубука прошиты в тон и оснащены изогнутыми пружинными планками для более элегантной посадки, а все ремешки имеют фирменную застёжку ArtyA с классической пряжкой.

Вердикт

artya purity wavy central tourbillon purple

Центральные турбийоны стали более распространёнными за десять лет после истечения патента Omega, но всё ещё составляют крошечное меньшинство среди всех турбийонных часов. Это значит, что они — ниша в нише, но ArtyA применил достаточно уникальный подход, который действительно соответствует духу бренда, а не просто добавляет усложнение ради усложнения.

Признаюсь, раньше я относился к таким часам скептически, но увидев корпуса NanoSaphir вживую, могу подтвердить — это почти магия, достигнутая исключительно за счёт умелого использования физических свойств материала. Есть несколько моментов, которые я бы хотел изменить в Purity Wavy Central Tourbillon — в первую очередь, более изящное украшение механизма, — но учитывая их сверхограниченный тираж и настоящий новаторский характер, я уверен, что эти часы найдут своих владельцев. И я говорю это серьёзно — если вы купите такие часы, носите их. Представьте, какой это будет трюк на следующей встрече коллекционеров — корпус из сапфира, меняющий цвет!

Цены и доступность ArtyA Purity Wavy Central Tourbillon

ArtyA Purity Wavy Central Tourbillon доступен в пяти различных цветах сапфира. Два варианта с прозрачным сапфиром ограничены по 9 экземпляров каждый, два варианта NanoSaphir — уникальные экземпляры, а наличие радужного сапфира уточняется.

Бренд ArtyA
Модель Purity Central Tourbillon Wavy
Размеры корпуса 40 мм (диаметр) x 14,5 мм (толщина) <br> 43 мм (диаметр) x 14,5 мм (толщина)
Материал корпуса Прозрачный сапфир <br> Меняющий цвет NanoSaphir <br> Радужный сапфир
Водонепроницаемость 30 метров
Стекло Сапфировое спереди и сзади
Циферблат Цветной сапфир, кольцо с Super-LumiNova
Ремешок Нубук или кожа крокодила, застёжка с пряжкой ArtyA
Механизм PUR-T5, разработан Télôs, автоматический
Запас хода 72 часа
Функции Периферийные часы и минуты, центральный турбийон, секунды на турбийоне
Доступность 9 экземпляров каждого прозрачного сапфира <br> Уникальные экземпляры NanoSaphir <br> В наличии радужный сапфир — уточняется
Цена CHF 135,000 (прозрачный сапфир) <br> CHF 140,000 (радужный сапфир) <br> CHF 165,000 (NanoSaphir)

ArtyA Purity Wavy Central Tourbillon — это уникальное сочетание инноваций в материалах и сложной часовой механики, которое обязательно привлечёт внимание коллекционеров и ценителей эксклюзивных часов.

ArtyA часы до 200 000$ швейцарские часы
Команда ONEWATCH

Часовой журнал ONEWATCH – это экспертное сообщество, специализирующееся на обзорах и новостях о наручных часах. Наша цель – предоставить читателям актуальную информацию о последних тенденциях в мире часовой индустрии, а также детальные и объективные обзоры различных моделей часов.

Оцените автора
Наручные часы всех известных брендов
© 2025 ONEWATCH.BY | Авторский проект о наручных часах | Все права защищены и охраняются законом. Полное или частичное копирование материалов сайта допускается только при указании авторства и наличии активной ссылки на onewatch.by