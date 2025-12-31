Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Три года назад Bell & Ross представили свой новый мануфактурный механизм BR-CAL.323 в самой свежей на тот момент модели серии BR-05.

Часы получили название BR-X5, и хотя я понимаю логику продвижения нового механизма в новой линейке, это сделало и без того массивные часы ещё более громоздкими. За последние годы Bell & Ross активно продвигали коллекцию 05, но их фирменной моделью по-прежнему остаётся BR-03. Наконец-то мы получили сочетание, которое должно было появиться с самого начала: Bell & Ross BR-X3 — классический квадратный корпус и мануфактурный механизм в одном устройстве.

Дизайн и эргономика корпуса BR-X3

Идея BR-X5 мне нравится, но корпус кажется слишком громоздким. Я всегда предпочитал корпус BR-03 не только потому, что он стал визитной карточкой Bell & Ross. Он удивительно удобен в носке, комфортен и уникален. Ещё больше меня удивило, что при одинаковой ширине 41 мм BR-X3 толще BR-X5 всего на 0,5 мм — 13,3 мм (хотя при обзоре BR-X5 я измерял толщину 13,3 мм, а не заявленные 12,8 мм).

Сразу скажу: BR-X3 носится намного лучше, чем BR-X5. Если вы впервые читаете обзор BR-03, отмечу, что часы удобно сидят за счёт того, что ремешок прилегает к внешним краям дужек, благодаря чему корпус кажется менее массивным и плавно переходит в ремешок, образуя почти широкий браслет. Я пробовал ставить обычные ремешки на Bell & Ross — результат был неудачным. В BR-X3 используется перфорированный резиновый ремешок, который мягкий, гибкий и отлично подходит для активного образа жизни.

Особенности конструкции корпуса и материалы

Корпус BR-X3 имеет несколько конструктивных особенностей, которых нет в большинстве BR-03. Модель выпускается в трёх вариантах: сталь, титан и Night Vision из углеродного волокна с люминесцентным мраморным рисунком по корпусу. Все версии отличаются друг от друга, но стальной вариант — самый простой и лучший для демонстрации дизайна.

Вместо цельных боковых панелей, характерных для BR-03, в BR-X3 боковые стороны вырезаны, а синие «стойки» создают каналы для болтов, скрепляющих корпус. Их сатиновая отделка продолжается на синем безеле вокруг сапфирового стекла. Угловатые защитные выступы с правой стороны оберегают завинчивающуюся заводную головку. Водозащита составляет 100 метров.

Дизайн циферблата и читаемость

Одной из проблем BR-X5 был тесный циферблат. Хотя ширина корпуса также 41 мм, форма, особенно дужки и более крупный квадратный безель, уменьшают полезное пространство под циферблат. Это приводит к второму недостатку — уменьшению размера циферблата. Во всех версиях, кроме BR-X5 Racing, индикатор запаса хода заходит на безель, а окошко даты расположено вплотную к нему. К счастью, в BR-X3 таких проблем нет: циферблат CAL.323 получил достаточно места и выглядит гораздо органичнее в корпусе BR-03, чем когда-либо в BR-05.

Самое впечатляющее — не то, что он выглядит лучше BR-X5, а то, как это достигается при большем количестве элементов на циферблате. Заимствуя некоторые решения у BR-X5 Racing, матовая фланцевая зона с полированной окантовкой поддерживает накладные часовые метки, одновременно обрамляя индикатор запаса хода и окно даты. За счёт равных размеров окошек фланец создаёт симметрию.

Солнечная отделка синего циферблата продолжается и на фланце, создавая эффект многослойности. Ещё один интересный дизайнерский ход — метки, заходящие на фланец. Подобное решение встречается, например, на 42-миллиметровом Tudor Pelagos и позволяет эффективно использовать пространство циферблата без ущерба для эстетики.

Читаемость и подсветка

Читаемость отличная благодаря контрасту стрелок и достаточному размеру индикаторов. Отмечу, что стиль окошка даты, хотя здесь и работает хорошо, обычно мне не нравится. С точки зрения ясности удобнее показывать одну дату, а не три, несмотря на указатель. Тем не менее, впечатляет применение люминесцентного состава Super-LumiNova X1, который светится ярко и равномерно по всему циферблату.

Мануфактурный механизм Bell & Ross BR-CAL.323

Механизм BR-CAL.323 дебютировал три года назад и с тех пор используется в различных моделях BR-X5. Производится эксклюзивно для Bell & Ross компанией Kenissi. Запас хода составляет внушительные 70 часов при частоте 28 800 полуколебаний в час, а механизм сертифицирован COSC с точностью хода от -4 до +6 секунд в сутки. Хотя скелетонизированный ротор может понравиться некоторым, меня больше заинтересовала компоновка мостов, напоминающая типичную немецкую трёхчетвертную пластину.

Особенно впечатляет размер балансового моста, придающий механизму ощущение прочности. Следует отметить, что на сайте Bell & Ross ошибочно обозначают механизм как «in-house», тогда как на задней крышке указано «Calibre Manufacture», что более корректно. Однако учитывая эксклюзивность механизма и степень участия Bell & Ross в его разработке, можно допустить, что механизм действительно можно считать мануфактурным.

Итоги и позиционирование модели BR-X3

За исключением снятой с производства модели BR123, которую я имел, и которая имела лучший окошко даты, Bell & Ross BR-X3 может считаться лучшим предложением бренда на сегодняшний день. Это утверждение не потому, что это самая впечатляющая или самая привлекательная модель, а потому, что, за исключением, возможно, серии Flight Instrument с её проблемами читаемости, BR-X3 — это самый «Bell & Ross» из всех часов. Он сочетает фирменный корпус с эксклюзивным мануфактурным механизмом и практически идеально выполненный циферблат. Цена стальной версии Bell & Ross BR-X3 составляет 7200 долларов США.