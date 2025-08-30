Обзор часов BA111OD Chapter 8 Collection

BA111OD — небольшой бренд, который действует быстро.

В феврале он выпустил коллекцию Chapter 7, о которой мы подробно рассказывали. Коллекция спортивных часов с интегрированными браслетами стала новым направлением для бренда. Умным решением основателя бренда Томаса Байлло было создание «глав» для своих релизов. Благодаря этому он может вносить разнообразие с каждым новым выпуском. После спортивных часов с интегрированным браслетом из Chapter 7, BA111OD представляет серию из семи новых моделей, которые отдают дань стилю 1940-х и 1950-х годов. Пришло время узнать больше о BA111OD Chapter 8.

Сразу семь новых моделей — это много?

На первый взгляд, семь новых референсов звучат впечатляюще, но на самом деле это всего два новых дизайна. Первый — обычный Chapter 8, который представлен в четырёх вариантах, и второй — Chapter 8 Moonphase с тремя вариантами циферблатов. Вместе они составляют стильный септет привлекательных часов. Особенно меня сразу привлек белый циферблат Chapter 8 на браслете. Но давайте не спешить и начнём с деталей.

BA111OD Chapter 8

Начнём с четырёх моделей Chapter 8 с функцией времени и даты. Все они имеют корпус из нержавеющей стали диаметром 41 мм, толщиной 12,75 мм, расстоянием «ушко к ушку» 48 мм и водозащиту 50 метров. Классический корпус с округлыми ушками и вогнутым безелем, с фирменной заводной головкой на позиции «4 часа». Три из четырёх вариантов выполнены из обычной нержавеющей стали. Четвёртая модель имеет корпус с PVD-покрытием цвета «карнационное золото» для более яркого и выразительного образа.

Все четыре циферблата выполнены в секторном стиле и имеют одинаковую базовую конструкцию. В центре расположен крупный пескоструйный сектор с названием бренда и указанием родного города Нёвшатель. Внешнее кольцо с сатинированной отделкой украшено изогнутыми, фасетированными и полированными часовыми метками на позициях 6, 9 и 12 часов, а на «3 часа» расположено окошко даты.

Кольцо с делениями минутной шкалы аккуратно оформлено, а на рельефном кольце (рео) нанесены люминесцентные точки для каждого часа. Над циферблатом возвышаются стильные стрелки: часовая и минутная в форме кинжала с люминесцентным покрытием идеально дополняют дизайн, а тонкая секундная стрелка завершает образ.

Четыре варианта Chapter 8 с тремя цветами циферблата

Первый вариант — песочного цвета, второй — чёрный, а третий и последний — ярко белый, который представлен в двух версиях. Белый циферблат оснащён стальными метками для стальной модели и золотистыми метками для версии с PVD-покрытием.

Все четыре варианта доступны как на кожаном ремешке, так и на подходящем миланском браслете с раскладывающейся застёжкой. Разумеется, модель с золотым PVD покрытием поставляется с браслетом того же цвета. Браслет выглядит очень привлекательно благодаря мелким округлым звеньям.

Если перевернуть часы, то можно увидеть механизм Soprod P024, который установлен в четырёх версиях с функцией времени и даты. Этот автоматический калибр работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, содержит 25 камней и обеспечивает запас хода 38 часов. Основан на ETA 2824-2, оснащён фирменным ротором и имеет базовую отделку. По точности механизм показывает отклонение ±7 секунд в сутки. В целом, мне нравятся эти четыре новых модели BA111OD Chapter 8 — они выглядят отлично, особенно на браслете.

BA111OD Chapter 8 Moonphase

Однако базовые версии — это лишь часть истории Chapter 8. Три другие модели — это Chapter 8 Moonphase. Они имеют тот же корпус размером 41 × 48 × 12,75 мм, что и четыре версии с датой. Однако, в отличие от стандартных моделей, версия с золотым PVD отсутствует. Циферблат у Chapter 8 Moonphase выполнен иначе.

На циферблате расположены полноразмерные люминесцентные метки, окошко даты на «4 часа», небольшой секундный субциферблат между «7» и «8 часами» и индикатор фаз Луны на «10 часах». По периметру циферблата проходит кольцо с минутной шкалой, аналогичное обычным моделям Chapter 8. На рео также присутствует кольцо с люминесцентными точками, завершающее образ.

Цвета циферблатов доступны в белом, песочном и сером вариантах. Все три циферблата преимущественно пескоструйные с матовым кольцом. Песочный и серый циферблаты имеют чёрный диск даты с белой печатью, углублённый чёрный субциферблат секунд с круговой зернистостью и обрамлённый чёрный индикатор фаз Луны на «10 часах». Серый циферблат дополнительно выделяется ярко-красной стрелкой секундного счётчика, создавая приятный контраст. На белом циферблате стрелка малого секундного счётчика не контрастирует, но индикаторы даты и фаз Луны выполнены в чёрном цвете.

Механизм Soprod C105

Три модели Chapter 8 Moonphase оснащены калибром Soprod C105. Этот автоматический механизм работает с частотой 28 800 полуколебаний в час, содержит 33 камня и обеспечивает запас хода 42 часа. По точности калибр показывает стандартное отклонение от 0 до +14 секунд в сутки. Как и модели с тремя стрелками, Chapter 8 Moonphase предлагается с выбором браслета или кожаного ремешка. Бренд предлагает классический стиль с нержавеющим миланским браслетом или двумя вариантами кожаных ремешков с раскладывающейся застёжкой.

Итоговые впечатления о серии BA111OD Chapter 8

В целом, приятно наблюдать, как BA111OD вносит изменения с каждой новой «главой». Серия Chapter 8 выделяется тем, что полностью отличается от серии 7, о которой писал Майк. С этими семью новыми референсами бренд демонстрирует тонкое чувство ретро-дизайна, которое мне очень нравится. Для меня обычная стальная модель Chapter 8 с белым циферблатом на браслете выглядит фантастически. Она отлично показывает, что бренд умеет создавать сбалансированный дизайн с элегантными деталями.

Кроме того, модели Chapter 8 Moonphase — отличный выбор для тех, кто ищет доступные сложные часы. Четыре модели Chapter 8 с функцией времени и даты уже доступны для предзаказа по специальной стартовой цене €650. После запуска цена составит €725. Три модели Chapter 8 Moonphase доступны по специальной цене €1,255, после чего их стоимость составит €1,395.

Если вы заинтересованы в одной из семи моделей, подробнее можно узнать на официальном сайте BA111OD. Там же можно оформить предзаказ, а поставки начнутся в октябре. В ближайшее время я постараюсь получить одну из простых стальных моделей на браслете для обзора. После просмотра фотографий мне хочется узнать больше о серии BA111OD Chapter 8.

Технические характеристики часов