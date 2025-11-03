Обзор часов Atelier Wen Inflection

Тантал — один из самых сложных материалов для работы в часовой индустрии.

Нужно обладать поистине садистским умом, чтобы создать целые часы и браслет из этого материала, но творческая команда Atelier Wen именно так и поступила. Они не просто работают с этим сложным материалом, но делают это в рамках совершенно новой для себя продуктовой линейки — серии Inflection. Хотя это не первый опыт китайского бренда с танталом, именно эта коллекция является самым значительным исследованием, поскольку Atelier Wen планирует серийное производство.

Ключевые особенности новой серии

Основные моменты, которые стоит выделить в этой новой линейке — это полностью танталовый корпус и браслет, циферблаты с эмалью grand feu и механизм, специально доработанный для бренда компанией Girard-Perregaux. Скоро выйдет видео, в котором Эндрю побеседует с генеральным директором Atelier Wen Робином Таллендье о том, что делает эту новинку такой особенной. Но если вы хотите сразу перейти к сути, ниже я подробно всё разложил.

Корпус

Как видно, дизайн корпуса полностью новый для Atelier Wen, но при этом сохраняется связь с моделями Perception. Общая форма схожа, однако если Perception отличается угловатостью и резкостью линий, то Inflection — более плавный и округлый. Такой сдвиг в дизайне создаёт совершенно иное ощущение на запястье, что особенно важно при переходе с титана на тантал, поскольку разница в плотности материала требует более обтекаемых форм для комфортного ношения.

Для тех, кто не знаком с танталом, его легко узнать по синевато-серому оттенку и высокой плотности. Из-за этой плотности работать с ним чрезвычайно сложно: при обработке излишки материала начинают прилипать к инструментам, делая их бесполезными. Тем не менее, тантал полностью гипоаллергенен и устойчив к коррозии, что делает его отличным материалом для ежедневного ношения на коже. Из-за трудностей в обработке немногие бренды решаются использовать тантал в часах — чаще всего это простые корпуса, как в F.P. Journe Chronometre Bleu, или же смешение с другими металлами, например, в ограниченных выпусках Audemars Piguet Royal Oak, где тантал комбинировался с разными видами золота.

Именно поэтому факт, что Inflection имеет полностью танталовый корпус и браслет, вызывает большое уважение. Atelier Wen не пошли по лёгкому пути: корпус сочетает полированные и матовые поверхности, при этом ни одна из них не является плоской, что значительно усложняет работу мастерам.

Размеры корпуса — 40 мм в диаметре и 45 мм от ушка до ушка, что делает часы достаточно крупными, особенно учитывая интегрированный дизайн, который всегда кажется больше, чем кажется на первый взгляд. (Полностью из тантала, часы также довольно тяжёлые.) При этом корпус оснащён завинчивающейся заводной головкой и обеспечивает водозащиту до 100 метров, что делает часы не только удобными для ежедневного ношения, но и практичными.

На обратной стороне корпуса установлен сапфировый прозрачный задний корпус, через который виден механизм Girard-Perregaux, о котором мы расскажем чуть позже. Держа эти часы в руках, ощущаешь их внушительный вес и солидность. Хотя вес не всегда является показателем качества, в случае с этими танталовыми часами он подчёркивает сложность отделки и высокий уровень исполнения, который я не встречал ни в одной другой модели из этого металла.

Циферблат

Второй важный элемент этих часов — новые циферблаты. Доступны три цвета, все выполнены в технике эмали grand feu китайской мастерской Kong Lingjun, но выпуск будет неравномерным. Зелёный циферблат с эффектом фумэ ограничен 30 экземплярами, а синие и чёрные — стандартные модели для серийного производства. Для усиления художественного эффекта эмаль нанесена на ручной чеканный серебряный циферблат, что добавляет текстуру и глубину.

Все три варианта оснащены арабскими цифрами, напечатанными и специально разработанными для этой модели дизайнером Ли Юэн-Рапати, известным по работе с независимыми брендами, такими как Fears. Эти цифры подчёркивают азиатское происхождение часов и бренда, что продолжается и в оформлении механизма на обратной стороне. Чёрный циферблат напоминает оникс своей глубиной и блеском — без единого изъяна, только глянцевая поверхность. В то время как полночный синий цвет, пожалуй, лучше всего сочетается с танталовым корпусом и браслетом, подчёркивая естественные оттенки металла.

Браслет

Именно здесь часы выходят на новый уровень. Как уже упоминалось, браслет выполнен на 100% из тантала — одного из самых редких металлов в часовом деле, и не без причины. Для того чтобы придать этому материалу форму и отделку, соответствующую современным стандартам, требуется огромное количество энергии и инструментов, которые быстро изнашиваются, что делает производство экономически невыгодным для большинства брендов. Однако Atelier Wen решительно взялись за эту задачу и сделали это с большим энтузиазмом.

Было бы проще сделать браслет из простых прямых линий и плоских граней, но бренд решил бросить вызов себе и миру, доказав свои возможности. В результате получился плавный, изогнутый дизайн, который почти бесшовно переходит от матовых к высокополированным поверхностям.

Интегрированный браслет выполнен в узнаваемом дизайне H-link, но с каждой гранью и поверхностью, скруглённой до совершенства, он приобретает новую жизнь и уровень комфорта. И самая большая проблема многих интегрированных браслетов сегодня — отсутствие микронастройки. В этой модели это решено: установлен запатентованный механизм микронастройки с четырьмя позициями регулировки. Это необходимо для большинства спортивных интегрированных часов, особенно учитывая их вес, поскольку плохая посадка на руке становится ещё более заметной.

Если вы предпочитаете более лёгкий и доступный вариант, часы можно приобрести на ремешке из парусной ткани. Однако я склонен рекомендовать именно браслет, так как эта модель раскрывается именно в нём, и покупка на ремешке будет, по сути, упущенной возможностью.

Механизм

Внутри часов Atelier Wen выбрали нечто иное по сравнению с предыдущими моделями. В каждом экземпляре установлен мануфактурный калибр Girard-Perregaux 03300, но это не стандартная версия, которую можно встретить в швейцарских моделях GP. Механизм был значительно модифицирован: мосты скелетонизированы и оформлены в виде китайского ветрового мотива. Это приятный штрих, который можно увидеть, перевернув часы, и он дополняет эффект, созданный на циферблате с уникальными цифрами.

часто используемых в независимых брендах, но и отрегулирован с точностью до +/- 10 секунд в сутки при запасе хода 48 часов. Также стоит отметить, что GP может производить этот механизм с 24-часовой стрелкой, что может быть намёком на будущие модели серии Inflection.

Итог

Сегодня тантал в часах встречается редко, и когда он появляется, это скорее мимолётный эксперимент, а не глубокое исследование, как в случае с Atelier Wen. Конечно, бренд не сможет выпустить большое количество этих часов: в первый год планируется произвести 100 экземпляров, из которых 30 — лимитированная серия с зелёным циферблатом, а остальные 70 будут распределены между синим и чёрным по спросу. Так что не стоит ожидать увидеть эти часы в широком доступе в магазинах в ближайшее время. Тем не менее, производство 100 комплектов корпуса и браслета из тантала за 12 месяцев — впечатляющее достижение.

Другие независимые бренды тоже пытались создавать браслеты из тантала, например, трио Ming, Joshua Shapiro и Fleming, выпустившие совместную модель на Geneva Watch Days в прошлом году. Но ни один бренд не взялся за столь высококачественную и стабильную обработку этого металла с таким объёмом производства. В этом и заключается настоящая ценность этих часов. Станет ли это сигналом для рынка, что другие бренды тоже осмелятся на подобные проекты? Пока неясно. Тантал — материал малоизученный на широком рынке, и инвестиции в него могут быть рискованными, учитывая текущие тренды на уменьшение размеров и веса часов, а не наоборот. Но время покажет. Лично я рад, что эта модель появилась, и настоятельно рекомендую найти её и примерить как можно скорее.

Цены и доступность серии Atelier Wen Inflection

Новая серия Atelier Wen Inflection уже доступна, но только через прямое обращение к бренду по специальной заявке.

Параметр Характеристика Бренд Atelier Wen Модель Inflection Размер корпуса 40 мм (диаметр) x 45 мм (ушко-ушко) Материал корпуса Тантал Водозащита 100 метров Стекло Сапфировое спереди и сзади Циферблат Зелёный фумэ grand feu на ручной чеканной серебряной основе, чёрный grand feu, синий grand feu Ширина ушка Интегрированная Ремешок/браслет Интегрированный танталовый браслет с бабочковым замком и микронастройкой; ремешок из парусной ткани и FKM-резины с танталовой пряжкой Механизм Girard-Perregaux GP03300, автоматический Запас хода 48 часов Функции — Доступность По заявке напрямую в бренд Цена US$19,800 (ремешок из парусной ткани), US$29,800 (танталовый браслет)

Если вы ищете уникальные часы с редким материалом и высоким уровнем исполнения, серия Atelier Wen Inflection — отличный выбор, который стоит рассмотреть.