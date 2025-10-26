Обзор часов: ArtyA Purity Wavy Central Tourbillon

Если бы у ArtyA была одна ниша, в которой бренд смог бы выделиться (пусть и в небольшом, но впечатляюще исполненном формате), то это были бы новаторские применения сапфира в качестве материала корпуса часов.

Если бы была ещё одна, то это была бы их настойчивость в разработке всё более сложных турбийонов. Новый Purity Wavy Central Tourbillon раскрывает свой главный козырь уже в названии, но учитывая, что это работа ArtyA, можно было ожидать, что часы будут заключены в какой-нибудь безумный корпус из меняющего цвет сапфира. И, сюрприз-сюрприз — именно так и получилось.

Циферблат и механизм

Обычно я бы не стал объединять два таких разных элемента в один подзаголовок, но здесь сделаю исключение, поскольку один из них является яркой особенностью другого. В наши дни турбийоны встречаются повсеместно — хотя стоит отметить, что большинство из них не являются действительно качественными турбийонами. При этом их количество растёт, и выделиться становится всё сложнее. ArtyA вновь обратилась за помощью к мастерам высокой часовой механики и своим давним партнёрам Télôs, и результат говорит сам за себя — если позволите каламбур.

Большой летающий турбийон доминирует на циферблате (как и должно быть), а показ времени возложен на две плавающие стрелки. По цвету все пять экземпляров имеют сапфировые циферблаты, совпадающие с цветом корпуса. Нежные тональные оттенки делают «стрелки» не самыми читаемыми, а их схожий размер не облегчает задачу, но, честно говоря, кому какое дело, когда в центре вращается клетка турбийона диаметром 19 мм?

Перевернув Purity Wavy Central Tourbillon (далее — PWCT), вид с обратной стороны оказывается гораздо более сдержанным, чем я ожидал, особенно от ArtyA. Здесь нет декоративных излишеств — бренд выбрал однородную обработку с матовой поверхностью, без фирменной скелетонизации, к которой мы привыкли. Очевидно, что акцент сделан на лицевой стороне часов, но учитывая, как красиво Télôs умеет украшать свои калибры (пример — Beauregard Dahlia), мне бы хотелось увидеть здесь больше изящества.

Что касается технических характеристик, то механизм PUR-T5 впечатляет: запас хода 72 часа, двойные параллельные барабаны и частота 4 Гц. Он получил номинацию в категории «Мужские усложнения» на GPHG 2024.

Корпус

Да, у PWCT есть большой, заметный турбийон, который привлекает всё внимание, но это же часы ArtyA из сапфира, так что стоит помнить, что здесь наверняка есть и другие «фишки». Конечно, можно выбрать вариант с прозрачным сапфировым корпусом, но для меня это было бы похоже на выбор серого Lamborghini, чтобы «лучше сливаться с толпой». К счастью, ArtyA предлагает PWCT в двух (а может, и четырёх?) оттенках NanoSaphir — одной из самых крутых инноваций в часовом мире. В зависимости от освещения корпус из сапфира буквально меняет цвет, и можно выбрать между зелёно-фиолетовым и янтарно-зелёным.

Для PWCT также доступен третий вариант — радужное сапфировое покрытие, хотя нам не удалось его запечатлеть. Одно можно сказать точно — такие часы не останутся незамеченными, независимо от выбранного цвета корпуса. Что может быть неочевидно на фото — это сильное выпуклое сапфировое стекло, покрывающее циферблат, которое увеличивает толщину корпуса до 14,5 мм. Диаметр корпуса можно выбрать из двух вариантов: 40 мм или 43 мм. Водонепроницаемость у всех моделей и размеров одинаковая — 30 метров. Это не уровень спортивных часов, но для часов такого стиля любой уровень водозащиты выше «никакой» — уже победа. (Напоминаем: у ArtyA уже есть «водяные» часы с сапфировым корпусом).

Ремешок

В зависимости от выбранной модели ArtyA комплектует часы ремешком из нубука или кожи крокодила/аллигатора. Варианты из нубука прошиты в тон и оснащены изогнутыми пружинными планками для более элегантной посадки, а все ремешки имеют фирменную застёжку ArtyA с классической пряжкой.

Вердикт