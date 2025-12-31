Главная » Обзор часов

Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Три года назад Bell & Ross представили свой новый мануфактурный механизм BR-CAL.323 в самой свежей на тот момент модели серии BR-05.

Часы получили название BR-X5, и хотя я понимаю логику продвижения нового механизма в новой линейке, это сделало и без того массивные часы ещё более громоздкими. За последние годы Bell & Ross активно продвигали коллекцию 05, но их фирменной моделью по-прежнему остаётся BR-03. Наконец-то мы получили сочетание, которое должно было появиться с самого начала: Bell & Ross BR-X3 — классический квадратный корпус и мануфактурный механизм в одном устройстве.

Содержание
  1. Дизайн и эргономика корпуса BR-X3
  2. Особенности конструкции корпуса и материалы
  3. Дизайн циферблата и читаемость
  4. Читаемость и подсветка
  5. Мануфактурный механизм Bell & Ross BR-CAL.323
  6. Итоги и позиционирование модели BR-X3

Дизайн и эргономика корпуса BR-X3

Идея BR-X5 мне нравится, но корпус кажется слишком громоздким. Я всегда предпочитал корпус BR-03 не только потому, что он стал визитной карточкой Bell & Ross. Он удивительно удобен в носке, комфортен и уникален. Ещё больше меня удивило, что при одинаковой ширине 41 мм BR-X3 толще BR-X5 всего на 0,5 мм — 13,3 мм (хотя при обзоре BR-X5 я измерял толщину 13,3 мм, а не заявленные 12,8 мм).

Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Сразу скажу: BR-X3 носится намного лучше, чем BR-X5. Если вы впервые читаете обзор BR-03, отмечу, что часы удобно сидят за счёт того, что ремешок прилегает к внешним краям дужек, благодаря чему корпус кажется менее массивным и плавно переходит в ремешок, образуя почти широкий браслет. Я пробовал ставить обычные ремешки на Bell & Ross — результат был неудачным. В BR-X3 используется перфорированный резиновый ремешок, который мягкий, гибкий и отлично подходит для активного образа жизни.

Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Особенности конструкции корпуса и материалы

Корпус BR-X3 имеет несколько конструктивных особенностей, которых нет в большинстве BR-03. Модель выпускается в трёх вариантах: сталь, титан и Night Vision из углеродного волокна с люминесцентным мраморным рисунком по корпусу. Все версии отличаются друг от друга, но стальной вариант — самый простой и лучший для демонстрации дизайна.

Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Вместо цельных боковых панелей, характерных для BR-03, в BR-X3 боковые стороны вырезаны, а синие «стойки» создают каналы для болтов, скрепляющих корпус. Их сатиновая отделка продолжается на синем безеле вокруг сапфирового стекла. Угловатые защитные выступы с правой стороны оберегают завинчивающуюся заводную головку. Водозащита составляет 100 метров.

Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Дизайн циферблата и читаемость

Одной из проблем BR-X5 был тесный циферблат. Хотя ширина корпуса также 41 мм, форма, особенно дужки и более крупный квадратный безель, уменьшают полезное пространство под циферблат. Это приводит к второму недостатку — уменьшению размера циферблата. Во всех версиях, кроме BR-X5 Racing, индикатор запаса хода заходит на безель, а окошко даты расположено вплотную к нему. К счастью, в BR-X3 таких проблем нет: циферблат CAL.323 получил достаточно места и выглядит гораздо органичнее в корпусе BR-03, чем когда-либо в BR-05.

Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Самое впечатляющее — не то, что он выглядит лучше BR-X5, а то, как это достигается при большем количестве элементов на циферблате. Заимствуя некоторые решения у BR-X5 Racing, матовая фланцевая зона с полированной окантовкой поддерживает накладные часовые метки, одновременно обрамляя индикатор запаса хода и окно даты. За счёт равных размеров окошек фланец создаёт симметрию.

Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Солнечная отделка синего циферблата продолжается и на фланце, создавая эффект многослойности. Ещё один интересный дизайнерский ход — метки, заходящие на фланец. Подобное решение встречается, например, на 42-миллиметровом Tudor Pelagos и позволяет эффективно использовать пространство циферблата без ущерба для эстетики.

Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Читаемость и подсветка

Читаемость отличная благодаря контрасту стрелок и достаточному размеру индикаторов. Отмечу, что стиль окошка даты, хотя здесь и работает хорошо, обычно мне не нравится. С точки зрения ясности удобнее показывать одну дату, а не три, несмотря на указатель. Тем не менее, впечатляет применение люминесцентного состава Super-LumiNova X1, который светится ярко и равномерно по всему циферблату.

Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Мануфактурный механизм Bell & Ross BR-CAL.323

Механизм BR-CAL.323 дебютировал три года назад и с тех пор используется в различных моделях BR-X5. Производится эксклюзивно для Bell & Ross компанией Kenissi. Запас хода составляет внушительные 70 часов при частоте 28 800 полуколебаний в час, а механизм сертифицирован COSC с точностью хода от -4 до +6 секунд в сутки. Хотя скелетонизированный ротор может понравиться некоторым, меня больше заинтересовала компоновка мостов, напоминающая типичную немецкую трёхчетвертную пластину.

Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Особенно впечатляет размер балансового моста, придающий механизму ощущение прочности. Следует отметить, что на сайте Bell & Ross ошибочно обозначают механизм как «in-house», тогда как на задней крышке указано «Calibre Manufacture», что более корректно. Однако учитывая эксклюзивность механизма и степень участия Bell & Ross в его разработке, можно допустить, что механизм действительно можно считать мануфактурным.

Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Итоги и позиционирование модели BR-X3

За исключением снятой с производства модели BR123, которую я имел, и которая имела лучший окошко даты, Bell & Ross BR-X3 может считаться лучшим предложением бренда на сегодняшний день. Это утверждение не потому, что это самая впечатляющая или самая привлекательная модель, а потому, что, за исключением, возможно, серии Flight Instrument с её проблемами читаемости, BR-X3 — это самый «Bell & Ross» из всех часов. Он сочетает фирменный корпус с эксклюзивным мануфактурным механизмом и практически идеально выполненный циферблат. Цена стальной версии Bell & Ross BR-X3 составляет 7200 долларов США.

Обзор часов Bell & Ross BR-X3: фирменный корпус бренда наконец получил фирменный механизм

Данный обзор позволяет глубоко понять особенности Bell & Ross BR-X3 с точки зрения дизайна, эргономики, технических характеристик и позиционирования на рынке, что важно для экспертов и коллекционеров, стремящихся к объективному анализу часов этого бренда.

