Обзор часов: Beaubleu Seconde Française

Во французском дизайне есть что-то особенное (je ne sais quoi, если хотите), что не боится быть немного необычным.

Французские автомобили, например, славятся своей эксцентричностью, а некоторые из самых известных архитектурных достопримечательностей современной Франции — от Эйфелевой башни до Центра Помпиду — в момент своего создания были невероятно смелыми заявлениями. Именно таким же смелым и очень французским часовым заявлением является Beaubleu Seconde Française: он предлагает парижский шарм и изысканность по удивительно разумной цене.

Корпус

В 2025 году в дизайне корпусов часов выделяются две основные тенденции: корпуса с необычной формой и скрытые ушки. Seconde Française относится к первому типу: несмотря на относительно классическую круглую форму, он обладает настоящим «disco volante» настроением, что очень актуально и придаёт корпусу изящную, сдержанную эстетику. Ушки здесь не скрыты, но есть скрытая заводная головка — изогнутые плечи ушек плавно накрывают её сверху, словно укрывая середину корпуса, демонстрируя чередование матовых и полированных поверхностей.

По размерам часы сидят на руке очень комфортно: диаметр — 39 мм, толщина — 10,2 мм, расстояние от ушка до ушка — 45 мм. Пропорционально ушки кажутся немного длинноватыми, но это скорее придирка.

Циферблат

Seconde Française переводится как «французская секунда», и Beaubleu придумали художественное описание этого понятия: «[Единица времени,] специфичная для французского образа жизни. Лёгкая, загадочная и приблизительная, она иллюстрирует определённый вкус момента, немного непринуждённый». О-ля-ля! Если это то, что подразумевается под французской секундой, я готов поддаться этому настроению. Вместо традиционных стрелок Beaubleu Seconde Française использует три кольца с маленькими наконечниками, указывающими часы, минуты и секунды.

С первого взгляда такой способ чтения времени может показаться немного сбивающим с толку — напоминает циркового артиста, кружащего хула-хупы — но он полностью функционален. Эти круглые стрелки — фирменный знак Beaubleu, используемый во всех моделях бренда, но Seconde Française выделяется тем, что использует «летающую секунду». Эта стрелка/кольцо закреплена на прозрачном диске, что технически делает Seconde Française загадочным циферблатом (mystery dial) — форматом часов, который наиболее известен благодаря французскому часовому дому Cartier. Это придаёт модели особую уместность.

Существует две версии циферблата Seconde Française: на фото — реф. 19.24 с эмалевым циферблатом и печатными деталями, а реф. 20.24 заменяет печатные линии тиснением. Первая доступна в цветах Midnight Blue (полуночный синий), Imperial Green (имперский зелёный) и Anthracite Grey (антрацитовый серый), вторая — в Pearl Grey (жемчужно-серый) и Salmon (лососёвый). Лично я считаю, что Midnight Blue — лучший выбор: если уж делать ставку на французский стиль, синий цвет кажется наиболее аутентичным.

Ремешок

Beaubleu Seconde Française предлагается с кожаным ремешком с зернистой текстурой или с узором под каймановую кожу, а также с миланским браслетом с интегрированными звеньями — премиальный и приятный штрих.

Механизм

В основе Seconde Française лежит калибр France Ébauche Calibre FE. Возможность впервые предложить механизм французского производства — предмет гордости для Beaubleu, который ранее использовал японские механизмы Miyota в своих других моделях. France Ébauche — крупный французский производитель механических часов, обанкротившийся в 1997 году и возрождённый группой Festina в 2023 году. Сейчас компания предлагает два калибра, оба основаны на исторических разработках France Ébauche и явно позиционируются как конкуренты швейцарским ETA и Sellita. Однако на момент публикации немногие бренды вне группы Festina используют эти механизмы.

Тем не менее, механизм неплох: Festina также владеет Soprod — ещё одним крупным швейцарским производителем механизмов, и Beaubleu отмечает, что «близкие отношения между France Ébauche и Soprod позволяют нам предлагать 5-летнюю гарантию», что должно успокоить покупателей. По сути, компоненты хода и передачи калибра FE поставляются из Швейцарии. Технически механизм имеет запас хода 46 часов и частоту 4 Гц. Хотя отделка не впечатляет, он выглядит вполне достойно. В целом я бы охарактеризовал его как немного лучше, чем ETA 2824.

Вердикт

Кажется, в этом году я много писал о французских часах, и это меня совсем не раздражает. Франция граничит со Швейцарией и сама по себе является одним из крупнейших мировых брендов в сфере предметов роскоши, но наблюдать настоящее возрождение французского часового дела и то, как оно формирует свою уникальную идентичность по сравнению с швейцарскими коллегами, очень интересно. Beaubleu Seconde Française — яркий тому пример: стильный и игривый способ показывать время, который при этом не слишком сложен для чтения и не стоит баснословных денег. Собственное определение Beaubleu «французской секунды» кажется абсолютно точным.

Цена: €1,490 (кожа), €1,590 (стальной миланский браслет)